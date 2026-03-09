Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mediana: Svoboda tik za petami SDS, v parlament le šest strank

Ljubljana, 09. 03. 2026 18.00 pred 55 minutami 2 min branja 243

Avtor:
K.H.
Robert Golob in Janez Janša

Po najnovejši javnomnenjski anketi, ki jo je za časnik Delo opravila Mediana, se je razlika med največjima strankama v državi skoraj povsem stopila. Med Gibanjem Svoboda in SDS je namreč le še za približno dve odstotni točki razlike. Močno se je okrepila tudi podpora Levici. Parlamentarni prag pa bi prestopilo le šest strank.

Politični prostor, kot kaže, postaja vse bolj izenačen, med največjo opozicijsko in vladajočo stranko pa je ponovna polarizacija.

SDS ostaja na prvem mestu, a ji je Gibanje Svoboda tik za petami. Podpora Gibanju Svoboda se je namreč zvišala kar za štiri odstotne točke – iz 16,2 odstotka februarja na 20,3 odstotka marca. In čeprav je SDS prav tako pridobila odstotno točko – februarja je imela 21,2-odstotno podporo, marca pa že 22,4-odstotno – je razlika med Svobodo in SDS skopnela. Razlika med vodilnima strankama zdaj znaša le še dve odstotni točki, kažejo rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je za časnik Delo opravil inštitut Mediana.

To pomeni, da se je razkorak v podpori strankama, ki je bil v preteklosti precej večji (tudi več kot 10 odstotnih točk aprila lani), močno zmanjšal.

Robert Golob in Janez Janša
Robert Golob in Janez Janša
FOTO: Aljoša Kravanja

Delo vlade sicer 43 odstotkov vprašanih ocenjuje negativno, približno 30 odstotkov pozitivno, 24 odstotkov pa srednje.

Kdo bi se uvrstil v parlament?

Če upoštevamo le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo samo šest strank. Na tretje mesto, po SDS in Gibanju Svoboda, se je povzpela lista Levice in Vesne. Podpora se jim je povečala za dobri dve odstotni točki – iz 5,6 odstotka februarja na 7,8 odstotka marca.

V raziskavo je bilo vključenih 731 anketirancev, Mediana pa jo je izvedla med 2. in 5. marcem. 

Na četrtem mestu je skupna lista NSi-Fokus-SLS, ki ohranja svojo podporo pri 6,4 odstotka. Je pa na lestvici zdrsnil SD, ki mu je podpora padla za odstotno točko in pol – iz 7,1 odstotka februarja na 5,6 odstotka marca. Slabše kaže tudi Demokratom Anžeta Logarja, ki jim je podpora upadla za kar tri odstotne točke – februarja so imeli 8,5-odstotno podporo, marca pa le še 5,5-odstotno.

Stranke Resnica, Pirati, SNS in Prerod pa glede na izide javnomnenjske ankete ne bi dosegle 4-odstotnega parlamentarnega praga. Pri tem je največjo izgubo zabeležil Prerod Vladimirja Prebiliča, ki je iz 3,2 odstoka padel na 1,9 odstotka.

Stranka Vladimirja Prebiliča se po zadnji anketi ne bi prebila v parlament.
Stranka Vladimirja Prebiliča se po zadnji anketi ne bi prebila v parlament.
FOTO: Aljoša Kravanja

Priljubljenost politikov

In kako kaže posameznim politikom? Na vrhu lestvice priljubljenosti je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji predsednik SD in minister za gospodarstvo Matjaž Han ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Sledijo Marko Lotrič, Anže Logar in Tanja Fajon, ki je na lestvici naredila velik skok in se premaknila kar za štiri mesta.

Na lestvici je najbolj zdrsnil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Na dnu lestvice pa je obtičal ljubljanski župan Zoran Janković.

Zoran Janković v Štepanjskem naselju.
Zoran Janković v Štepanjskem naselju.
FOTO: Aljoša Kravanja
mediana svoboda sds stranke javnomnenjska raziskava

Podražitve: kaj se je najbolj podražilo, za koliko?

