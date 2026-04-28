SLOVENIJA ODLOČA 2026

Stevanović: Nismo povozili niti ene obljube, zakon o vladi bomo podprli

Ljubljana, 28. 04. 2026 12.31 pred 23 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Ti.Š. A.B. +1
Povolilnega razočaranja je očitno kar nekaj.

Predsednik DZ in stranke Resni.ca Zoran Stevanović se je odzval na naše poročanje glede razultatov ankete Inštituta Mediana, kjer vprašani ugotavljajo, da je politik, ki je po volitvah prelomil največ obljub. "Rad bi slišal, katere obljube so to, da bi lahko govorili o 'največ'," je dejal. Koalicijskih pogajanj se ne bodo udeleževali, bodo pa podprli spremembe zakona o vladi, ki so jo predlagali poslanci SDS.

"Rad bi slišal, katere obljube so to, da bi lahko govorili o 'največ'. Mi nismo povozili niti ene obljube do sedaj. Pravzaprav smo edini načelni. Kot vemo, je nekdo govoril, da bo odstopil, če bo kršil integriteto – pa ni. Potem je spet rekel, da če ne bo mogel sestaviti koalicije, bo odstopil. Pa ni. Drugi je rekel, da ne bo oblikoval manjšinske vlade, pa očitno dela na tem, da bi jo. Edino mi smo rekli, da ne gremo v koalicijo ne z enim, ne z drugim, in tega se držimo. Tako ne vidim niti ene obljube, ki bi jo povozili, kaj šele to številko največ," je danes v odzivu na rezultate ankete Inštituta Mediana, ki smo jih objavili včeraj, zatrdil predsednik Državnega zbora in stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Po raziskavi, izvedeni med minulim torkom in četrtkom na vzorcu 722 sodelujočih, v kateri so med vprašanimi preverjali, kateri od predsednikov parlamentarnih strank je po njihovem mnenju v času oblikovanja nove vlade prelomil največ predvolilnih obljub, je vsak tretji vprašani odgovoril, da je to Stevanović.

Prvak Resnice je kampanjo sicer gradil na sporočilu 'Mi smo drugačni', a očitno volivci zdaj menijo, da so prehitro začeli delovati kot vsi ostali.

Povolilnega razočaranja je očitno kar nekaj.
FOTO: Aljoša Kravanja

Inštitut Mediana je anketirance ob tem še spraševal glede verodostojnosti politikov in primernosti za drugo najpomembnejšo politično funkcijo v državi. Večina vprašanih je Stevanovića ocenila kot neprimernega, kar 35 odstotkov celo kot popolnoma neprimernega za predsednika DZ.

Stevanović to oceno pripisuje majhnemu številu sej, ki jih je doslej vodil. "Sem vodil le tri ali štiri seje. Ampak bodočnost bo pokazala drugačno sliko, zagotovo," pravi.

Koalicijskih pogajanj se ne bomo udeleževali, ločenega sporazuma ne pričakujemo

Spremembe zakona o vladi, ki so jo predlagali poslanci SDS, bodo poslanci Resnice na sredini izredni seji DZ podprli, saj ocenjujejo, da je predlagano krčenje ministrstev za Slovenijo dobro, je v izjavi za medije po današnji seji kolegija dejal predsednik DZ in prvak Resnice Stevanović.

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je glede oblikovanja nove desne koalicije dejal, da v njihovi stranki še najmanj vedo o tem, ker "res nismo del te koalicije". Želijo si, da bi bil mandatar čim prej izvoljen, predlagani zakon o vladi bodo podprli.

Če bodo zatem dobili izhodišča za koalicijsko pogodbo, za katera je predsednik SDS Janez Janša napovedal, da jih bo poslal vsem strankam, ki bodo zakon podprle, Stevanović napoveduje, da jih bodo "z veseljem prebrali". Koalicijskih pogajanj pa se ne bodo udeleževali. Tudi ločenega sporazuma s koalicijskimi partnericami ne pričakujejo, saj to smatrajo kot obliko koalicijskega sodelovanja.

