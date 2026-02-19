V katere volilne okraje so stranke postavile znane obraze?

Vroč boj bo med nekoč strankarskima kolegoma v volilnem okraju Koper I: med Matejem Tašnerjem Vatovcem, ki je zdaj pri SD, in Natašo Sukič, ki je še vedno pri Levici.

V volilnem okraju Ljubljana Center se bodo med seboj pomerili Tanja Fajon, Luka Mesec, Urška Klakočar Zupančič in Karin Planinšek.

V Ajdovščini kandidirata nekoč strankarska kolega, SDS-ov Zvone Černač in demokratka Eva Irgl. Tam sta tudi Vesna Humar, ki kandidira na listi Gibanja Svoboda, in Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije.

V volilnem okraju Novo mesto I se za poslanski stolček potegujejo Vida Čadonič Špelič iz Nove Slovenije, Silvo Mesojedec iz Logarjevih Demokratov in Anja Bah Žibert iz SDS.

V volilnem okraju Domžale II bo zanimiv dvoboj med znanim dirigentom Patrikom Greblom na listi Nove Slovenije in Robertom Golobom.

V okraju Ljubljana Vič - Rudnik III se bodo pomerili SD-jeva Mojca Šetinc Pašek, Tamara Vonta iz Gibanja Svoboda in nekdanji prvi mož URI - Soča Zvone Čadež na listi SDS.

Poglejmo še, kje bodo kandidirali predsedniki parlamentarnih strank, poleg že omenjenega Vrtovca in Mesca. Matjaž Han v Laškem, Asta Vrečko v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad II. Anže Logar bo glasove nabiral v Logatcu. Prvi mož SDS Janez Janša pa v Grosuplju in Ivančni Gorici. Tudi Robert Golob bo nastopil v dveh okrajih, Kočevje pa bo volilni okraj Vladimirja Prebiliča.