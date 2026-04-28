Stevanović: Nismo povozili niti ene obljube, zakon o vladi bomo podprli

"Rad bi slišal, katere obljube so to, da bi lahko govorili o 'največ'. Mi nismo povozili niti ene obljube do sedaj. Pravzaprav smo edini načelni. Kot vemo, je nekdo govoril, da bo odstopil, če bo kršil integriteto – pa ni. Potem je spet rekel, da če ne bo mogel sestaviti koalicije, bo odstopil. Pa ni. Drugi je rekel, da ne bo oblikoval manjšinske vlade, pa očitno dela na tem, da bi jo. Edino mi smo rekli, da ne gremo v koalicijo ne z enim, ne z drugim, in tega se držimo. Tako ne vidim niti ene obljube, ki bi jo povozili, kaj šele to številko največ," je danes v odzivu na rezultate ankete Inštituta Mediana, ki smo jih objavili včeraj, zatrdil predsednik Državnega zbora in stranke Resni.ca Zoran Stevanović.
Po raziskavi, izvedeni med minulim torkom in četrtkom na vzorcu 722 sodelujočih, v kateri so med vprašanimi preverjali, kateri od predsednikov parlamentarnih strank je po njihovem mnenju v času oblikovanja nove vlade prelomil največ predvolilnih obljub, je vsak tretji vprašani odgovoril, da je to Stevanović.
Prvak Resnice je kampanjo sicer gradil na sporočilu 'Mi smo drugačni', a očitno volivci zdaj menijo, da so prehitro začeli delovati kot vsi ostali.
Inštitut Mediana je anketirance ob tem še spraševal glede verodostojnosti politikov in primernosti za drugo najpomembnejšo politično funkcijo v državi. Večina vprašanih je Stevanovića ocenila kot neprimernega, kar 35 odstotkov celo kot popolnoma neprimernega za predsednika DZ.
Stevanović to oceno pripisuje majhnemu številu sej, ki jih je doslej vodil. "Sem vodil le tri ali štiri seje. Ampak bodočnost bo pokazala drugačno sliko, zagotovo," pravi.
Koalicijskih pogajanj se ne bomo udeleževali, ločenega sporazuma ne pričakujemo
Spremembe zakona o vladi, ki so jo predlagali poslanci SDS, bodo poslanci Resnice na sredini izredni seji DZ podprli, saj ocenjujejo, da je predlagano krčenje ministrstev za Slovenijo dobro, je v izjavi za medije po današnji seji kolegija dejal predsednik DZ in prvak Resnice Stevanović.
Če bodo zatem dobili izhodišča za koalicijsko pogodbo, za katera je predsednik SDS Janez Janša napovedal, da jih bo poslal vsem strankam, ki bodo zakon podprle, Stevanović napoveduje, da jih bodo "z veseljem prebrali". Koalicijskih pogajanj pa se ne bodo udeleževali. Tudi ločenega sporazuma s koalicijskimi partnericami ne pričakujejo, saj to smatrajo kot obliko koalicijskega sodelovanja.
"Še najmanj vemo o tem," pa je odgovoril na vprašanje, kaj se dogaja v zvezi z oblikovanjem nove koalicije, "glede na to, da res nismo del te koalicije"."Ampak še enkrat povem, če bodo prišli na tak način, kot so zdaj prišli z zakonom o vladi, ki so ga uskladili dejansko z našim programom, bomo mi take stvari podpirali," je dodal.
Na vprašanje, ali so pripravljeni prispevati podpise za mandatarskega kandidata, pa je odgovoril, da po njegovem mnenju to ne bo potrebno, saj da "jih imajo sami dovolj". Želi si sicer, da bi bil mandatar izvoljen čim prej.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.