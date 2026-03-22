SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Volitve so najbolj temeljna pravica, ki jo imamo'

Komen, 22. 03. 2026 18.09 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
Nicol Vujović STA
Jernej Vrtovec

Demokratični proces v Sloveniji živi, če se ljudje udeležujejo volitev, je v izjavi za medije ob oddaji glasu na današnjih volitvah v DZ dejal predsednik NSi Jernej Vrtovec. Nedeljo bo sicer preživel z družino, saj je bila v času predvolilne kampanje zapostavljena zaradi številnih obveznosti, je priznal.

Prvi odziv na rezultate vzporednih volitev, kjer bi NSi dobila 9 poslanskih stolčkov, je odličen, pravi Janez Cigler Kralj. "Kot kaže smo s tem povezovanjem dali neko novo upanje ljudem, da je možno da politične stranke presežejo svoje lastne interese zato, da bi Slovenija in desna sredina stopila tri korake naprej," je poudaril.

"Ponos vseh nas, da smo imeli pozitivno kampanjo z zahvalimi in spodbudami, zelo vsebinsko kampanjo. Ena velika zahvala vsem, ki so podprli to upanje na desni strani."

Vrtovec kampanjo označil za burno

"Kampanja je bila dolga, dalj časa smo bili odsotni. Imam tri hčerke, ki me zelo pogrešajo v teh mesecih. Tako da bom z družino, zelo sproščeno, zvečer pa v Ljubljani," je v izjavi medijem povedal Vrtovec.

Predvolilno kampanjo je ocenil ne le kot dolgo, ampak tudi kot pestro, deloma tudi burno.

Volitve je ocenil kot eno temeljnih pravic, "ki ni tako samoumevna kot se zdi". "Volitev se vedno udeležim, ne glede na kandidate, ne glede na liste, in prav nobenih volitev nisem izpustil. Meni pomenijo najbolj temeljno pravico, ki jo imamo, in upam, da tako čutijo tudi državljanke in državljani in da se bodo danes množično udeležili volitev," je še dejal. Glas je oddal na majhnem volišču v Kodretih v občini Komen, kjer bo volilo 128 volivcev.

Vrtovec sicer vidi prihodnost v desno-sredinski koaliciji, ki bi po njegovem zagotovila stabilnost in nujne reforme, predvsem na področju davkov in razbremenitve dela. Politični obrat v desno-sredino je ključen, je dejal na soočenju na POP TV. Ob tem je poudaril, da je sodelovanje NSi, SLS in Fokusa možno le s tistimi strankami, ki z njimi delijo podobne vrednote in programska izhodišča.

Animal_Pump
22. 03. 2026 19.15
Pa ne zdej jamrat. Prihajajo ultra krizni časi...in je fajn, da še druga stran malo vodi državo v krizi...tko da...je dobro, da je tak rezultat. S.P-ji pa bo treba pač malo storitve podražiti...če želimo davke pa prispevke plačevat, ki bodo visoki. Bodo pač tudi storitve visoke...simpl.
Delavec_Slo
22. 03. 2026 19.12
Se pravi, konec je s Slovenijo!!!
daiči
22. 03. 2026 19.13
Ja ocitn res
Blue Dream
22. 03. 2026 19.15
lol
Rainbow warrior
22. 03. 2026 19.12
Slovenci si ne zaslužimo svoje države. To se je pokazalo še enkrat več.
Nianana95
22. 03. 2026 19.11
Ne morem verjet koliko 1d1otov se sprehaja po ulicah. Pričakovala sem da Golob niti ne bo prestopil praga.
daiči
22. 03. 2026 19.10
Sram nj vs bo d ste spet te svobodarje zvolil. Narod si bo sodu sam.
osservatore
22. 03. 2026 19.09
Čelavi popušio.
progresivnidaveknastanovanja
22. 03. 2026 19.09
Pr je si ca je kupil volilce z regresom, ma mi co mu je...
motorist_mb
22. 03. 2026 19.07
SDS ma 46 medtem ko taubi nima 🤣
wsharky
22. 03. 2026 19.07
satelit sds-a
street45
22. 03. 2026 19.05
Kaj pol spet ne bodo špilal Victory?
Blue Dream
22. 03. 2026 19.04
lol ponovno hladen tuš za pleškota
LevoDesniPles
22. 03. 2026 19.03
s perutnićarjem odplešimo v propad XD
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
