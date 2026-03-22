SLOVENIJA ODLOČA 2026

Volivci desetič v zgodovini samostojne države na parlamentarne volitve

Ljubljana, 22. 03. 2026 07.04 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Medijsko središče ob volitvah v DZ bo tokrat prvič organizirano v poslopju parlamenta v Ljubljani.

V Sloveniji danes potekajo desete parlamentarne volitve v zgodovini samostojne države. Na voliščih po vsej državi bo imelo med 7. in 19. uro skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev možnost oddati svoj glas. Do zaprtja volišč še vedno velja volilni molk, kmalu zatem pa je pričakovati rezultate vzporednih volitev.

Ob 7. uri se je po državi odprlo več kot 3000 volišč za glasovanje na državnozborskih volitvah. Volivci bodo lahko svoj glas oddali do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk. Kakšna je bila volja volivcev, bo znano pozno zvečer, ko bodo jasni obrisi nove sestave državnega zbora.

Volilni upravičenci, ki jih je na tokratnih volitvah 1.698.352, bodo lahko izbirali med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Na letošnjih volitvah v DZ sicer nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah.

Do 19. ure bo odprtih 2987 rednih volišč, 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča, tako imenovanih volišč omnia. Glasovanje bo potekalo tudi na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Volivci so v preteklih dneh na dom prejeli obvestila o volišču in dnevu glasovanja. Tega lahko volivec skupaj z veljavnim osebnim dokumentom prinese s seboj na volišče, a volil bo lahko tudi, če obvestila ne bo imel pri sebi, in sicer na podlagi vpisa v volilni imenik.

V vsakem primeru pa volivec na volišču potrebuje osebni dokument za identifikacijo, podpisati se mora tudi v volilni imenik.

Na volišču bo volivec prejel glasovnico z navodilom, glasoval pa bo lahko samo za enega kandidata oziroma kandidatko, in sicer tako, da bo obkrožil zaporedno številko ob imenu liste, ki je pred imenom kandidata.

Na voliščih se morajo volivci izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik.
Na voliščih se morajo volivci izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik.
FOTO: Profimedia

Vse do zaprtja volišč oziroma do konca glasovanja še vedno velja volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali katero od političnih strank. Do 19. ure bo prijave kršitev na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Letošnje državnozborske volitve so desete v zgodovini samostojne države. Prve volitve v DZ so potekale leta 1992, medtem ko so bile prve večstrankarske volitve v takrat še skupščino SRS že dve leti prej. Zadnje parlamentarne volitve so potekale 24. aprila 2022.

Volilne komisije bodo ugotavljale volilno udeležbo do 11., do 16. in do 19. ure.

Kako uspešne so bile stranke pri prepričevanju volivcev, bo znano pozno zvečer oziroma ponoči, ko bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Takoj po zaprtju volišč pa je pričakovati izide vzporednih volitev, ki jih bo tudi na našo medijsko hišo opravila Mediana. Nato bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen.

Na končne izide državnozborskih volitev bo treba zatem še počakati. Jutri bodo izidom glasovanja prišteli tudi glasove, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije, teden zatem pa še izide glasovanja po pošti iz tujine.

Končno poročilo o izidu volitev bo Državna volilna komisija (DVK) sprejela do 7. aprila.

Za spremljanje volitev v medijskem središču akreditiranih več kot 240 predstavnikov medijev

Predstavniki medijev bodo lahko izide današnjih volitev spremljali v medijskem središču, ki je bilo običajno organizirano v ljubljanskem Cankarjevem domu ali na Gospodarskem razstavišču, tokrat pa bo prvič v poslopju parlamenta. Za predstavnike medijev bodo za delo na voljo nekatere dvorane, osrednje dogajanje z medijskimi izjavami pa je predvideno v preddverju velike dvorane državnega zbora.

Medijsko središče ob volitvah v DZ bo tokrat prvič organizirano v poslopju parlamenta v Ljubljani.
Medijsko središče ob volitvah v DZ bo tokrat prvič organizirano v poslopju parlamenta v Ljubljani.
FOTO: AP

Kot so pojasnili v DZ, se je za obisk medijskega središča do petka popoldne akreditiralo 541 oseb, od tega 249 predstavnikov medijev, med katerimi so novinarji, uredniki, fotoreporterji in snemalci. Poleg predstavnikov slovenskih medijev so prihod napovedali tudi iz nekaterih tujih medijskih hiš, kot so Hrvaška televizija (HTV), Francoska tiskovna agencija (AFP), Federalna televizija Bosne in Hercegovine, RTL Hrvatska, La Voz de Galicia in Bulgarian News Agency.

Akreditiralo se je tudi 184 predstavnikov političnih strank ter 33 oseb iz DVK in opazovalcev, kot tehnično osebje bo prisotnih 75 ljudi.

Medijsko središče ob volitvah v DZ bo tokrat prvič organizirano v poslopju parlamenta v Ljubljani. V središču, ki se bo odprlo popoldne, sta sprva predvideni izjavi predstavnikov DVK o volilni udeležbi, zvečer pa izjave predstavnikov strank. Po zadnjih podatkih je za delo v središču akreditiranih več kot 240 predstavnikov medijev.

Medijsko središče se bo odprlo ob 16. uri. Že pred tem bo ob 12.30 v prostorih DVK prva izjava predstavnikov DVK o volilni udeležbi do 11. ure. V medijskem središču pa bo prva izjava ob 17.30, in sicer o volilni udeležbi do 16. ure, ob 20.30 bo sledila še zaključna izjava o volilni udeležbi.

V večernih urah v medijskem središču pričakujejo prihod predstavnikov političnih strank oziroma list, ki se potegujejo za sedeže v 90-članskem DZ. Predvidene so njihove izjave in tudi možnost novinarskih vprašanj.

Vstop v poslopje parlamenta bo danes mogoč le z akreditacijsko priponko, ob tem pa bo treba ob vsakem vstopu opraviti tudi varnostni pregled. Predstavniki medijev bodo lahko na zaslonih spremljali podatke DVK o volilni udeležbi ter izide glasovanja, pa tudi programe slovenskih televizijskih hiš. Nekatere medijske hiše bodo imele v osrednjem delu medijskega središča postavljene posebne studie, del Beethovnove ulice pa bo zaprt za promet, saj bodo ob poslopju parlamenta parkirana reportažna vozila medijskih hiš.

