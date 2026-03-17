Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Nekdanji policist, obsojen, danes s 'čisto' kartoteko in kandidaturo za poslanca

Postojna/Ljubljana, 17. 03. 2026 11.12 pred 38 minutami 4 min branja 57

Avtor:
Mirko Vorkapić
Robert Leva

Eden od stebrov predvolilne kampanje stranke Resni.ca je njeno zavzemanje za politično higieno in integriteto kandidatov. Ob vložitvi kandidatur za DZ so po zagotovilih stranke kandidati v vseh 88 volilnih okrajih priložili potrdila o nekaznovanosti. Med njimi pa vseeno obstajajo takšni, ki so bili v preteklosti že pravnomočno obsojeni, danes pa imajo na podlagi zakonske rehabilitacije potrdila o nekaznovanosti. Tudi kandidat v volilnem okraju Ruše, nekdanji policist Robert Leva, ki je ob

"Zahtevamo za vsakega kandidata posebej potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni človek v kazenskem postopku, prav tako pa mora biti politično neoporečen," je kriterij, ki ga je pred začetkom volilne kampanje navedel predsednik stranke Zoran Stevanović.

Kot kaže, pa so v vrstah tudi te stranke ljudje s preteklostjo kaznivih dejanj in pravnomočnih obsodb. Kandidat stranke Resni.ca v volilnem okraju Ruše, nekdanji policist, Robert Leva je bil leta 2011 na Okrajnem sodišču v Postojni spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva. Sodišče mu je izreklo pogojno kazen pet mesecev zapora.

Leva je nato to sodbo večkrat poskušal izpodbijati, tako na višjem sodišču v Kopru kot tudi na Vrhovnem sodišču. Vrhovno sodišče je leta 2014 razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča in zadevo vrnilo v novo sojenje postojnskemu sodišču. V ponovnem krogu sodb in pritožb je na koncu Vrhovno sodišče septembra 2017 potrdilo vnovično obsodilno sodbo Okrajnega sodišča v Postojni.

sedež stranke Resni.ca
sedež stranke Resni.ca
FOTO: Luka Kotnik

Spreminjal policijsko poročilo o uničenju parkomata

Pred Centrom za tujce v Postojni je moški, prodajalec v trgovini, ki se nahaja znotraj centra, 6. januarja 2010 poškodoval parkirni avtomat. Pri tem so ga očividci prijavili redarstvu, to pa ga je ovadilo. Moški, ki je poznal policista, se je z njim dogovoril, da mu bo ta dal alibi. Kot je ugotovilo prvostopenjsko sodišče, je policist nato v Centru za tujce Postojna 31. januarja 2010 v poročilo vodje izmene za dan 6. januar 2010 vpisal lažne podatke.

Na ta način je moški, ki je poškodoval parkomat, s spremenjenim policijskim poročilom dokazoval, da je bil v Centru za tujce v Velikem Otoku in ne v Postojni, kjer je bilo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, ki se mu je očitalo, storjeno. S tem alibijem - lažnim zapisom v poročilu vodje izmene - je bil obdolženi v svojem postopku razbremenjen odgovornosti.

Sodišče je ugotovilo, da je bil originalni dokument spremenjen. Policista je tako spoznalo za krivega, da je kot uradna oseba v uradno listino vpisal lažne podatke in s pečatom potrdil uradno listino z lažno vsebino. Zanj je bila izrečena obsodba na pet mesecev zapora s preizkusno dobo v trajanju enega leta. Vnovično sodbo prvostopenjskega sodišča leta 2015 so kasneje potrdili tako na višjem kot vrhovnem sodišču.

Na podlagi zakonske rehabilitacije je bil Leva že pred leti izbrisan iz kazenske evidence in danes uradno velja za neobsojenega. Roki za izbris obsodbe iz kazenske evidence so odvisni od njene teže. Za denarno ali pogojno kazen je ta rok precej krajši. V primeru Leve je bila kazen izbrisana v manj kot treh letih, tako da se Leva danes pravno šteje za neobsojenega.

Resni.ca: Tega ni mogoče primerjati s koruptivnimi dejanji aktualnih politikov

Na stranko smo naslovili vprašanje, ali jim je njihov kandidat dostavil potrdilo o nekaznovanosti. Odgovorili so nam, da je to storil, prav tako dodal potrdilo o tem, da ni v kazenskem postopku.

