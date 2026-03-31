V tujini zaenkrat gladko Gibanje Svoboda, Levica tretja

Pred štirimi leti, ko je bila volilna udeležba na približno enaki ravni, je iz tujine prišlo 14.593 glasovnic. Leta 2022 je največ glasov iz tujine prejelo Gibanje Svoboda (5287), sledili pa so SDS (3214), Levica (1284) ter NSi (1098).

Če gledamo samo doslej preštete glasove iz tujine, je tudi v tem pogledu zmagovalka Gibanje Svoboda z 2957 glasovi. Sledi ji SDS s 1937 glasovi, tretja pa je Levica 1264 glasovi. Sledijo SD (580 glasov), Demokrati (587 glasov), NSi (498 glasov) ter Resni.ca (316 glasov). Ostale stranke, ki so ostale zunaj parlamenta, so si med seboj razdelila preostalih nekaj sto glasov.

Po zadnjih podatkih, ki jih je ob 9. uri objavila Državna volilna komisija, je Gibanje Svoboda povečalo svojo prednost pred SDS. Števec glasov sedaj kaže 336.930, kar skupaj znaša 28,66 odstotka. SDS je na drugem mestu z 327.973 glasovi oz. 27,90 odstotka. Razlika sedaj znaša 8957 glasov. Vsa razmerja med strankami in število osvojenih sedežev ostajajo isti.

Doslej so prešteli 8867 veljavnih glasovnic iz tujine. Volivke in volivci v tujini so imeli možnost glasovati na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti. Glasovnice, ki so bile po pošti poslane iz tujine, štejejo okrajne volilne komisije, ki so izide že sporočile DVK. V nadaljevanju pa bodo med drugim vnesli še glasove z diplomatsko-konzularnih predstavništev, so pojasnili na DVK. DVK sicer ugotavlja tudi rezultate za veleposlaništva, kjer je glasovnice oddalo manj kot 50 oseb, prav tako na DVK štejejo manjši del glasovnic iz tujine, ki so bile denimo naslovljene na DVK.

Na DVK so za STA zanikali, da bi prihajalo do kakršnihkoli zapletov. Pojasnili so, da so skladno z zakonom okrajne volilne komisije v ponedeljek ugotavljale izid glasovanja po pošti iz tujine. Prav tako je izid v ponedeljek ugotavljal tudi volilni odbor DVK, ki pa je zaradi velikega števila volilnega gradiva svoje delo ob polnoči prekinil in z ugotavljanjem izida nadaljuje danes ob 12. uri, so pojasnili.

Navedli so tudi, da so okrajnim volilnim komisijam sporočili, naj zaradi velike količine volilnega gradiva, ki ga je v štetje prejela DVK, ker ni bilo prešteto na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, do srede počakajo z ugotavljanjem končnega izida, saj se glasovi iz tujine, ki jih šteje DVK, prištejejo h končnemu izidu okrajnih volilnih komisij.

Uradni izidi volitev bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.