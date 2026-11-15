Stanovanja, promet, Luka Koper: kdo bo prepričal Obalo?

Do 16. ure je šlo največ volivcev na volišča v Ankaranu, kjer je svoj glas oddalo 37,30 odstotka volilnih upravičencev, najnižja udeležba pa je bila v Piranu, kjer je znašala 31,03 odstotka. V MO Koper je do 16. ure glasovalo 36,16 odstotka volivcev. Nekoliko več jih je glasovalo v Izoli, kjer je svoj glas oddalo 36,53 odstotka volilnih upravičencev.

Med mestnimi občinami je bil Koper po volilni udeležbi do 16. ure na tretjem mestu, višja je bila le v Velenju (37,96 odstotka) in Murski Soboti (36,41 odstotka).