"Minorni prekrški izpred 15 let ali več, v času mladosti vseh 88 kandidatov, ki so že zdavnaj zastarali, ne nosijo teže njihove današnje kandidature. Še posebej, če jih primerjamo s koruptivnimi dejanji aktualnih politikov," so še zapisali v odgovoru.

Podobni očitki predsedniku stranke

Kot smo že preverjali v rubriki dejstva, je bil pravnomočne obsodbe deležen tudi predsednik stranke Zoran Stevanović. Ta je bil aprila 2005 na območju Žirovnice udeležen v prometni nesreči. Od zavarovalnice je zahteval povračilo škode, a zavarovalnica zaradi suma, da do nesreče ni prišlo tako, kot jo je opisoval, zahtevku ni ugodila. Da se ta ni mogla zgoditi na način, kot sta ga opisovala Stevanović in sostorilec, je trdil tudi sodni izvedenec. Leta 2008 sta bila oba obsojena na denarno kazen. Stevanoviću je sodišče naložilo plačilo 800 evrov. Sodba je postala pravnomočna leta 2010.

Tudi njegova kazen je bila že pred leti izbrisana iz kazenske evidence in danes pravno velja za neobsojenega.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI57

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nick73
17. 03. 2026 11.50
Jaz na direktnih volitvah ne vidim težave, če je ljudem jasno predstavljeno, da je nekdo bil obsojen ali ima 0 dni delovne dobe ali je 3 podjetja spravil v stečaj in ga vseeno izvolijo. Sicer pridemo do drugega ekstrema, da bo nek Zoki z dobrimi zvezami na sodišču nasprotnikom uredil vsakemu po eno fejk obsodbo in se jih znebil za zmeraj.
Odgovori
+1
1 0
Darko32
17. 03. 2026 11.50
Tukaj bodimo previdni glede navedb novinarjev. Namreč če naredimo analizo delovanja pravne države vidimo, da se navadno preganja drugače misleče in tudi z diskreditacijami ali pa prirejanji dokazov. Zato te navedbe ne morejo biti več verodostojne, saj imamo sodnike v politiki in imamo POlicaje v politiki. Imamo iz javne uprave več kot 50% v politiki. Potem je njim v interesu, da drugače misleče oblatijo ali pa obtožijo. Videli smo primere, kjer so POLICAJI skonstruirali obtožbe in na koncu s eje obtoževalo na podlagi domnev. Soačsno pa vidimo, da povojne poboje se ne obravnava in se vse skupaj poskuša prikriti, saj bi lahko prišlo na dan, da so vpleteni povezani z levo politično opcijo in ti sedaj spet učijo demokracijo amapk na njihov boljševistični način. Zato takšne obtožbe so res malo izpod nivoja. Zato je več kot očitno, da levičarji po ideolgoji boljševikov delajo vse, da bi desno politično telo čimbolj oblatili in diskreditirali. Soačsno pa njihovi sodniki tudi na prirejenih dokazih sodili. Zato takšnih obtožb ne moremo jemati resno in kot verodostojne. Potrebno je narediti LUSTRACIJO in vse zmetati na cesto, k iso delovali v prejšnjem boljševističnem sisitemu. Zato se ne smemo čuditi, če delajo na takšen način. SOačsno pa nakladajo kako so neodvisni sodniki in kako pošteno in nepristransko delajo v javni upravi.
Odgovori
+1
1 0
Prototip
17. 03. 2026 11.49
Če prav razumem.potem tudi janez ne bi smel sedeti v parlamentu,,,ker je sedel že na dobu,,golob pa še bo...
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
17. 03. 2026 11.49
Ta si nabira ekipo, kot Tramp z nekdanjimi obsojenci!?
Odgovori
0 0
Bolfenk2
17. 03. 2026 11.49
Kaj je ta minorni prekršek v primerjavi z barabijami Goloba, Bratuške, Švarc Pipanove, Emilije Duh...
Odgovori
-1
0 1
niktalop
17. 03. 2026 11.49
Resni.ca je samo to da se je potrebno primiti za denarnico da te ne okradejo in ogoljufajo. Bivši policaji.
Odgovori
+1
1 0
Pa kaj
17. 03. 2026 11.47
verjetno nekajj dela v pripravi..streze, pospravlja, varuje..nekaj, no..saj ni pomembno, dejmo se o resnih stvareh ment.. pustimo malenkosti
