SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo je utrujen in kdo ne, kdo telovadi in kdo bi moral?

Ljubljana, 21. 03. 2026 17.39 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
Tina Hacler
Zakulisje zadnjega soočenja na POP TV

"Morda bo kdo presenečen, ampak si upam trditi, da je bilo to zame osebno moje najmanj intenzivno doslej, pa sem v novinarstvu že 30 let," je po končanem zadnjem predvolilnem soočenju v petek zvečer zatrdila voditeljica Petra Kerčmar. Razpravo so zaznamovali ostri besedni dvoboji med devetimi gosti v studiu, kar je bilo glede na napeto kampanjo pred tokratnimi parlamentarnimi volitvami povsem pričakovano. Kaj se je dogajalo v zakulisju finalnega soočenja, kdo je utrujen in kdo ne, kdo telovadi in kdo bi moral? In bodite z nami tudi na volilni večer: prvi izidi, volilni štabi, komentarji analitikov, odziv gospodarstva.

"Po javnomnenjskih anketah je zelo tesen izid in so res dali vse od sebe ter pokazali tisto, kar imajo pokazati v smislu prepričevanja volivcev. Ker vemo, koliko je neopredeljenih, to je v bistvu največja stranka, 25 odstotkov. In vsi se borijo za vsak glas, vsak glas šteje," pojasnjuje Kerčmarjeva, ki je spomnila, da je bilo tudi ponedeljkovo mariborsko soočenje med dvema glavnima pretendentoma za premierski stolček "intenzivno od prve sekunde".

Reportažo iz zakulisja zadnjega predvolilnega soočenja si boste lahko ogledali tudi v nocojšnji oddaji 24UR, ki se bo začela ob 18.55.

"Moram reči, da uživam v vsakršnem soočenju, ali je gostov devet ali sta dva. Ampak nekoliko več sem se pripravljala za prvo soočenje, saj je šlo za soočenje konceptov in za dva močna karakterja," priznava. Kadar je gostov več, pa je treba vse uravnoteženo vključevati v debato: "Tako da je nek izziv. Ampak imela sem že toliko soočenj, da to ni bil problem," se smeji voditeljica, ki pravi, da je uživala tako v ponedeljek kot sinoči.

Zadnje predvolilno soočenje na POP TV
Zadnje predvolilno soočenje na POP TV
FOTO: Aljoša Kravanja
Vabila za goste

Pravila za vabljenje na soočenja so bila zastavljena 5. februarja, ko je tudi zakonski rok za objavo volilnih pravil. Sklenjeno je bilo, da se na večino teh soočenj, razen na duel prvih dveh protagonistov, povabi osem strank iz povprečja zadnjih treh anket, ki jih Mediana pripravlja za našo hišo.

Zakulisje zadnjega soočenja na POP TV
Zakulisje zadnjega soočenja na POP TV
FOTO: Aljoša Kravanja

"Vsakokrat sproti smo pred soočenjem, ko so bile objavljene nove ankete, to povprečje tudi osveževali. Takoj po prvem soočenju je prišlo do spremembe, Prerod so nadomestili Pirati za naslednja tri soočenja, potem je sledil duel Golob-Janša. Pred tem zadnjim soočenjem pa so se po zadnji javnomnenjski anketi Pirati in Prerod v okviru statistične napake praktično izenačili, zato smo na zadnje soočenje povabili predsednika obeh strank," ključ vabljenja na soočenje razlaga vodja uredništva 24UR Metka Majer.

Veliko zanimanje za ogled v živo

"Koncept gledalcev je bil pri vsakem soočenju drugačen, tudi glede na to, v kakšnem prostoru smo gostovali," izpostavlja urednik informativnega programa naše televizije Damjan Košec. Gledalcev tako denimo ni bilo na dveh specifičnih lokacijah - v avli osrednje slovenske bolnišnice in v Kranju, kjer smo studio postavili v proizvodnih prostorih tamkajšnjega podjetja. V Koper je vsaka stranka lahko pripeljala 15 ljudi, v Novo mesto pa 36.

"Gledalci so bili tudi na prizorišču v Mariboru, ki je bil sicer videti kot gladiatorska arena, kjer sta se spopadla sedanji in nekdanji premier. Tam so lahko aktivno sodelovali in interes za ogled je bil res velik," razlaga.

Občinstvo na zadnjem soočenju na POP TV
Občinstvo na zadnjem soočenju na POP TV
FOTO: Aljoša Kravanja

Nekaj podpornikov je lahko sinoči prišlo tudi v naš hišni studio, ki je prav tako prostorsko omejen, na tribunah smo lahko videli tesne sodelavce, sedanje in nekdanje ministre, družinske člane politikov.

"Soočenja v živo bi si želelo ogledati še več ljudi, vendar smo bili na žalost vedno omejeni s prostorom. Morda pa bomo za prihodnje volitve razmišljali o kakšnem večjem prostoru in uspeli povabiti še več gledalcev, kajti zanimanje za oglede v živo je res ogromno," napoveduje Košec.

Premagovanje stresa

Volilna kampanja je zdaj končana, nastopil je volilni molk. Včasih je veljal za vse, danes pa le za politične akterje, ki tik pred zdajci ne smejo več plakatirati, organizirati politične shode ali kako drugače vplivati na volivce. Je pa za političnimi akterji ena najintenzivnejših kampanj doslej. Kako so v zadnjih tednih sproščali stres, so pred soočenjem pripovedovali pred našo kamero.

