SLOVENIJA ODLOČA 2026

V DZ že večina, ki bi zadostovala za izvolitev naslednjega premierja

Ljubljana, 30. 04. 2026 19.46 pred 1 uro 2 min branja 90

Avtor:
Anže Božič
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Na glasovanju o vladnem zakonu se je znova izkazalo, da se je v Državnem zboru že oblikovala večina, ki bi zadostovala za izvolitev naslednjega premierja in njegove morebitne vlade. Toda, kako trdna je? Logarjevi Demokrati namreč niso prispevali vseh šestih glasov svojih poslancev. Kaj je razlog, da je umanjkala podpora Tadeja Ostrca? Da bo podpora SDS-ovemu načrtu desne vlade in hkrati tudi glasovanje o interventnem zakonu trojčka NSi, Demokratov ter Resnice predstavljalo politično hrbtenico za nastanek četrte Janševe vlade, potrjujejo tudi nekateri poslanci.

  • Iz 24UR: Kako bo potekala reorganizacija ministrstev?
  • Iz 24UR: V DZ že oblikovana večina
Včeraj novi ključni glasovanji in novi potrditvi, da v parlamentu obstaja vsaj 46 glasov za novo vlado.

"Danes je izredno pomembna seja. Tudi zato, ker poteka pogovor o dveh zakonih, okrog katerih se bo lahko programsko zedinila potencialna bodoča koalicija. /.../ In jaz v tem zakonu ne vidim nič drugega kot ekonomski program strank, ki so ta zakon predlagali," je dejal poslanec SDS Žan Mahnič.

"To bo najbolj desna vlada, ki smo jo imeli. Delala bo za bogate, za kapital in ne za ljudstvo," je medtem prepričana sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

In kje je bil pri tem vodja poslancev Demokratov Tadej Ostrc? Na zasebni in neodložljivi zadevi v tujini, smo izvedeli. O tem pa so v stranki po naših informacijah vnaprej obvestili politične zaveznike, zato to naj ne bi razpihnilo političnega nezaupanja.

"Vsekakor je to lahko dobra platforma, dober obris. In tudi slišali smo, da je gospod Janša rekel, da bo po sprejemu tega zakona poslal potencialnim koalicijskim partnerjem neke predloge, izhodišča," pravi vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

"Dobivamo vlado, za kakršno ljudje zagotovo niso glasovali. Je plod preigravanj, prelomljenih obljub, tudi manipulacij," meni vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Še naprej pa letijo ostre puščice med predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je predčasno zaključila postopek iskanja mandatarja in ni predlagala nobenega imena, in veljaki SDS.

"Četudi bi Janez Janša imel 46 podpisov, je prav, da jih ne prinese Nataši Pirc Musar. Ona je prva prevarantka sestavljanja vlade, saj je govorila, da bo mandat dala tistemu, ki ji bo prinesel te glasove. Golob jih ni, pa mu je vseeno ponujala mandatarstvo! Borut Pahor je bil PREDSEDNIK, ona ne," je na družbenem omrežju X zapisal Aleš Hojs.

Njegov strankarski šef Janša pa v pogovoru za Planet TV sinoči tako: "Sama sebi je skrajšala ta čas, ko lahko predlaga predsednika vlade. Ali je to ustavno, ali ni – jaz mislim, da ni. Mora počakati, da se ta rok izteče, preden lahko reče, da nihče ni prinesel teh podpisov. To je tako, kot da imete nogometno tekmo in po prvem polčasu sodnik pravi: rezultat je tak, kot je bil v prvem polčasu. Drugega ne bomo igrali, ker ne verjamem, da bo kakšna sprememba."

V uradu predsednice sicer ravno obratno ocenjujejo, da je predlog mandatarja njena ustavna možnost in ne dolžnost.