Odgovori
0 0
InaB
17. 03. 2026 11.47
Parlament poštenjakov
Odgovori
+2
2 0
Vzorčen primer
17. 03. 2026 11.46
Vprašajte GPU ali se takšna dejanja dogajajo tudi med zaposlenimi na GPU, ki pa kljub dejanjem ohranjajo svojo zaposlitev zaradi prijateljstev in vez.
Odgovori
+1
1 0
Pamir
17. 03. 2026 11.46
Za premierja smo imeli obsojenega kriminalca Albanca in to kar 3x.Tudi njegovi rojaki ga ne marajo in volijo.
Odgovori
-2
1 3
Uporabnik1556982
17. 03. 2026 11.44
Ob spremljanju soočenj med Janšo in Golobom ima človek občutek, da ne gleda politike, ampak slabo kopijo resničnostnega šova. Namesto resnih rešitev za ljudi prevladujejo ego, napadi in poceni retorika. Tak nivo komunikacije je pod vsako kritiko in žalitev za državljane, ki pričakujejo odgovorno vodenje države.
Odgovori
+4
4 0
SloButale
17. 03. 2026 11.43
Resni.ca je burleska... Bodo pa dobili glasove od svojih "bratov". Nimajo pa pojma kaj je politika. Stari botri jih bodo zmanipulirali in pohrustali.
Odgovori
+1
4 3
Uporabnik1796236
17. 03. 2026 11.43
Odprite, oči ljudje: 1. Priča smo eni največjih afer v politiki kjer sodeluje SDS proti trenutni vladni koaliciji. 2. Imamo tv soočanje, ki je namerno narejeni tako, da nam prikazuje samo dve opciji Golob in Janša ker si očitno nekdo to tako želi. Da tretje ne sme biti 3. Imamo ogromno politikov, v vseh strankah z aferami, čudnimi tudi nekoč obsojenimi . In zdaj pazi 24 ur kod naslovnico da enga kandidata stranke resnice, ki je nardil neko manjše kaznivo dejanje. Očitno je, da nekdo ne sme v parlament oziroma se nekoga naši mediji močno bojijo. Kdaj boste ljudje spregledali to slovensko novinarski farso. Verjetno novinarji 24 ur na dan raziskujejo in iščejo afere te stranke in verjemite vse bodo naredili da resnice ne bo v parlamentu.
Odgovori
+0
5 5
lambert
17. 03. 2026 11.43
Lahko kandidira krivi smo pa sami v kolikor take ljudi volimo ...
Odgovori
+0
3 3
televizija2000
17. 03. 2026 11.42
Hahaha kriminalci v parlamentu. Sramota
Odgovori
+2
4 2
Brus1234
17. 03. 2026 11.49
So že dalj časa!! In poslanci tudi!!
Odgovori
0 0
Fery Zaka
17. 03. 2026 11.42
Prvi režimski medij hara dalje. Čeprav se zelo trudite, da bi oblatili vse ostale in tako pomagali vladajoči kradljivi kamarili (dokazov je več kot dovolj), da se obdrži na oblasti, vam to ne bo uspelo. Ni rečeno, da bo z drugimi bolje, ampak tako slabo, kot je trenutno, še ni bilo. Torej je vredno vsaj poskusiti drugače. Upajmo da ne z bivšim poslancem arestantom. Na žalost pa je to, verjetno, edina opcija, da se rešimo svobode, tako da ja, najbrž prav z njim.
Odgovori
+3
4 1
Razsuti Tovor
17. 03. 2026 11.41
Brez zamere, ampak Srbom v politiki res ne zaupam.
Odgovori
+6
7 1
Omizje
17. 03. 2026 11.41
resnica ! ja smo lahko zaskrbljeni .ukolikor nis saj enkrat obsojen ter da nisi v preiskavi ne sodiš v parlament
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
17. 03. 2026 11.40
spet neki kvazi članki kdaj se bo prisluhe razčistilo ? veliko ljudi zanima prav to kdo prejema podkupnine itd. itd. pomoje zelo pomembna tema pred volitvami.. Ker stranka, ki se bo prebila v parlament mogoče celo zmagala potpalja v korupciji
Odgovori
+4
5 1
Thor10
17. 03. 2026 11.40
Haha. Blatenje Resnice. Samo da ne pride v parlament. O Janši nihče ne govori 🤣 Takšne budalščine bi morali prepovedat. Včeraj soočenja, kot da sta na voljo zgolj dva goljufa. Volit zunanje ljudi. In take novice spregledat, saj so samo za podporo tistim, kinjih financirajo. Poglejte malo FB in druga omrežja in vam bo vse jasno
Odgovori
-2
2 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573