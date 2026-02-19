Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

V stranki Zaupanje Karla Erjavca ob vložitvi kandidatnih list s poudarkom na upokojencih

Ljubljana, 19. 02. 2026 15.26 pred 45 minutami 2 min branja 14

Avtor:
K.H. STA
Karl Erjavec

Karl Erjavec – stranka Zaupanje je vložila kandidatne liste za državnozborske volitve v vseh volilnih enotah. Predsednik stranke Karl Erjavec je povedal, da bo kandidiral v Ljutomeru, vrnitev v parlament pa pričakuje predvsem zato, ker v vladi trenutno ni nobene upokojenske stranke, ki bi se zavzemala za položaj upokojencev.

Karl Erjavec je spomnil na novo razmerje usklajevanja pokojnin, ki ga je prinesla pokojninska reforma, ki po njegovem mnenju slabša položaj upokojencev.

O koalicijskem povezovanju zaenkrat v stranki še ne razmišljajo, je dejal Erjavec, ampak delajo predvsem na tem, da dosežejo parlamentarni prag. Za volilno kampanjo je napovedal tudi uporabo plakatov, s katerimi bodo "presenetili in tudi poskrbeli za malo razburjanja med političnimi strankami".

V mariborski, ptujski in celjski volilni enoti bodo na listi stranke nastopili tudi nekateri člani stranke Suvereni. Kot so Suvereni sporočili v sredo, bosta v mariborski volilni enoti med drugim kandidirala aktualni poslanec in predsednik stranke Dejan Kaloh in nekdanji župan Lovrenca na Pohorju Joško Manfreda.

Preberi še Erjavec vabila ni dobil, Resni.ca: Imamo pomembnejše delo

"Predvsem je bil dogovor, da oni kandidirajo kot člani naše stranke zato, da dobimo status parlamentarne stranke na soočenjih Televizije Slovenije," je odločitev pojasnil Erjavec. Ker pa je bil zadnji rok za prijave na soočenje v prejšnjem tednu, in ne na dan začetka volilne kampanje, kar kot bolj ustrezno ocenjuje Erjavec, menijo, da jim je Radiotelevizija Slovenije (RTVS) s tem kršila pravice. Zato bo njihov odvetnik danes s tem seznanil tudi vodstvo RTVS.

Listi za ljubljanski volilni enoti sta danes vložila podpredsednica stranke Naila Sluga in predstavnik liste Slavko Slak. Za STA sta ob tem pojasnila, da se bodo v stranki zavzemali predvsem za izboljšanje zdravstva za upokojence ter za ustvarjanje ugodnega okolja za mlade, podjetnike in gospodarstvo.

Karl Erjavec – stranka Zaupanje je bila ustanovljena leta 2024 in na parlamentarnih volitvah še ni nastopila. Sprva je delovala pod imenom Stranka Zaupanje, ob prvi obletnici delovanja pa so se odločili za novo ime, v katerega so vpeli ime njenega predsednika in ustanovitelja ter znanega politika Karla Erjavca. Erjavec je namreč kot dolgoletni predsednik stranke DeSUS deloval v več slovenskih vladah, med drugim kot minister za zunanje zadeve, za obrambo in za okolje.

zaupanje karl erjavec volitve 2026 kandidatna lista
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
19. 02. 2026 16.18
he, he ... svetovno znani drekmešalec pričakuje vstop v DZ ... he he .. teh norcev res ne zmanka !!!
Odgovori
0 0
zibertmi
19. 02. 2026 16.16
karlek ti si bil del vsake vlade tudi tiste 10-sete,ko je janša uzakonil zujf in dopustil padec odmere za pokojnino za 25% na najnižjo stopnjo 57%,takrat so bili izračuni za upokojevanje manjši kot 600 evrov.sedaj bi se boril ne za upokojence,za 650 tisoč glasov,kot vsi,ki v 35 letih niste nič naredili za upokojence in državo.gre se ti pa,kot jelinčiču in ostalim,ki niti ne mislite ,da boste prišli v parlament,vaš domet je 1% glasov,da vam iz proračuna za 4 leta pripada finaciranje in lagodno življenje,za 1% glasov stranki pripada letno 100 tisočakov na račun stranke kaj se dela s tem denarjem pa nobeden ne polaga računov
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
19. 02. 2026 16.16
korl in kaloh...enkratna kombinacija :-)
Odgovori
0 0
bandit1
19. 02. 2026 16.15
Pa kaj vi ste še sploh resni?
Odgovori
0 0
M_teoretik
19. 02. 2026 16.14
Bo preveru, če ga majo punce še rade!?
Odgovori
0 0
Reši se kdor se more
19. 02. 2026 15.57
Joj, pa kdo bo še tega fosila volil? Nikol ni blo nič pametnega od njega, zakaj bi bilo sedaj?
Odgovori
+2
2 0
presrani
19. 02. 2026 15.54
Karel in Robi bi dobro sodelovala .Glas za Karla je dober glas.Zauoanje.
Odgovori
-3
0 3
Lens
19. 02. 2026 15.53
Zaupanje, Resnica, Svoboda, ko gre za besede smo v Sloveniji glavni. Večina ljudi v teh strankah itak ne razume pomena besed.
Odgovori
+3
3 0
JOSEPH HAYDN
19. 02. 2026 15.50
No vsaj smeha bo dosti na soočenjih
Odgovori
+5
5 0
Sirhakel7
19. 02. 2026 15.50
Ne vem kje se je pa zdaj ta cipresko našel ??? Se spomnim pred leti, ko se je pol leta hvalisal z dosežkom, da je dosegel dvig pokojnin za 3,95 eur.... Mislim, pa da ga ni sram no....
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
19. 02. 2026 15.42
Bivši minister za kante, kmalu operativni delavec na kantah.
Odgovori
+2
3 1
Valkidžija
19. 02. 2026 15.41
Kdo bo pa njemu zaupal. Pred leti je lagal, da bo imel vsak upokojenec 1000 evrčkov pokojnine.
Odgovori
+5
5 0
SDS_je_poden
19. 02. 2026 15.40
Karlito ti raje vloži vlogo na ZPIZ ali pa na zavod za zaposlovanje. Državni zbor boš gledal le od zunaj.
Odgovori
+4
5 1
Kali?opko Kali?opkovi?
19. 02. 2026 15.39
s poudarkom na upokojencih HAHAHAHHAHAHAHAH
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