'Če sodišče ugotovi kršitev integritete, se bom poslovil'

KOMENTARJI243

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lcePower
09. 03. 2026 18.57
Mediana ima odstopanje v anketah +- 20%
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
09. 03. 2026 18.57
Itaq, "Svoboda" bi tako in tako zmagala, tako, da vam svobodjakom ni treba nič vstajat .... tako in tako vas je veliko, le zakaj bi rinili na volišča, če boste pa zmagali !!!
Odgovori
+1
1 0
myomy
09. 03. 2026 18.57
PRIČEVALCI: "Tretja Janševa vlada je že takoj po izbruhu epidemije delala vse, da bi podjetje Geneplanet dobilo osem milijonov evrov vreden posel za dobavo ventilatorjev, neprimernih za zdravljenje obolelih za COVID-19. Plačilo predujma je takrat na zavodu za blagovne rezerve osebno urejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Po pričevanju žvižgača Ivana Galeta mu je Počivalšek dejal, da gre za posel SDS-a. Ne samo ventilatorji, še bolj neprimerne so bile "Počivalškove maske", narejene iz papirnatih serviet in navadnih gumic."
Odgovori
0 0
deltex
09. 03. 2026 18.56
Glejte, vse ankete, ki SDSu ne kažejo več kot 50%, so lažne, so izmišljene, naročila jih udbomafija, strici iz ozadja, Kučan osebno....aja, pa še Svetlana Makarovič, Marta Kos in seveda Nika Kovač, katere inštitut 8.marec ne dobiva denarja iz proračuna, kar najbolj jezi SDS in podizvajalce iz NSi.
Odgovori
0 0
Skunk Works
09. 03. 2026 18.56
Dokler v gospodarstvu ne bodo plače v povprečju vsaj 20% višje kot v JS, ne moremo govoriti o neki normalni državi in družbi. Sedaj pa je vse na glavo obrnjeno.
Odgovori
+1
1 0
Kali?opko Kali?opkovi?
09. 03. 2026 18.56
Ura bo 19:00 in še vedno ni objavljeno kakšna bo bila cena goriva jutri. Ponavadi ta portal objavi že v ponedeljek zjutraj z besedami gorivo bo MALENKOST dražje. Kriminalisti npu muženič golob 24portal kakšno prelepo sodelovanje.
Odgovori
+1
1 0
mojster_jaka2
09. 03. 2026 18.56
po mojem skromnem a strokovnem mnenju, menim, da je za tak realen rezultat kriv kozmicni dez
Odgovori
0 0
jernam
09. 03. 2026 18.55
Ob toliko zavajanja in prirejanja MSM ni čudno, večina ne pride dlje kot do branja naslovov, sicer bi kdorkolj s povprečnim IQ težko volil sedanjo koalicijo.
Odgovori
+4
4 0
Julijann
09. 03. 2026 18.55
No, sem vam rekel včeraj. Še malo in Svoboda eksplodira do 100%.
Odgovori
+2
2 0
LukaS8
09. 03. 2026 18.55
Samo ne Janšizma pa bomo že pregurali. In ker imamo na žalost na drugi strani kar imamo, bomo volili pač to. Vedno izbiramo manjše zlo. In dokler bo Janša strašil po politični sceni je desnica neprebavljiva. Obešanje mrtvih živali in rezanje gum je pač direkten rezultat možgansko mrtvih neo-fašistov, ki računajo na zaslombo pri konvertitu.
Odgovori
-2
0 2
Animal_Pump
09. 03. 2026 18.55
Veste kva...ne vem koga volt. Golob je madat zakakal...zabluzil do daske. J.J...cvili pa kruli kot vedno..pa žrtev dela iz sebe. Total beta tip deluje...čeprav se ima za nekega alfa. Men je važno..da Levica..Resnica...pa SNS...ne prestopijo praga parlamenta. To so vsi zdraharji na kubik...čeprav so v manjšini...znajo zdraho naredit. Manj strank v parlamentu...lažje se bodo zmenili med seboj. Sem prepričan, da Golob brez Levice...bi bolje funkcioniral. Čew jih bo malo v parlamentu..bosta morala...Golob pa J.J...še skupaj malo stopit. Tud take zadeve se dogajajo. Cviljenja bo pa velik...o to pa.
