SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Thompson' na konvenciji SDS

Ljubljana, 25. 02. 2026 19.41 pred 1 uro 2 min branja 69

Avtor:
Žana Vertačnik D.L.
Konvencija SDS

Zakaj so se v stranki SDS odločili na svoji volilni konvenciji izvajati znano melodijo Marka Perkovića Thompsona? Gre za pesem, ki jo je kontroverzni hrvaški glasbenik prepeval tudi na nedavnem odmevnem nastopu v Zagrebu, čeprav mu je zaradi očitkov o poveličevanju ustaštva tamkajšnja mestna oblast nastopanje prepovedala. "Zelo zanimiva izbira za slovenske domoljube," se čudijo politični nasprotniki SDS. Kako jim odgovarjajo v stranki?

Politične stranke predvolilne in druge dogodke običajno opremijo tudi z glasbenim programom in tole pesem je na svojo nedavno volilno konvencijo uvrstila SDS: "Če ne veš, kako rodila se je domovina, vprašaj njih, ki tistih časov priče so spomina." Besedilo o vojni za Slovenijo in melodija, na las podobna znani pesmi kontroverznega hrvaškega glasbenika Thompsona.

Pel jo je tudi na sprejemu hrvaških rokometašev v Zagrebu, kjer je nastopil kljub prepovedi mestnih oblasti. Organizacijo je prevzela vlada in si na grbo nakopala zahtevo po ustavni presoji, ki jo je ravno včeraj potrdila zagrebška mestna skupščina.

Koncertov, ki jih glasbenik začini z ustaškim pozdravom in desetletja sproža polemike, se udeležujejo tudi vidni člani slovenske SDS. Ki v programu med glavnimi vrednotami izpostavljajo ravno – ljubezen do domovine.

"Na njihovem shodu so igrali Thompsona, hrvaškega nacionalista, zelo zanimiva izbira za slovenske domoljube. Moja teza je, da pri slovenski demokratski stranki, ki zase pravi, da je domoljubna in konzervativna, že dolgo ne gre za to, kar kažejo z ljudmi, s katerimi se obdajajo," je komentiral sokoordinator Levice Luka Mesec.

"Glejte, mi smo imeli našo konvencijo, kjer smo vrteli Mi delamo galamo, in Demokrati res delamo galamo," pa je dejal Anže Logar ter na vprašanje, ali Thompsona torej pri njih ni, odgovoril: "Ne."

Prav v SDS so se sicer lani obregnili ob to, da je predsednik Gibanja Svobode Robert Golob z ženo na prizorišče kongresa vkorakal ob taktih italijanske partizanske pesmi Bella ciao.

Janša je takrat na X-u zapisal, da so "profit Partizani namerno izbrali za svoj miting pesem, katere naslov je bil napisan na tulcu naboja, s katerim so ubili Charlieja Kirka". O izbiri svojega glasbenega repertoarja pa se ne želi izreči. Na našo prošnjo za komentar se v SDS niso odzvali.

sds konvencija thompson

Janša tradicionalno v ovčji koži, Golobove grimase in kubik zarečenega kruha

Zakulisje soočenja: koga so se razveselili in kdo se je s kom rokoval?

