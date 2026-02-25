'Thompson' na konvenciji SDS

Politične stranke predvolilne in druge dogodke običajno opremijo tudi z glasbenim programom in tole pesem je na svojo nedavno volilno konvencijo uvrstila SDS: "Če ne veš, kako rodila se je domovina, vprašaj njih, ki tistih časov priče so spomina." Besedilo o vojni za Slovenijo in melodija, na las podobna znani pesmi kontroverznega hrvaškega glasbenika Thompsona.

Pel jo je tudi na sprejemu hrvaških rokometašev v Zagrebu, kjer je nastopil kljub prepovedi mestnih oblasti. Organizacijo je prevzela vlada in si na grbo nakopala zahtevo po ustavni presoji, ki jo je ravno včeraj potrdila zagrebška mestna skupščina.

Koncertov, ki jih glasbenik začini z ustaškim pozdravom in desetletja sproža polemike, se udeležujejo tudi vidni člani slovenske SDS. Ki v programu med glavnimi vrednotami izpostavljajo ravno – ljubezen do domovine.

"Na njihovem shodu so igrali Thompsona, hrvaškega nacionalista, zelo zanimiva izbira za slovenske domoljube. Moja teza je, da pri slovenski demokratski stranki, ki zase pravi, da je domoljubna in konzervativna, že dolgo ne gre za to, kar kažejo z ljudmi, s katerimi se obdajajo," je komentiral sokoordinator Levice Luka Mesec.

"Glejte, mi smo imeli našo konvencijo, kjer smo vrteli Mi delamo galamo, in Demokrati res delamo galamo," pa je dejal Anže Logar ter na vprašanje, ali Thompsona torej pri njih ni, odgovoril: "Ne."

Prav v SDS so se sicer lani obregnili ob to, da je predsednik Gibanja Svobode Robert Golob z ženo na prizorišče kongresa vkorakal ob taktih italijanske partizanske pesmi Bella ciao.

Janša je takrat na X-u zapisal, da so "profit Partizani namerno izbrali za svoj miting pesem, katere naslov je bil napisan na tulcu naboja, s katerim so ubili Charlieja Kirka". O izbiri svojega glasbenega repertoarja pa se ne želi izreči. Na našo prošnjo za komentar se v SDS niso odzvali.