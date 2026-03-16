SLOVENIJA ODLOČA 2026

V parlament bi se uvrstilo sedem strank, Resni.ca jeziček na tehtnici

Ljubljana, 16. 03. 2026 08.14 pred 57 minutami 4 min branja 79

Avtor:
STA D.L.
Volilna skrinjica

Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi se v DZ uvrstilo sedem strank, kaže peta predvolilna anketa Mediane za Televizijo Slovenija (TVS). Na vrhu po podpori izstopata SDS in Gibanje Svoboda, precej blizu si nato sledijo štiri stranke, parlamentarni prag bi presegla tudi Resni.ca. Za zdaj ne levi ne desni pol v DZ ne bi dobil 46 sedežev.

Stranka SDS je na prvem mestu v primerjavi s februarsko anketo pridobila 2,3 odstotne točke, zanjo bi glasovalo 23,9 odstotka vseh vprašanih.

Za 3,9 odstotne točke se je dvignila podpora Gibanju Svoboda, ki bi ga tokrat izbralo 20,1 odstotka vprašanih.

SD (6,6 odstotka) na tretjem mestu in skupni listi Nove Slovenije, SLS in stranke Fokus Marka Lotriča (6,1 odstotka) se je podpora rahlo znižala, prvim za 0,5 odstotne točke, drugim za 1,7 odstotne točke.

Za 0,6 odstotne točke je medtem zrasla podpora skupni listi Levice in Vesne (6,0 odstotka). Demokrate Anžeta Logarja bi podprlo 5,7 odstotka vprašanih, kar je enak delež kot februarja.

Na parlamentarnem robu ostajata Resni.ca (4,2 odstotka ali 0,2 odstotne točke več kot februarja) in Pirati (3,3 odstotka oz. 0,7 odstotne točke manj kot februarja).

Pod parlamentarnim pragom bi ostale Slovenska nacionalna stranka (1,8 odstotka), Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča (1,7 odstotka), Zeleni Slovenije in Stranka generacij (1,5 odstotka), Mi, socialisti! (1,2 odstotka) in Alternativa za Slovenijo (1,2 odstotka). Manj kot odstotek anketiranih bi volilo Glas upokojencev Pavla Ruparja in Zaupanje Karla Erjavca.

Ob tem 8,8 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi volili. Da ne bi volili nobene, pa jih je reklo 5,1 odstotka.

FOTO: Bobo

Razpored glasov med odločenimi

TVS je objavila tudi podatke o podpori strankam med opredeljenimi volivci, torej tistimi, ki bodo zagotovo šli na volitve in so obenem tudi že prepričani, koga bodo volili.

V parlament bi se po tej meritvi uvrstilo sedem strank, štiri pa so si zelo blizu. SDS bi podprlo 31,2 odstotka opredeljenih vprašanih, Gibanje Svoboda pa 25,1 odstotka. Na tretjem mestu je skupna lista Levice in Vesne (8,4 odstotka). Tesno skupaj so nato Demokrati Anžeta Logarja (7,5 odstotka), NSi, SLS in stranka Fokus Marka Lotriča (7,0 odstotka) ter SD (6,5 odstotka). V DZ bi prišla še stranka Resni.ca (4,7 odstotka).

Na tej podlagi narejena volilna napoved kaže, da bi SDS dobila 31 mandatov v DZ, Gibanje Svoboda 25, Levica in Vesna osem, Demokrati Anžeta Logarja ter trojček NSi, SLS in stranka Fokus Marka Lotriča po sedem, SD šest, Resni.ca pa štiri.

Absolutne večine 46 glasov v DZ tako še vedno ne bi dosegla niti desno- niti levosredinska koalicija. Če bi se v koalicijo povezale stranke SDS, Demokrati Anžeta Logarja ter NSi, SLS in stranka Fokus Marka Lotriča, bi imele skupaj 45 poslancev. Sedanja koalicija Gibanja Svoboda, Levice (skupaj z Vesno) ter SD pa bi dobila 39 mandatov.

Jeziček na tehtnici pri sestavljanju vladne koalicije bi bile torej manjše stranke, ki bi jim uspelo prestopiti parlamentarni prag. Po marčni anketi je to še vedno Resni.ca.

"Glede na brutalnost v letošnji kampanji na vseh straneh, je tokrat res treba počakati do nedelje do 19. ure," je za TVS komentirala direktorica Inštituta Mediana Janja Božič Marolt. Posnetki, ki so prišli v javnost v zadnjih dneh, na izide te raziskave po njeni oceni še nimajo vpliva, če pa ga imajo, je ta minimalen.

Največ vprašanih niti za Janšo niti za Goloba

Na izid volitev bo odločilno vplivala tudi udeležba. Skoraj 60 odstotkov, natančneje 59,7 odstotka vprašanih je odgovorilo, da bodo na volitve zagotovo šli. Obenem jih je 13,8 odstotka odgovorilo, da se bodo volitev verjetno udeležili. Neodločenih je 11 odstotkov. Da verjetno ne bodo volili, je reklo 6,4 odstotka vprašanih, devet odstotkov pa je prepričanih, da se volitev zagotovo ne bo udeležilo.

