SLOVENIJA ODLOČA 2026

Izvršilni odbor NSi naj bi potrdil koalicijsko pogodbo

Ljubljana, 15. 05. 2026 07.11 pred 37 minutami 2 min branja 152

Avtor:
STA N.L. +1
NSi, SLS, Fokus

Članstvo NSi zaseda na izvršilnem odboru in svetu stranke o potrjevanju koalicijske pogodbe za vstop v četrto vlado Janeza Janše. Kot smo neuradno izvedeli, je izvršilni odbor stranke že potrdil predlog, ki ga mora 'blagosloviti' še svet stranke.

Usklajevanje koalicijske pogodbe najverjetnejših partnerjev v nastajajoči vladi SDS, Demokratov ter NSi, SLS in Fokus, je namreč ta teden prešlo v sklepno fazo.

Eden zadnjih korakov je obravnava vsebine koalicijske pogodbe na organih strank, ki nameravajo stopiti v novo vladno koalicijo.

Predsednik NSi jernej Vrtovec je sicer že v začetku tedna dejal, da pri usklajevanju vsebine ostajajo odprti še nekateri "ključni elementi", a je optimističen.

Odločitev bo padla zvečer

Na sejah izvršilnega odbora in sveta stranke tako popoldne presenečenj ni pričakovati, uradna odločitev pa bo predvidoma znana proti večeru.

Bržkone pa bodo v NSi odprli tudi razpravo resorjih, ki si jih lahko obetajo v novi vladi. Skoraj zagotovo se lahko nadejajo, da bodo v kvoti stranke štiri, izmed najverjetnejših se med drugim omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo.

Ali bosta katerega od resorjev dobili tudi stranki SLS in Fokus, še ni znano.
FOTO: Aljoša Kravanja

Ni pa še povsem jasno, ali bi vodenje katerega od resorjev lahko pripadlo, kateri od strank, s katero je NSi na volitvah v DZ nastopila na skupni listi, torej Fokus in SLS. Zlasti v slednji želje po enem ministrskem mestu ne skrivajo.

NSi je sicer druga stranka, ki bo obravnavala koalicijsko pogodbo. Zeleno luč so ji v četrtek prižgali že Demokrati Anžeta Logarja, do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature to čaka še SDS, pa tudi SLS in Fokus.

KOMENTARJI152

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
15. 05. 2026 18.45
Zdaj bo treba pa najnajprej očistiti sistem Golobizma.
Odgovori
0 0
G. Papež
15. 05. 2026 18.43
Osebno mi Vrtovec ne leži ampak je ves čas kampanije povdarjal, da si želi vlado kot se zdaj nakazuje, da bo.
Odgovori
0 0
G. Papež
15. 05. 2026 18.40
Vedel sem, da slonov ne smeš spustiti v trgovino s porcelanom, zdaj vem, da tudi golobov ne smeš spustiti v vlado.
Odgovori
0 0
G. Papež
15. 05. 2026 18.36
Nimaš kaj, Janša je spreten in pameten politik.
Odgovori
0 0
AleksKritik
15. 05. 2026 18.33
Zdej pa vrtovca in mahniča za ministra..pol pa končno lahko rečemo, da je odpovedala vsa zdrava kmečka pamet.
Odgovori
+0
1 1
VP87
15. 05. 2026 18.32
Vrtovec pride čas ko bo nasmeh bolj grenak !!
Odgovori
+0
1 1
periot22
15. 05. 2026 18.29
Izdajalci volivcev fujjjjjjj!
Odgovori
+0
1 1
john gotti
15. 05. 2026 18.18
bleferji ,za polnenje lastne malhe
Odgovori
+3
4 1
gmajna
15. 05. 2026 18.18
V nedeljo ob 10 se olajšam dragi moji
Odgovori
+0
1 1
gmajna
15. 05. 2026 18.17
🍓🌶
Odgovori
+1
1 0
devlon
15. 05. 2026 18.17
za pristavit vedro in izbljuvat obrok. upajmo, da bodo kmalu spet volitve
Odgovori
+4
5 1
gmajna
15. 05. 2026 18.16
👀🍌🍌🍌
Odgovori
+1
1 0
GAYPROPAGANDA
15. 05. 2026 18.13
Še eno presenečenje po Demokratih! Kdo bi si mislil!
Odgovori
+1
3 2
Japa Jade
15. 05. 2026 17.37
Ni več satelitov, sam eno veliko s....e
Odgovori
-1
4 5
Japa Jade
15. 05. 2026 17.35
Videt vas ne morem, pevaranti.
Odgovori
+2
6 4
Vera in Bog
15. 05. 2026 17.14
čist veseli hahaha
Odgovori
+0
2 2
Maki3322
15. 05. 2026 17.10
Vrtovec se smeji kod, da je dobil najlepšo igračko in to je zanj upravljanje države.
Odgovori
+3
6 3
Nidani
15. 05. 2026 17.08
"Predsednik NSi Vrtovec je sicer že v začetku tedna dejal, da pri usklajevanju vsebine ostajajo odprti še nekateri "ključni elementi", a je optimističen." Temu se reče dramatika. Dramatika za maloumne...ccccc
Odgovori
+6
8 2
Maki3322
15. 05. 2026 16.36
V avstrijskem delu afere Patria je preiskavo sprožil poskus dviga približno 2,3 milijona evrov z računa Walterja Wolfa v banki v Lipnici februarja 2007. Banka je transakcijo ocenila kot sumljivo in obvestila organe zaradi suma pranja denarja. Po navedbah avstrijskega tožilstva in sodnih dokumentov: podjetje Patria naj bi nakazalo Hansu Wolfgangu Riedlu približno 3,6 milijona evrov provizij, od tega je bilo 2,3 milijona evrov prenesenih na račun Walterja Wolfa, kjer je sledil poskus dviga gotovine, Riedl je nato po pričanju bančnih uslužbencev dvignil še 300.000 evrov gotovine, avstrijsko tožilstvo pa je trdilo, da je bilo približno 900.000 evrov namenjenih podkupninam v Sloveniji. Na Dunaju je bil Hans Wolfgang Riedl pozneje tudi pravnomočno obsojen zaradi podkupovanja v povezavi s poslom Patria.
Odgovori
+7
8 1
Dovolj je
15. 05. 2026 16.13
Resnica kaze svoje barve... Prva jih je pokazala gospa Kokot...moc ljudem ane, samo bodite tiho, to je slogan Resnice😉😂
Odgovori
+3
6 3
