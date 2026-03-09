Vse bolj napeta volilna kampanja: uničeni plakati, prerezane gume

Od plakata Gibanja Svoboda, prek katerega je bil že drugič v dveh tednih obešen živalski kadaver, do počečkanega plakata SDS in podrte razstave SD ob dnevu žensk ... Ob tem pa še kopica drugih uničenih plakatov – Demokratom so jih denimo več popisali, NSi pa dva ukradli.

Kot razlaga politolog Tomaž Deželan, so na tokratnih volitvah večji pomen dobila družbena omrežja. "Posamezniki ne začutijo več ločnice med 'online' in 'offline' in tukaj lahko razlagamo tudi te ekscese, ki se dogajajo – torej predvsem na volilnih plakatih in panojih," pojasnjuje.

Čeprav tokratna kampanja po njegovih besedah ne izstopa ključno od prejšnjih, pa je bila komunikacija v živo do letošnjih volitev zmernejša in korektnejša. "Sedaj pa na nek način predvsem vidimo, da državljani ne ločijo med to ločnico, čeprav politiki vendarle še ločujejo," pravi politolog.

Veliko prahu so zadnje dni dvignili plakati SDS. Uporabljen citat iz kultnega filma Moj ata, socialistični kulak ("Hudič, zdaj je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne") gre namreč lahko razumeti tudi kot kritiko največje vlade stranke.

Družina Poldeta Bibiča je uporabo podob pokojnega igralca v politične namene obsodila. "Imajo zelo veliko srečo, da mojega dedka ni več. Ker bi, milo rečeno, znorel in celemu svetu pokazal, da se to ne dela. To, da se naša dela uporabljajo v politične namene, za to da se gre neko umazano propagando, tega ne bi smelo biti," poudarja Nina Rakovec, igralka in Bibičeva vnukinja.