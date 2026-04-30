V DZ že večina, ki bi zadostovala za izvolitev naslednjega premierja

Včeraj novi ključni glasovanji in novi potrditvi, da v parlamentu obstaja vsaj 46 glasov za novo vlado.

"Danes je izredno pomembna seja. Tudi zato, ker poteka pogovor o dveh zakonih, okrog katerih se bo lahko programsko zedinila potencialna bodoča koalicija. /.../ In jaz v tem zakonu ne vidim nič drugega kot ekonomski program strank, ki so ta zakon predlagali," je dejal poslanec SDS Žan Mahnič.

"To bo najbolj desna vlada, ki smo jo imeli. Delala bo za bogate, za kapital in ne za ljudstvo," je medtem prepričana sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

In kje je bil pri tem vodja poslancev Demokratov Tadej Ostrc? Na zasebni in neodložljivi zadevi v tujini, smo izvedeli. O tem pa so v stranki po naših informacijah vnaprej obvestili politične zaveznike, zato to naj ne bi razpihnilo političnega nezaupanja.

"Vsekakor je to lahko dobra platforma, dober obris. In tudi slišali smo, da je gospod Janša rekel, da bo po sprejemu tega zakona poslal potencialnim koalicijskim partnerjem neke predloge, izhodišča," pravi vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

"Dobivamo vlado, za kakršno ljudje zagotovo niso glasovali. Je plod preigravanj, prelomljenih obljub, tudi manipulacij," meni vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Še naprej pa letijo ostre puščice med predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je predčasno zaključila postopek iskanja mandatarja in ni predlagala nobenega imena, in veljaki SDS.

"Četudi bi Janez Janša imel 46 podpisov, je prav, da jih ne prinese Nataši Pirc Musar. Ona je prva prevarantka sestavljanja vlade, saj je govorila, da bo mandat dala tistemu, ki ji bo prinesel te glasove. Golob jih ni, pa mu je vseeno ponujala mandatarstvo! Borut Pahor je bil PREDSEDNIK, ona ne," je na družbenem omrežju X zapisal Aleš Hojs.

Njegov strankarski šef Janša pa v pogovoru za Planet TV sinoči tako: "Sama sebi je skrajšala ta čas, ko lahko predlaga predsednika vlade. Ali je to ustavno, ali ni – jaz mislim, da ni. Mora počakati, da se ta rok izteče, preden lahko reče, da nihče ni prinesel teh podpisov. To je tako, kot da imete nogometno tekmo in po prvem polčasu sodnik pravi: rezultat je tak, kot je bil v prvem polčasu. Drugega ne bomo igrali, ker ne verjamem, da bo kakšna sprememba."

V uradu predsednice sicer ravno obratno ocenjujejo, da je predlog mandatarja njena ustavna možnost in ne dolžnost.