"Še najmanj vemo o tem," pa je odgovoril na vprašanje, kaj se dogaja v zvezi z oblikovanjem nove koalicije, "glede na to, da res nismo del te koalicije"."Ampak še enkrat povem, če bodo prišli na tak način, kot so zdaj prišli z zakonom o vladi, ki so ga uskladili dejansko z našim programom, bomo mi take stvari podpirali," je dodal.

Na vprašanje, ali so pripravljeni prispevati podpise za mandatarskega kandidata, pa je odgovoril, da po njegovem mnenju to ne bo potrebno, saj da "jih imajo sami dovolj". Želi si sicer, da bi bil mandatar izvoljen čim prej.

Zoran Stevanović anketa Inštitut Mediana rezultati primernost Državni zbor obljube
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štrekeljc
28. 04. 2026 12.53
»Spodaj podpisani Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, se zavezujem, da stranka Resni.ca nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. V kolikor bi se to zgodilo, se zavezujem, da bom v istem trenutku odstopil z vseh funkcij.« Izjava je bila overjena na UE Kranj.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
28. 04. 2026 12.54
Laž. Overjen je zgolj podpis.
Odgovori
0 0
yss
28. 04. 2026 12.52
Prisšli smo do faze, ko morajo pametni molčati, da ne bi užalili neumnih, ki hočejo vladati..
Odgovori
+1
1 0
enkve
28. 04. 2026 12.51
Nekdo je tukaj nor, ne gremo v vlado bomo pa podprli vladine zakone, a to je sedaj tista podpisana in overjena izjava, da v vlado ne gredo, po tej logiki jim tudi ni treba saj bodo nadomestili vse manjkajoče glasove do 46, torej jih mandatar uradno niti ne potrebuje samo vsakič morajo podpreti vlado, ne tič ne miš, samo bedak bi pot takimi pogoji sestavil vlado, ko ne veš kaj bo teh 5 Resnicoljubnih ob glasovanju pritisnilo Za ali Proti, temu bi rekel peta kolona v vladi, ki jo lahko zrušijo kadarkoli, JJ in Golob naj pozabita na zamere in sama sestavita vlado teh pet strank pa v opozicijo pa naj tam afne guncajo.
Odgovori
+1
1 0
jank
28. 04. 2026 12.47
Stranka Resni.ca bi se prosto po Orwellu morala v bistvu imenovati Laž. Demokrati Anžeta Logarja so pravzaprav Nedemokrati. Sredinski trojček, za kar se razglaša, ni nikakršna sredina, ampak je tipični predstavnik skrajne neoliberalne desnice, ki ščiti kapital in delodajalce, ne pa najšibkejše sloje prebivalstva. Zato ni nič nenavadnega, da je tudi ta trojka svoje glasove oddala Stevanoviću. Tu je še Janša, ki mu gre vedno samo za ablast in za njo bi sklenil koalicijo s hudičem. Vsi navedeni so brez slabe vesti in moralne integritete dali glas velikemu zagovorniku Moskve in kremeljskega čarovnika Putina, ki ga išče Haag.
Odgovori
+2
2 0
kakorkoliže
28. 04. 2026 12.47
"Stevanović: Nismo povozili niti ene obljube." Kako kaj boj proti korupciji?
Odgovori
+1
1 0
LeviTUMOR
28. 04. 2026 12.46
Tako kor Levi, tudi balkanci seveda niso čisto ničesar krivi, čeprav so cisto povsod zraven.
Odgovori
0 0
davboj
28. 04. 2026 12.46
Zoki, ti resno potrebuješ nekaj za zgodnjo demenco😄😄😄
Odgovori
+2
2 0
ho?emVšolo
28. 04. 2026 12.45
Počakajmo na izstop iz NATO. Ali bo še v tem tednu?
Odgovori
+1
2 1
royayers
28. 04. 2026 12.43
kje so trubači Stevo? opa cupa idemo
Odgovori
+0
1 1
