Stanovanja, promet, Luka Koper: kdo bo prepričal Obalo?

Do 16. ure je šlo največ volivcev na volišča v Ankaranu, kjer je svoj glas oddalo 37,30 odstotka volilnih upravičencev, najnižja udeležba pa je bila v Piranu, kjer je znašala 31,03 odstotka. V MO Koper je do 16. ure glasovalo 36,16 odstotka volivcev. Nekoliko več jih je glasovalo v Izoli, kjer je svoj glas oddalo 36,53 odstotka volilnih upravičencev.
Med mestnimi občinami je bil Koper po volilni udeležbi do 16. ure na tretjem mestu, višja je bila le v Velenju (37,96 odstotka) in Murski Soboti (36,41 odstotka).
Kdo kandidira?
Za župana Mestne občine Koper kandidira 10 kandidatov: Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana), Nik Popovič (Koper je naš), Mateja Hrvatin Kozlovič (Gibanje Svoboda, Zavedno Koper), Peter Bolčič (SDS), Jasna Softić (Rumeni in modri), Alan Medveš (Levica), Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), Matej Sukič (Pirati), Stojan Prinčič (SD) in Samir Šaković (Resnica).
Bržan in Popolič sta svoj glas danes že oddala, ujeli smo ju na voliščih.
Vse omenjene stranke in liste kandidirajo tudi za mestni svet, poleg njih pa še Demokrati Anžeta Logarja, NSi-SLS ter liste Matjaža Božiča, Srce Kopra in Zavedno Koper, ki pa nimajo svojega županskega kandidata. Za tri mesta italijanske manjšine se potegujejo Roberta Vincoletto, Damian Fischer, Mario Steffe in Clio Diabate.
Gradnja stanovanj, kratkoročno oddajanje, promet, Luka Koper ...
V dosedanji kampanji so kandidati izpostavljali gradnjo javnih najemnih stanovanj na Dolinski, aktivacijo praznih stavb, omejevanje kratkoročnega oddajanja, promet, vodooskrbo, sprejetje prostorskega načrta in Luko Koper. Pri pristanišču večina zahteva zmanjšanje hrupa in izpustov z elektrifikacijo ladij ter višja nadomestila, Jelinčič in Sukič pa ostro nasprotujeta širjenju luke.