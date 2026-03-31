Volilni projekt s srcem in številno ekipo

Šest soočenj v različnih slovenskih krajih in istočasni dogodki v mestnih jedrih, na katerih je sodelovalo skoraj 100 ljudi, ter volilni dan, na katerem je delalo 106 angažiranih posameznikov, je sestavilo mozaik vsebinske in tehnološke nadgradnje, zato lahko rečemo, da so bile to z vseh zornih kotov najuspešneje izpeljane volitve pri nas. Gledalci so to potrdili; ne le s številkami gledanosti, pač pa tudi z dejstvom, da so na naših platformah, televiziji, spletu, družbenih omrežjih in VOYO, dobili zanesljive odgovore in jasno sliko. A za to sliko se je skrivalo ogromno dela, detajlov, priprav in tehtnih razmislekov. "Parlamentarne volitve sodijo med produkcijsko najzahtevnejše televizijske projekte, saj gledalci kot končni rezultat vidijo predvsem sliko, grafiko, analize in javljanja v živo, redkeje pa pomislijo na obsežno ekipo strokovnjakov s področja kamere, režije, grafike, informatike in prenosa signalov, ki takšno izvedbo omogočajo," pripoveduje Daniel Cof, direktor tehnike.

Intenzivna priprava na projekt

Operacija Volitve je zahtevala konkretno pripravo. "Najprej smo potrdili proračun, nato pa se je začel obsežen operativni del: iskanje ustreznih lokacij, usklajevanje terminov, dogovori z upravitelji in lastniki ter sklepanje sodelovanj z zunanjimi izvajalci. Skupaj s podizvajalci smo opravljali tudi oglede lokacij, pri čemer sem bil sam na posameznih lokacijah tudi do štirikrat, da smo zagotovili optimalne pogoje za izvedbo. V ozadju je bilo prevoženih na tisoče kilometrov in opravljenih nešteto koordinacij, da je projekt zaživel," se spominja Dragan Knežević, izvršni producent informativnega programa. "V zadnjem mesecu pa brutalen tempo brez pavze. Kot ekipa smo to zdržali z dobro voljo, talentom in profesionalnostjo na najvišjem nivoju – in prav to, skupaj z veliko mero entuziazma, je bilo na koncu vidno tudi na ekranu," je misli strnila realizatorka projekta, Aleksandra Ješovnik Kučej.

DRAGAN KNEŽEVIĆ: "Še posebej bi rad izpostavil, da smo stopili skupaj prav vsi v podjetju. Takšni projekti niso vsakodnevni – morda jih imaš priložnost izpeljati le enkrat v karieri. Zato sem iskreno vesel in ponosen, da sem bil del te zgodbe." FOTO: Aljoša Kravanja

Tehnologija v ozadju velikih zgodb

Tokratne volitve so bile z vidika televizijske produkcije tehnično najzahtevnejše doslej, razlaga Cof. Poleg obsežnega studijskega programa na dan volitev v živo smo namreč vzpostavili povezave z dvanajstih različnih lokacij po Sloveniji, kar predstavlja največje število hkratnih terenskih vključitev do zdaj. Takšen obseg zahteva izjemno natančno načrtovanje, zanesljivo infrastrukturo ter vrhunsko usklajenost vseh produkcijskih ekip. "Za televizijske kamermane in snemalce so volitve predstavljale tehnično brezhibnost, hitro prilagajanje nepredvidljivim situacijam in usklajeno delo vseh ekip, da smo gledalcem ponudili dinamičen in profesionalen vpogled v volilne oddaje. Na vsakem soočenju je bilo 7 kamer in posebna kamera na tračnicah. Na volilni dan so bile na terenu praktično vse razpoložljive snemalne ekipe," je povedal vodja snemalcev, Aleš Boskovič. Producent projekta Jure Ališič pa pod črto: "Lahko potrdim, da je bil projekt izvedbe soočenj za državnozborske volitve izjemno zahteven, predvsem zaradi logistike. V zelo kratkem času smo večkrat selili celotno režijo, studio in ekipo na pet različnih lokacij po Sloveniji, kar je predstavljalo velik organizacijski in tehnični izziv. Na vsaki lokaciji je sodelovalo med 50 in 60 ljudi, zato je bila usklajenost ekipe ključnega pomena." Enako ključni so bili raziskovalci rubrike Dejstva, ki so med soočenji pregledali vsaj 50 izjav politikov, hkrati pa pripravili 15 raziskovalnih člankov.

