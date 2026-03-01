Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

SDS v vodstvu, velik skok Levice z Vesno, Resnica pa s ključem do večine

Ljubljana, 01. 03. 2026 19.54 pred 1 uro 4 min branja 156

Avtor:
Anže Božič U.Z.
Mediana

Golobova ministrska ekipa vladavino zaključuje s skoraj 40-odstotno podporo, kar je dobrih osem odstotnih točk več kot Janševa pred štirimi leti, kaže zadnja javnomnenjska raziskava pred volitvami, ki so jo za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana. Če bi bile volitve danes in če upoštevamo le opredeljene volivce, bi se v državni zbor prebilo sedem strank. Največ mandatov (32) bi dobila Janševa SDS, Golobova Svoboda bi jih imela devet manj. Tretja največja stranka z 9 poslanci pa bi postalo zavezništvo Levice in Vesne. Pri oblikovanju prihodnje koalicije znova vidimo pat pozicijo med levim in desnim blokom. Ključ do parlamentarne večine bi lahko imela Resnica.

Kam se tri tedne pred parlamentarnimi volitvami nagibajo slovenski volivci? Kako so na njihove preference vplivala prva soočenja? Koliko strank in katere bi se uvrstile v državni zbor, če bi bile volitve danes? In kakšne so možnosti za oblikovanje prihodnje leve ali desne koalicije? Objavljamo najnovejše merjenje političnega utripa v državi, ki so ga s telefonsko in spletno anketo za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana.

SDS pred Gibanjem Svoboda, odločilna lahko Resnica

Po prvih soočenjih opazimo kar nekaj sprememb. Če bi bile volitve danes in če upoštevamo le opredeljene volivce, bi se v državni zbor prebilo sedem strank.

Največ mandatov bi dobila Janševa SDS, ki bi izboljšala rezultat glede na mesec prej in bi dobila 32 poslancev. Golobova Svoboda bi jih imela devet manj, torej 23. Tretja največja stranka z 9 poslanci pa bi postalo zavezništvo Levice in Vesne. Demokrati Anžeta Logarja bi dobili 7 mandatov, vsak po 6 pa Socialni demokrati ter skupna lista NSi, SLS in Fokusa. Parlamentarni prag bi s 5 poslanci prestopila tudi Resnica.

Opredeljeni volivci
Opredeljeni volivci
FOTO: POP TV

Ta razmerja pa se nekoliko spremenijo, če smo še bolj natančni in upoštevamo le opredeljene volivce, ki pravijo, da se bodo zagotovo oziroma verjetno udeležili volitev. V tem primeru se razlika med vodilnima strankama zmanjša na 4 sedeže razlike. Levica pridobi še enega poslanca. Demokrati, NSi in SD bi dobili vsak po 6 poslancev, Resnica pa 4.

Opredeljeni verjetni volivci
Opredeljeni verjetni volivci
FOTO: POP TV

Pat pozicija med levim in desnim blokom

In kaj to pomeni za oblikovanje nove vlade? Znova vidimo pat pozicijo med levim in desnim blokom. Simulirali smo dve ideološko sorodni koaliciji treh levih in treh desnih strank ter neparlamentarno Resnico. Prebiličev Prerod je glede na mesec prej izpadel. Vidimo pa izenačenje blokov 42 proti 42, pri čemer bi ključ do parlamentarne večine s 4 glasovi lahko imela Resnica. Pri izračunu smo upoštevali opredeljene in verjetne volivce, dveh manjšinjskih poslancev pa nismo šteli v nobenega od političnih blokov.

Politična bloka
Politična bloka
FOTO: POP TV

"Upoštevaje interval zaupanja že osnovna analiza javnomnenjske podpore na celotni volilni populaciji pokaže, da sta tokrat zanesljivo prva in druga stranka SDS in z zaostankom Gibanje Svoboda," ocenjuje direktorica inštituta Mediana Janja Božič Marolt.

