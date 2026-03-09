Mediana: Svoboda tik za petami SDS, v parlament le šest strank

Politični prostor, kot kaže, postaja vse bolj izenačen, med največjo opozicijsko in vladajočo stranko pa je ponovna polarizacija.
SDS ostaja na prvem mestu, a ji je Gibanje Svoboda tik za petami. Podpora Gibanju Svoboda se je namreč zvišala kar za štiri odstotne točke – iz 16,2 odstotka februarja na 20,3 odstotka marca. In čeprav je SDS prav tako pridobila odstotno točko – februarja je imela 21,2-odstotno podporo, marca pa že 22,4-odstotno – je razlika med Svobodo in SDS skopnela. Razlika med vodilnima strankama zdaj znaša le še dve odstotni točki, kažejo rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je za časnik Delo opravil inštitut Mediana.
To pomeni, da se je razkorak v podpori strankama, ki je bil v preteklosti precej večji (tudi več kot 10 odstotnih točk aprila lani), močno zmanjšal.
Delo vlade sicer 43 odstotkov vprašanih ocenjuje negativno, približno 30 odstotkov pozitivno, 24 odstotkov pa srednje.
Kdo bi se uvrstil v parlament?
Če upoštevamo le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo samo šest strank. Na tretje mesto, po SDS in Gibanju Svoboda, se je povzpela lista Levice in Vesne. Podpora se jim je povečala za dobri dve odstotni točki – iz 5,6 odstotka februarja na 7,8 odstotka marca.
Na četrtem mestu je skupna lista NSi-Fokus-SLS, ki ohranja svojo podporo pri 6,4 odstotka. Je pa na lestvici zdrsnil SD, ki mu je podpora padla za odstotno točko in pol – iz 7,1 odstotka februarja na 5,6 odstotka marca. Slabše kaže tudi Demokratom Anžeta Logarja, ki jim je podpora upadla za kar tri odstotne točke – februarja so imeli 8,5-odstotno podporo, marca pa le še 5,5-odstotno.
Stranke Resnica, Pirati, SNS in Prerod pa glede na izide javnomnenjske ankete ne bi dosegle 4-odstotnega parlamentarnega praga. Pri tem je največjo izgubo zabeležil Prerod Vladimirja Prebiliča, ki je iz 3,2 odstoka padel na 1,9 odstotka.
Priljubljenost politikov
In kako kaže posameznim politikom? Na vrhu lestvice priljubljenosti je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji predsednik SD in minister za gospodarstvo Matjaž Han ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Sledijo Marko Lotrič, Anže Logar in Tanja Fajon, ki je na lestvici naredila velik skok in se premaknila kar za štiri mesta.
Na lestvici je najbolj zdrsnil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Na dnu lestvice pa je obtičal ljubljanski župan Zoran Janković.