Na vprašanje, kakšno koalicijo bi po volitvah najraje videli, je 25,5 odstotka vprašanih naklonjeno desnosredinski vladi, ki bi jo vodil Janez Janša. Malo manj, 23,9 odstotka bi jih izbralo levosredinsko vlado pod vodstvom Roberta Goloba. Nekaj manj kot 10 odstotkov vprašanih meni, da bi bila dobra rešitev politično mešana koalicija pod vodstvom Janše ali Goloba. Da prihodnje vlade ne bi vodil ne Janša ne Golob, pa bi si želelo največ vprašanih, to je 29,5 odstotka.

Mediana je anketo izvedla med 9. in 12. marcem, po spletu in telefonu so anketirali 716 državljanov. Naslednjo Medianino volilno napoved bo TVS objavila v četrtek ob sklepnem predvolilnem soočenju.

volitve 2026 anketa javno mnenje
KOMENTARJI79

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
16. 03. 2026 09.25
jaz dam glas tistemu ki mi bo v zameno ponudil burek ali drug enostaven topel obrok, kaka mineštra na žlico ipd. če ponudbe ne bo pač ne grem na volitve. tako kot nisem šel zadnjih nekaj dest let. zelo enostavno. moj glas ni zastonj, zanj je treba kej nardit !
Odgovori
0 0
mataX
16. 03. 2026 09.24
Na prejsnjih volitvah je glasovalo cca. 1,2 milijona volilnih upravičencev. Kako lahko spletna in telefonska anketa 716 državljanov predstavlja realno projekcijo? Zdi se mi, da se zeli samo ustvarjati / kreirati mnenje.
Odgovori
0 0
Japa Jade
16. 03. 2026 09.23
PRUFRIDER, samo da ni : Ni problema, pa samo da ni Janša, Černač, ki daje zaposlenim v podpis izjave o politični pripadnosti, Porivalšek , Vinjak ( glupi davki ) , Grimasa, Gnojs ( mojster za solzilec ), Rupar, ki pregleduje mednožja, Kacin, ki bi se hecal, Telebajsek ki bi ustanovil ICE, Hovik, ki pleza po strehah, pa Godčeva, ki, o njej pa ni treba izgubljati besed.
Odgovori
-1
0 1
yolli
16. 03. 2026 09.22
Spremljajte ta teden objave 8 marca ker se bo Niki trgalo......
Odgovori
+1
2 1
Nehajte ze enkrat
16. 03. 2026 09.22
Mislim,da te ankete so malce dvomljivega sistema,glede na komentarje ki jih poslusas po lokalih,trgovinah predvidevam,da bo 1 stranka krepko krepko pred ostalimi,tako da ne vem od kod Vam na vrhu tesno izenacenje
Odgovori
+4
4 0
komentator112
16. 03. 2026 09.22
Od kje vam, da ima svoboda 20%😂😂 levica 7,5%😂😂😂 hahahah ne se hecat, kaksni vici😂😂
Odgovori
+4
5 1
ds-65
16. 03. 2026 09.21
INFO360 je naredila anketo z 4000 tel. klici. Poglejte si rezultat
Odgovori
+2
2 0
devote
16. 03. 2026 09.21
Druzba....bo kaj ?petrol caka...in ostali potrosniki tudi...
Odgovori
+1
1 0
gorica
16. 03. 2026 09.21
Kdor bo volil desne stranke, voli za to, da se Slovenija odkrito postavi na stran ZDA in Izraela v vojni proti Iranu. Janša je v preteklosti ob kriznih situacijah že izobešal izraelsko zastavo na poslopje vlade . Mogoče tokrat celo ponudi vojaško ladjo Triglav za pomoč pri odprtju Hormuške ožine. Če volite desne, volite za to, da Iran razglasi Slovenijo za "legitimno tarčo povračilnih napadov". Mogoče janša celo pridruži Slovenijo Trumpovemu "Odboru za mir".
Odgovori
-2
1 3
Potouceni kramoh
16. 03. 2026 09.23
👍👍
Odgovori
+0
1 1
mali.mato
16. 03. 2026 09.21
Gen-I od 1. januarja 2025 ni več odvisna družba Gen energije, pač pa t. i. “družba skupnega podviga” oziroma “joint venture”, kar pomeni, da je Gen energija v 100-odstotni lasti Republike Slovenije “skladno z MRSP 10 ne obvladuje več”. Gen energija ostaja ekonomski lastnik Gen-I, vendar nima prevladujočega upravljavskega vpliva. Gre za izjemno nenavadno kombinacijo: država ima kapital, nima pa odločilnega vpliva na upravljanje podjetja. Lastniška struktura Gen-I je naslednja: Gen energija – 50 % Gen-EL – 50 % Pri čemer je Gen-EL v lasti: Gen energija – 50 % Gen-I – 50% To med podjetji ustvarja tako imenovano krožno lastniško strukturo. Med poznavalci se zato te dni omenja scenarij, po katerem bi lahko zasebni investitor vstopil v sistem prek nakupa polovičnega deleža družbe Gen-EL. Če bi nekdo kupil ta delež, bi dobil posreden vpliv na Gen-I, ne da bi država