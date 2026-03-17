Nekdanji policist, obsojen, danes s 'čisto' kartoteko in kandidaturo za poslanca

"Zahtevamo za vsakega kandidata posebej potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni človek v kazenskem postopku, prav tako pa mora biti politično neoporečen," je kriterij, ki ga je pred začetkom volilne kampanje navedel predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot kaže, pa so v vrstah tudi te stranke ljudje s preteklostjo kaznivih dejanj in pravnomočnih obsodb. Kandidat stranke Resni.ca v volilnem okraju Ruše, nekdanji policist, Robert Leva je bil leta 2011 na Okrajnem sodišču v Postojni spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva. Sodišče mu je izreklo pogojno kazen pet mesecev zapora. Leva je nato to sodbo večkrat poskušal izpodbijati, tako na višjem sodišču v Kopru kot tudi na Vrhovnem sodišču. Vrhovno sodišče je leta 2014 razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča in zadevo vrnilo v novo sojenje postojnskemu sodišču. V ponovnem krogu sodb in pritožb je na koncu Vrhovno sodišče septembra 2017 potrdilo vnovično obsodilno sodbo Okrajnega sodišča v Postojni.

sedež stranke Resni.ca FOTO: Luka Kotnik

Spreminjal policijsko poročilo o uničenju parkomata

Pred Centrom za tujce v Postojni je moški, prodajalec v trgovini, ki se nahaja znotraj centra, 6. januarja 2010 poškodoval parkirni avtomat. Pri tem so ga očividci prijavili redarstvu, to pa ga je ovadilo. Moški, ki je poznal policista, se je z njim dogovoril, da mu bo ta dal alibi. Kot je ugotovilo prvostopenjsko sodišče, je policist nato v Centru za tujce Postojna 31. januarja 2010 v poročilo vodje izmene za dan 6. januar 2010 vpisal lažne podatke. Na ta način je moški, ki je poškodoval parkomat, s spremenjenim policijskim poročilom dokazoval, da je bil v Centru za tujce v Velikem Otoku in ne v Postojni, kjer je bilo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, ki se mu je očitalo, storjeno. S tem alibijem - lažnim zapisom v poročilu vodje izmene - je bil obdolženi v svojem postopku razbremenjen odgovornosti. Sodišče je ugotovilo, da je bil originalni dokument spremenjen. Policista je tako spoznalo za krivega, da je kot uradna oseba v uradno listino vpisal lažne podatke in s pečatom potrdil uradno listino z lažno vsebino. Zanj je bila izrečena obsodba na pet mesecev zapora s preizkusno dobo v trajanju enega leta. Vnovično sodbo prvostopenjskega sodišča leta 2015 so kasneje potrdili tako na višjem kot vrhovnem sodišču. Na podlagi zakonske rehabilitacije je bil Leva že pred leti izbrisan iz kazenske evidence in danes uradno velja za neobsojenega. Roki za izbris obsodbe iz kazenske evidence so odvisni od njene teže. Za denarno ali pogojno kazen je ta rok precej krajši. V primeru Leve je bila kazen izbrisana v manj kot treh letih, tako da se Leva danes pravno šteje za neobsojenega.

Resni.ca: Tega ni mogoče primerjati s koruptivnimi dejanji aktualnih politikov

Na stranko smo naslovili vprašanje, ali jim je njihov kandidat dostavil potrdilo o nekaznovanosti. Odgovorili so nam, da je to storil, prav tako dodal potrdilo o tem, da ni v kazenskem postopku. "Minorni prekrški izpred 15 let ali več, v času mladosti vseh 88 kandidatov, ki so že zdavnaj zastarali, ne nosijo teže njihove današnje kandidature. Še posebej, če jih primerjamo s koruptivnimi dejanji aktualnih politikov," so še zapisali v odgovoru.

Podobni očitki predsedniku stranke