"Prav tako z zaostankom za drugo se na tretjem mestu nahaja Levica z Vesno, medtem ko so si naslednje štiri stranke tako blizu, da bi lahko bil med njimi vrstni red tudi drugačen. Žal pa večina volilnega telesa, tudi odločevalcev in drugih deležnikov, vidi le prikazane razlike na grafih, kjer nista upoštevana interval zaupanja in statistična napaka, kar je ključnega pomena za razumevanje rezultatov javnomnenjskih raziskav," je še dodala.

Ob tem Božič Maroltova poudarja, da končni rezultat sooblikujejo tako tisti, ki se odzovejo, kot posredno tudi tisti, ki ne želijo sodelovati v anketah. Podobno kot pri dejanskih volitvah.

Vlada mandat zaključuje s skoraj 40-odstotno podporo

Takšna je torej projekcija za volitve. Kako pa so volivci še zadnjič v tem mandatu ocenili delo vlade, strank in politikov?

Golobova ministrska ekipa vladavino zaključuje s skoraj 40-odstotno podporo (39,1 %), kar je dobrih 8 odstotnih točk več (30,8 %) kot Janševa pred štirimi leti. Prejšnji vladi je ob odhodu nasprotovalo skoraj 60 odstotkov vprašanih (59,2 %), aktualni pa slaba polovica (48,6 %). Ostali so neopredeljeni (12,3 %).

Med strankami izstopata Janševa SDS in Golobovo Gibanje Svoboda. Če bi bile volitve danes, bi SDS volil skoraj vsak četrti vprašani (24,5 %), Gibanje Svobodo pa skoraj 18 odstotkov (17,8 %). Obe stranki pridobivata podporo, pri čemer razlika med njima ostaja skoraj enaka kot mesec prej. Na tretje mesto se je po prvih soočenjih prebila skupna lista Levice in Vesne (7,2 %), s čimer so prehiteli Demokrate Anžeta Logarja (5,4 %) in Socialne demokrate (5,1 %).

Sledijo koalicija NSi, SLS in Fokus (4,7 %), Resnica (3,9 %), Pirati (2,7 %), ki so prehiteli Prerod Vladimirja Prebiliča (2,1 %) in Jelinčičeva SNS (2,1 %).

Delež neopredeljenih je nekoliko padel. 13 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili, štiri odstotke in pol anketiranih ne bi volilo nobene, ostali (2,9 %) niso želeli odgovoriti.

Priljubljenost politikov: na vrhu znova predsednica države

In še zadnja lestvica politikov v tem mandatu. Volivci so najboljšo povprečno oceno znova podelili predsednici države Nataši Pirc Musar. Na drugem mestu je predsednik SD Matjaž Han prehitel predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Predsednik Demokratov Anže Logar je peti, pred finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem in sokoordinatorjem Levice Luko Mescem, ki je po prvih soočenjih pridobil pet mest na lestvici.

Na deveto mesto je skočil predsednik NSi Jernej Vrtovec. Druga koordinatorica Levice Asta Vrečko je za dve mesti nazadovala, šef Preroda Vladimir Prebilič pa je na dvanajstem pridobil eno mesto.

Premier Robert Golob je zdrsnil za tri mesta in je trinajsti, voditelj SDS Janez Janša pa ostaja šestnajsti. Na repu lestvice ostajata predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš in prvi obraz Resnice Zoran Stevanović.

