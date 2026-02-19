Z SDS-mobilom do Šoštanja: delili zastave, pijačo, kemike

S predsednikom Slovenske demokratske mladine in predsednikom podravske regijske koordinacije Luko Simoničem smo se proti Koroški odpravili s predvolilnim SDS-mobilom oz. "potujočim podcastom", kot so ga poimenovali sami. Najprej po avtocesti in po desnem pasu, nato smo pot nadaljevali po regionalki, mimo glavnih tekmecev na levi, do postanka ter srečanja z volivci v Šoštanju, ki imajo dovolj Golobove vladavine. "Samo nategujejo nas in iz nas vlečejo denar," je bila kritična ena od obiskovalk srečanja. In kaj na srečanju počnejo člani SDS? "Nudimo jim slovenske zastave, malo za popit, naše kemike, imamo nalepke," našteje kandidatka za poslankoLea Jeretič. "Tu lahko napišete še predloge, kaj mora vlada spremeniti, ko je naša," pa prisotnim pove Simonič.

V Šoštanju z volivci SDS FOTO: POP TV

Udeleženci srečanja so bili obiska stranke veseli: "Lepo je videti, da stranka obišče tudi manjše kraje, da ni vse centralizirano." Ob tem je dodal, da na volitvah "mora zmagati prav prvak SDS Janez Janša". Še eden od prisotnih nam je medtem zaupal, da je bil nekoč član Nove Slovenije, Ljudske stranke, "a zdaj sem po tolikih letih spregledal in sem član SDS". "Slovenski narod mora spregledati," je še dodal. In kako komentirajo kandidaturo Anžeta Logarja? Ga vidijo kot zaveznika ali nasprotnika? "Sprva sem še upala, da bo zaveznik. Zdaj me je pa razočaral. Stavimo samo na Janšo in na njegove desne stranke," je odgovorila udeleženka.

V podkastu predstavljajo kandidate

Od tam smo se odpeljali na bližnjo kmetijo Stropnik, kjer je delovne škornje obul nov politični obraz in nam kratko razložil eno svojih ključnih predvolilnih sporočil. "Kmete je treba dati na prvo mesto. Treba je z njimi sodelovati, z njimi delati. Da se bo kmet spet počutil vrednega v državi," meni SDS-ova kandidatka Manja Lesnik. Ob tem pa se v sklopu posebnih predvolilnih podkastov s šefom podmladka SDS v približno polurnem pogovoru lokalna kandidatka za poslanko predstavi tudi volivcem.

Luka Simonič FOTO: POP TV

"Hočemo predstaviti vseh naših 87 kandidatov, da jih ljudje bolje spoznajo. Zato, ker tudi sam, ko sem bil volilec, nisem niti iskreno vedel, kdo je naš kandidat v okraju in kaj zagovarja," je pojasnil Simonič. In kako zahtevna je zanj kampanja? Živi namreč v Mariboru, od koder se je zjutraj pripeljal v Ljubljano, nato na Koroško, zvečer pa se vrača. "Punca ni ravno zadovoljna," se je pošalil Simonič.

Srečanje s prvakom v Mežiški dolini

Zvečer je sledil grande finale v rojstnem kraju pisatelja in revolucionarja Prežihovega Voranca v Mežiški dolini. Tam se nam je pridružil tudi predsednik stranke Janez Janša, ki postavi vprašanje: "Ste se že včlanili?" V polovično izkoriščeni večnamenski dvorani v Kotljah je zmanjkovalo sedežev za vse, ki so želeli prisluhniti besedam prvaka SDS. In njegovi politični analizi mandata levosredinske vlade, ki zase pravi, da je postavila temelje za dolgoročno konkurenčnost države.

Janez Janša FOTO: POP TV