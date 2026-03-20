V treh dneh predčasno glas oddalo 4,8 odstotka volivcev

Na parlamentarnih volitvah leta 2022 se je tretji dan predčasnega glasovanja udeležilo 45.941 volivk in volivcev oz. 2,7 odstotka vseh volilnih upravičencev.

V vseh treh dneh je leta 2022 skupaj predčasno glasovalo 130.151 volivcev oz. 7,7 odstotka volilnih upravičencev.

Na predčasnem glasovanju leta 2018 pa je skupaj svoj glas oddalo 53.158 volivcev oz. 3,1 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili z DVK.