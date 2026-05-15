Izvršilni odbor NSi naj bi potrdil koalicijsko pogodbo

Predsednik NSi jernej Vrtovec je sicer že v začetku tedna dejal, da pri usklajevanju vsebine ostajajo odprti še nekateri "ključni elementi", a je optimističen.

Eden zadnjih korakov je obravnava vsebine koalicijske pogodbe na organih strank, ki nameravajo stopiti v novo vladno koalicijo.

Usklajevanje koalicijske pogodbe najverjetnejših partnerjev v nastajajoči vladi SDS, Demokratov ter NSi, SLS in Fokus, je namreč ta teden prešlo v sklepno fazo.

Na sejah izvršilnega odbora in sveta stranke tako popoldne presenečenj ni pričakovati, uradna odločitev pa bo predvidoma znana proti večeru.

Bržkone pa bodo v NSi odprli tudi razpravo resorjih, ki si jih lahko obetajo v novi vladi. Skoraj zagotovo se lahko nadejajo, da bodo v kvoti stranke štiri, izmed najverjetnejših se med drugim omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo.