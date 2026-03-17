SLOVENIJA ODLOČA 2026

Utrip družbe: v državni zbor sedem strank, vodilna SDS

Ljubljana, 17. 03. 2026 07.13 pred 32 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Stranke na volitvah

Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka je objavil nove rezultate raziskave Utrip družbe, ki je pred volitvami preverjala javno mnenje glede političnih strank. Podobno kot ostale raziskave ugotavlja, da bi se v parlament uvrstilo sedem strank, največ glasov bi prejela Janševa SDS, za njo pa Golobova Svoboda.

27,6 odstotka sodelujočih v marčevski raziskavi Utrip družbe, ki je zbrala odgovore 991 oseb, bi na državnozborskih volitvah, če bi te potekale na dan izvajanja ankete, izbrala stranko SDS. S slabimi 20 odstotki (19,8 odstotka) ji sledi Gibanje Svoboda, s slabimi 12 odstotki (11,8 odstotka) pa SD.

Kateri stranki pa bi zaupali svoj glas, če bi bile volitve v Državbni zbor danes?
FOTO: RC IJEK

Nato je na seznamu skupna lista NSi, SLS in Fokus, ki bi sodeč po raziskavi zbrala 10,1 odstotka glasov, 7,8 odstotka bi pripadlo Demokratom, sedem odstotkov pa tandem Levice in Vesne. V parlament bi se ob tem s 5,5 odstotka glasov uvrstila še Resni.ca.

Pod parlamentarnim pragom bi medtem ostale SNS, ki bi zbrala tri odstotke, Pirati (2,8 odstotka), Prerod (2,6 odstotka), Zeleni in Stranka Generacij (0,8 odstotka), Mi, socialisti (0,6 odstotka), Zaupanje (0,4 odstotka), Glas upokojencev (0,2 odstotka) in Alternativa za Slovenijo, ki sodeč po raziskavi ne bi prejela nobenega glasova.

Razdelitev mandatov
FOTO: RC IJEK

Kako pa bi se ti podatki preslikali v število mandatov? Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, ki je opravil raziskavo, navaja, da bi sodeč po podatkih SDS prejela 27 sedežev, Gibanje Svoboda 20, SD 12, NSi, SLS in Fokus 10, Demokrati in Levica z Vesno bi prejeli vsak po sedem mandatov, Resni.ca pa pet. Dva mandata bi kot običajno pripadla manjšinskima poslancema.

O katerih strankah razmišljate, da bi jim morda zaupali svoj glas?
FOTO: RC IJEK
V javnomnenjski anketi Raziskovalnega centra Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka je sodelovalo 991 ljudi. Pri tokratni raziskavi je bila za celoten vzorec uporabljena metoda CATI (telefonsko anketiranje), so sporočili.

In o katerih strankah pa sicer razmišljajo, da bi jim 22. marca oddali svoj glas? Razmerja so podobna, ne pa povsem enaka.

Tudi ob tem vprašanju je povedla SDS (34,4 odstotka), sledijo pa ji Gibanje Svoboda (28 odstotkov), SD (18,5 odstotka), NSi, SLS, Fokus (17,1 odstotka), Demokrati (15,9 odstotka), Levica in Vesna (13,6 odstotka), Resni.ca (6,6 odstotka), Pirati (5,1 odstotka), Prerod (4,3 odstotka), SNS (4,1 odstotka), Mi, socialisti (2,1 odstotka), Zeleni in Stranka Generacij (0,8 odstotka), Zaupanje (0,6 odstotka), Glas upokojencev (0,5 odstotka) in Alternativa za Slovenijo (0,5 odstotka).

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Nova obsesija otrok: Zakaj vsi govorijo o "K-pop Demon Hunters"?
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
zadovoljna
Portal
Tako učinkovita so prehranska dopolnila v obliki bonbonov
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
cekin
Portal
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
okusno
Portal
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