vlada premier Janez Janša SDS Nataša Pirc Musar
KOMENTARJI90

toxicox
30. 04. 2026 20.49
tole bo še veliko slabše kot golobova za navadne delavce penzioniste na socialni
Rožle Patriot
30. 04. 2026 20.49
Komaj čakam tisti dan, ko se bodo lewaki spet spomnili svojega lewaškega slogana: .. - "Janša nam ne bo nikoli več vladal" ... hi, hi ... !!!
Vesela Jasna
30. 04. 2026 20.46
Upam, da po štirih letih desnuharskih finančnih orgij, ne bodo spet levi reševali pogorišča. Tokrat naj res pride bruseljska trojka in zabije butast narod do vratu v zemljo. V vrstah boste čakali pred skladišči Karitasa in RK.
kunccix
30. 04. 2026 20.44
Kako pa kaj izdaja Slovenije in Izraelci? Kdo bo plačal ta zapitek?
Vakalunga
30. 04. 2026 20.44
Levi so pogoreli kot 1. Majski KRES...Pri njih jih je pol na Alkoholnem tretmanu, pol pa Coca cocakolajo..
Vakalunga
30. 04. 2026 20.46
Klopotačarka in Tanja Fajon pa gresta na safari v Afriko pavijane pozdravit, na svoje stroške..
Ne hodimnavolitve
30. 04. 2026 20.43
Pa da vidimo, kako dolgo bo tole zdržalo. Oni k v zvezde gledajo, pravjo, da ne prav dolgo. 😂
BBcc
30. 04. 2026 20.51
Bo treba na volitve.
Bijoue
30. 04. 2026 20.43
👏👏👏👏👏👏
kunccix
30. 04. 2026 20.43
Os ZLA na pohodu…. kakšno leto mračnjaštva, nato bo nazaj posijalo sonce, ko princ teme sede na DOB
Groucho Marx
30. 04. 2026 20.46
Čisto sami ste krivi lewaci. Kaj ste nam pa navlekli tega pernatega bleferskega oligarha in ga kovali v zvezde. Volilci niso neumni.
Vladna norost
30. 04. 2026 20.43
Nova parola: Jaran Golob vzame 15%, 10% Golobova kraljica...kje tukaj je pravica?
myomy
30. 04. 2026 20.43
Jufka/ćevap koalicija, ki rada posluša hrvaške nacionalistične pijesme. Bravo, "domoljubi".
Jožajoža
30. 04. 2026 20.42
če ne bo sestavil vlade,bo končal v zaporu,kot njegov mentor orban.zato taka želja po oblasti.samo 2020-2022 je izginilo 15 milijard
nemski_ovcar
30. 04. 2026 20.40
Včasih bicikliraš hitr, včasih pa počas...yea yea...še en krog...yea yea....ajde kje ste smeškoti
myomy
30. 04. 2026 20.40
Bodočega predsednika vlade je po prejetih neposrednih glasovih prehitela celo šivilja, njegova stranka pa izgubila na volitvah, bodoči minister Logar ni nabral niti toliko glasov, da bi prišel v parlament, o vsem pa odloča stranka Laž, ki je na račun laži prejela borih 6 % oddanih glasov. Burleska od demokracije.
Vladna norost
30. 04. 2026 20.38
Leva scena je močno travmatizirana. Golobova kraljica bo danes spet na Rožniku? Ena izmed največjih perverzij v naši državi.
BBcc
30. 04. 2026 20.42
Res bo vladna norost.
Castrat
30. 04. 2026 20.37
SDS rollercoaster se začenja.......čaka nas nepozabno doživetje.
kunccix
30. 04. 2026 20.40
Vas, maloumne in neizobražene delavce, ki volite v sekti sigurno čaka divja vožnja lakote, pomanjkanja in še marsičega drugega.
Groucho Marx
30. 04. 2026 20.48
Ti kunci si še toliko neumen, da odpiraš prijateljski ogenj...
Jožajoža
30. 04. 2026 20.37
janšisti so si kupili svojo kraljico,stevanoviććććća
Castrat
30. 04. 2026 20.35
Janez požen! Mi smo prštiman.
dron
30. 04. 2026 20.43
Lahko boš srečen, ce ti bo uspelo splezat na streho🫡
jernam
30. 04. 2026 20.35
Upam, da se Slovenija končno osamosvoji.
kunccix
30. 04. 2026 20.39
Dokler bo princ teme navzoč, ne bo samostojne Slovenije. Ustoličil se bo na štadionu
myomy
30. 04. 2026 20.42
A tako, da bo Janez Rushiti pripeljal še več svojih sonarodnjakov?
zibertmi
30. 04. 2026 20.35
kleptomani na kupu.v sds časopidu pišejo celo o zavarnovalniških goljufijah ,ko je bil policist in še o čem,taki spadajo skupaj,da nam pokradejo še nekaj
Jožajoža
30. 04. 2026 20.34
prav je naredila.poraženci ve smejo sestavljati vlado.janša še nikoli ni zmagal na volitvah.koalicijo izdajalcev si je pa kupil z našim denarjem,ukradenim,ko je v vladi
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