mediana volitve 2026 javno mnenje politika vlada
KOMENTARJI156

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
01. 03. 2026 21.27
Takoooo. Stevanoviča za notranjega ministra. Kavaški klan bi imel svojo državo.
Odgovori
0 0
2mt8
01. 03. 2026 21.26
Srbi v Sloveniji so zavezniki levičarjev
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
01. 03. 2026 21.24
Zarafi Golobove vlade smo najbolj obdavčena država v EU in za naslednji mandat hoče še bolj obdavčit narod s nepremičninskim davkom in na premoženje samo uato, da bodo lahko tiste leve pijavke na sociali srečne in seveda javni sektor kateri je že za 5x prevelik po ptičji zaslugi.
Odgovori
+2
3 1
Groucho Marx
01. 03. 2026 21.23
Krasni novi svet mesečnikov in golobarjev. Ko bodo po njihovi dikciji vsi protirevolucionarni gospodarski subjekti pozaprli in se prestavili v Bosno, tiste najbolj trmaste bodo pa z bajoneti naterali v morje, bodo preostali državljani odpirali NVOje, ki so po mesečniški interpretaciji hrbtenica družbe, šli v javno upravo, ki je gonilo napredka, ter na socialo. Pernati bo pospešeno izdajal samurajske in koala obveznice, mi bomo obilno trošili in prek 40% ddv bogato napajali proračun. Krog se bo sklenil in postali bomo prva samooskrbna skupnost brez nebodigatreba gospodarstva, bomo svobodni svetilnik sveta in vsi nam bodo zavidali. Pernati in brkati mesečnik pa bosta dobila Nobelovo nagrado za revolucionarne ekonomske dosežke.
Odgovori
+3
4 1
Oknaj 4
01. 03. 2026 21.22
Da bi gibanju in levici kar naenkrat tako zrasla podpora ??? , je to darilo za vsak dan kakšno novo laž ali je pa tudi ta portal zadel kakšen kozmični dež kdo bi vedel in vrjel
Odgovori
+3
4 1
Kali?opko Kali?opkovi?
01. 03. 2026 21.20
22.3. Bo pokazal pravi rezultat in to je, da Svoboda ne bo imela niti 15 stolov SDS bo gladko zmagal, resnica pa bo imela definitivno več kot 5. Žal niste več kredibilni in ljudje vam ne verjamemo.
Odgovori
+6
7 1
Rožle Patriot
01. 03. 2026 21.18
Kr neki ... vidim, da spet bluzite !!!
Odgovori
+7
8 1
1864
01. 03. 2026 21.18
Samo da ne bo sds, res upam
Odgovori
-4
4 8
Zmaga Ukrajini
01. 03. 2026 21.17
arestant se že 30 let svaljka po slovenski politiki, pa nima kaj pokazat - vse kar zna in zmore so razkoli, delitve, poniževanja, in mutna posla. Zato, če mu slučajno spet uspe prilesti h koritu, bodo takoj sledili protesti,... in tekli bomo nov, isti krog. Po neumnem, ker očitno ne znamo kaznovati narodnih voluharjev, ki bi že zdavnaj morali na smetišče zgodovine. Po teh anketah sodeč pa bo Slovenija spet osramočena, ker nas bo predstavljal nek rovtar, ki bo izklapljal mikrofone v Bruslju, čestital zmago na volitvah poražencem, se zajedal v državni denar in uničeval medije. Že videno, že preiskušeno, že zavrnjeno...
Odgovori
-4
4 8
Zmaga Ukrajini
01. 03. 2026 21.20
To, da bo sekta dobila spet veliko sedežev v parlamentu je garant, da se bodo po politiki pasli rovtarji, ki jim bo edini smisel okoriščenje in metanje polen pod noge. Tako in nič drugače... Znajo se samo kregati,... po 30. letih bivakiranja v slovenski politiki pa nimajo pokazat ama NIČESAR. NIČ! Prav nič pametnega, koristnega za državo, za naš narod,... NIČ!
Odgovori
-1
2 3
rok1211
01. 03. 2026 21.15
"vodi" za nekaj procentov, vsi fizički delavci bojo volili Svobodo, ker jim je dvignila plače in dala božičnice, to ste pozabili :)
Odgovori
-2
2 4
PridiNaVIDMAX
01. 03. 2026 21.14
