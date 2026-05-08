Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Za Stevanovića razrez dober, GS in Levica o avtokraciji nastajajoče koalicije

Ljubljana, 08. 05. 2026 15.25 pred 58 minutami 7 min branja 77

Avtor:
STA N.L.
Zoran Stevanović

Predsednik DZ Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih DZ dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju "izkazali za res konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo". Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije glede nekaterih mest pa pripisuje prisotnosti kamer na seji kolegija. Na kolegiju predsednika DZ se je med vodji poslanskih skupin namreč vnel spor glede razdelitve mest v delovnih telesih DZ. V Svobodi menijo, da bi morali glede na volilni rezultat in poslovnik DZ dobiti več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa opozarjajo, da jim je onemogočeno delovanje v ključnih odborih. Sprememb bodoča koalicija ni podprla.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Predsednik DZ in prvak Resnice Stevanović je po današnji seji kolegija ocenil, da so vodje poslanskih skupin že na četrtkovem posvetu v debati, ki je bila zanj krajša od pričakovane, dosegli gentlemanski dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest med poslanskimi skupinami v njih. "Skoraj smo si segli v roke. Moj življenjski princip na splošno je tak, da ko si enkrat sežemo v roke, ko se dogovorimo, ta dogovor velja za vedno," je dejal.

Tako nezadovoljstvo odhajajoče koalicije, izraženo na današnjem kolegiju, pripisuje zlasti prisotnosti kamer, ki jih na četrtkovem posvetu za zaprtimi vrati ni bilo. "Ampak v vsakem primeru smo naredili lepo zgodbo, oblikovali smo delovna telesa in končno bomo lahko začeli delati," je Stevanović potegnil črto pod izplen pogovorov o mestih v parlamentarnih delovnih telesih.

Nezadovoljstvo v Svobodi in Levici

V Svobodi, SD ter Levici in Vesni so sicer na dopoldanski seji kolegija problematizirali zlasti število predsedniških mest, ki je v delovnih telesih DZ pripadlo Svobodi v primerjavi s poslansko skupino NSi, SLS in Fokus, ki ima po številu trikrat manj poslancev. Prav tako pa so bili kritični do tega, da kolegij ni potrdil dopolnil, ki bi poslanski skupini Levica in Vesna prinesli člana v želenih odborih za okolje in prostor, za zdravje in za izobraževanje.

Zlasti v Svobodi ter Levici in Vesni tako ocen predsednika DZ o konstruktivnosti ne delijo. Vodji obeh poslanskih skupin Borut Sajovic in Luka Mesec sta v izjavah po seji kolegija nanizala očitke o avtokraciji nastajajoče koalicije in revanšizmu SDS.

Katja Kokot (Resnica) in Borut Sajovic (Gibanje Svoboda)
Katja Kokot (Resnica) in Borut Sajovic (Gibanje Svoboda)
FOTO: Bobo

Po besedah Sajovica sicer pričakovano s predlaganimi dopolnili niso uspeli. Glede predsedniških mest se je obregnil še ob NSi in jim očital, da je "pohlep po funkcijah eden od smrtnih grehov in zagotovo ni v skladu s krščanskim etosom". Ocenil pa je še, da so glasovanja na kolegiju predsednika DZ jasno pokazala, kdo je v opoziciji. "V kratkem nas čaka še ena farsa, tako kot ima 'opozicija' prvič predsednika DZ, bo imela 'opozicija' tudi generalno sekretarko DZ," je dejal.

Po Mesčevi oceni četrtkov dogovor na neformalnem posvetu ni bil slab, je pa po njem razumel, da so bile njihove želje po članstvu v odborih upoštevane. Ko so dobili predlog razreza in ugotovili, da temu ni tako, so predsedniku DZ po elektronski pošti poslali predlog, v katerem so navedli tudi, katerim mestom se v zameno odpovedujejo. "Čeprav je ta mail dobil cel kabinet, smo danes izvedeli, da ga niso prebrali," je dejal. Zato so to z dopolnili predlagali še na današnji seji kolegija.

Na njem se je po Mesčevih besedah še enkrat izkazal "revanšizem SDS in nesposobnost predsednika DZ, ki mu stvari ves čas letijo iz rok". Ob tem verjame, da se je Stevanović trudil za kavalirski dogovor, a na koncu popustil SDS.

Sajovic in Mesec sta obenem zavrnila tudi očitke, da so prakso razreza delovnih teles sami začrtali na začetku prejšnjega mandata. Spomnila sta, da SDS zaradi nestrinjanja s predlaganim razrezom tedaj sama ni predlagala svojih članov v nadzorni komisiji, četudi so jim mesta v teh pripadala.

