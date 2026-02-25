Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Trojček NSi-SLS-Fokus volivce nagovarja v kavarni in z roboti

Ljubljana, 25. 02. 2026 19.42 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Kaja Kobetič
Kavarna trojčka NSi-SLS-Fokus

V predvolilni kampanji je za nagovarjanje volivcev več kot potrebna kava. Tako menijo v skupni listi NSi, SLS in Fokus, kjer so celo zakupili kavarno, ki je za marsikaterega poslanskega kandidata postala obvezna postojanka pred odhodom na predvolilne obveznosti po državi. V okviru rubrike dan s stranko smo se jim tudi mi pridružili v njihovi volilni bazi, kjer zbirajo glavne ideje, zamislili pa so si tudi prav posebnega pomočnika – robota Viktorja.

Ne stojnice, trojček NSi-SLS-Fokus je v Ljubljani zakupil kar celo kavarno. Po vzoru prejšnje parlamentarne kampanje, a tokrat z že na daleč vidno razliko, pojasni predsednik stranke NSi Jernej Vrtovec: "Modre srajčke, skupna lista. Tako bolj udobno in lažje delim kavo, ane. In ni več boy band, zaradi tega, ker je to skupna lista in je zraven tudi dama, Tina Bregant."

Bazo volilne kampanje so postavili v strogi center prestolnice. A kako gre to s strankino idejo o decentralizaciji? "O, saj smo veliko na terenu. Potujemo po celi Sloveniji," pravi Tina Bergant.

In jo imajo celo izrisano na steni kavarne. Kamor lahko mimoidoči zapišejo svoje predloge. Kot na primer: tretja razvojna os Ljubljana-Kočevje. "To je nekdo, ki se ne mara najbolj voziti po partizanki," je ob prebiranju predlogov komentirala Bergantova.

Je to povezano z Vladimirjem Prebiličem, ki je rekel, da je NSi volil na zadnjih volitvah? "Mislite, da je tole on zalepil? To si pa ne bi upala reči, ampak mogoče, kaj pa veš," je dejala.

Da so se pri njih že oglasili tudi politični konkurenti, pravi Janez Cigler Kralj, predvsem pa je kavarna za marsikoga obvezna jutranja postojanka: "Kakšno imaš ti rajši? – Podaljšano. – Aja, jaz pa z mlekom. Pa brez populizma prosim."

Poleg kave pa so bili še topli tudi sveže natisnjeni plakati. "Kdaj jih začnete lepit? – Upam, da čimprej, da že danes. V Šentjoštu, pa še enem delu Ljubljane, pa Horjulu, Brezovici."

Od tradicionalnega pa še k modernejšemu nagovarjanju volivcev – z roboti. "V zdravstvu postavljamo pacienta v središče. Prvič, takoj bomo vključili vse razpoložljive zmogljivosti v javno mrežo," je ta odgovoril na vprašanje Vrtovca. Pa bodo robota kdaj poslali na soočenje? "Ne, mi imamo dovolj svoje inteligence," pravi Bergantova.

Bi pa predmet umetne inteligence – po vzoru Hrvaške – uvedli v šolah. "Nujno. V prvih 100 dneh bomo zasnovali, kako spremeniti izobraževalni sistem, da bodo mladi imeli uvid v nove tehnologije," pravi Vrtovec.

A za trening še vedno prisegajo na papir in svinčnik. "Jaz se ne bojim, ker znamo štet do 46. Jaz mislim, da nam bodo ljudje zaupali," pravi David Tomažin. Skupna lista računa na dvomestno število poslancev.

Povprečna plača poslanca lani slabih 5.000 evrov bruto

Nižji davki, davek na premoženje, razvojni sklad ali razvojna kapica?