DANIEL COF: "Zato lahko z veliko mero strokovnega ponosa poudarim, da imamo na POP TV izjemno usposobljeno tehnično ekipo, ki je tudi tokrat dokazala, da je sposobna izpeljati tehnološko zelo zahteven projekt na najvišji profesionalni ravni." FOTO: POP TV

Volilni dan: usklajenost par excellence

Tisti (in bila je večina gledalcev v državi), ki so na volilni dan ob 18.00 prižgali POP TV, so imeli kaj videti: osem novinarskih vklopov z osmih štabov, virtualen grafični prikaz in analizo trenutnih rezultatov, projekcijo volilnih rezultatov na stavbi v središču mesta ... Pa kopico ljudi v matični hiši, ki je iz posnetih materialov sestavljala smiselno celoto. Maja Kos, vodja distribucijskega centra: "Ekipa montažerjev, video producentov in package producerjev je znova dokazala, da ob dnevnem informativnem programu zmore še obsežen volilni projekt, pri katerem smo lahko uporabili kreativno žilico, ki nas razlikuje od drugih." A vrnimo se na teren, kjer je za izvedbo, ki ste jo videli, stalo večmesečno načrtovanje in usklajevanje številnih ekip, od inženirjev, režiserjev, snemalcev, grafičnih oblikovalcev in IT strokovnjakov do tehnične podpore. "Poseben poudarek je bil namenjen virtualni predstavitvi volilnih rezultatov iz Narodnega muzeja v Ljubljani, kjer smo uporabili napredno virtualno 'trackirano' grafiko. Gre za tehnologijo, ki omogoča natančno usklajevanje gibanja kamere z računalniško generirano grafiko, kar gledalcem omogoča dinamičen, pregleden in vizualno izjemno prepričljiv prikaz podatkov v realnem prostoru. Kot pomembno novost smo uvedli tudi virtualno grafiko, usklajeno z dronskimi posnetki. Takšna izvedba zahteva natančno sinhronizacijo položaja kamere, telemetrije drona in grafičnega sistema, kar predstavlja pomemben tehnološki korak naprej pri združevanju realnega in virtualnega prostora v televizijski produkciji," opisuje Cof. Med najbolj opaznimi vizualnimi elementi je bila tudi projekcija volilnih rezultatov na stolpnico NLB, še dodaja. "Izvedena s profesionalnimi laserskimi projektorji svetilnosti 30.000 lumnov. Projekcija na objekt takšnih dimenzij zahteva natančne izračune, prilagoditev optike, ustrezno postavitev projektorjev ter usklajevanje z okoljem, da je prikaz jasno viden tudi na večjih razdaljah."

V slogi je moč

Ne samo televizija, spletna stran je v tem obdobju ponujala vse; od programov strank do preverjanja izjav politikov, intervjujev, Dejstva ... "Volilni projekt je pokazal, da 24ur.com deluje kot izredno usklajena ekipa, ki se zna hitro obrniti in ji z dobro voljo uspe izpeljati tudi najbolj zahtevne projekte," pravi vodja volilnega projekta na spletu, Vesna Lambergar. Ekipa družbenih omrežij je uspela pokriti izjemno obsežen in zahteven dogodek usklajeno, hitro in z jasnim občutkom odgovornosti. "Hkrati pa smo se naučili, kako pomembna sta zaupanje in proaktivnost, ko delaš pod pritiskom in v realnem času. Samo na volilni večer smo dosegli več kot 4,5 milijona ogledov naših video vsebin," pove Lejla Kruško, strateginja za družbena omrežja.

OLGA STOJANOVIĆ, vodja blagovne znamke 24UR: "Lepo je bilo iti z avtobusom med ljudi, slišati njihovo mnenje, se podružiti in ekipo informativnega programa pripeljati izven zaslonov med obiskovalce." FOTO: Luka Kotnik