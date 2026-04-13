SLOVENIJA ODLOČA 2026

Stevanović o overjeni izjavi: Po vstopu v parlament je izgubila težo in veljavo

Ljubljana, 13. 04. 2026 11.53 pred 26 minutami 4 min branja 14

Avtor:
U.Z. STA
Zoran Stevanović po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu

Novi predsednik DZ Zoran Stevanović zatrjuje, da po izvolitvi nima nobenih dolgov do SDS, ki ga je podprla, prav tako nima načrtovanih sestankov o oblikovanju bodoče koalicije. Ključno je, pravi, da bodisi predsednik Svobode bodisi predsednik SDS zbereta dovolj glasov in uskladita program z njihovim. "Včasih se sodelovanju ne moreš izogniti kot parlamentarna stranka, če ti volivci namenijo njih kot tvoje sodelavce," pa je komentiral svojo overjeno izjavo iz leta 2021, da stranka Resni.ca politično ne bo sodelovala s SDS in njenim predsednikom Janšo.

Novi predsednik DZ Zoran Stevanović je v pogovoru za Radio Slovenija napovedal, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi, saj ne želijo biti glavni krivec za kakršnokoli politično krizo.

Predsednik najmanjše parlamentarne stranke Resni.ca je zatrdil, da nima načrtovanih nobenih sestankov o oblikovanju bodoče koalicije. "Pri oblikovanju vlade ne gledamo ne levo ne desno, gledali bomo izključno vsebino, podpora pa bo samo, če bo vlada zniževala davke, reševala standard ljudi in se absolutno zavezala za borbo proti korupciji, ampak s konkretnimi rešitvami," je pojasnil.

Zoran Stevanović, novi predsednik DZ
Zoran Stevanović, novi predsednik DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Po njegovih besedah je zanje ključnega pomena, da bodisi predsednik Svobode Robert Golob bodisi predsednik SDS Janez Janša zbereta dovolj glasov in uskladita program z njihovim. Ljudje so jim po njegovih besedah z volitvami dali na razpolago material, med katerim se je treba odločati. "Povedali smo, s kom ja, s kom ne in v tej, bi rekel, mlaki je nekako treba plavati," je dejal.

V zvezi s svojo overjeno izjavo iz leta 2021, da stranka Resni.ca politično ne bo sodelovala s SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo, je danes poudaril, da je ta notarski zapis iz časa, ko je bila Resni.ca zunajparlamentarna stranka, izgubil težo in veljavo po vstopu stranke v parlament, "ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši". Poslanci vseh sedmih strank so po njegovih besedah zdaj sodelavci. "Včasih se sodelovanju ne moreš izogniti kot parlamentarna stranka, če si potisnjen, če ti volivci namenijo njih kot tvoje sodelavce," je pojasnil.

Če vas zanima sestava koalicije z razdeljenimi mandati, si svojo različico še vedno lahko sestavite v zavihku "Slovenija odloča" na naši spletni strani.

Navedel je še, da na to, da so ga pri izvolitvi za predsednika DZ podprli tudi poslanci SDS, nima posebnega vpliva. "Ne vidim pa velike težave v tem, razen to, da so se modro odločili, glede na to, da je bil to edini izhod za funkcionalen parlament," je dejal.

O pravnomočni sodbi

Spregovoril je tudi o svoji pravnomočni obsodbi. Po njegovih pojasnilih mu je bila izrečena kazen za poskus zavarovalniške prevare, ko je bil star okoli 20 let. 

Preberi še Stevanović pravnomočno obsojen

S svojim osebnim vozilom se je peljal z Bleda proti Koroški Beli, kjer je včasih živel, ko mu je nasproti precej po njegovem voznem pasu pripeljalo vozilo, zaradi česar je zavil v desno in se zaletel. Voznik tega vozila je tudi ob izpolnjevanju evropskega poročila o nesreči, v kateri je prišlo le do materialne škode, priznal, da je vozil po nasprotnem vozišču, pozneje pa se je zavarovalnica pritožila in trdila, da je Stevanović vozil čez desni rob vozišča, zaradi česar je prišlo do nesreče, in tako mu je bila nato izrečena kazen 800 evrov, je pojasnil dogodke izpred 25 let.

Za kaj se zavzema Resni.ca?