formalno prodala svoj delež. V tem kontekstu se neuradno omenja podjetje NGEN, ravno tisto, kamor je brez konkurenčne prepovedi odšel Dejan Paravan. Gre za scenarij, ki ga uradno ni potrdil nihče, a bi v primeru realizacije bistveno spremenil razmerja moči v slovenskem energetskem sistemu. Če bi se izkazalo, da so bile banke o pomembnih spremembah na Gen-I obveščene nepopolno ali prepozno, obstaja tudi korporativna veriga odgovornosti. Kot upravljavec državnega premoženja bi lahko Slovenski državni holding pod vodstvom Žige Debeljaka preverjal tudi odškodninsko oziroma solidarno odgovornost organov Gen energije, če bi ocenil, da je bilo z ravnanjem uprave pod vodstvom Drobne Popovićeve ali nadzornega sveta povzročeno tveganje za državno premoženje. To je standardni institut gospodarskega prava, ki ga imajo na voljo lastniki družb. A je to zaradi dvojne Debeljakove funkcije – je tako prvi mož SDH kot prvi nadzornik Skupine GEN – povsem izključeno, saj bi Žiga Debeljak v tej zgodbi “srečal samega sebe”. Dodatno pozornost pa vzbuja tudi dejstvo, da je Žiga Debeljak nov mandat na vrhu SDH dobil skoraj leto dni pred iztekom obstoječega. Ob tem se spomnite, kako je Dominika Švarc Pipan odgovorila na vprašanje, ali bo Golob, v primeru poraza na bližnjih volitvah, izgubil vso moč in vpliv na Gen-I.
Odgovori
+2
2 0
mali.mato
16. 03. 2026 09.22
Mafija nam je ugrabila državo.
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
16. 03. 2026 09.20
Mediana sđsu vedno napoveduje več, kot nato dobijo na volitvah. Le zakaj neki?
Odgovori
-1
1 2
Pamir
16. 03. 2026 09.19
Zakaj ne more biti edini kandidat salonski burek komunist janšaj kot v svoji sds partiji? Tam z lahkoto zmaguje s 100% glasovi že 35 let.
Odgovori
+1
4 3
2mt8
16. 03. 2026 09.20
Tudi tvoj Vučić je bil v vladi komunista Slobodana.
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
16. 03. 2026 09.18
Nek se vidi raskoš + božičnica, nje.
Odgovori
-1
2 3
2mt8
16. 03. 2026 09.18
Mediana ne meri javnega mnenja. Ona ga ustvarja.
Odgovori
+3
7 4
mario7
16. 03. 2026 09.20
Zopet boste na strehah...
Odgovori
-3
0 3
yolli
16. 03. 2026 09.17
po teh rezultatih tudi če se Resnica pridruži levim še vedno nimajo 46 poslancev 39 +4
Odgovori
+2
4 2
2mt8
16. 03. 2026 09.24
Resnica se bo priklopila levim v vsakem primeru. Srbi in levičarji držijo skupaj, že od 1945.
Odgovori
0 0
kunccix
16. 03. 2026 09.17
Prisega nove vlade bo na stadionu, prepeval bo znani in priljubljen hrvat, za hrano bo poskrbel sam in edini Orban. Za varovanje poskrbi Hojs z mamo in Policijo s topom in na čelu
Odgovori
+1
4 3
ds-65
16. 03. 2026 09.19
Super nje
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
16. 03. 2026 09.16
Ve se da normalni so na levi.Na desni je diktator in njegov satelit ter lažnivi farovški populist.
Odgovori
+0
5 5
2mt8
16. 03. 2026 09.17
Ja, prisluhi so dokazali da so na levi res normalni 🤣🤣🤣
Odgovori
-3
2 5
GJ19
16. 03. 2026 09.15
7000€ za 1% to je cenik mediane
Odgovori
-1
4 5
Buča hokaido
16. 03. 2026 09.15
Koga to kličejo? Večina ljudi nima objavljenih mobilnih telefonov, razen podjetja. Torej kličejo na stacionarne telefone, spet podjetja in starejši. Večina ljudi teh telefonov nima več.
Odgovori
+0
2 2
Buci in Bobo
16. 03. 2026 09.22
Ti ljudje, ki mediani ustrežejo in se jim oglasijo bi v časih post NOB bili enostavno proglašeni za izdajalce Klskočarka predsednica parlamenta v mini krilcu pa za protidržavni element.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
16. 03. 2026 09.13
Samo da ni Zokijev Golob.
Odgovori
-2
4 6
Japa Jade
16. 03. 2026 09.23
Ni problema, pa samo da ni Janša, Černač, ki daje zaposlenim v podpis izjave o politični pripadnosti, Porivalšek , Vinjak ( glupi davki ) , Grimasa, Gnojs ( mojster za solzilec ), Rupar, ki pregleduje mednožja, Kacin, ki bi se hecal, Telebajsek ki bi ustanovil ICE, Hovik, ki pleza po strehah, pa Godčeva, ki, o njej pa ni treba izgubljati besed.
Odgovori
0 0