Odgovori
+2
2 0
Artechh
09. 03. 2026 18.54
😂 Golob bo pogrnu
Odgovori
+3
3 0
gggg1
09. 03. 2026 18.54
Oprostite, ampak Mediana je vso svojo kredibilnost že zdavnaj izgubila.
Odgovori
+3
3 0
myomy
09. 03. 2026 18.54
SVJEDOCI: "Janez Janša je v zadnjem desetletju začel tudi tesno sodelovati z Rokom Snežičem, prijateljem iz zapora. To je doseglo prvi vrhunec leta 2018, ko je na računu SDS končal »umazan« denar. Takrat je širša slovenska javnost izvedela za Dijano Đuđić, državljanko Bosne in Hercegovine (BiH). SDS si je od nje izposodila 450.000 evrov, a po izbruhu afere denar takoj vrnila. V njenem ozadju se je dejansko skrival Snežič, Đuđić pa je že bila v preiskavi kot del mednarodne mreže za domnevno pranje denarja."
Odgovori
+0
1 1
Bučman
09. 03. 2026 18.53
Pričevalci in pričavalke
Odgovori
0 0
Groucho Marx
09. 03. 2026 18.53
Golobarji javno vreščijo proti privatnemu ter ustvarjajo globoke javnofinančne izgube. Popoldne pa zaženejo privatne dooje z 0 zaposlenimi in naekrat so tu mastni privatni dobički... vsi iz javnih sredstev. Pravi čudežni dečki so to, vam rečem.
Odgovori
+6
6 0
myomy
09. 03. 2026 18.53
PRIČEVALCI: "Poslanec SDS Zoran Mojškerc je v letih od 2019 do 2022 domnevno izvajal izobraževanja ljubljanske svetniške skupine SDS. Domnevno zato, ker se jih nihče ne spomni. Kljub temu je Mojškerc na račun svojega podjetja prejel 41 tisoč evrov. V času, ko je bil član nadzornega sveta Komunale Logatec, pa je posloval z njenim direktorjem Boštjanom Averjem in od njega prejel 45 tisoč evrov. Ves ta denar je takoj po prejemu dvignil v gotovini. Preiskovalna komisija državnega zbora sumi, da je Mojškerc deloval kot tako imenovana denarna »mula« in da so bila tako pridobljena sredstva namenjena tretji osebi."
Odgovori
-2
1 3
natas999
09. 03. 2026 18.53
resnično upam da ni tolk butastih ki bi volli lažnjivo svobodol
Odgovori
+7
7 0
St. Gallen
09. 03. 2026 18.55
Soso, pametni so v tujini ze nekaj casa
Odgovori
0 0
Sarko Sarko
09. 03. 2026 18.53
ti golobisti in levaki so grobarji Slovenije, zato voli desno
Odgovori
+6
6 0
myomy
09. 03. 2026 18.52
PRIČEVALCI IN SESTRIČNE: "Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je leta 2013 ugotovila, da se je Janši glede na ugotovljene uradne vire dohodkov in premoženja v času, ko je opravljal funkcijo poslanca in predsednika vlade, nesorazmerno in nepojasnjeno povečalo za najmanj 210.000 evrov. Iz premoženja, ki ne izvira iz njegovih uradno znanih prihodkov, je sofinanciral nakupe nepremičnin, tekoče stroške nepremičnin, nakup vozila višjega cenovnega razreda, stroške zavarovanja in servisiranja vozila, stroške sodnih postopkov in zasebna potovanja v tujino. Četudi je vrhovno sodišče poročilo razveljavilo, ker se Janša nanj ni imel možnosti odzvati, ga je KPK leta 2015 vsebinsko potrdila. Pozneje so na Pop TV razkrili, da je Janša prinašal večje vsote gotovine sestrični svoje soproge, ki jih je ta polagala na svoj račun."
Odgovori
-5
0 5
Bučman
09. 03. 2026 18.54
Pričevalci......
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
