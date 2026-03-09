Mediana: Svoboda tik za petami SDS, v parlament le šest strank

Politični prostor, kot kaže, postaja vse bolj izenačen, med največjo opozicijsko in vladajočo stranko pa je ponovna polarizacija.

SDS ostaja na prvem mestu, a ji je Gibanje Svoboda tik za petami. Podpora Gibanju Svoboda se je namreč zvišala kar za štiri odstotne točke – iz 16,2 odstotka februarja na 20,3 odstotka marca. In čeprav je SDS prav tako pridobila odstotno točko – februarja je imela 21,2-odstotno podporo, marca pa že 22,4-odstotno – je razlika med Svobodo in SDS skopnela. Razlika med vodilnima strankama zdaj znaša le še dve odstotni točki, kažejo rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je za časnik Delo opravil inštitut Mediana.

To pomeni, da se je razkorak v podpori strankama, ki je bil v preteklosti precej večji (tudi več kot 10 odstotnih točk aprila lani), močno zmanjšal.