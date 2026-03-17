Utrip družbe: v državni zbor sedem strank, vodilna SDS

27,6 odstotka sodelujočih v marčevski raziskavi Utrip družbe, ki je zbrala odgovore 991 oseb, bi na državnozborskih volitvah, če bi te potekale na dan izvajanja ankete, izbrala stranko SDS. S slabimi 20 odstotki (19,8 odstotka) ji sledi Gibanje Svoboda, s slabimi 12 odstotki (11,8 odstotka) pa SD.

Nato je na seznamu skupna lista NSi, SLS in Fokus, ki bi sodeč po raziskavi zbrala 10,1 odstotka glasov, 7,8 odstotka bi pripadlo Demokratom, sedem odstotkov pa tandem Levice in Vesne. V parlament bi se ob tem s 5,5 odstotka glasov uvrstila še Resni.ca. Pod parlamentarnim pragom bi medtem ostale SNS, ki bi zbrala tri odstotke, Pirati (2,8 odstotka), Prerod (2,6 odstotka), Zeleni in Stranka Generacij (0,8 odstotka), Mi, socialisti (0,6 odstotka), Zaupanje (0,4 odstotka), Glas upokojencev (0,2 odstotka) in Alternativa za Slovenijo, ki sodeč po raziskavi ne bi prejela nobenega glasova.

Kako pa bi se ti podatki preslikali v število mandatov? Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, ki je opravil raziskavo, navaja, da bi sodeč po podatkih SDS prejela 27 sedežev, Gibanje Svoboda 20, SD 12, NSi, SLS in Fokus 10, Demokrati in Levica z Vesno bi prejeli vsak po sedem mandatov, Resni.ca pa pet. Dva mandata bi kot običajno pripadla manjšinskima poslancema.

V javnomnenjski anketi Raziskovalnega centra Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka je sodelovalo 991 ljudi. Pri tokratni raziskavi je bila za celoten vzorec uporabljena metoda CATI (telefonsko anketiranje), so sporočili.