SLOVENIJA ODLOČA 2026

Stekel 48-urni rok do glasovanja DZ

Ljubljana, 20. 05. 2026 06.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Deseti sklic DZ na ustanovni seji, 10. april 2026

Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja DZ. Tako se bo kolegij predsednika DZ danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe.

Kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade je v torek vložila skupina poslancev s prvopodpisano vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec. Kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Tako je pričakovati, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju.

Če Janša za mandatarja ne bo izvoljen, pa bo DZ glede na predlagani dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev predsednika vlade, kjer za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev.

Janez Janša
FOTO: Damjan Žibert

V torek izredna seja

Kolegij pa bo poleg sklica petkove seje obravnaval tudi predlog sklica izredne seje DZ za torek. Na njej bi poleg predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili v SDS, NSi, SLS, Fokus, obravnavali tudi dve zahtevi za parlamentarni preiskavi o tujem vmešavanju v marčne parlamentarne volitve in o sumih obvodnega oz. nezakonitega financiranja političnih strank, pod katerima je prvopodpisan vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic, podpise pa so poleg Svobode prispevali tudi poslanci Levice in Vesne.

Kolegij bo odločal tudi o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnavajo predlogi novele zakona o Slovenskem državnem holdingu, zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, novele poslovnika DZ in novele zakona o parlamentarni preiskavi.

Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Navdušila v vroči rdeči obleki
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve
Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
V četrto gre rado: brat princese Diane se je znova poročil
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
