Tudi pred Mariborčani bo kmalu čas za tišino, enodnevni premislek in odločitev: Bor Greiner ali Matevž Frangež. Kako ocenjujeta kampanjo?

Greiner kampanjo ocenjuje kot dolgo, zanimivo in razburljivo, medtem ko jo je Frangež opisal bolj poetično: "Od barvite jeseni do prvega snega."

Kot dodajata, so njuni načrti na mizi, občanom pa, da sta povedala, kar sta želela, in izčrpala vsa sredstva.

V svoje nedeljske štabe sta povabila vse občanke in občane. "Albanci, Romi, Srbi, pravoslavci, kristjani, Bhakti Marga, cerkev Jezusa Kristusa iz poslednjih dni. Vsi ste vabljeni," je dejal Greiner.

Frangež je v prvem krogu slavil z dobrimi 10 tisoč glasovi oziroma 28 odstotki, Greiner pa je zaostal za skoraj 2000 glasov in prejel slabih 23 odstotkov. Volitve je zaznamovala tudi nizka udeležba – na volišča je prišlo le dobrih 45 odstotkov volivcev, kar je drugi najslabši rezultat med mestnimi občinami.

"Na to ne moremo biti ponosni. Ne potrebujete niti listka, ki ste ga izgubili. Osebna številka oziroma osebna izkaznica je povsem dovolj," je dejal Greiner.

Frangež pa: "Želim povabiti vse Mariborčanke in Mariborčane, da se v nedeljo volitev udeležijo in da skupaj odločimo o prihodnosti tega mesta."

Mariborčani bodo odločali med strankarskim kandidatom Socialnih demokratov (SD) in neodvisnim kandidatom, ki je velik del kampanje kot glavno prednost izpostavljal prav to.

"Ne izključujemo nikogar. Smo nestrankarski in neodvisni in po definiciji povezovalni," je dejal Greiner.

Medtem Frangež stavi na gospodarski in tehnološki preboj, nove investicije in delovna mesta: "Maribor mora stopiti skupaj. Maribor mora skupaj držati. In to želimo doseči. To želim doseči kot župan vseh."

Greiner obljublja predvsem bolj urejeno mesto, podporo malemu gospodarstvu in več pozornosti vsem mestnim četrtim.

Odločitev, kaj podpirajo, bodo v nedeljo podali volivci.