KOMENTARJI69

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojcd
25. 02. 2026 21.15
Vsi na volitve, te kriminalci morajo pasti
Odgovori
0 0
rogla
25. 02. 2026 21.14
SDSSS
Odgovori
-1
0 1
Vrhovni poveljnik
25. 02. 2026 21.14
Thompson in Janša sta enaka lika - iz narodnega izdajstva delata domoljubje, to pa je le orodje za osebno bogatenje. Odurna in skrajno pokvarjena bitja.
Odgovori
+1
2 1
fljfo
25. 02. 2026 21.12
Človek, ki je prisegal Titu in zavojevalcem iz Beograda bo udaj Slovencem predaval o domoljubju?
Odgovori
+5
5 0
1864
25. 02. 2026 21.12
V tem primeru bi si zaslužili proteste. Sram me je, ko vidim zakaj so se borili naši predniki.
Odgovori
+2
3 1
vicente
25. 02. 2026 21.11
sej mu je bilo tako všeč na hrvaškem,na jahti
Odgovori
-1
2 3
Bučman
25. 02. 2026 21.12
Nižja kapica 35 ogledov tukaj mnogo več .😂😀
Odgovori
+1
1 0
Levi so barabe
25. 02. 2026 21.11
Bravo novinarji. Na tem stoji obstoj slovenije , naše gospodarstvo, plače, zdrsvstvo... Res pomembno. Veliko razkritje. ZAPRITE ŠTACUNO
Odgovori
+4
6 2
lakala28
25. 02. 2026 21.10
Isti ptiči skupaj letajo. belčki so se tudi izkazali med ww2.
Odgovori
+1
3 2
deltex
25. 02. 2026 21.09
No, SDS prepesni Thompsona na svoji konvencii, obenem pa se Janša prikaže na shodu harmonikarjev v Ljubljani, ki so protestirali ravno proti preveč tuje glasbe v Sloveniji. Mislim, kako ga ni sram, kako ima obraz biti tako dvoličen...to ni nobeno domoljubje. Zdaj grem pa na Ligo prvakov...
Odgovori
+3
5 2
Bučman
25. 02. 2026 21.11
Liga prvakov super
Odgovori
+3
3 0
4krogci
25. 02. 2026 21.07
Glejte…nekoc je slo orozje dol pa dnar v privat zepe…dans pa JJ veselo kima HR, da slucajno nebi objavli kaksnih dokumentov o preprodaji!
Odgovori
+4
6 2
jernam
25. 02. 2026 21.07
Popolno zavajanje. Niti primerjanik skladb ne prepozna podobnosti oziroma falsifikata. Logar, Mesec,... pred komentiranjem najbrž niso niti slišali.
Odgovori
-2
2 4
Petur
25. 02. 2026 21.06
in tega je še okoli janeza nekih 18 %
Odgovori
+0
2 2
mptour
25. 02. 2026 21.05
Kaj ne bo simpatiziral s Hrvati, saj jim je Istro prepustil 91. Tako bo prijatelju Orbanu odstopil Prekmurje, Koroško Kurzu, Primorsko Meloni, on bo pa veliki šef Grosuplja z okolico.
Odgovori
+3
7 4
Potouceni kramoh
25. 02. 2026 21.07
Točno tko on je za Slovenijo tolk kot je za človeka rak v zadnjem stadiju.
Odgovori
+4
6 2
fljfo
25. 02. 2026 21.07
Pač prisegal je bratstvu in edinstvu..Ni še pozabil
Odgovori
+3
4 1
Petur
25. 02. 2026 21.09
in tako bo ko se v kratkem razpade eu..Balkan nas noče več sami pa nimamo več kaj..
Odgovori
+0
1 1
Franci Luzar
25. 02. 2026 21.04
koga moti glasba? komuniste? levičarje? ali koga drugega, zakaj vedno gonite te USTAŠE, in DOMOBRANCE? koliko povojnih pobojev so naredili KOMUNISTI? to pa nikogar neiteresuje ? zakaj? zato ker imamo še dovolj njihovih potomcev mar ne?
Odgovori
-2
4 6
1864
25. 02. 2026 21.13
Važno da tebe ne.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
25. 02. 2026 21.04
Pa lepo...da so Trompasona povabili zraven. Je dober človek. Domoljub. Za dom spremen.
Odgovori
-5
2 7
Bučman
25. 02. 2026 21.04
Sam si želim,da imamo mi pri naši svobodi Ceco.
Odgovori
-2
2 4
fljfo
25. 02. 2026 21.06
Bo že Resnica zrihtala....nič bat
Odgovori
+0
2 2
deltex
25. 02. 2026 21.00
Domobranci in domoljubi niso isti. Prvi domovino izdajo, drugi pa jo dejansko imajo radi...kam sodi SDS je vsaj meni kristalno jasno.
Odgovori
-2
4 6
vranavrani
25. 02. 2026 21.00
Peli so slovenske domoljubne pesmi, za razliko od na nekatereh drugih konvencijah strank kjer pojejo balkansko ali celo v italjanskem jeziku.
Odgovori
-2
3 5
bibaleze
