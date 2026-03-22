'Volitve so najbolj temeljna pravica, ki jo imamo'

Prvi odziv na rezultate vzporednih volitev, kjer bi NSi dobila 9 poslanskih stolčkov, je odličen, pravi Janez Cigler Kralj. "Kot kaže smo s tem povezovanjem dali neko novo upanje ljudem, da je možno da politične stranke presežejo svoje lastne interese zato, da bi Slovenija in desna sredina stopila tri korake naprej," je poudaril.
"Ponos vseh nas, da smo imeli pozitivno kampanjo z zahvalimi in spodbudami, zelo vsebinsko kampanjo. Ena velika zahvala vsem, ki so podprli to upanje na desni strani."
Vrtovec kampanjo označil za burno
"Kampanja je bila dolga, dalj časa smo bili odsotni. Imam tri hčerke, ki me zelo pogrešajo v teh mesecih. Tako da bom z družino, zelo sproščeno, zvečer pa v Ljubljani," je v izjavi medijem povedal Vrtovec.
Predvolilno kampanjo je ocenil ne le kot dolgo, ampak tudi kot pestro, deloma tudi burno.
Volitve je ocenil kot eno temeljnih pravic, "ki ni tako samoumevna kot se zdi". "Volitev se vedno udeležim, ne glede na kandidate, ne glede na liste, in prav nobenih volitev nisem izpustil. Meni pomenijo najbolj temeljno pravico, ki jo imamo, in upam, da tako čutijo tudi državljanke in državljani in da se bodo danes množično udeležili volitev," je še dejal. Glas je oddal na majhnem volišču v Kodretih v občini Komen, kjer bo volilo 128 volivcev.
Vrtovec sicer vidi prihodnost v desno-sredinski koaliciji, ki bi po njegovem zagotovila stabilnost in nujne reforme, predvsem na področju davkov in razbremenitve dela. Politični obrat v desno-sredino je ključen, je dejal na soočenju na POP TV. Ob tem je poudaril, da je sodelovanje NSi, SLS in Fokusa možno le s tistimi strankami, ki z njimi delijo podobne vrednote in programska izhodišča.
