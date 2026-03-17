SLOVENIJA ODLOČA 2026

Začenja se predčasno glasovanje

Ljubljana, 17. 03. 2026 06.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Volilna skrinjica

Pred nedeljskim splošnim glasovanjem na državnozborskih volitvah se začenja predčasno glasovanje. To bo do vključno četrtka potekalo na 98 voliščih po državi, vsak dan med 7. in 19. uro. Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo.

Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo na 98 voliščih. Velik del jih bo na sedežih upravnih enot, v Ljubljani bo za 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane predčasno glasovanje potekalo na eni lokaciji, in sicer v dvorani Stožice.

Seznam vseh volišč, na katerih bo možno predčasno oddati glas, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro. Na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo, obvestilo volivcu ni obvezno.

Se pa medtem v naslednjih dneh iztečejo roki za prijavo na nekatere druge oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo po državi v nedeljo odprtih 88, volivci pa se morajo za tak način glasovanja prijaviti do srede.

Isti dan se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a želijo glasovati na volišču v državi, pa morajo to do tega dne sporočiti okrajni volilni komisiji ali DVK.

Splošno glasovanje, na kateri bodo volivci že desetič v zgodovini samostojne države odločali o prihodnji sestavi parlamenta, bo v nedeljo, 22. marca, potekalo na skoraj 3000 voliščih po državi med 7. in 19. uro.

