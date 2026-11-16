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'Večni' župani: nekateri brez protikandidatov v osmi in deveti mandat

Ljubljana, 16. 11. 2026 07.40 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Glasovanje

Že v prvem krogu so bili v nedeljo izvoljeni številni dolgoletni župani, med njimi tudi rekorderja, 74-letni Franc Čebulj in 63-letni Matjaž Švagan, ki sta v Cerkljah na Gorenjskem oziroma v Zagorju ob Savi osvojila že svoj deveti mandat. Osmi mandat sta medtem brez protikandidatov osvojila Matic Tasič na Prevaljah in Stanko Ivanušič na Razkrižju.

Da bo Franc Čebulj, ki je kandidiral s podpisi volivcev, po 32 letih še naprej vodil Občino Cerklje na Gorenjskem, je bilo jasno že vnaprej, saj tokrat prvič ni imel tekmeca. Tudi sicer je na vseh dosedanjih volitvah slavil v prvem krogu. Kot pravi, poklic župana obvlada in čuti se sposobnega, da še naprej sodeluje pri projektih in pripomorem k njihovi čim prejšnji izvedbi.

Želi si dokončati pomembne projekte, ki ta čas potekajo. Med največjimi sta izgradnja kanalizacije na Krvavec in vasi pod njem in dokončanje osemoddelčnega vrtca v Zalogu. Ključna bo izgradnja protipoplavnih ukrepov. Začela pa se bo tudi gradnja plavalnega bazena, za katerega je že v pripravi razpis za izvajalca del, in glasbene šole.

Osmi zaporedni županski mandat si je že pred volitvami zagotovil na skrajnem vzhodu države, na Razkrižju, osvojil 75-letni Stanko Ivanušič, ki je bil znova edini županski kandidat v občini. Ivanušič, ki Razkrižje vodi od ustanovitve občine leta 1998, je kandidiral s podpisi volivcev in podporo neodvisne liste.

Za ponovno kandidaturo se je Ivanušič odločil, ker želi nadaljevati projekte, med drugim ureditev zdravstvene postaje, razvoj športne infrastrukture in zagotovitev prostorov za gasilsko društvo. Med pomembnejšimi nalogami je za STA izpostavil tudi izvedbo tako imenovanih arbitražnih cest, za katere je bilo po njegovih besedah namenjenih 4,9 milijona evrov in ki se bodo začele zdaj urejati.

Prav tako osmi mandat je osvojil prevaljski župan, 71-letni Matic Tasič, ki Občino Prevalje vodi od njene ustanovitve leta 1998. Že večkrat doslej, tudi letos, ni imel protikandidatov, pred štirimi leti pa je protikandidata Boštjana Gorenška premagal za le 150 glasov. Kandidiral je s podpisi volivcev, javno podporo so mu izrekli v SDS.

Največji dosežki prevaljske občine minulega mandata so povezani s popoplavno sanacijo in vzpostavitvijo vodovoda, na Prevaljah so zgradili tudi plezalni center in uredili park Jezero, oboje z izdatno podporo donatorja. Tasičevi cilji za nov mandat so končanje sanacije po poplavah in razvoj celotne občine, aktiven je tudi v prizadevanjih za čimprejšnjo prostorsko umestitev in nato izgradnjo tretje razvojne osi od Dravograd do Holmca.

Ta je prav tako speljana skozi Občino Ravne na Koroškem, ki jo bo tudi naslednja štiri leta vodil Tomaž Rožen, saj na volitvah ni imel tekmecev. Danes 54-letni Rožen občino vodi od leta 2006 in se torej podaja v svoj šesti mandat. Ob tem računa na uspeh Liste Rožen, ki je doslej v 22-članskem občinskem svetu imela sedem svetnikov oz. enega manj kot v mandatu pred tem. Iztekajoči se mandat je, tako kot na Prevaljah, zaznamovala popoplavna obnova, ki je na Ravne "prinesla" tudi nov kulturni center, največji projekt minulega mandata, ki ga bodo kmalu odprli.

Svoj šesti mandat je brez posebnih težav kot edini kandidat osvojil župan Sodražice Blaž Milavec (NSi); prav tako šesti mandat in prav tako kot edini kandidat je dobil tudi Iztok Fartek v občini Šalovci (skupina volivcev).

Brez nasprotnika je šesti mandat osvojil tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež (SDS). Prav tako pa bo na Gorenjskem občino že šesti zaporedni mandat vodil gorjanski župan Peter Torkar (podpora volivcev), ki je z 68,2 odstotka osvojenih glasov premagal Roka Petermana (SLS).

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