Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

V tujini zaenkrat gladko Gibanje Svoboda, Levica tretja

Ljubljana, 31. 03. 2026 12.13 pred 27 minutami 2 min branja 18

Avtor:
M.V.
Predčasno glasovanje

Po doslej preštetih glasovih, ki so prišli iz tujine, se je razlika med Gibanjem Svoboda in SDS povečala še za dobrih 1000 glasov. Kot vse kaže, se končni izid tudi po preštetih glasovih iz tujine ne bo spremenil. Tretja najmočnejša stranka v tujini pa je Levica. Čaka se še na glasove, ki bodo prispeli z veleposlaništev.

Po zadnjih podatkih, ki jih je ob 9. uri objavila Državna volilna komisija, je Gibanje Svoboda povečalo svojo prednost pred SDS. Števec glasov sedaj kaže 336.930, kar skupaj znaša 28,66 odstotka. SDS je na drugem mestu z 327.973 glasovi oz. 27,90 odstotka. Razlika sedaj znaša 8957 glasov. Vsa razmerja med strankami in število osvojenih sedežev ostajajo isti. 

Če gledamo samo doslej preštete glasove iz tujine, je tudi v tem pogledu zmagovalka Gibanje Svoboda z 2957 glasovi. Sledi ji SDS s 1937 glasovi, tretja pa je Levica 1264 glasovi. Sledijo SD (580 glasov), Demokrati (587 glasov), NSi (498 glasov) ter Resni.ca (316 glasov). Ostale stranke, ki so ostale zunaj parlamenta, so si med seboj razdelila preostalih nekaj sto glasov. 

Pred štirimi leti, ko je bila volilna udeležba na približno enaki ravni, je iz tujine prišlo 14.593 glasovnic. Leta 2022 je največ glasov iz tujine prejelo Gibanje Svoboda (5287), sledili pa so SDS (3214), Levica (1284) ter NSi (1098).

Preberi še Pirc Musar: Obris bodoče koalicije še ni viden

Doslej so prešteli 8867 veljavnih glasovnic iz tujine. Volivke in volivci v tujini so imeli možnost glasovati na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti. Glasovnice, ki so bile po pošti poslane iz tujine, štejejo okrajne volilne komisije, ki so izide že sporočile DVK. V nadaljevanju pa bodo med drugim vnesli še glasove z diplomatsko-konzularnih predstavništev, so pojasnili na DVK. DVK sicer ugotavlja tudi rezultate za veleposlaništva, kjer je glasovnice oddalo manj kot 50 oseb, prav tako na DVK štejejo manjši del glasovnic iz tujine, ki so bile denimo naslovljene na DVK.

Na DVK so za STA zanikali, da bi prihajalo do kakršnihkoli zapletov. Pojasnili so, da so skladno z zakonom okrajne volilne komisije v ponedeljek ugotavljale izid glasovanja po pošti iz tujine. Prav tako je izid v ponedeljek ugotavljal tudi volilni odbor DVK, ki pa je zaradi velikega števila volilnega gradiva svoje delo ob polnoči prekinil in z ugotavljanjem izida nadaljuje danes ob 12. uri, so pojasnili.

Navedli so tudi, da so okrajnim volilnim komisijam sporočili, naj zaradi velike količine volilnega gradiva, ki ga je v štetje prejela DVK, ker ni bilo prešteto na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, do srede počakajo z ugotavljanjem končnega izida, saj se glasovi iz tujine, ki jih šteje DVK, prištejejo h končnemu izidu okrajnih volilnih komisij.