"Vsak dan imam enako rutino, vstanem, malo telovadim, zdravo jem, včasih tudi mrzla prha.," je svojo vsakodnevno rutino opisal Golob. "Jutranji tek in pred velikimi napori kakšno plezanje," je razlagal Janša. "Vsak dan s tekom in športom," je tudi Vrtovec poudarjal zdrav duh v zdravem telesu. Niso pa tega počeli vsi.

"Žal ne, ampak pogled nase mi kaže, da bom moral telovaditi," je prostodušno priznal Han. "Z branjem stripov. To pri meni še vedno dobro deluje, zlasti zvečer," je o spopadanju s stresom pripovedoval Prebilič. "Če sem bil lačen, sem jedel hamburgerje, sicer pa sem šel od vrat do vrat," Logar pravi, da so mu energijo dajali ljudje.

"Veseli smo, da smo na finišu," je dejal Mesec, ki pravi, da ima ves čas isto zdravilo proti stresu, hojo. S sprehodi v naravi se je skušal pomiriti tudi Feratović, ki je priznal, da je po tem napornem obdobju utrujen, saj s kolegi niso profesionalni politiki. Da ni utrujen, pa je zatrdil Stevanović, ki je dejal, da mu fizična pripravljenost tega ne dopušča, stresnega načina življenja pa je vajen.

Bogata vsebina

Z zadnjim soočenjem se zaključuje veliki predvolilni projekt naše medijske hiše. "Mislim, da smo tokrat res pokazali nek nov pristop k pokrivanju volitev," pravi Majerjeva, ki naniza, kaj vse je že bilo narejenega.

Za nami je šest velikih soočenj v petih slovenskih mestih (Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Koper), ki so jih poleg Petre Kerčmar vodili tudi ostali znani voditeljski obrazi Edi Pucer in Darja Zgonc, Jani Muhič in Maja Sodja. Soočenja so se posebej osredotočala na gospodarstvo, varnost, zdravstvo. Videli smo eno najgledanejših oddaj slovenskih televizij sploh in najgledanejše soočenje, odkar so merjenja.

Pripravili smo sedem poglobljenih intervjujev s predsedniki strank, s katerimi smo združevali vse naše platforme - od televizije, VOYA, spletne strani, družbenih omrežij. Ves čas je vse vsebine preverjala ekipa Dejstev. Imeli smo deset pogovorov ena na ena v oddaji Svet na Kanalu A s predstavniki strank. Naredili smo štiri podkaste, eden sledi še po volitvah z našimi novinarji, ki so analizirali soočenja. Na spletu smo analizirali programe strank, postavljali še dodatna vprašanja.

Volilni rezultati bodo projicirani na stolpnico na Trgu republike

Veliki finale projekta pa nas seveda še čaka. Nedelja, volilni dan. Naše ekipe bodo že od jutra spremljale dogajanje na voliščih, kandidate, ko volijo. Prisotni bomo v vseh štabih, kjer strankam kaže, da imajo možnost vstopa v parlament. Mediana bo za nas opravljala vzporedne volitve, ki jih bomo objavili takoj ob 19. uri. "Letos pripravljamo tudi novost, gledalci si bodo lahko volilne izide ves čas ogledali ne samo preko naše televizije, ampak tudi na Trgu republike. Rezultate bomo namreč projicirali na stolpnico NLB, kjer se bodo ves čas volilnega večera tudi osveževali," pojasnjuje Majerjeva.

Program v živo se bo na televiziji začel ob 18.00, pričakali bomo najprej rezultate vzporednih volitev, nato prve delne neuradne izide. "In dokler ti ne bodo kolikor toliko jasni, torej jasni vse do te mere, da bomo vedeli, katere stranke bodo prišle v parlament, toliko časa bomo imeli program," vodja uredništva napoveduje program še pozno v večer. V studiu bomo analizirali politične posledice, ves čas bomo aktivni tudi na družbenih omrežjih.

Sestavljanje lastne koalicije

Novost pripravljamo tudi na naši spletni strani. Načrtujemo posebno naslovnico, kjer bomo povezani z Državno volilno komisijo (DVK). "Pri nas boste dobili popolno sliko, vse informacije, povezane z rezultati, vsebino in možnimi koalicijami," pojasnjuje urednik 24ur.com Jure Tepina.

Točno ob 19.00 bodo s posebno uporabniško izkušnjo na voljo vzporedne volitve, tam boste videli tudi strukturo volivcev po spolu, starosti in izobrazbi.

Takoj, ko bodo na voljo prve preštete glasovnice, se naša naslovna stran posveti delnim neuradnim izidom in takoj, ko bodo preštete in vnešene, bodo že pri nas.

Sestavi svojo koalicijo: danes so stolčki še sivi, jutri zvečer se bodo obarvali
Sestavi svojo koalicijo: danes so stolčki še sivi, jutri zvečer se bodo obarvali
FOTO: 24ur.com

"In še najboljši del ... kot se bodo razporejali mandati, tako boste lahko sestavljali svojo koalicijo. Lahko boste poklikali stranke, mandati se bodo avtomatsko seštevali in če vaša kombinacija preseže 46 poslancev, ste postali uspešen mandatar," ponazori Tepina.

