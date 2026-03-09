Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Vse bolj napeta volilna kampanja: uničeni plakati, prerezane gume

Ljubljana, 09. 03. 2026 19.43 pred 32 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Rene Markič
Volilna kampanja

Da je volilna kampanja na polnih obratih, pričajo tudi številni incidenti zadnjih dni. Od obešenih živalskih kadavrov prek plakatov do uničenih razstav in prerezanih koles. Na Facebooku pa domnevni prisluhi nekaterim nekdanjim in sedanjim veljakom Gibanja Svobode. Kaj pa kaže zadnja javnomnenjska raziskava?

Od plakata Gibanja Svoboda, prek katerega je bil že drugič v dveh tednih obešen živalski kadaver, do počečkanega plakata SDS in podrte razstave SD ob dnevu žensk ... Ob tem pa še kopica drugih uničenih plakatov – Demokratom so jih denimo več popisali, NSi pa dva ukradli.

Kot razlaga politolog Tomaž Deželan, so na tokratnih volitvah večji pomen dobila družbena omrežja. "Posamezniki ne začutijo več ločnice med 'online' in 'offline' in tukaj lahko razlagamo tudi te ekscese, ki se dogajajo – torej predvsem na volilnih plakatih in panojih," pojasnjuje.

Čeprav tokratna kampanja po njegovih besedah ne izstopa ključno od prejšnjih, pa je bila komunikacija v živo do letošnjih volitev zmernejša in korektnejša. "Sedaj pa na nek način predvsem vidimo, da državljani ne ločijo med to ločnico, čeprav politiki vendarle še ločujejo," pravi politolog.

Veliko prahu so zadnje dni dvignili plakati SDS. Uporabljen citat iz kultnega filma Moj ata, socialistični kulak ("Hudič, zdaj je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne") gre namreč lahko razumeti tudi kot kritiko največje vlade stranke.

Družina Poldeta Bibiča je uporabo podob pokojnega igralca v politične namene obsodila. "Imajo zelo veliko srečo, da mojega dedka ni več. Ker bi, milo rečeno, znorel in celemu svetu pokazal, da se to ne dela. To, da se naša dela uporabljajo v politične namene, za to da se gre neko umazano propagando, tega ne bi smelo biti," poudarja Nina Rakovec, igralka in Bibičeva vnukinja.

Preberi še Družina Poldeta Bibiča obsoja zlorabo njegove podobe v politične namene

Plakate z omenjenimi motivi je obsodil tudi pisatelj Tone Partljič, Janez Janša pa je na družbenem omrežju X zapisal, da je bil stavek "že milijonkrat uporabljen v vseh mogočih izvedbah", da pa se Partljič doslej ni oglasil.

Mi, socialisti, ki jim je v petek neznanec prerezal gume na njihovem dogodku v prestolnici, pa ob tem trdijo, da so deležni neenake obravnave. V primeru Svobode in kadavrov Policija namreč vodi kazenski postopek, njihov dogodek pa kot prekršek.

Preberi še Z nožem nad gume stranke Mi, socialisti. Policija uvedla prekrškovni postopek

'Presenečenja' pa je bil danes še deležen Anže Logar – po dogodku v Logatcu je moral s strankarskega avtomobila odstranjevati nalepke podmladka SDS.

Slovenija odloča 2026 volitve volilna kampanja incidenti
