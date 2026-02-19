Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Z SDS-mobilom do Šoštanja: delili zastave, pijačo, kemike

Ljubljana, 19. 02. 2026 20.13 pred 40 minutami 3 min branja 12

Avtor:
Anže Božič
Luka Simonič

Kakšne volilne načrte in povolilne koalicijske računice imajo prvi favoriti za zmago na marčevskih parlamentarnih volitvah? Opozicijska SDS s predvolilnim kombijem že lep čas obiskuje vse konce Slovenije, ob tem snema podkaste na štirih kolesih s svojimi kandidati za poslance, strankin prvak Janez Janša pa z nastopi polni dvorane. Kdo je nov obraz SDS v Šoštanju in kako polna je bila dvorana v Kotljah na Koroškem?

S predsednikom Slovenske demokratske mladine in predsednikom podravske regijske koordinacije Luko Simoničem smo se proti Koroški odpravili s predvolilnim SDS-mobilom oz. "potujočim podcastom", kot so ga poimenovali sami.

Najprej po avtocesti in po desnem pasu, nato smo pot nadaljevali po regionalki, mimo glavnih tekmecev na levi, do postanka ter srečanja z volivci v Šoštanju, ki imajo dovolj Golobove vladavine. "Samo nategujejo nas in iz nas vlečejo denar," je bila kritična ena od obiskovalk srečanja.

In kaj na srečanju počnejo člani SDS? "Nudimo jim slovenske zastave, malo za popit, naše kemike, imamo nalepke," našteje kandidatka za poslankoLea Jeretič. "Tu lahko napišete še predloge, kaj mora vlada spremeniti, ko je naša," pa prisotnim pove Simonič.

V Šoštanju z volivci SDS
V Šoštanju z volivci SDS
FOTO: POP TV

Udeleženci srečanja so bili obiska stranke veseli: "Lepo je videti, da stranka obišče tudi manjše kraje, da ni vse centralizirano." Ob tem je dodal, da na volitvah "mora zmagati prav prvak SDS Janez Janša".

Še eden od prisotnih nam je medtem zaupal, da je bil nekoč član Nove Slovenije, Ljudske stranke, "a zdaj sem po tolikih letih spregledal in sem član SDS". "Slovenski narod mora spregledati," je še dodal.

In kako komentirajo kandidaturo Anžeta Logarja? Ga vidijo kot zaveznika ali nasprotnika? "Sprva sem še upala, da bo zaveznik. Zdaj me je pa razočaral. Stavimo samo na Janšo in na njegove desne stranke," je odgovorila udeleženka.

V podkastu predstavljajo kandidate

Od tam smo se odpeljali na bližnjo kmetijo Stropnik, kjer je delovne škornje obul nov politični obraz in nam kratko razložil eno svojih ključnih predvolilnih sporočil. "Kmete je treba dati na prvo mesto. Treba je z njimi sodelovati, z njimi delati. Da se bo kmet spet počutil vrednega v državi," meni SDS-ova kandidatka Manja Lesnik.

Ob tem pa se v sklopu posebnih predvolilnih podkastov s šefom podmladka SDS v približno polurnem pogovoru lokalna kandidatka za poslanko predstavi tudi volivcem.

Luka Simonič
Luka Simonič
FOTO: POP TV

"Hočemo predstaviti vseh naših 87 kandidatov, da jih ljudje bolje spoznajo. Zato, ker tudi sam, ko sem bil volilec, nisem niti iskreno vedel, kdo je naš kandidat v okraju in kaj zagovarja," je pojasnil Simonič.

In kako zahtevna je zanj kampanja? Živi namreč v Mariboru, od koder se je zjutraj pripeljal v Ljubljano, nato na Koroško, zvečer pa se vrača. "Punca ni ravno zadovoljna," se je pošalil Simonič.

Srečanje s prvakom v Mežiški dolini

Zvečer je sledil grande finale v rojstnem kraju pisatelja in revolucionarja Prežihovega Voranca v Mežiški dolini. Tam se nam je pridružil tudi predsednik stranke Janez Janša, ki postavi vprašanje: "Ste se že včlanili?"

V polovično izkoriščeni večnamenski dvorani v Kotljah je zmanjkovalo sedežev za vse, ki so želeli prisluhniti besedam prvaka SDS. In njegovi politični analizi mandata levosredinske vlade, ki zase pravi, da je postavila temelje za dolgoročno konkurenčnost države.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: POP TV

Janša se z njihovimi navedbami ne strinja: "Bolj so jih podrli, ane. Če vlada v tem mandatu ne bi naredila nič, bi bila danes Slovenija boljša."

In kakšen je cilj stranke na teh volitvah? "Zdaj delamo koalicijo z volivci. Ko bodo volivci povedali svoje, bomo povedali, na kaj merimo," odgovarja Janša.

Največji opozicijski stranki pa smo predlog podali tudi sami, in sicer da bi se njen prvak odzval vabilom na predvolilna soočenja POP TV.

sds dan s stranko volitve 2026 luka simonič
Vera in Bog
19. 02. 2026 20.52
Poznam nekaj ljudi iz sds to so kar eni, ampak Janša nas ni pokradel, je vzor glede tega v politiki.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
19. 02. 2026 20.50
Si predstavljate da se zbudite ob Urški Klakočar? Moj bog kdo to voli
Odgovori
0 0
Muca ne grize
19. 02. 2026 20.53
V spomin barski plesalki Rajab.
Odgovori
0 0
Misika1967
19. 02. 2026 20.46
So se ustrasli sds in nsi soocenj na tv slo. Sedaj pa ljudi na terenu podkupujejo. Ampak nebo jim uspelo.
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
19. 02. 2026 20.45
Sds naj čimprej prevzame. Pustimo zamere ob strani Janša je dober kot kruh, samo pokazat zgleda tega ne zna.
Odgovori
0 0
biggbrader
19. 02. 2026 20.38
Korajžno naprej.
Odgovori
+1
2 1
Renee Nicole Good v spomin
19. 02. 2026 20.34
vseh 14 janševikov je prišlo po kemični svinčnik v Šoštanju...edina rešitev za sekto bivšega komunista lažnivega janše je, ker so še vsi zelo mladi...
Odgovori
+1
2 1
Kviz
19. 02. 2026 20.32
Kako si upajo med ta rdeče. Velenje se bo obarvalo v našo barvo.
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
19. 02. 2026 20.21
A so kakšno glavo odrezali, ti falangisti?
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
19. 02. 2026 20.16
A spet kemike da bo Janez yunior spet kasirov!?
Odgovori
+1
2 1
Renee Nicole Good v spomin
19. 02. 2026 20.34
mora še stare zaloge ponucat...keš pa bo ponovno na njegovem racu
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