Uradni izidi volitev bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.

volitve 2026 tujina gibanje svoboda sds
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HeavyDxxx
31. 03. 2026 12.41
Laži DVK.
Odgovori
+1
1 0
debata1
31. 03. 2026 12.40
Vladni nevladniki plešejo!!!
Odgovori
+0
1 1
Pamir
31. 03. 2026 12.39
Logično, v tujini so sposobni , inteligentni napredni zato so volili Slovenca Dr.Goloba.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
31. 03. 2026 12.38
Vidim, da se še kar naprej norca delajo iz naroda ... !!!
Odgovori
+1
2 1
JApajaDAja
31. 03. 2026 12.36
očitno se ti volilci iz tujine nimajo več namena vrniti v r slo...ali pa čakajo, da se slo popolnoma sesuje in potem pridejo nazaj pomagat postaviti nove temelje...večina slo v tujini je visoko izobraženih ali pa veščih obrtniških del....
Odgovori
-1
0 1
gengsta1234
31. 03. 2026 12.36
Pripravite se za nove visje davke ce ljudje hočejo imeti svobodo pa imejte svobodo pol ne jokat
Odgovori
+2
3 1
Finfer
31. 03. 2026 12.35
Ponovno bomo imeli na oblasti nesposobne kriplne ki bodo samo kradli denar in ga podarjali raznum ljubljanskim tajkunom in podobnim banditom podržavi da bodo naropan denar skrivali v davčne oaze s pomočjo pokvarjenih državnih odvetnikov !!
Odgovori
+2
3 1
debata1
31. 03. 2026 12.35
Seveda je vse zgoljufano!!!Levi se ne dajo kar tako!!!!!Žal bo to težko dokazati in spet imamo isto sranje!!!!
Odgovori
+1
2 1
levnuh, ne svecko
31. 03. 2026 12.33
Janez pa po svoji stari navadi, ko pokasira poraz, meša meglo, dela intrige, insunacije, dvomi... Ljudje božji v SDS, mar še nimate dovolj tega bleferja, koruptivneža, intriganta, lažnjivca, glavnega prekupčevalca z orožjem, norčuje se iz vaše pameti, manipulura z vami.... Mar se res ne najde človek v SDS, ki bi zmogel odcepiti zdravo jedro SDSa od tega in podobnih bolnikov v vodstvu in okoli njega, ter popeljati stranko smeri evropske žlahtne desnice?
Odgovori
-1
2 3
biggbrader
31. 03. 2026 12.31
Očitno v tujino še ni prišel glas o korupciji Goloba in njegovih, v stranki in v koaliciji in v županatu !
Odgovori
+1
2 1
biggbrader
31. 03. 2026 12.29
Seveda, gladko. Saj so glasovnice poslali samo peščici. Večina je ostala brez glasovnic, kar je mednarodni škandal.
Odgovori
+7
7 0
LeviTUMOR
31. 03. 2026 12.33
Tocno to. Brez goljufij, hujskanja, zdrahovanja, lopovscine bi lewaci samo se 💩💩💩 kidal.
Odgovori
+2
2 0
LeviTUMOR
31. 03. 2026 12.22
Gibanje sramota - najbolj pokvarjena, laznjiva, koruptivna in kriminalna stranka po osamosvojitvi in da nej bi mela kao toliko glasov. Tukaj sta možni samo 2 razlagi. Ali spet nemarno goljufajo pri štetju glasov, ali pa smo dejansko en izmed najbolj zaplankanih narodov na planetu. Težko verjet, da bi retorika anti-jansa se kar delovala, posebno po vseh teh aferah in razkritij ene najbolj škodljivih instant strank.
Odgovori
+12
13 1
stoinena
31. 03. 2026 12.20
no, sej lahko napišetge 1.GS, druga SDS... ni treba preskočit. :D
Odgovori
+4
6 2
thetech
31. 03. 2026 12.28
Res je težava, če si funkcionalno nepismen. Prvi stavek, dejansko razloži vse, zato je naštevanje brezpredmetno.
Odgovori
-1
1 2
LeviTUMOR
31. 03. 2026 12.29
V resnici je seveda obratno. Prva SDS, potem doooooolgo doooooooolgo nic, sele nato gs - gibanje sramota.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615