Vrtovec: Zeleni prehod, kot je zastavljen, je napačen

V NSi, SLS in Fokus po besedah Jerneja Vrtovca delo razumejo kot eno temeljnih vrednot. Po njegovem mnenju je prav, da ljudje, ki delajo, od svojega dela dobijo več. Ključni ukrep, ki ga predlagajo, je znižanje obremenitev na plače. Med drugim predlagajo dvig splošne dohodninske olajšave na 8.000 evrov.

Tudi v oddaji Svet bodo volivcem pomagali, da se boste v nedeljo, 22. marca, lažje odločili, komu dati svoj glas. V pogovorih s predstavniki strank ustvarjalci oddaje ne želijo izgubljati časa s slabimi odločitvami iz preteklosti in iskanjem krivcev zanje, pač pa se osredotočiti na boljše življenje vseh nas v prihodnosti.

"Če bi bil ta predlog sprejet, bi posameznik s povprečno plačo dobil približno 300 evrov več neto plače," pojasnjuje Vrtovec. Ob tem predlagajo tudi razbremenitev dohodninske lestvice. Po njihovem predlogu prejemki do približno 10.000 evrov na leto, torej na ravni minimalne plače, ne bi bili obdavčeni. Cilj je po njegovih besedah okrepiti srednji sloj, ki po njegovem mnenju v Sloveniji postopoma izginja. "Okrepiti moramo marljive, pridne in delavne ljudi, da bodo lahko pošteno živeli od svojega dela," pravi.

V programu predlagajo tudi nadaljnje davčne razbremenitve v prihodnjih letih. Do leta 2029 bi splošno dohodninsko olajšavo dvignili na 10.000 evrov, kar bi po njihovih izračunih pomenilo približno 500 evrov višjo neto plačo za posameznika s povprečnim dohodkom. Ob tem Vrtovec poudarja pomen večje produktivnosti gospodarstva in gospodarske rasti.

Velik izziv za slovensko gospodarstvo ostaja pomanjkanje delovne sile. Vrtovec priznava, da brez tujih delavcev gospodarstvo trenutno ne more delovati, vendar opozarja, da priseljevanje dolgoročno ne more biti edina rešitev. Po njegovem je treba odpreti tudi vprašanje demografije in ustvariti pogoje, da se v Sloveniji rodi več otrok.

"Če tukaj ne bo novih državljanov, Slovenk in Slovencev, potem bo tukaj ostala praznina. Demografska zima za nas pomeni ne samo pokop Slovenije, ampak tudi zaton naše civilizacije," opozarja. Zato predlagajo več ukrepov za spodbujanje družin, med drugim brezplačen vrtec za vsakega otroka, dodatne davčne olajšave za mlade med 25. in 32. letom ter finančno darilo države ob rojstvu otroka. Kot je povedal v oddaji, bi to bilo okoli 20.000 evrov neobdavčenega denarja na novorojenčka. Po njegovem mora država družinam poslati jasen signal, da podpira življenje in ustvarjanje družine.

Veliko težavo predstavljajo visoke cene nepremičnin. Vrtovec meni, da je ključna rešitev povečanje ponudbe stanovanj. "V našem programu predlagamo, da na trg damo več zazidljivih zemljišč. Več kot bo zemljišč in več kot bo zgrajenih stanovanj, nižje bodo cene," je pojasnil. Ob tem poudarja pomen decentralizacije države. Po njegovih besedah ni nujno, da vsi živijo v Ljubljani, saj ima Slovenija veliko razvojnih možnosti tudi drugod. Razvoj regij in uvedba pokrajin bi po njegovem omogočila več delovnih mest tudi v drugih mestih, kot so Maribor, Celje, Murska Sobota ali Nova Gorica.

Dotaknil se je tudi zdravstvenega sistema in dolgih čakalnih vrst. Po njegovem mnenju je za bolnika najpomembnejše, da pride do zdravnika čim prej. "Človeku, ki zboli, je vseeno, ali gre k zasebniku ali v javno zdravstveno mrežo. Bistveno je, da pride do zdravnika. Če gre k zasebniku zato, ker bi v javnem sistemu čakal mesece, bi morala to storitev pokriti zdravstvena zavarovalnica," je povedal. Ob tem je poudaril potrebo po več zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov in medicinskih sester.

Na področju infrastrukture Vrtovec verjame, da Slovenija potrebuje razvoj cest in železnic. Podpira gradnjo hitre železniške povezave med Ljubljano in Mariborom, pri čemer meni, da denar ni največja ovira. "Veliko evropskih sredstev je na voljo za železniško infrastrukturo. Problem je predvsem v umeščanju v prostor in pridobivanju dovoljenj." Hkrati zagovarja modernizacijo cestnega omrežja, širitev nekaterih avtocest na šest pasov ter gradnjo regionalnih hitrih cest.

Veliko pozornosti je namenil energetiki. Po njegovem mnenju samo obnovljivi viri energije ne bodo dovolj za energetsko neodvisnost države. Zato zagovarja čimprejšnji začetek gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem ter gradnjo novih hidroelektrarn.

Med drugim je kritičen tudi do trenutnega modela zelenega prehoda, kot pravi: "Zeleni prehod, kot je zastavljen, je napačen in trenutno popolnoma nekoristen."

Kaj pa meni o ponovni uvedbi naborništva? Kako gleda na vprašanje Nata in morebitne evropske vojske? Bi obdavčil kriptosredstva? Zakaj misli, da nepremičninskega davka ne potrebujemo?