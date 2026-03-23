SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Ne bi si oprostil, če bi prvi mesec po volitvah pokazal, da sem se karkoli zlagal'

Ljubljana, 23. 03. 2026 22.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H. 24UR ZVEČER
Zoran Stevanović

Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je v pogovoru za oddajo 24UR ZVEČER razkril, da je njegova stranka od premierja Goloba prejela vabilo na sestanek, ki naj bi potekal v petek v Kristalni palači v Ljubljani. A še pred prvimi pogovori sporoča, da se v vladi, ki bi jo vodil Golob ali Janša, ne vidijo. Kljub temu se bo Resnica vabilu odzvala. "Mi se bomo pogovarjali, zahtevali bomo upoštevanje naših programskih izhodišč," pravi Stevanović, ki vlogo stranke vidi tudi v konstruktivni opoziciji.

Stranka Resnica je po skoraj vseh preštetih glasovih na nedeljskih parlamentarnih volitvah osvojila 5,52 odstotka podpore in s tem pet poslanskih mest. Ker nobena od strank, ki sta prejeli največ glasov, sama ne bo uspela sestaviti koalicije, bi lahko bila prav ta stranka "jeziček na tehtnici". 

Predsednik stranke Zoran Stevanović je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da je stranka po elektronski pošti danes prejela vabilo premierja in predsednika Svobode Roberta Goloba na sestanek, ki bo v petek v Kristalni palači v Ljubljani. Glede na vsebino elektronskega sporočila, pa je kot kaže na pogovor povabljenih več strank. "Predvidevam, da se ga bomo udeležili. Rekli smo, da se bomo pogovarjali z vsemi, ampak to še nič ne pomeni," pravi Stevanović. 

Predsednik Resnice je v volilni noči dejal, da si njegova stranka želi biti del vladajoče koalicije. Hkrati poudarja, da se ne vidijo ne v vladi Roberta Goloba ne v vladi Janeza Janše. "To sem izjavil večkrat, že pred volitvami. Jaz sem danes samo ponovil tudi, kar sem že takrat rekel. In to je bil tudi en od temeljev, zakaj so nas ljudje sploh volili," je v oddaji 24UR ZVEČER ponovil Stevanović.

Kot poudarja, se bodo kljub temu pogovorov udeležili, vendar bodo pri tem vztrajali pri svojih programskih izhodiščih: antikorupcija, suverenizem, ugodno davčno okolje in spodbujanje neposredne demokracije. "Vemo, da bi nam zdaj ponudili v temu momentu marsikaj. Mi si drugače želimo sodelovati z vsako stranko, ki bo sprejela naša osnovna pogajalska izhodišča, kar se programa tiče," je dejal. 

Na vprašanje voditelja oddaje Uroša Slaka, ali bi se pridružili koaliciji z Gibanjem Svoboda, če bi bil mandatar kdo drug, kot Golob, je Stevanović odgovoril: "Odvisno, katere bodo druge stranke v tej koaliciji. Mi ne moremo biti v koaliciji z nekom, ki želi visoke davke. To je treba razumet. In jaz tudi, ko sem včeraj govoril o tem, jaz nisem želel pogojevat, da mi želimo ministrstvo za notranje zadeve, da želimo ministrstvo za finance, da želimo ministrstvo za zunanje zadeve. Ampak sem rekel, da bi naša programska izhodišča izpolnili skozi te resorje. Ampak naši pogoji so jasni: morajo upoštevati osnovna načela našega programa." 

Sicer pa meni, da bi bilo oblikovanje koalicije brez Goloba ali Janše "priporočljivo".

Preberi še Golob začel pogovore, sklical bo tudi Svet za nacionalno varnost

Ob tem Stevanović dvomi, da bi trenutne koalicijske stranke sploh lahko sprejele njegove pogoje. Želi si, da bi se lahko oblikoval t. i. tretji blok oziroma 'zdrav' trojček Resnica – NSi – Demokrati. "Mislim, da bi te tri stranke skupaj pod okriljem ene take koalicije mogoče celo lahko dosegle, da se ta naš program uresniči," meni Stevanović.

Glede na to, da so nekatera osnovna načela strankinega programa bližje SDS, se postavlja vprašanje, ali bodo v Resnici ostali dosledni, tudi, če bo Janez Janša v poziciji, da sestavi vlado in bodo sodelovanje v njej zavrnili. "Absolutno, jaz sam sebi nikdar ne bi oprostil, če bi prvi mesec po volitvah že takoj pokazal, da sem se karkoli zlagal," odgovarja Stevanović. 

Sicer pa, kot pravi, bi lahko stranka delovala tudi v konstruktivni opoziciji. "Jaz mislim, da bi s tem dokazali dve stvari. Predvsem prva je ta, da nikoli ne zlorabimo svojih načel oziroma ne povozimo svojih zagotovil. Druga je pa ta, da pravzaprav lahko dokažemo Sloveniji, kaj vse se da narediti tudi skozi konstruktivno opozicijo, ko podpreš dobre predloge vlade. Po drugi strani pa res dosežeš, da so zavrnjeni vsi škodljivi ukrepi," pravi Stevanović. 

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v zgoraj priloženem videu. 

