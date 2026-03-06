Tehnični presežek: kako POP TV seli soočenja po Sloveniji

"Postaviti oziroma preseliti studio soočenja izven matične hiše je velik logistično-tehnični zalogaj, ker moraš praktično celotno produkcijsko infrastrukturo pripeljati na lokacijo in jo v enem do dveh dneh sestaviti v stabilno celoto," je povedal Tim Cof. Kot pravi, na terenu vzpostavijo mobilno režijo, signalne poti, kamerne sisteme ter distribucijo signalov, pri čemer mora vse delovati zanesljivo, enako, kot če bi šlo za klasičen studio.

Uporabljajo devet kamer, ki se združijo v mobilni režiji v reportažnem vozilu, kjer poteka mešanje slike in nadzor nad produkcijo. "Kamerne sisteme združimo v reportažnem vozilu, kjer poteka celoten nadzor in režija oddaje," pojasnjuje Cof.

Posebno dinamiko oddaji dajejo zahtevnejši kamerni sistemi. "Posebej zanimivi so kamera na roki in kamera na dvižnih tračnicah," je povedal Tim Cof in dodal, da veliko pozornosti namenjajo tudi grafiki, predvsem virtualnim elementom. Ti morajo biti pozicijsko, časovno in vsebinsko natančno usklajeni z dogajanjem v živo. Pri soočenjih, kjer šteje vsaka sekunda, prostora za zamik ali napako preprosto ni.

Ključna je tudi povezava z matično hišo prek t. i. internetne avtoceste MPLS, ki zagotavlja stabilen in upravljan prenos podatkov ter signalov med lokacijo in studiem. "Za nemoten prenos je izjemno pomembna povezava z matično hišo prek MPLS, ki omogoča stabilen in upravljan pretok signalov," poudarja Cof. Gledalec mora imeti občutek, da spremlja enako stabilno oddajo, kot če bi bila posneta v stalnem studiu, čeprav v ozadju poteka kompleksen tok videa, zvoka, komunikacij in povratnih signalov.