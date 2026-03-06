Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Tretje veliko soočenje: z avtobusom 24UR do Novega mesta

Ljubljana, 06. 03. 2026 08.55 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
V.L.
Avtobus 24UR

Pred nami je tretje veliko predvolilno soočenje na POP TV. Ob 20. uri bo Jani Muhič gostil predstavnike osmih najvišje uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav Mediane. Tokrat se selimo v Novo mesto. Tja se bo ekipa POP TV s posebnim modrim avtobusom 24UR odpravila že popoldne. Pred centrom Janeza Trdine bo pozdravila povabljene in vse mimoidoče.

Vse od 16. do 19.30 bo pred centrom Janeza Trdine, kjer se bo ustavil naš posebni avtobus 24UR, vladalo sproščeno vzdušje. Čakajo vas pijača, jedača, nagradne igre in naša voditelja Aleksander Pozvek in Ota Širca Roš. Čeprav smo vsak večer v vaših dnevnih sobah, vas bomo tokrat z veseljem pozdravili še v živo. Na dogodku nam boste lahko predali vaša vprašanja, ki jih bomo potem mi v predvolilnem času zastavili politikom.

Avtobus 24UR
Avtobus 24UR
FOTO: POP TV
Pridružite se nam v Novem mestu.

Jani Muhič bo v centru Janeza Trdine gostil osem predstavnikov najvišje uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav Mediane - Gibanje Svoboda, SDS, SD, Levica, NSi, Demokrati Anžeta Logarja, Resni.ca in Pirati. Tudi tokrat bo v tandemu s Petro Kerčmar, le da bosta v malo drugačnih vlogah. Petra bo tokrat v vlogi urednice.

Glavni poudarki današnjega soočenja

Izbruh novih konfliktov po svetu. Kako varne se počutimo? Kako bo nova kriza udarila po naših žepih? Kako bomo živeli ob še višjih cenah hrane in energentov? Smo v Sloveniji in Evropi pripravljeni na morebiten nov val migrantov?

Varnost doma. Zadnji v nizu tistih, ki opozarjajo, so policisti. Sindikat sporoča, samo prerazporejajo nas, npr. na JV Slovenije, kjer je zdaj bolje, a s tem izčrpavajo druge dele države. Varnostna realnost bo udarila po ljudeh, ne po vladi. Z raketami v bloke, z nožem nad voznika avtobusa in tako naprej.

In varnost vsak dan na cesti. Kaj vse izgubljamo vsak dan v zastojih na cestah, živce, čas, milijone. Ko se zamenja vlada, se zamenjajo tudi prioritete, eni bi avtoceste, drugi bi vlake. Enotnosti za rešitev razmer in resne strategije pa nimamo. Zakaj politika ni resno vzela stroke, ki je točno napovedala, kako bo? Napovedi pa: Še vsaj 10, 15 let bomo stali v zastojih. In vsako leto bo huje. Kdo bo to presekal? Kako? Kdaj bomo dobili tretji pas avtocest? Kdaj bo vlak resna alternativa in bo npr. iz Novega mesta v Ljubljano v dobri pol uri, namesto v skoraj dveh?

Če ne bi vsako leto zaradi korupcije v Sloveniji poniknilo – po nekaterih ocenah 3,5 milijarde evrov – bi s tem denarjem lahko zgradili polovico novega avtocestnega križa. Vsako leto.

Začnemo ob 20. uri na POP TV.

Petra Kerčmar in Jani Muhič
Petra Kerčmar in Jani Muhič
FOTO: POP TV

Dejstva

Ekipa rubrike Dejstva, ki se ji pridružujeta priznana strokovnjaka, ekonomistka dr. Mejra Festić in pravnik dr. Marjan Kos, bo tudi tokrat sproti preverjala resničnost izjav.