Če vzameš 500€ delavcu in daš 100€ petim lenuhom (lewacu,balkancu,romu,migrantu), zgubiš en glas, a jih dobiš pet novih. Gre za največjo piramidno prevaro in se ji reče SOCIALIZEM!
Odgovori
+7
8 1
deltex
01. 03. 2026 21.24
Lewac? To je on kraj pri Celju?
Odgovori
+1
1 0
PridiNaVIDMAX
01. 03. 2026 21.14
“Eni obljubljajo, drugi dejansko naredimo,” z nasmehom na obrazu v videoposnetku izjavi Nika Podakar, predsednica podmladka Gibanja Svoboda. In res so nekaj naredili: z davčnimi reformami so zaposlenim vzeli več kot dve plači letno, zdaj pa pred volitvami delijo drobtinice – ne iz skrbi za ljudi, temveč za nakup glasov. Še šarec ni bil tako pokvarjen kot tale kuštravi sluzavec!
Odgovori
+5
6 1
Banion
01. 03. 2026 21.14
ne pozabite na dva poslanca manjšin ki se običajno obračata na dessno
Odgovori
+1
2 1
PridiNaVIDMAX
01. 03. 2026 21.14
Kaj nas čaka, če zmaga srboljubec prebilić: Korupcija bo eksplodirala. Uvoz ilegalcev se nikakor nebo ustavil, zgolj samo še veliko povečal. Davki se nebojo čisto nič zmanjšali. Po Slovenskem kmetu se bo še bolj pljuvalo. Nobene obnove za popljavljence, samo smeh in "pod nosom se obriši". Laži, kraja in manipulacija bojo postale stalnica in nekaj "normalnega"... Temu se je treba upreti v CELOTI! Še ena leva vlada = totalni propad Slovenije na vseh možnih levelih.
Odgovori
+2
3 1
toxicox
01. 03. 2026 21.14
Nsi
Odgovori
+1
2 1
Litlmen
01. 03. 2026 21.14
Svoboda; Odkorakaj z odra ob zvokih pesmi "I Want to Break Free", ampak v počasni, akustični verziji.
Odgovori
+6
7 1
PridiNaVIDMAX
01. 03. 2026 21.14
Naj vlada, oziroma pravilno CIRKUS, notoričnega sluzavega ptičjega bleferja služi samo še kot večni opomin, da se nekih kućanovih "novih obrazov" (tudi prebilić) NE VOLI NIKOLI VEČ! Korupcija, laži, kriminal, kraja, sejanje sovražtva in razdora, hujskanje in manipulacija so sinonim za vse leve vlade in teli nastavljenci pomenijo samo zelo slabe novice, predvsem na ogromno nepopravljivo škodo vseh Slovencev (seveda teh ta poštenih, ne rdečih). Nabili so nam davke, uvozili islam, korupcijo normalizirali, zrušili zdravstvo, kadrovanje povsod, predvsem v medijih, na demokracijo se požvižgajo, o njej lapajo samo takrat, če gre vse na njihov mlin itd. Ni jih večjih pokvajencev in škodljivcev kot so oni! Še ena taka vlada in je iz Slovenijo kot državo dokončno konec! Zavedajte se tega!
Odgovori
+3
5 2
deltex
01. 03. 2026 21.23
Hahaha, ti si pa v formi danes. To sam pišeš, ali imaš navodila? Samo ne se preveč truditi. Nima smisla. Ne bo Janša novi premier, no.
Odgovori
0 0
toxicox
01. 03. 2026 21.14
samo da nebi bili sds ali nai
Odgovori
-3
0 3
PridiNaVIDMAX
01. 03. 2026 21.17
- nebi
Odgovori
0 0
PridiNaVIDMAX
01. 03. 2026 21.14
Svoboda najbolj gnila stranka kot trentuna vlada. Uničujejo svobodo govora,BDP pada, tuji vlagatelji zaradi Goloba bežijo stran od Slovenije, prispevek za dolgotrajno oskrbo že preusmerili v azilni dom VIČ, Karigador, čakalne vrste so se podaljšale za 400%, pokojnine bodo nižje s novim zakonom, Litijska podrtija, računalniki, sužensjstvo, laži kot so 100 hiš na mesec, 30 000 novih stanovanj v tem mandatu, masovni uvoz ileglanih migrantov kateri nadlegujejo otroke, masovna kraja denarja od poplav več miljard, Golobizem na policiji, Golob meče ljudi čez ramo tudi če so strokovni ampak njemu je važno, da so njegovi kužki tipa Poklukar, Golob kupuje draga darila Tini Gaber s davkoplačevalskim denarjem, Golob