Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Volilna pravila

Ljubljana, 05. 02. 2026 10.33 pred 10 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
PRO PLUS
Volilna skrinjica

Za državnozborske volitve, ki bodo potekale 22. marca 2026, se volilna kampanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji začne 30 dni prej. Volilna pravila začnejo veljati prvi dan uradnega obdobja kampanje, to je v četrtek, 19. februarja, in veljajo do nedelje, 22. marca, do 19.00, ko se po vsej državi zaprejo volišča.

Mediji izdajatelja POP TV d.o.o. bomo o političnih temah poročali z vso potrebno natančnostjo, profesionalno skrbnostjo in nepristranskostjo. Pri pripravi vsebin in programov bomo ravnali v skladu z najvišjimi novinarskimi in uredniškimi smernicami družbe, skupine CME ter skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

Naši mediji bodo uredniške odločitve glede spremljanja volilne kampanje sprejemali razumno, skrbno in popolnoma nepristransko. Presoja, kaj predstavlja novico, bo ostala temelj uredniških odločitev v informativnih programih, med volilno kampanjo pa bo ta presoja potekala v okviru demokratične in spoštljive razprave.

Volitve
Volitve
FOTO: Bobo

Merila za politične stranke

Način zagotavljanja nepristranskosti do vseh strank in kandidatov je odvisen od formata, končnega izdelka in platforme poročanja. Odločitve o različnih ravneh spremljanja političnih strank ali kandidatov zahtevajo temeljito in nepristransko uredniško presojo, ki temelji na vnaprejšnjih objektivnih pravilih in podatkih.

Glavno in jasno merilo za vabila ter vrstni red nastopanja v osrednjih soočenjih bo povprečje zadnjih treh anket Mediane za POP TV.

Na prva štiri soočenja (ki bodo 23. februarja in 2., 6. in 9. marca) ter na zaključno soočenje, ki bo 20. marca, bomo povabili osem najviše uvrščenih strank na podlagi povprečja zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je neposredno pred datumom vsakega soočenja za POP TV izvedla agencija Mediana. Peto soočenje, ki bo 16. marca, bo potekalo med predsednikoma strank z najvišjo podporo javnosti glede na povprečje zadnjih treh javnomnenjskih raziskav, ki jih je za POP TV izvedla agencija Mediana.

Če posamezna politična stranka ali njen predsednik zavrne možnost sodelovanja predsednika stranke v snemanju oddaje ali soočenja (v primeru soočenj predsednikov strank), je to njihova svobodna odločitev; vendar v takem primeru naši mediji v oddajo ali soočenje niso dolžni povabiti drugega predstavnika te stranke.

Kandidati in stranke, ki nimajo ali se ne pričakuje, da bodo imeli pomembno javno podporo, bodo deležni temu sorazmerno obravnavo. Način izvedbe bo predmet uredniške presoje uredništev posameznih medijev izdajatelja POP TV d.o.o.

Volilna skrinjica
Volilna skrinjica
FOTO: Bobo

Splet in družbena omrežja

Smiselno enaka pravila bodo veljala tudi za uredniške vsebine na vseh spletnih straneh medijev izdajatelja POP TV.

Neresnične in zavajajoče informacije

Organiziranje kampanj na družbenih in digitalnih platformah je postalo eno glavnih bojišč pred volitvami, kjer dokazano obstaja visoko tveganje za širjenje neresničnih in zavajajočih informacij, ki lahko pomembno vplivajo na končni izid.

Pomemben element poročanja naših medijev med volilno kampanjo je tudi obveščanje državljanov in volivcev o demokratičnih procesih ter opozarjanje na morebitne lažne novice, s čimer volivcem omogočamo sprejemanje odločitev na podlagi preverjenih in zaupanja vrednih dejstev.

Uporaba družbenih omrežij

Uredniki in novinarji naših medijev ter vsi posamezniki, ki sodelujejo pri ustvarjanju volilnih programskih vsebin, morajo paziti, da ne ogrozijo dejanske nepristranskosti ali videza nepristranskosti ter da s svojim ravnanjem ne škodujejo ugledu naših medijev na primer z javnim izražanjem osebnih mnenj (ali podpiranjem mnenj drugih) o političnih zadevah, bodisi na osebnih spletnih straneh bodisi na družbenih omrežjih, kot so profili na X, Facebooku ali TikToku.

Predstavitev javnomnenjskih anket

V času predvolilne kampanje bomo v okviru rednih mesečnih raziskav naročili in objavili dve javnomnenjski anketi, ki ju bo izvedel Inštitut Mediana: eno 1. marca in drugo v petek, 20. marca, tik pred začetkom volilnega molka.

Dan volitev

V medijih izdajatelja POP TV d.o.o., na uradnih družbenih omrežjih ter drugih spletnih straneh naših medijev v času volilnega molka ne bomo poročali o kakršnikoli volilni kampanji. Predhodno objavljenih vsebin ne bomo odstranjevali iz arhivov niti onemogočali dostopa do njih, vendar pa jih ne bomo ponovno objavljali. Do zaprtja volišč mediji izdajatelja POP TV d.o.o. ne bomo objavljali nobenih javnomnenjskih anket, povezanih z volitvami.

volitve 2026 volilna pravila parlamentarne volitve

Stevanović pravnomočno obsojen

Na Primorskem z Evo Irgl: 'Nič ni drugače, vedno sem bila iskrena do ljudi'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534