Spor glede razdelitve mest v delovnih telesih DZ

Sajovic je dejal, da bi jim glede na volilni rezultat, s katerim so dobili 29 poslancev, moralo pripasti več kot pet predsedniških mest v delovnih telesih DZ. Poslanski skupini NSi, SLS in Fokus, ki imajo devet poslancev, pa manj kot štiri. Tako bi se po njegovih besedah volilni rezultat prelil v ustrezno moč poslanske skupine v parlamentu.

Svoboda je tako predlagala, da ji pripade še eno predsedniško mesto na račun NSi, SLS in Fokus, in sicer bodisi vodenje odbora DZ za obrambo bodisi odbora DZ za izobraževanje, mladino in znanost.

Luka Mesec (Levica)
Luka Mesec (Levica)
FOTO: Bobo

Predlog so zavrnili v SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati Anžeta Logarja in Resnica.

V bodoči koaliciji so Svobodi ter Levici in Vesni očitali, da so se na četrtkovem neformalnem posvetu kavalirsko dogovorili o razdelitvi, danes pa želijo pred kamerami igrati žrtve. V bodoči opoziciji pa so dejali, da so na neformalnem posvetu delovali v duhu konstruktivnega sodelovanja, končni predlog razreza pa je nepošten.

Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec je predlagal, da se njegova poslanska skupina odpove članstvu v komisijah za narodne skupnosti in za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ustavni komisiji in odboru za zadeve EU v zameno za članstvo v odborih DZ za okolje in prostor, zdravje ter izobraževanje, mladino in znanost, ki so za njihovo stranko ključni. V tem primeru je predlagal tudi razširitev teh treh delovnih teles, s čimer bi eno mesto dodali koaliciji, da bi ta v njih ohranila večino.

Tudi te predloge Levice in Vesne so v bodoči koaliciji zavrnili.

Mesec je izrazil ogorčenje, da jim je bodoča koalicija odrekla pravico do sodelovanja v teh odborih v DZ. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec mu je odvrnila, da jim sodelovanja nihče ni onemogočil, saj da lahko na vsakem odboru v razpravi sodelujejo kot zainteresirana javnost, drži pa, da nimajo glasovalne pravice. "Mi nismo tukaj zainteresirana javnost, mi smo tukaj ena od parlamentarnih strank," pa ji je odvrnil Mesec.

Jelka Godec (SDS) in Janez Cigler Kralj (NSi)
Jelka Godec (SDS) in Janez Cigler Kralj (NSi)
FOTO: Bobo

Levica in Vesna se je odpovedala tudi podpredsedniškemu mestu v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, podpredsedniško mesto pa je nato pripadlo Svobodi. Predlog so podprle vse poslanske skupine razen SDS in poslancev narodnih skupnosti.

V komisiji DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti pa se je NSi odpovedala enemu članu, ki je nato pripadel SDS.

SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica za, Svoboda, SD, Levica in Vesna proti

Vodje poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati, Resnica in narodnih skupnosti so nato potrdili predlog razdelitve mest v delovnih telesih DZ, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa so mu nasprotovali.

Največ predsedniških mest torej še vedno pripada SDS, skupno osem. Svoboda bi prevzela vodenje petih delovnih teles, trojček okoli NSi štirih, SD pa dveh. Ostale poslanske skupine pa bi dobile eno predsedniško mesto v odborih in komisijah DZ.

Razdelitev delovnih teles DZ bodo poslanci dokončno potrdili na ponedeljkovi izredni seji DZ. Na seji bodo opravili tudi drugo obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.

Na tej seji bodo glasovali tudi o kandidatki za podpredsednico DZ Nataši Avšič Bogovič iz vrst Svobode in o kandidatki za generalno sekretarko DZ Špeli Ocvirk.

Vodje poslanskih skupin pa so bili na kolegiju soglasni, da predlog sprememb zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, s katero se ta usklajuje z ustavo, DZ obravnava po skrajšanem postopku.

Stevanović: Poslanci 85 ali 90 odstotkov časa namenijo temu, da se prepirajo

Vodje preostalih poslanskih skupin po seji kolegija izjav niso dajali.

Predsednik DZ pa pravi, da ga je dogajanje "z danes na jutri" presenetilo, a zagotavlja, da si bo vedno prizadeval, da dogovori s posvetov obveljajo tudi ob glasovanjih.

"Glasovanje je pokazalo svoje in mislim, da je razrez delovnih teles in pa tudi odlok o vzpostavitvi teh delovnih teles dober," vztraja. O tem, ali ocenjuje, da je ta tudi pravičen, pa je komentiral, da "glede pravičnosti in percepcije pravičnosti vsak odloča sam in seveda iz svoje lastne vesti".

"Če sem jaz predlagal tak odlok, se mi zagotovo zdi pravičen. Dejstvo je, da so mesta razporejena tako, kot so, da očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah in na ta način je pripravljen tudi predlog," je pojasnil.

