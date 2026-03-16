V parlament bi se uvrstilo sedem strank, Resni.ca jeziček na tehtnici

Stranka SDS je na prvem mestu v primerjavi s februarsko anketo pridobila 2,3 odstotne točke, zanjo bi glasovalo 23,9 odstotka vseh vprašanih. Za 3,9 odstotne točke se je dvignila podpora Gibanju Svoboda, ki bi ga tokrat izbralo 20,1 odstotka vprašanih. SD (6,6 odstotka) na tretjem mestu in skupni listi Nove Slovenije, SLS in stranke Fokus Marka Lotriča (6,1 odstotka) se je podpora rahlo znižala, prvim za 0,5 odstotne točke, drugim za 1,7 odstotne točke. Za 0,6 odstotne točke je medtem zrasla podpora skupni listi Levice in Vesne (6,0 odstotka). Demokrate Anžeta Logarja bi podprlo 5,7 odstotka vprašanih, kar je enak delež kot februarja. Na parlamentarnem robu ostajata Resni.ca (4,2 odstotka ali 0,2 odstotne točke več kot februarja) in Pirati (3,3 odstotka oz. 0,7 odstotne točke manj kot februarja). Pod parlamentarnim pragom bi ostale Slovenska nacionalna stranka (1,8 odstotka), Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča (1,7 odstotka), Zeleni Slovenije in Stranka generacij (1,5 odstotka), Mi, socialisti! (1,2 odstotka) in Alternativa za Slovenijo (1,2 odstotka). Manj kot odstotek anketiranih bi volilo Glas upokojencev Pavla Ruparja in Zaupanje Karla Erjavca. Ob tem 8,8 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi volili. Da ne bi volili nobene, pa jih je reklo 5,1 odstotka.

Razpored glasov med odločenimi

TVS je objavila tudi podatke o podpori strankam med opredeljenimi volivci, torej tistimi, ki bodo zagotovo šli na volitve in so obenem tudi že prepričani, koga bodo volili. V parlament bi se po tej meritvi uvrstilo sedem strank, štiri pa so si zelo blizu. SDS bi podprlo 31,2 odstotka opredeljenih vprašanih, Gibanje Svoboda pa 25,1 odstotka. Na tretjem mestu je skupna lista Levice in Vesne (8,4 odstotka). Tesno skupaj so nato Demokrati Anžeta Logarja (7,5 odstotka), NSi, SLS in stranka Fokus Marka Lotriča (7,0 odstotka) ter SD (6,5 odstotka). V DZ bi prišla še stranka Resni.ca (4,7 odstotka). Na tej podlagi narejena volilna napoved kaže, da bi SDS dobila 31 mandatov v DZ, Gibanje Svoboda 25, Levica in Vesna osem, Demokrati Anžeta Logarja ter trojček NSi, SLS in stranka Fokus Marka Lotriča po sedem, SD šest, Resni.ca pa štiri. Absolutne večine 46 glasov v DZ tako še vedno ne bi dosegla niti desno- niti levosredinska koalicija. Če bi se v koalicijo povezale stranke SDS, Demokrati Anžeta Logarja ter NSi, SLS in stranka Fokus Marka Lotriča, bi imele skupaj 45 poslancev. Sedanja koalicija Gibanja Svoboda, Levice (skupaj z Vesno) ter SD pa bi dobila 39 mandatov. Jeziček na tehtnici pri sestavljanju vladne koalicije bi bile torej manjše stranke, ki bi jim uspelo prestopiti parlamentarni prag. Po marčni anketi je to še vedno Resni.ca. "Glede na brutalnost v letošnji kampanji na vseh straneh, je tokrat res treba počakati do nedelje do 19. ure," je za TVS komentirala direktorica Inštituta Mediana Janja Božič Marolt. Posnetki, ki so prišli v javnost v zadnjih dneh, na izide te raziskave po njeni oceni še nimajo vpliva, če pa ga imajo, je ta minimalen.

Največ vprašanih niti za Janšo niti za Goloba