preko države napaja lastno firmo Star Solar, privatnikom svetuje naj odpirajo podjetja na Hrvaškem Boštjančič v Bosni čeprav so pred tem žalili Snežiča kateri je svetoval enako, ščitijo taksista Mustafo Alljanarja kateri je tihotapil in posilil mladoletnico, nedopustni pritiski na policiji, dajanje daril svojim prijateljem s tem, da se jih imenuje na razne funkcije,. hočejo na vsak način sprejeti, da bi dojilje psov dobile 3000 eur penzije, medijski zakon kjer bi lahko pisali samo še hvalospeve o diktatorju Golobou, znižali so raven SLO jezika za tujce kar samo govori koliko Svoboda ceni SLO jezik v bistvu bi se ga radi znebili, Golob in Sanchez sta edina EU politika katera sta proti, da se zaustavi ilegalne migracije, najbolj nesposoben kader ma lahko bi našteval, do naslednjega meseca vse slabo o tej gnili Svobodnjaški sekti...
Odgovori
+4
6 2
deltex
01. 03. 2026 21.21
Aja, tu je še nadaljevanje. Ne da se mi brati. Veš kaj, jaz bom kar Goloba obkrožil.
Odgovori
+1
1 0
PridiNaVIDMAX
01. 03. 2026 21.14
Golobnjak ali instant murgelska nesposobna lopovska stranka iz imenom SRAMOTA - Na desni mafijski šerif lj, na levi Pasićeva Faila -na soočenjih nosil slušalko, v katero so mu levi šepetali kaj nej reče (da se nebi že takrat preveč osmešil) - čudna posla v Romuniji (kao ukradena indetiteta, ki je še do danes ostala nerazjasnena) - prvi ukrep: zvišanje cen goriv - drugi ukrep: podiranje ograje na meji in na široko odprje "vrat" migrantom, ilegalcem, večinoma iz kriminalnim ozadjem.POZOR: ENKRAT CELO IZJAVIL, DA BI ON ILEGALCE KAR LEGALIZIRAL! - ustvaril neke totalno nepotrebne nova ministerstva, kjer so dodatno lupili državljane - močno nasprotovanje testiranju drog v parlamentu! (Mesec vidno zadet na posnetku) - Urškino obanašnje poplnoma neprofesionalno in zafnano. Kazala hrbet straži, posvojila bi opice itd. - peljal svoje otroke na službeni obisk v bruselj, potem pa to izkoristil, da si je ustvaril neko osebno policijo, katere glavni je bil nek mafijski balkanec. obtožen korupcije - namesto blaginje smo dobili kadrovanje na RTV in nasplošno povsod - tolmačil da se covid zdravi in morjem in soncem - ministrom prepovedoval odgovarjati na prašanja (primer: Han) - odslovil Bobnarco, ker se ni hotela upogniti njegovim zahtevam -na soočenju iz Janšo na tarči stisnil repek med noge in raje poslal nekoga da govori v njegovem imenu - stavkali kar proti samemu sebi - TOTALKA UNIČILI ZDRAVSTVO! ČAKALNE SO SE PODALJŠALE ZA "KILOMETRE" - odpravili nacionalni dan žrtev komunističnega režima - ukinili muzej Slovenske osamosvojitve - vsem zdraharjem, ki so zavestvno in iz žlehtnobe širili covid in kršili ukrepe, povrnil denar! Okoli celih 6 MILIJONOV! - namerno lagal, da ni dobil nobenega pisma - totalno NIČ naredili za poplavljence! - uvedli dodatni davek na nepremičnine in celo pse! - zdaj hodi okol in iz svojim zlaganim nasmehom in obljubami hoče pridobivati politične točke ter talati bombonče v obliki božičnice. REs odvratno, hinavsko in zavrženo do kraja. - Zaradi te vlade je bil brutalno UMORJEN človek! -Za balkance znižal 5 letno bivanje na 1 samo pičlo leto, da lahko pripelje še svoje od dol sem! To in še vsaj 100 drugih stvari! TO je golob, TO je njegova stranka!
Odgovori
+2
4 2
deltex
01. 03. 2026 21.19
To je preveč za prebrati. Če prav razumem, moram volit Goloba, a ne?
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