Prvi med poslanci pa je danes komentiral tudi burne razprave in ostre besede, s katerimi so poslanci postregli že na prvih zasedanjih v parlamentu, še posebej na četrtkovi seji skupnega odbora, ki je imel na mizi predlog interventnega zakona.

"Meni se take stvari, ko vodim bodisi kolegij bodisi parlamentarno sejo, načeloma ne dogajajo. Dal bom vse od sebe, da vrnemo politično kulturo v parlament. Slišimo raznorazna etiketiranja in tisto, kar neprestano poudarjam je, da poslanci 85 ali 90 odstotkov časa namenijo temu, da se prepirajo med sabo, da si očitajo stvari iz preteklosti," je ocenil. Zagotavlja, da bi rad sam takšno prakso prekinil in obljublja, da na sejah, ki jih bo vodil sam, do tega ne bo prihajalo.

Poglavja:
Na vrh SVOBODA, LEVICA RAZREZ GLASOVANJE STEVANOVIĆ
Državni zbor Zoran Stevanović delovna telesa Svoboda politika
24ur.com SDS koaliciji očita onemogočanje dela opozicije
24ur.com Pat pozicija in viseči parlament?
24ur.com Komentar o 'črnuharjih' še vedno vznemirja, koalicija se brani
24ur.com Večja operativnost ali zagotavljanje položajev za poražence parlamentarnih volitev?
24ur.com Janša: SDS vlade ne bo sestavljala za vsako ceno. Levi pol jim očita zavajanje
24ur.com Žavbi: Predčasnih parlamentarnih volitev ne bo
24ur.com Bo razkritje o dopustovanju Goloba v vili poslovneža zlomilo enotnost koalicije?
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI77

