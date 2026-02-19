V stranki Zaupanje Karla Erjavca ob vložitvi kandidatnih list s poudarkom na upokojencih

Karl Erjavec je spomnil na novo razmerje usklajevanja pokojnin, ki ga je prinesla pokojninska reforma, ki po njegovem mnenju slabša položaj upokojencev.
O koalicijskem povezovanju zaenkrat v stranki še ne razmišljajo, je dejal Erjavec, ampak delajo predvsem na tem, da dosežejo parlamentarni prag. Za volilno kampanjo je napovedal tudi uporabo plakatov, s katerimi bodo "presenetili in tudi poskrbeli za malo razburjanja med političnimi strankami".
V mariborski, ptujski in celjski volilni enoti bodo na listi stranke nastopili tudi nekateri člani stranke Suvereni. Kot so Suvereni sporočili v sredo, bosta v mariborski volilni enoti med drugim kandidirala aktualni poslanec in predsednik stranke Dejan Kaloh in nekdanji župan Lovrenca na Pohorju Joško Manfreda.
"Predvsem je bil dogovor, da oni kandidirajo kot člani naše stranke zato, da dobimo status parlamentarne stranke na soočenjih Televizije Slovenije," je odločitev pojasnil Erjavec. Ker pa je bil zadnji rok za prijave na soočenje v prejšnjem tednu, in ne na dan začetka volilne kampanje, kar kot bolj ustrezno ocenjuje Erjavec, menijo, da jim je Radiotelevizija Slovenije (RTVS) s tem kršila pravice. Zato bo njihov odvetnik danes s tem seznanil tudi vodstvo RTVS.
Listi za ljubljanski volilni enoti sta danes vložila podpredsednica stranke Naila Sluga in predstavnik liste Slavko Slak. Za STA sta ob tem pojasnila, da se bodo v stranki zavzemali predvsem za izboljšanje zdravstva za upokojence ter za ustvarjanje ugodnega okolja za mlade, podjetnike in gospodarstvo.
Karl Erjavec – stranka Zaupanje je bila ustanovljena leta 2024 in na parlamentarnih volitvah še ni nastopila. Sprva je delovala pod imenom Stranka Zaupanje, ob prvi obletnici delovanja pa so se odločili za novo ime, v katerega so vpeli ime njenega predsednika in ustanovitelja ter znanega politika Karla Erjavca. Erjavec je namreč kot dolgoletni predsednik stranke DeSUS deloval v več slovenskih vladah, med drugim kot minister za zunanje zadeve, za obrambo in za okolje.
