V stranki Zaupanje Karla Erjavca ob vložitvi kandidatnih list s poudarkom na upokojencih

Karl Erjavec je spomnil na novo razmerje usklajevanja pokojnin, ki ga je prinesla pokojninska reforma, ki po njegovem mnenju slabša položaj upokojencev.

O koalicijskem povezovanju zaenkrat v stranki še ne razmišljajo, je dejal Erjavec, ampak delajo predvsem na tem, da dosežejo parlamentarni prag. Za volilno kampanjo je napovedal tudi uporabo plakatov, s katerimi bodo "presenetili in tudi poskrbeli za malo razburjanja med političnimi strankami".

V mariborski, ptujski in celjski volilni enoti bodo na listi stranke nastopili tudi nekateri člani stranke Suvereni. Kot so Suvereni sporočili v sredo, bosta v mariborski volilni enoti med drugim kandidirala aktualni poslanec in predsednik stranke Dejan Kaloh in nekdanji župan Lovrenca na Pohorju Joško Manfreda.