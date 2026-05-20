Stekel 48-urni rok do glasovanja DZ

Kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade je v torek vložila skupina poslancev s prvopodpisano vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec. Kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Tako je pričakovati, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju.

Če Janša za mandatarja ne bo izvoljen, pa bo DZ glede na predlagani dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev predsednika vlade, kjer za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev.