Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Vrtovec: Zeleni prehod, kot je zastavljen, je napačen

Ljubljana, 10. 03. 2026 19.22 pred 48 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Svet
Jernej Vrtovec

Tudi v oddaji Svet na Kanalu A vstopajo v predvolilno dogajanje – dva tedna pred volitvami začenjajo pogovore s predstavniki političnih strank. V studiu oddaje so kot drugega gostili Jerneja Vrtovca iz NSi, ki je predstavil poglede svoje stranke na demografijo, stanovanjsko politiko, zdravstvo, infrastrukturo in energetiko.

V NSi, SLS in Fokus po besedah Jerneja Vrtovca delo razumejo kot eno temeljnih vrednot. Po njegovem mnenju je prav, da ljudje, ki delajo, od svojega dela dobijo več. Ključni ukrep, ki ga predlagajo, je znižanje obremenitev na plače. Med drugim predlagajo dvig splošne dohodninske olajšave na 8.000 evrov.

Tudi v oddaji Svet bodo volivcem pomagali, da se boste v nedeljo, 22. marca, lažje odločili, komu dati svoj glas. V pogovorih s predstavniki strank ustvarjalci oddaje ne želijo izgubljati časa s slabimi odločitvami iz preteklosti in iskanjem krivcev zanje, pač pa se osredotočiti na boljše življenje vseh nas v prihodnosti.

"Če bi bil ta predlog sprejet, bi posameznik s povprečno plačo dobil približno 300 evrov več neto plače," pojasnjuje Vrtovec. Ob tem predlagajo tudi razbremenitev dohodninske lestvice. Po njihovem predlogu prejemki do približno 10.000 evrov na leto, torej na ravni minimalne plače, ne bi bili obdavčeni. Cilj je po njegovih besedah okrepiti srednji sloj, ki po njegovem mnenju v Sloveniji postopoma izginja. "Okrepiti moramo marljive, pridne in delavne ljudi, da bodo lahko pošteno živeli od svojega dela," pravi.

V programu predlagajo tudi nadaljnje davčne razbremenitve v prihodnjih letih. Do leta 2029 bi splošno dohodninsko olajšavo dvignili na 10.000 evrov, kar bi po njihovih izračunih pomenilo približno 500 evrov višjo neto plačo za posameznika s povprečnim dohodkom. Ob tem Vrtovec poudarja pomen večje produktivnosti gospodarstva in gospodarske rasti.

Velik izziv za slovensko gospodarstvo ostaja pomanjkanje delovne sile. Vrtovec priznava, da brez tujih delavcev gospodarstvo trenutno ne more delovati, vendar opozarja, da priseljevanje dolgoročno ne more biti edina rešitev. Po njegovem je treba odpreti tudi vprašanje demografije in ustvariti pogoje, da se v Sloveniji rodi več otrok.

"Če tukaj ne bo novih državljanov, Slovenk in Slovencev, potem bo tukaj ostala praznina. Demografska zima za nas pomeni ne samo pokop Slovenije, ampak tudi zaton naše civilizacije," opozarja. Zato predlagajo več ukrepov za spodbujanje družin, med drugim brezplačen vrtec za vsakega otroka, dodatne davčne olajšave za mlade med 25. in 32. letom ter finančno darilo države ob rojstvu otroka. Kot je povedal v oddaji, bi to bilo okoli 20.000 evrov neobdavčenega denarja na novorojenčka. Po njegovem mora država družinam poslati jasen signal, da podpira življenje in ustvarjanje družine.

Veliko težavo predstavljajo visoke cene nepremičnin. Vrtovec meni, da je ključna rešitev povečanje ponudbe stanovanj. "V našem programu predlagamo, da na trg damo več zazidljivih zemljišč. Več kot bo zemljišč in več kot bo zgrajenih stanovanj, nižje bodo cene," je pojasnil. Ob tem poudarja pomen decentralizacije države. Po njegovih besedah ni nujno, da vsi živijo v Ljubljani, saj ima Slovenija veliko razvojnih možnosti tudi drugod. Razvoj regij in uvedba pokrajin bi po njegovem omogočila več delovnih mest tudi v drugih mestih, kot so Maribor, Celje, Murska Sobota ali Nova Gorica.

Dotaknil se je tudi zdravstvenega sistema in dolgih čakalnih vrst. Po njegovem mnenju je za bolnika najpomembnejše, da pride do zdravnika čim prej. "Človeku, ki zboli, je vseeno, ali gre k zasebniku ali v javno zdravstveno mrežo. Bistveno je, da pride do zdravnika. Če gre k zasebniku zato, ker bi v javnem sistemu čakal mesece, bi morala to storitev pokriti zdravstvena zavarovalnica," je povedal. Ob tem je poudaril potrebo po več zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov in medicinskih sester.

Na področju infrastrukture Vrtovec verjame, da Slovenija potrebuje razvoj cest in železnic. Podpira gradnjo hitre železniške povezave med Ljubljano in Mariborom, pri čemer meni, da denar ni največja ovira. "Veliko evropskih sredstev je na voljo za železniško infrastrukturo. Problem je predvsem v umeščanju v prostor in pridobivanju dovoljenj." Hkrati zagovarja modernizacijo cestnega omrežja, širitev nekaterih avtocest na šest pasov ter gradnjo regionalnih hitrih cest.

Veliko pozornosti je namenil energetiki. Po njegovem mnenju samo obnovljivi viri energije ne bodo dovolj za energetsko neodvisnost države. Zato zagovarja čimprejšnji začetek gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem ter gradnjo novih hidroelektrarn.

Med drugim je kritičen tudi do trenutnega modela zelenega prehoda, kot pravi: "Zeleni prehod, kot je zastavljen, je napačen in trenutno popolnoma nekoristen."

Kaj pa meni o ponovni uvedbi naborništva? Kako gleda na vprašanje Nata in morebitne evropske vojske? Bi obdavčil kriptosredstva? Zakaj misli, da nepremičninskega davka ne potrebujemo?

Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.

Jernej Vrtovec NSi SLOVENIJA ODLOČA 2026 volitve državni zbor
  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
10. 03. 2026 21.15
Samo v 2 člankih danes kahko vidimo komu mečemo denar.Nekim vplivnicam ki na naš račun potujejo.A naša onmbladt pravi,da ne mire nič Seveda lahko.Ta vplivnica ima ime priimek in slovensko državljanstvo.To JAR he storila je najmanj goljufija in jaz pričakujem, da organi pregona nekaj naredijo.Pa metanje denarja v Ukrajino,da lahko zeleni s..e v zkate školjke kar ga pa ostane, ga pa prodajo
Odgovori
0 0
devlon
10. 03. 2026 21.12
zelo nagnjen h kapitalizmu.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
zadovoljna
Portal
Osvojite srečanje s trenutno našim najboljšim smučarskim skakalcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Regrat kot 'naravni statin'? Kaj pravi znanost o vplivu na holesterol
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564