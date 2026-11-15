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V igri 10 imen: kdo bo prepričal Mariborčane?

Maribor, 15. 11. 2026 17.16 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Maja Pavlin
Mariborski županski kandidati

Kdo bo vodil Mestno občino Maribor? Za županski stolček se poteguje deset kandidatov, med katerimi pa ni dosedanjega župana Saše Arsenoviča in nekdanjega župana Franca Kanglerja, ki sta se za vodenje mesta pomerila pred štirimi leti. Maribor bo tako po osmih letih dobil novega župana oziroma županjo. Kdo bo prepričal volivce?

V igri za vodenje druge največje slovenske občine po številu prebivalcev – Mestne občine Maribor – je 10 imen. Mariborčani lahko svoj glas oddajo do 19. ure, ko se bodo volišča zaprla.

Maribor
Maribor
FOTO: Shutterstock

Nihče od kandidatov v preteklosti še ni vodil Maribora, sta se pa med desetimi kandidati za županski stolček te občine v preteklosti že potegovala dva kandidata. Matevž Frangež (Levica, Lista kolesarjev in pešcev, Socialni demokrati) je leta 2013 s 24,65 odstotka glasov zasedel drugo mesto. V letih 2018 in 2022 pa je svojo srečo tu preizkusil tudi Igor Jurišič, kandidat Stranke mladih – Zeleni Evrope.

Volivci lahko izbirajo še med Matejem Vodopivcem (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti), neodvisnim kandidatom Andrejem Baumanom, Andrejem Matvozom, ki ga predlaga Gibanje Svoboda, Mitjo Zgoznikom (Resnica), Vincencom Gajserjem (Stranka slovenskega naroda), Alešem Ernecljem (Stranka Straža – Katoliška narodna stranka), Katjo Koren (Demokrati, SDS, NSi, Fokus) ter neodvisnim kandidatom Borom Greinerjem.

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Med desetimi kandidati se tako za županski stolček poteguje le ena ženska, najmlajši kandidat je 32-letni Zgoznik, najstarejši pa 73-letni Gajser – med obema kandidatoma je 41 let razlike.

Mariborčani na lokalnih volitvah poleg novega župana izbirajo tudi člane mestnega sveta ter svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Za vstop v mestni svet se poteguje 17 kandidatnih list.

V Mariboru ima volilno pravico 79.188 volivcev, do 16. ure pa jih je po podatkih Državne volilne komisije glasovalo 23.558 oziroma 29,75 odstotka. Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 je končna volilna udeležba v prvem krogu znašala 41,21 odstotka, leta 2018 pa 49,78 odstotka.

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