SLOVENIJA ODLOČA 2026

Tehnični presežek: kako POP TV seli soočenja po Sloveniji

06. 03. 2026 11.53 pred 28 minutami 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Prvo predvolilno soočenje Slovenija odloča 2026 v Kopru

Ko gledalci spremljajo predvolilna soočenja na POP TV, vidijo ne samo vsebinsko močno, ampak tudi tehnično dovršeno oddajo, ki poteka brez prekinitev in zapletov. V ozadju pa se skriva izjemen logistično-tehnični podvig, saj je studio treba zunaj matične hiše postaviti praktično iz nič in ga v enem do dveh dneh sestaviti v popolnoma delujočo celoto.

Koprski studio pred soočenjem
Koprski studio pred soočenjem
FOTO: Aljoša Kravanja

"Postaviti oziroma preseliti studio soočenja izven matične hiše je velik logistično-tehnični zalogaj, ker moraš praktično celotno produkcijsko infrastrukturo pripeljati na lokacijo in jo v enem do dveh dneh sestaviti v stabilno celoto," je povedal Tim Cof. Kot pravi, na terenu vzpostavijo mobilno režijo, signalne poti, kamerne sisteme ter distribucijo signalov, pri čemer mora vse delovati zanesljivo, enako, kot če bi šlo za klasičen studio.

Uporabljajo devet kamer, ki se združijo v mobilni režiji v reportažnem vozilu, kjer poteka mešanje slike in nadzor nad produkcijo. "Kamerne sisteme združimo v reportažnem vozilu, kjer poteka celoten nadzor in režija oddaje," pojasnjuje Cof.

Posebno dinamiko oddaji dajejo zahtevnejši kamerni sistemi. "Posebej zanimivi so kamera na roki in kamera na dvižnih tračnicah," je povedal Tim Cof in dodal, da veliko pozornosti namenjajo tudi grafiki, predvsem virtualnim elementom. Ti morajo biti pozicijsko, časovno in vsebinsko natančno usklajeni z dogajanjem v živo. Pri soočenjih, kjer šteje vsaka sekunda, prostora za zamik ali napako preprosto ni.

Ključna je tudi povezava z matično hišo prek t. i. internetne avtoceste MPLS, ki zagotavlja stabilen in upravljan prenos podatkov ter signalov med lokacijo in studiem. "Za nemoten prenos je izjemno pomembna povezava z matično hišo prek MPLS, ki omogoča stabilen in upravljan pretok signalov," poudarja Cof. Gledalec mora imeti občutek, da spremlja enako stabilno oddajo, kot če bi bila posneta v stalnem studiu, čeprav v ozadju poteka kompleksen tok videa, zvoka, komunikacij in povratnih signalov.

Snemalec na drugem soočenju
Snemalec na drugem soočenju
FOTO: Damjan Žibert

Obseg ekipe razkriva razsežnost projekta. "V samem reportažnem vozilu je približno dvanajst ljudi, zunaj pa je ekipa še bistveno večja," je pojasnil Tim Cof. Na terenu sodeluje sedem snemalcev, operater kamere na roki in operater dvižnih tračnic, dodatnih približno pet tehnikov pa skrbi za signalne povezave, optiko, komunikacije in odpravljanje morebitnih težav. Poleg tega je na lokaciji prisotna še dodatna tehnična ekipa za podporo luči in video wallov, obseg podpore pa se prilagaja zahtevnosti posamezne postavitve. In to še preden prištejemo vse vsebinske vloge – producente, uredniške asistente, masko ter druge člane ekipe, ki skrbijo, da oddaja vsebinsko in organizacijsko teče gladko.

Čeprav bi kdo pričakoval kilometre kablov, je realnost drugačna. "Danes večino infrastrukture do reportažnega vozila spravimo skozi enega ali dva optična kabla z 12 do 24 vlakni," je povedal Tim Cof. To po njegovih besedah veliko pove o kompleksnosti tehnologije v ozadju, saj ogromna količina podatkov, ki mora potovati stabilno in brez zakasnitev, teče skozi nekaj milimetrov optike.

Selitev studia po Sloveniji tako ni zgolj tehnična naloga, temveč demonstracija znanja, izkušenj in izjemne usklajenosti ekipe. Kot pravi Tim Cof, je ključno, da vse deluje brezhibno od prve minute oddaje. Gledalci pa ob tem dobijo tisto, kar je najpomembnejše – zanesljivo in kakovostno debato v živo, ne glede na to, kje smo pripravili soočenje.