Novi predsednik DZ sicer vztrajno ponavlja, da je treba dati moč ljudem, ti morajo po njegovem mnenju tudi vedno imeti zadnjo besedo. Tako se zavzema za preverjanje volje ljudi na sprotnih referendumih, težav v morebitnem povečanju števila teh ne vidi. Kot pravi, DZ zakone sprejema, referendumov pa se politika ne sme bati, saj niso problem, pač pa korektiv politike.

Med referendumi, za katere se zavzemajo v stranki, ki jo vodi, pa je izpostavil referendum o izstopu iz Nata. Kot je spomnil, so tega ljudem obljubljali. Enako trdi o predlogu za izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije.

Izstop iz EU pa medtem po njegovem mnenju ne bi bil pozitivno sprejet med ljudmi, ker imajo "zaenkrat bistveno večje koristi od Evropske unije kot ne". Glede zunanje politike Slovenije tako vztraja, da Resni.ca zagovarja "proslovenska" stališča.

Preberi še Med Natom in evropsko avtonomijo: kaj bi Sloveniji zagotovilo varnost?

V pogovoru je tudi zavrnil poročanje Večera, da so njegovo petkovo izvolitev na čelo DZ pred parlamentarno stavbo proslavljali tudi z ruskimi zastavami, in ga označil za zavajanje, saj da nima popolnoma nobene povezave z njegovo izvolitvijo. Vsak petek ob isti uri se namreč na tem mestu odvije shod rusko-slovenskega prijateljstva, "na katerem ne jaz ne nihče iz stranke Resni.ca nikoli ni bil", je pojasnil.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lepdan123
13. 04. 2026 12.42
Kako vas je nategnil. Vi pa tudi niste čisto briht, da ste temu verjeli.
Odgovori
0 0
bojst
13. 04. 2026 12.41
Izdajalec in lažnivec. Zavaja ljudi, ki so mu verjeli. Kdo neki ga bo še , naslednjic se volil.
Odgovori
0 0
wsharky
13. 04. 2026 12.41
evo, Janša se vrača na oblast in bencin bo kmalu 1 eur/liter, rtv bo potrebno počistit, pa na Dars bo potrebno ponovno ustoličit NSijevo Hajdi
Odgovori
+1
1 0
razumi če lahko
13. 04. 2026 12.40
Stevo povej kot je to rekla Urška ! Tiho sedaj smo mi tukaj in vi tam !!
Odgovori
0 0
biggbrader
13. 04. 2026 12.40
Ali je kdo videl to notarsko overjeno pismo ?
Odgovori
0 0
Castrum
13. 04. 2026 12.40
Notarsko overjena obljuba je popolnoma izgubila pomen pred leti, ko se je Golob z notarsko pogodbo obvezal, da bo razdelil svojo nagrado med 8 dobrodelnih organizacij.
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
13. 04. 2026 12.39
? ali je Stevanovič skregan z logiko ker je policaj ali pa se norčuje.Verjetno to drugo. Kako pa greš lahko v vlado z nekom brez da prideš v parlament?
Odgovori
0 0
Banion
13. 04. 2026 12.38
dobro je nadmudrio svoje volilce, srbska posla, kaj čmo, je pač nekaj slovencev naivnih in ne razmišljajo s svojo glavo
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
13. 04. 2026 12.41
očitno da ni bilo veliko za nadmudrit
Odgovori
0 0
stoinena
13. 04. 2026 12.24
skratka vseeno kaj voliš. se že potem abrakadabra sami zmenijo.
Odgovori
+1
3 2
jogo
13. 04. 2026 12.28
stoinena Pa ni vseeno koga voliš.
Odgovori
+2
3 1
stoinena
13. 04. 2026 12.23
potem v tej državi več nič ne velja. torej notarsko delo je brezveze, lari fari, ritbris paper.
Odgovori
+1
5 4
zibertmi
13. 04. 2026 12.19
čakamo samo še ,da se notarske pisarne in praksa ukinejo,nekaj overiš in brez da to uradno prekličeš,ne velja ,za nekatere seveda.pred sodišči,zapuščinskimi postopki je tole malo mimo
Odgovori
+1
6 5
jogo
13. 04. 2026 12.29
zibertmi Kaj mimo, to je popolnoma mimo (Jani M.).
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu
To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
Po letih oklevanja končno naredi prvi korak
Po letih oklevanja končno naredi prvi korak
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: zakaj tolikšne razlike?
Zakaj so ti slovenski izdelki nenadoma povsod? Razkrivamo jih 12
Zakaj so ti slovenski izdelki nenadoma povsod? Razkrivamo jih 12
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno posebno presenečenje
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
