SLOVENIJA ODLOČA 2026

Stevanović: Janšo bomo podprli za mandatarja

Ljubljana, 16. 05. 2026 12.41 pred 37 minutami 1 min branja 129

Avtor:
N.L. STA
Zoran Stevanović

Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čimprejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize.

Stevanović, Vrtovec, Janša in Logar
FOTO: Bobo

"Naši glavni pogoji so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS, in to obljubo tudi držimo," je zatrdil Stevanović. Dodal je, da bo Resnica "huda opozicija, ki jih bo pri njihovem delu neprestano nadzirala".

Konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo sledili njihovim programskim izhodiščem in bodo dobri za Slovenijo, je povedal. Tistim, za katere bodo menili, da niso takšni, pa bodo "z vsemi silami nasprotovali".

Stevanović je danes dejal, da koalicijske pogodbe niso prejeli, izhodišča koalicijske, ki so jih dobili, pa so jih prepričali, in so po Stevanovićevih besedah videti, "da so skoraj prepisani iz našega programa".

Zatrdil je še, da so odločitev v stranki sprejeli soglasno.

Sveta stranke se je udeležilo več članov stranke, med drugim so prišli vodja poslanske skupine Katja Kokot ter poslanca Nedeljko Todorović in Boris Mijič.

Preberi še Vrtovec o koalicijski pogodbi: Izjemno dober tekst z močno vsebino

Stranke, ki bodo v novo vlado dejansko vstopile, te dni obravnavajo koalicijsko pogodbo na organih stranke. Doslej so jo potrdili že Demokrati in NSi, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS in Fokus.

Preberi še Demokrati potrdili vstop v koalicijo s SDS ter NSi, SLS in Fokusom
KOMENTARJI129

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Srebrnl breg
16. 05. 2026 13.22
Dobro ,da sem dal glas Stevota zelo zadovoljen.
mario7
16. 05. 2026 13.22
stevo isti pacient kot jj
Esprit
16. 05. 2026 13.22
Zdaj pa prihaja ''princ teme'' in njegova vrnitev. En večji genij od drugega, ki bo zdaj varoval in branil Slovenijo pred lenuhi, komunisti, Rusi, begunci, levičarji... in bo tudi pomagal Izraelu, da končno reši problem z Gazo in Iranom, le kakšen volivec bi na oblast izvolil ljudi, ki podpirajo politike, ki so globalno obsojeni zaradi genocida. Vemo pa, da ni omejitev za volivce, ki so te ljudi izvolili na oblast. Smo pristali v neki kroni kulturlnega ''razvoja'', ki je dosegel enak nivo, kot jo vidimo v ZDA s Trumpom. Zdaj več ne bodo kapitalisti plačevali davkov, zdaj bo njihov Janez vse davke kapitalistov prenesel na svoje volivce ( in na žalost vse ostale), ki bodo potem jezni zaradi napada države in komunistov, ki so ustvarili te zarote.
frenk7
16. 05. 2026 13.21
Plemeniti je imel prav: narod je gl.up in tak je izvolil to vlado. Težava je le v tem, da bomo radosti te kriminalne vlade deležni vsi, ne samo glupi.
mario7
16. 05. 2026 13.19
Kako se počutijo prevarani volilci (ne)resnice?
Pajo_36
16. 05. 2026 13.21
Ne dosegajo tega, da bi sploh dojeli. Srečni bodo mega, če bo Stevo Sukički vzel kako minuto govora v parlamentu.
Bonaventura
16. 05. 2026 13.18
prav mankalj je Stevo, da naredi red v skupščini....da pove levim, da niso več v vladi...in obstajajo pravila kaj lahko poveš, in kdaj...
street45
16. 05. 2026 13.18
Podatki financ Rep. Slo (DOSTOPNI NA SPLETU)..... BDP% primanjklaja pod zadnjo Janševo vlado = 75%... BDP% primanjklaja pod Golobovo vlado 64%... Finančna luknja po koncu Janševega mandata 9.5 miljarde, po koncu Golobovega mandata 3.7 miljarde. SDS pa pravi da je Golob največ pokradel. Že po temu se vidi kako z lahkoto določeni politiki obračajo okoli prsta.
Castrum
16. 05. 2026 13.20
Lažeš. Podatki o% so točni, znesek pa je izmišljen
gongash
16. 05. 2026 13.21
Ja jbg matematika jim ravno ne gre. Pa tudi spomin imajo kratek. Lahko jih pa v vse prepričaš. Idealna publika za prevare 🤣
street45
16. 05. 2026 13.22
@Castrum, Se pravi da so uradni podatki izmišljeni? OK pol.
galambszar
16. 05. 2026 13.22
street ti pa imaš luknjo v gl..i.
Thor10
16. 05. 2026 13.18
Aja pa Bratušek je legenda. Pokradla milijarde ljudem z NKBM vključno z mano. In sedaj jo Slovenceljni še kar volijo 😅 No še javne finance bo imela čez. Hahaha. Kar reši Slovenijo je samo še diktatura in čistka sistema od Kučana dalje in njegovih računov v tijini
Banion
16. 05. 2026 13.18
kaj si misliti o teh ki napovedujejo razvoj z davčno razbremenitvijo bogatih, to je tistih ki imsjo mesečno plačo višjo od ltene pokojnine večine upokojencev. No pošteno povedano je edina nsi tista ki je pred volitvami povedal da bo šla edino z janšo, ostala dva sta debelo lagala. Za nekatere bo ta mandat labodji spev v politiki
1butnskala
16. 05. 2026 13.18
tole bo prav balzam
zmerni pesimist
16. 05. 2026 13.17
Tole ne bo funkcjoniralo z toto resnico ali bi ali ne bi to ne gre
LevoDesniPles
16. 05. 2026 13.16
ob tej novici pa se na medijih konča svoboda govora in prične jamranje in laganje da bo kar veselo XD
frenk7O7
16. 05. 2026 13.16
Zapomnite si to Janša nima možnosti,da bo sestavil vlado.
Groucho Marx
16. 05. 2026 13.15
Samo da ni pernati blefer.
rogla
16. 05. 2026 13.15
Stevanović, lažnivec, ki pozablja, da ima laž kratke noge!
Arguss
16. 05. 2026 13.14
Se voziš na šiht ob 6h in menjaš postaje.Pol pa radio Slovenija kap te tete pa strici govorijo malo v satiriki že 50 let.A pa ni nobenih mladih sposobnih v tej panogi ,da vas malo zamenjajo.In pol program fanfare ,danes se je zgodilo .Mislim priznaj si ,da si tam zaradi plače k so 3 jurje neto in si voden.Mislim danes je je zgodilo.Mislim pa kaj ti sploh veš kaj se je zgodilo.KAP
Minifa
16. 05. 2026 13.14
Končno so se Slovencem vremena zjasnila, spet se bo Slovenska zastava po Sloveniji vila, do zdej je za partizanske praznike nasilja nihče ni izobesil..
nemski_ovcar
16. 05. 2026 13.14
Mi plešemo, la, la, la la...celi dan in noč.
Castrum
16. 05. 2026 13.14
Verjamem, da je Roberto najbolj srečen človek na svetu, saj bodo naslednja štiri leta drugi morali reševati katastrofo ki jo je pustil za sabo.
