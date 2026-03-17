Začenja se predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo na 98 voliščih. Velik del jih bo na sedežih upravnih enot, v Ljubljani bo za 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane predčasno glasovanje potekalo na eni lokaciji, in sicer v dvorani Stožice.

Seznam vseh volišč, na katerih bo možno predčasno oddati glas, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro. Na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo, obvestilo volivcu ni obvezno.