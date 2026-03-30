SLOVENIJA ODLOČA 2026

Šteli se bodo glasovi iz tujine: se lahko spremeni rezultat volitev?

Ljubljana, 30. 03. 2026 06.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.V. STA
Volitve

K izidom volitev v DZ bodo danes prišteli še glasove iz tujine. Okrajne volilne komisije bodo preštele glasovnice, prispele po pošti iz tujine. Državna volilna komisija pa bo k izidu volitev dodala glasove, oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Ob tesnem izidu bi glasovi iz tujine še lahko vplivali na volilni rezultat.

koliko volivcev iz tujine je oddalo glasovnico, še ni znano, saj vsi volivci, ki v tujini živijo stalno, po pošti prejmejo volilno gradivo. Državna volilna komisija (DVK) je tako volilno gradivo poslala 113.652 volilnim upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini, in 1707 volilnim upravičencem, ki so bili na dan glasovanja začasno v tujini in so se prijavili za glasovanje.

Ugotavljanje izidov glasovanja po pošti iz tujine je predvideno po 12. uri. Glasovnice, ki so bile po pošti poslane iz tujine, bodo preštele okrajne volilne komisije, DVK pa v primeru, če so jo volivci poslali na DVK, in ne na okrajno volilno komisijo, gre za volilno gradivo vojakov ali ga je DVK odstopilo notranje ministrstvo, ker ga je volivec poslal na njihov naslov.

Prav tako bo DVK k delnim neuradnim izidom prištela glasove, oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Glasovanje je skupno potekalo na 29 diplomatskih predstavništvih in konzulatih Slovenije v tujini. DVK ugotavlja rezultate za veleposlaništva, kjer je glasovnice oddalo manj kot 50 oseb, zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja oziroma anonimnosti volivcev. Kjer so prejeli več kot 50 glasovnic, pa so izide ugotavljala diplomatsko-konzularna predstavništva sama.

Pred štirimi leti, ko je bila volilna udeležba na približno enaki ravni, je iz tujine prišlo še 14.593 glasovnic. To pa pomeni, da bi ob tesnem izidu glasovi iz tujine lahko spremenili volilni rezultat.

Po trenutnih delnih neuradnih izidih DVK bi Gibanje Svoboda dobilo 28,63 odstotka glasov, SDS pa 27,95 odstotka. Razlika med njima je 7937 glasov.

V DZ so se uvrstile še lista NSi, SLS, in Fokus (9,29 odstotka), SD (6,71 odstotka), Demokrati (6,69 odstotka), lista Levice in Vesne (5,58 odstotka) ter stranka Resni.ca (5,52 odstotka). Vrstni red bi se tako lahko obrnil tudi med SD in Demokrati Anžeta Logarja, med katerima je trenutno 270 glasov razlike. Blizu sta tudi lista Levice in Vesne ter stranka Resni.ca. Prva ima trenutno 708 glasov več.

Uradni izidi volitev bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.

