Volilna pravila

Mediji izdajatelja POP TV d.o.o. bomo o političnih temah poročali z vso potrebno natančnostjo, profesionalno skrbnostjo in nepristranskostjo. Pri pripravi vsebin in programov bomo ravnali v skladu z najvišjimi novinarskimi in uredniškimi smernicami družbe, skupine CME ter skladno z zakonodajo Republike Slovenije. Naši mediji bodo uredniške odločitve glede spremljanja volilne kampanje sprejemali razumno, skrbno in popolnoma nepristransko. Presoja, kaj predstavlja novico, bo ostala temelj uredniških odločitev v informativnih programih, med volilno kampanjo pa bo ta presoja potekala v okviru demokratične in spoštljive razprave.

Volitve FOTO: Bobo

Merila za politične stranke

Način zagotavljanja nepristranskosti do vseh strank in kandidatov je odvisen od formata, končnega izdelka in platforme poročanja. Odločitve o različnih ravneh spremljanja političnih strank ali kandidatov zahtevajo temeljito in nepristransko uredniško presojo, ki temelji na vnaprejšnjih objektivnih pravilih in podatkih. Glavno in jasno merilo za vabila ter vrstni red nastopanja v osrednjih soočenjih bo povprečje zadnjih treh anket Mediane za POP TV. Na prva štiri soočenja (ki bodo 23. februarja in 2., 6. in 9. marca) ter na zaključno soočenje, ki bo 20. marca, bomo povabili osem najviše uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je neposredno pred datumom vsakega soočenja za POP TV izvedla agencija Mediana. Peto soočenje, ki bo 16. marca, bo potekalo med predsednikoma strank z najvišjo podporo javnosti glede na povprečje zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je za POP TV izvedla agencija Mediana. Če posamezna politična stranka ali njen predsednik zavrne možnost sodelovanja predsednika stranke v snemanju oddaje ali soočenja (v primeru soočenj predsednikov strank), je to njihova svobodna odločitev; vendar v takem primeru naši mediji v oddajo ali soočenje niso dolžni povabiti drugega predstavnika te stranke. Kandidati in stranke, ki nimajo ali se ne pričakuje, da bodo imeli pomembno javno podporo, bodo deležni temu sorazmerno obravnavo. Način izvedbe bo predmet uredniške presoje uredništev posameznih medijev izdajatelja POP TV d.o.o.

Volilna skrinjica FOTO: Bobo

Splet in družbena omrežja

Smiselno enaka pravila bodo veljala tudi za uredniške vsebine na vseh spletnih straneh medijev izdajatelja POP TV.

Neresnične in zavajajoče informacije

Organiziranje kampanj na družbenih in digitalnih platformah je postalo eno glavnih bojišč pred volitvami, kjer dokazano obstaja visoko tveganje za širjenje neresničnih in zavajajočih informacij, ki lahko pomembno vplivajo na končni izid. Pomemben element poročanja naših medijev med volilno kampanjo je tudi obveščanje državljanov in volivcev o demokratičnih procesih ter opozarjanje na morebitne lažne novice, s čimer volivcem omogočamo sprejemanje odločitev na podlagi preverjenih in zaupanja vrednih dejstev.

Uporaba družbenih omrežij

Uredniki in novinarji naših medijev ter vsi posamezniki, ki sodelujejo pri ustvarjanju volilnih programskih vsebin, morajo paziti, da ne ogrozijo dejanske nepristranskosti ali videza nepristranskosti ter da s svojim ravnanjem ne škodujejo ugledu naših medijev na primer z javnim izražanjem osebnih mnenj (ali podpiranjem mnenj drugih) o političnih zadevah, bodisi na osebnih spletnih straneh bodisi na družbenih omrežjih, kot so profili na X, Facebooku ali TikToku.

Predstavitev javnomnenjskih anket

V času predvolilne kampanje bomo v okviru rednih mesečnih raziskav naročili in objavili dve javnomnenjski anketi, ki ju bo izvedel Inštitut Mediana: eno 1. marca in drugo v petek, 20. marca, tik pred začetkom volilnega molka.

Dan volitev