Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

V treh dneh predčasno glas oddalo 4,8 odstotka volivcev

Ljubljana, 20. 03. 2026 11.08 pred 1 uro 1 min branja 80

Avtor:
M.S.
Predčasno glasovanje

Tretji dan se je predčasnega glasovanja na državnozborskih volitvah udeležilo 27.494 volivk in volivcev oziroma 1,6 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev. V treh dneh se je tako predčasnega glasovanja udeležilo skupno 81.705 volivcev oz. 4,8 odstotka.

Na parlamentarnih volitvah leta 2022 se je tretji dan predčasnega glasovanja udeležilo 45.941 volivk in volivcev oz. 2,7 odstotka vseh volilnih upravičencev. 

V vseh treh dneh je leta 2022 skupaj predčasno glasovalo 130.151 volivcev oz. 7,7 odstotka volilnih upravičencev.

Na predčasnem glasovanju leta 2018 pa je skupaj svoj glas oddalo 53.158 volivcev oz. 3,1 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili z DVK.

volitve 2026 slovenija odloča dvk volilna udeležba

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI80

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marelični biskvit
20. 03. 2026 12.36
kučan s svojimi opranimi levičarji lažje opravlja kot pastir z ovčkami na pašniku
Odgovori
0 0
marelični biskvit
20. 03. 2026 12.37
beeeeeeeeee beeeeeeeeee
Odgovori
0 0
Omizje
20. 03. 2026 12.36
pogrebec SDSa tudi vas bo izdal enkrat izdajalec vedno izdajalec
Odgovori
0 0
yolli
20. 03. 2026 12.35
Zaustavimo skorumpirano sprego....vsi na volitve !!
Odgovori
0 0
Morgoth
20. 03. 2026 12.34
V Walesu so letos sprejeli zakon, da morajo politiki odgovarjati za svoje laži.
Odgovori
0 0
krjola
20. 03. 2026 12.34
zelo malo....sicer pa kdorkoli bo želel izpodbijati zakonitost predčasnih volitev, bo v temu 100% uspel, ker je še sama državna volilna komisija priznala, da je enotno volišče v stožicah nezakonito...
Odgovori
0 0
Hahaha pa se res je
20. 03. 2026 12.33
Zakaj se ne napise da so to volitve javne uprave in vseh povezanih familij, ljudi z javno upravo, normalni ljudje ne podpirajo parasiti..zzzma in jih tudi ne bos dobil da svoj prosti cas namenijo bv osebkom
Odgovori
0 0
FreedomMan
20. 03. 2026 12.33
Ker so desničarji v Ameriki izvolili bedaka trumpa ima cel svet probleme, ne ponovimo njihove napake, zaustavimo avtokrata, vsi na volitve!
Odgovori
+0
1 1
albis
20. 03. 2026 12.37
Saj na tem delamo! Mogoce bo dovolj inteligentnih ljudi slo na volitve, da ustavimo narcisa, s sociopatskimi tendencami Robija
Odgovori
0 0
vlahov
20. 03. 2026 12.30
To so vsi , ki so po državnih infuzijah , in grejo na vikende čez vikend. Zet kučana je pa glavni državni sindikalist.
Odgovori
+3
7 4
FreedomMan
20. 03. 2026 12.31
To so vsi pametni, ki ne poslušajo kot ovce kaj veliki vodja ukaže.
Odgovori
-2
1 3
stoinena
20. 03. 2026 12.27
jaz si želim da se konstantno tako prikrito snemajo, eni druge, da dobimo realno sliko kdo so in kaj počnejo za našim hrbtom. kar tako naprej... se bodo pod prisilo naučili poštenosti.
Odgovori
+7
9 2
Nobody75
20. 03. 2026 12.26
Super. Ovce počas korajajo nazaj na pašnik:) Drugač pa tale Izrael prisluhi je bla pa res patetično slabo zrežirana nadaljevanka. Mislim da je res cajt da tejle levu**rji dobijo malo oddiha. Ne bo nič boljš pod desnu**rji. Slabše pa že ne more bit.
Odgovori
+0
4 4
VladaPada
20. 03. 2026 12.24
Panika panika. 🤣
Odgovori
+5
5 0
Rožle Patriot
20. 03. 2026 12.23
Malo se zamislite ... Če imajo lewaki lovke, v sodniji, v policiji, v SOVI .... kako jih ne bodo imeli še v DVK ... ???!!!
Odgovori
+8
11 3
scipio
20. 03. 2026 12.21
Volite zdaj v nedeljo kogar hočete in si pri tem v ritmu polke zapojte tisto: "Adijo, sedem let debelih krav!"
Odgovori
-2
1 3
jank
20. 03. 2026 12.21
Spodbudno, saj to v glavnem niso glasovi za desničarje na čelu s koruptivnim izdajalcem in ritoliznikom Mosada.
Odgovori
-7
5 12
NotMe
20. 03. 2026 12.25
Res spodbudno, 30%manj kot 2022
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
20. 03. 2026 12.29
Đanki, te moram razočarat, kar nekaj jih je sedaj predčasno volilo za desne.
Odgovori
+2
3 1
hojladri123
20. 03. 2026 12.30
To pa res ni merilo... od teh 30% jih še 15 odstotkov ni šlo predčasno iz različnih razlogov, 15% pa morda res zato ker jim je JJ tako naročil
Odgovori
+1
1 0
Joakim
20. 03. 2026 12.21
Treba bo iti na volitve, ker janšisti bodo šli tudi če pride do tretje svetovne vojne.
Odgovori
-7
3 10
Nidani
20. 03. 2026 12.18
V nedeljo vsi na volitve, če ne želimo, da nas zajame janšistična tema!
Odgovori
-5
7 12
ptuj.si
20. 03. 2026 12.30
Nekako moramo priti ven iz golobnjaka.
Odgovori
+5
7 2
Jugomafija
20. 03. 2026 12.17
glasujte na: kdobozmagal.si Trenutno je že več kot 18000 oddanih glasov, trenutni rezultat pa je v popolnem nasprotju z objavo Mediane. Noro zanimivo, če bodo takšni rezultati kot kaže danes na spletnem glasovanju, potem bomo plesali akrobatski rock&roll :-)
Odgovori
+4
7 3
Rožle Patriot
20. 03. 2026 12.17
Ni genocida, ni novih posnetkov in ... ni glasov za GS !!! ...
Odgovori
+7
10 3
Uporabnik1884443
20. 03. 2026 12.16
Tudi udeležba "najlepšejše" ženske na predčasnih volitvah ni pomagala. Mineva čar, mineva, tako ali drugace
Odgovori
+1
4 3
Buča hokaido
20. 03. 2026 12.14
Je kdo pomislil, da bodo ljudje raje šli na volišča v nedeljo? In jih je zato na predčasnih manj?
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573