Stevanović o overjeni izjavi: Po vstopu v parlament je izgubila težo in veljavo

Novi predsednik DZ Zoran Stevanović je v pogovoru za Radio Slovenija napovedal, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi, saj ne želijo biti glavni krivec za kakršnokoli politično krizo. Predsednik najmanjše parlamentarne stranke Resni.ca je zatrdil, da nima načrtovanih nobenih sestankov o oblikovanju bodoče koalicije. "Pri oblikovanju vlade ne gledamo ne levo ne desno, gledali bomo izključno vsebino, podpora pa bo samo, če bo vlada zniževala davke, reševala standard ljudi in se absolutno zavezala za borbo proti korupciji, ampak s konkretnimi rešitvami," je pojasnil.

Zoran Stevanović, novi predsednik DZ FOTO: Aljoša Kravanja

Po njegovih besedah je zanje ključnega pomena, da bodisi predsednik Svobode Robert Golob bodisi predsednik SDS Janez Janša zbereta dovolj glasov in uskladita program z njihovim. Ljudje so jim po njegovih besedah z volitvami dali na razpolago material, med katerim se je treba odločati. "Povedali smo, s kom ja, s kom ne in v tej, bi rekel, mlaki je nekako treba plavati," je dejal. V zvezi s svojo overjeno izjavo iz leta 2021, da stranka Resni.ca politično ne bo sodelovala s SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo, je danes poudaril, da je ta notarski zapis iz časa, ko je bila Resni.ca zunajparlamentarna stranka, izgubil težo in veljavo po vstopu stranke v parlament, "ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši". Poslanci vseh sedmih strank so po njegovih besedah zdaj sodelavci. "Včasih se sodelovanju ne moreš izogniti kot parlamentarna stranka, če si potisnjen, če ti volivci namenijo njih kot tvoje sodelavce," je pojasnil.

Navedel je še, da na to, da so ga pri izvolitvi za predsednika DZ podprli tudi poslanci SDS, nima posebnega vpliva. "Ne vidim pa velike težave v tem, razen to, da so se modro odločili, glede na to, da je bil to edini izhod za funkcionalen parlament," je dejal.

O pravnomočni sodbi

Spregovoril je tudi o svoji pravnomočni obsodbi. Po njegovih pojasnilih mu je bila izrečena kazen za poskus zavarovalniške prevare, ko je bil star okoli 20 let.

S svojim osebnim vozilom se je peljal z Bleda proti Koroški Beli, kjer je včasih živel, ko mu je nasproti precej po njegovem voznem pasu pripeljalo vozilo, zaradi česar je zavil v desno in se zaletel. Voznik tega vozila je tudi ob izpolnjevanju evropskega poročila o nesreči, v kateri je prišlo le do materialne škode, priznal, da je vozil po nasprotnem vozišču, pozneje pa se je zavarovalnica pritožila in trdila, da je Stevanović vozil čez desni rob vozišča, zaradi česar je prišlo do nesreče, in tako mu je bila nato izrečena kazen 800 evrov, je pojasnil dogodke izpred 25 let.

Za kaj se zavzema Resni.ca?

Novi predsednik DZ sicer vztrajno ponavlja, da je treba dati moč ljudem, ti morajo po njegovem mnenju tudi vedno imeti zadnjo besedo. Tako se zavzema za preverjanje volje ljudi na sprotnih referendumih, težav v morebitnem povečanju števila teh ne vidi. Kot pravi, DZ zakone sprejema, referendumov pa se politika ne sme bati, saj niso problem, pač pa korektiv politike. Med referendumi, za katere se zavzemajo v stranki, ki jo vodi, pa je izpostavil referendum o izstopu iz Nata. Kot je spomnil, so tega ljudem obljubljali. Enako trdi o predlogu za izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije. Izstop iz EU pa medtem po njegovem mnenju ne bi bil pozitivno sprejet med ljudmi, ker imajo "zaenkrat bistveno večje koristi od Evropske unije kot ne". Glede zunanje politike Slovenije tako vztraja, da Resni.ca zagovarja "proslovenska" stališča.