V igri 10 imen: kdo bo prepričal Mariborčane?

V igri za vodenje druge največje slovenske občine po številu prebivalcev – Mestne občine Maribor – je 10 imen. Mariborčani lahko svoj glas oddajo do 19. ure, ko se bodo volišča zaprla.

Nihče od kandidatov v preteklosti še ni vodil Maribora, sta se pa med desetimi kandidati za županski stolček te občine v preteklosti že potegovala dva kandidata. Matevž Frangež (Levica, Lista kolesarjev in pešcev, Socialni demokrati) je leta 2013 s 24,65 odstotka glasov zasedel drugo mesto. V letih 2018 in 2022 pa je svojo srečo tu preizkusil tudi Igor Jurišič, kandidat Stranke mladih – Zeleni Evrope.

Volivci lahko izbirajo še med Matejem Vodopivcem (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti), neodvisnim kandidatom Andrejem Baumanom, Andrejem Matvozom, ki ga predlaga Gibanje Svoboda, Mitjo Zgoznikom (Resnica), Vincencom Gajserjem (Stranka slovenskega naroda), Alešem Ernecljem (Stranka Straža – Katoliška narodna stranka), Katjo Koren (Demokrati, SDS, NSi, Fokus) ter neodvisnim kandidatom Borom Greinerjem.