Dejstvomer PREVIDNO
Dejstvomer PREVIDNO
FOTO: Dejstva
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
06. 03. 2026 10.04
Naj povejo kdo nam bo znižal davke, trošarine in dvignil neto plače. Mene to zanima.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
06. 03. 2026 10.03
Upam, da imajo varovanje, da jim ne ukradejo avtobusa.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
06. 03. 2026 10.02
Ko se klovn vseli v palačo, ne postane kralj, ampak postane palača cirkus.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
06. 03. 2026 10.02
Ko je bil Hojs niso v Ljubljani policisti nikogar ustrelili.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
06. 03. 2026 09.59
Novinarji niste postavili niti enega vprašanja, ki zanima NAROD dejte sedaj tega Goloba vprašat zakaj laže o treh 3 % BDP ja za orožje, ko je podpisal 5 % ali 25 % proračuna za NATOVO železje..pa dajte vprašat malo o napihnjeni Javni upravi, 3 X PREVELIKI, prevelikem številu Občin..univerz in nevladnih organizacij..
Odgovori
+2
2 0
Castrum
06. 03. 2026 10.02
Se strinjam! In sem prepričan, da bo do konca kampanije enako. Servilnost medijev je očitna. Žal je tako.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
06. 03. 2026 09.53
Ne, hvala, ne gledam tega.Coulda, woulda, shoulda, sploh pa k tako božate tegale Logarja. Vsi vemo zakaj. Komaj čakam, da je 22. marec, sit sem jih, vem kaj bom volil, tako da...
Odgovori
+1
1 0
Mikl
06. 03. 2026 09.52
Spet bomo lahko Golobove pravljice poslusal
Odgovori
+1
1 0
Castrum
06. 03. 2026 09.45
Priznati je pa treba, da so v Svobodi vseeno prebrisani. V času predvolilne kampanije so popolnoma umaknili inn skrili vse tri najbolj "napadalne jurišnice" - Urško, Tamaro in Grgurevićevo. Celo njim je jasno da je bolje, da ostanejo skrite kot pa da zganjajo histerijo v studijih....
Odgovori
+4
4 0
krpati
06. 03. 2026 09.38
A si sploh upajo na dolenjsko??? Ali bodo imeli spremstvo specialne enote??
Odgovori
+1
2 1
Jon Bacek
06. 03. 2026 09.36
Volilci morajo biti na drogi, da ponovno volijo Goloba. Najprej so pred tednom obesili 10 dni star kadaver na svoj plakat, ta teden še poginulega goloba s ciljem izpasti žrtev in obtožiti opozicijo. Res obskurno dejanje.
Odgovori
+3
4 1
zibertmi
06. 03. 2026 09.43
ti si že 35 let na tabletah za psiho in šizofrenijo,jih dobiš po vezah,jih ima nekdo viška,pri njegovem zdravju,še posebej pred volitvami
Odgovori
-2
0 2
zibertmi
06. 03. 2026 09.24
včerajšnje soočenje-tema iran-zda in izrael-TUDI BRATA GRIMM STA GOVORILA V NARATIVIH Tone Kajzer, predstavnik SDS na včerajšnjem soočenju, si ni upal uporabiti besede pripovedke ali celo pravljice, ampak je ves čas govoril o narativu. Kar obenem pomeni, da naj bi vsi drugi, razen Horvata NSi in Logarja, živeli v vzporednem svetu, da pripovedujejo pravljice. In da Sloveniji delajo nepopravljivo politično škodo s tem, ko so vsi po vrsti stigmatizirali ZDA in Izrael. Ju neprimerno obravnavali in celo blatili. Kot vreteno kolovrata je ponavljal, da je današnja realnost drugačna, kot so jo slikali ostali. Ne vem sicer kako je ta gospod pred leti našel pot do mesta veleposlanika v Washingtonu, a prej bi sodil na mesto asistenta na katedri ameriškega psihologa Jordana Petersona, ikoni svetovnega konservatizma. Podnapisi ob njegovih ekspozejih pa so z debelimi črkami gledalcem/kam kljub temu jasno sporočali »AMERICA FIRST«. Vrednostnih ocen, da ne bi SDS izgubila kakšnega omahljivca, pa se je Kajzer izognil, kot da mu je Janežičeva v roke potisnila nekaj še vročih kajzeric.
Odgovori
-1
2 3
progresivnidaveknastanovanja
06. 03. 2026 09.11
če ne bo jelinčiča, rupla in rjavca ne bomo gledal
Odgovori
+2
2 0
Castrum
06. 03. 2026 09.04
A bo Roberto spet klamfal laži, tako kot včeraj glede ustanovitve EU?
Odgovori
+7
10 3
bibaleze