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yss
08. 05. 2026 16.38
Se pravi, če hočeš biti poslanec v SDS,je bolje, da si kriminalec, ker nisI glasoval za zakon, s katerim, bi morali biti nekaznovan še bolje pa je. če ne podpisuješ kodeksa poslanca kar pomeni, da lahko nekaznovano žališ vse in vsakega z nabolj prostaškimi pripombami. Če pa hočeš doseči resnično občudovanje svojih kolegov poslancev na desni, je pa fino, če na veliko lažeš im potvarjaš resnico in pljuvaš na zogovino in vse tiste, ki se s tabo ne strinjajo. To je profil povprečnega poslanca SDS v bistvu,. če posplošim.. desnega poslance, saj je vse eno in isto..
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
08. 05. 2026 16.37
A kdor laže ta tudi krade!
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
08. 05. 2026 16.36
To je Koalicija Lažnivih!
Odgovori
+2
3 1
jank
08. 05. 2026 16.35
Ali je to normalno in predvsem pošteno, da zmagovalka volitev GS z 29 poslanci vodi samo 5 odborov in komisij, SDS, druga pa kar 8, NSi z 9 poslanci pa kar 4??? Vsak, ki je uspešno zaključil 1. razred osnovne šole, ve, da se kaj takega ne bi smelo zgoditi. Kamu se to zdi pošteno? A to tistim, ki se bodo baje borili proti nepoštenju in korupciji? Samo pozabimo ta desničarski larifari!
Odgovori
+1
2 1
Žmavc
08. 05. 2026 16.34
Še zdaj ne vem, zakaj je Robi zavrnil mandat za sestavo vlade. Zdaj bi bilo lahko spet vse po njihovo. Tako pa ni. 🤷
Odgovori
-1
2 3
xoxotox6
08. 05. 2026 16.34
serbiansko kolo, jankovich pritiska vuchicha ta stiska stevanovicha, na čelu kola maha robi z belim robčkomin ajde da se tresemo??????
Odgovori
+4
5 1
Bella Ciao1
08. 05. 2026 16.33
Se vidimo preko barikad
Odgovori
+3
4 1
Ne hodimnavolitve
08. 05. 2026 16.33
Tole bo bolj podobno "catch the cash" kot pa vladanju.
Odgovori
+2
3 1
a res1
08. 05. 2026 16.30
SORY! Vse te nagnat in čisto popolnoma nove obraze na vlado. Študenti z 5 stopnjo ali manj so bolj primerni kot ta vrtec. Kdor je pa kral pa zapret za dolgo, da se bo podmladek zamislil. Druge ni.
Odgovori
+7
7 0
BBcc
08. 05. 2026 16.32
Res je. Bolje vse na novo kot to.
Odgovori
+3
3 0
Ne hodimnavolitve
08. 05. 2026 16.30
Stevanović prav gotovo funkcije ni dobil zastonj. Pridno se bo strinjal z Janšo in tistimi ki so ga izvolili in bo odslužil svojo funkcijo. Med tem časom bo pa koalicija delala kar ji bo padalo.
Odgovori
+2
4 2
Ne hodimnavolitve
08. 05. 2026 16.30
Pasalo!!!
Odgovori
+1
2 1
Žmavc
08. 05. 2026 16.34
Vse je možno. In kaj zdaj?
Odgovori
0 0
kunccix
08. 05. 2026 16.25
Demonstracije na vidiku
Odgovori
+0
3 3
EU Dig. Cenzura
08. 05. 2026 16.26
Ja in to samo levičarska kolesariat!
Odgovori
-2
3 5
kunccix
08. 05. 2026 16.27
Brez skrbi bo vlada desnuhov kmalu padla
Odgovori
+3
6 3
Buci in Bobo
08. 05. 2026 16.29
Delat nočejo, sabotirat pa ja. Notranji sovražnik. Recept za probleme.
Odgovori
+0
2 2
BBcc
08. 05. 2026 16.30
Tako je ulica kliče.
Odgovori
+2
3 1
Bella Ciao1
08. 05. 2026 16.33
Tiho lenuh
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
08. 05. 2026 16.35
Kdo od vaju bo prvi, ti ali tvoj kolega kunc?
Odgovori
0 0
Arrya
08. 05. 2026 16.24
"Skoraj smo si segli v roke. Moj življenjski princip na splošno je tak, da ko si enkrat sežemo v roke, ko se dogovorimo, ta dogovor velja za vedno," je dejal. - Tako kot uoverjene izjave.
Odgovori
+4
5 1
rogla
08. 05. 2026 16.24
Nastajajoča koalicija: strup za Slovenijo!
Odgovori
+4
9 5
EU Dig. Cenzura
08. 05. 2026 16.25
Lepo si zmanipuliran od levičarjev. Dej malo razmisli s svojo glavo, ekonomisti podpirajo zakon. Bratusškova in levičarji samo pljuvajo ker se bojijo PREISKAV, kam so dali denar. Je lepo povedal Cigler včeraj, da bodo presiakovali tudi ANEKSE!!!
Odgovori
-3
2 5
Kr0ujem
08. 05. 2026 16.31
👌
Odgovori
0 0
Anion6anion
08. 05. 2026 16.23
Kot kaže bo resnica najbolj zanesljiv partner SDS a v vladi.
Odgovori
+4
4 0
Plemenita plesen
08. 05. 2026 16.23
Kmetija (Stevanović = Latoja) Spin of
Odgovori
+5
5 0
BBcc
08. 05. 2026 16.24
Kot plesen ja.
Odgovori
+3
5 2
Anion6anion
08. 05. 2026 16.23
Za stevota je vse kar predlaga Janša sprejemljivo.
Odgovori
+6
6 0
PošteniSlovenec
08. 05. 2026 16.22
Predsednik DZ Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih DZ dober in obenem pozdravlja guruja Svobode Roberta Goloba in njegove zveste, pametne in odgovorne volivce s njihovo tradicionalno parolo s volilnega večera "Zmagali smo" in "Gremo Naprej"
Odgovori
+1
2 1
Buci in Bobo
08. 05. 2026 16.21
Minusi pomagajo...
Odgovori
-1
1 2
BBcc
08. 05. 2026 16.16
SDS in Resnica kot najboljši prijatelji.🙆😂😂
Odgovori
+8
9 1
Sventevith
08. 05. 2026 16.18
Zakaj se mi zdi, da nisi dal glasu tem dvama? Kaj te torej moti
Odgovori
-1
0 1
BBcc
08. 05. 2026 16.21
Ker se vedel da Resnica laže drugače bi jim ga dal. Govorili so lepo. Samo iz izkušen smo se že nekaj naučili. Sedaj delajo drugače kot so govorili.
Odgovori
+2
3 1
Sventevith
08. 05. 2026 16.24
In zato si za svobodo? :))))) to pa so pravicneži, človekoljubi, poštenjakarji, da jim ni para. Osel gre enkrat na led, ti očitno enkrat na let. :))))
Odgovori
+0
1 1
BBcc
08. 05. 2026 16.29
Ne biti sedaj ena užaljena Metka. Svoboda se ni zlagala toliko v štirih letih kot Stevanović v parih dneh.
Odgovori
+1
2 1
Pamir
08. 05. 2026 16.14
Komunist janšaj je izgubil volitve, vlada bi rad spet s prevaro z ukradenimi glasovi volivcev Stevota, tako je tudi prejšnji mandat z ukradenimi glasovi volivcev SMC in DESUS.Obe stranki nato propadli.Lopov ostane lopov.
Odgovori
+5
10 5
Buci in Bobo
08. 05. 2026 16.21
In ga ni več.
Odgovori
+1
1 0
gullit
08. 05. 2026 16.29
Temu se reče politična modrost, povezovalnost, državotvornost. Tudi Drnovšek pa drugi premierji so na svojo stran pridobili Sls ter druge poslance. To je demokracija pač. Ne jokati, saj bo bolje.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699