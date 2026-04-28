Stevanović: Nismo povozili niti ene obljube, zakon o vladi bomo podprli

"Rad bi slišal, katere obljube so to, da bi lahko govorili o 'največ'. Mi nismo povozili niti ene obljube do sedaj. Pravzaprav smo edini načelni. Kot vemo, je nekdo govoril, da bo odstopil, če bo kršil integriteto – pa ni. Potem je spet rekel, da če ne bo mogel sestaviti koalicije, bo odstopil. Pa ni. Drugi je rekel, da ne bo oblikoval manjšinske vlade, pa očitno dela na tem, da bi jo. Edino mi smo rekli, da ne gremo v koalicijo ne z enim, ne z drugim, in tega se držimo. Tako ne vidim niti ene obljube, ki bi jo povozili, kaj šele to številko največ," je danes v odzivu na rezultate ankete Inštituta Mediana, ki smo jih objavili včeraj, zatrdil predsednik Državnega zbora in stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Po raziskavi, izvedeni med minulim torkom in četrtkom na vzorcu 722 sodelujočih, v kateri so med vprašanimi preverjali, kateri od predsednikov parlamentarnih strank je po njihovem mnenju v času oblikovanja nove vlade prelomil največ predvolilnih obljub, je vsak tretji vprašani odgovoril, da je to Stevanović. Prvak Resnice je kampanjo sicer gradil na sporočilu 'Mi smo drugačni', a očitno volivci zdaj menijo, da so prehitro začeli delovati kot vsi ostali.

Povolilnega razočaranja je očitno kar nekaj. FOTO: Aljoša Kravanja

Inštitut Mediana je anketirance ob tem še spraševal glede verodostojnosti politikov in primernosti za drugo najpomembnejšo politično funkcijo v državi. Večina vprašanih je Stevanovića ocenila kot neprimernega, kar 35 odstotkov celo kot popolnoma neprimernega za predsednika DZ. Stevanović to oceno pripisuje majhnemu številu sej, ki jih je doslej vodil. "Sem vodil le tri ali štiri seje. Ampak bodočnost bo pokazala drugačno sliko, zagotovo," pravi.

Koalicijskih pogajanj se ne bomo udeleževali, ločenega sporazuma ne pričakujemo

Spremembe zakona o vladi, ki so jo predlagali poslanci SDS, bodo poslanci Resnice na sredini izredni seji DZ podprli, saj ocenjujejo, da je predlagano krčenje ministrstev za Slovenijo dobro, je v izjavi za medije po današnji seji kolegija dejal predsednik DZ in prvak Resnice Stevanović.

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je glede oblikovanja nove desne koalicije dejal, da v njihovi stranki še najmanj vedo o tem, ker "res nismo del te koalicije". Želijo si, da bi bil mandatar čim prej izvoljen, predlagani zakon o vladi bodo podprli.