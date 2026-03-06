Tretje veliko soočenje: z avtobusom 24UR do Novega mesta

Vse od 16. do 19.30 bo pred centrom Janeza Trdine, kjer se bo ustavil naš posebni avtobus 24UR, vladalo sproščeno vzdušje. Čakajo vas pijača, jedača, nagradne igre in naša voditelja Aleksander Pozvek in Ota Širca Roš . Čeprav smo vsak večer v vaših dnevnih sobah, vas bomo tokrat z veseljem pozdravili še v živo. Na dogodku nam boste lahko predali vaša vprašanja, ki jih bomo potem mi v predvolilnem času zastavili politikom.

Pridružite se nam v Novem mestu.

Jani Muhič bo v centru Janeza Trdine gostil osem predstavnikov najvišje uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav Mediane - Gibanje Svoboda, SDS, SD, Levica, NSi, Demokrati Anžeta Logarja, Resni.ca in Pirati. Tudi tokrat bo v tandemu s Petro Kerčmar , le da bosta v malo drugačnih vlogah. Petra bo tokrat v vlogi urednice.

Izbruh novih konfliktov po svetu. Kako varne se počutimo? Kako bo nova kriza udarila po naših žepih? Kako bomo živeli ob še višjih cenah hrane in energentov? Smo v Sloveniji in Evropi pripravljeni na morebiten nov val migrantov?

Varnost doma. Zadnji v nizu tistih, ki opozarjajo, so policisti. Sindikat sporoča, samo prerazporejajo nas, npr. na JV Slovenije, kjer je zdaj bolje, a s tem izčrpavajo druge dele države. Varnostna realnost bo udarila po ljudeh, ne po vladi. Z raketami v bloke, z nožem nad voznika avtobusa in tako naprej.

In varnost vsak dan na cesti. Kaj vse izgubljamo vsak dan v zastojih na cestah, živce, čas, milijone. Ko se zamenja vlada, se zamenjajo tudi prioritete, eni bi avtoceste, drugi bi vlake. Enotnosti za rešitev razmer in resne strategije pa nimamo. Zakaj politika ni resno vzela stroke, ki je točno napovedala, kako bo? Napovedi pa: Še vsaj 10, 15 let bomo stali v zastojih. In vsako leto bo huje. Kdo bo to presekal? Kako? Kdaj bomo dobili tretji pas avtocest? Kdaj bo vlak resna alternativa in bo npr. iz Novega mesta v Ljubljano v dobri pol uri, namesto v skoraj dveh?

Če ne bi vsako leto zaradi korupcije v Sloveniji poniknilo – po nekaterih ocenah 3,5 milijarde evrov – bi s tem denarjem lahko zgradili polovico novega avtocestnega križa. Vsako leto.

Začnemo ob 20. uri na POP TV.