SLOVENIJA ODLOČA 2026

Zadnje veliko soočenje: predsedniki devetih strank prihajajo na POP TV

Ljubljana , 20. 03. 2026 12.07 pred 47 minutami 1 min branja 30

V.L.
Petra Kerčmar

Zadnje veliko soočenje na naši televiziji, štiri ure pred začetkom volilnega molka. Še zadnjič bodo argumente v tej ostri predvolilni kampanji pri Petri Kerčmar soočili predsedniki devetih političnih strank, ki v zadnjih anketah Mediane kotirajo najviše.

FOTO: 24UR

V studio POP TV prihajajo Robert Golob, Janez Janša, Jernej Vrtovec, Anže Logar, Luka Mesec, Matjaž Han, Zoran Stevanović, Jasmin Feratović in Vladimir Prebilič

Kdo koga poziva, naj se poslovi? Kako bi in bodo ustavili draginjo? Cene goriv, hrane? Ali bomo pustili, da podivjajo? In - kdo s kom v koalicijo? Resnica h Golobu ali Janši? Bi lahko za presenečenje poskrbel Logar? A v zameno za kaj?

Tudi tokrat bo ekipa Dejstev preverjala izrečene besede. Ali držijo? Ugotovitve bodo sproti objavljali na naši spletni strani.

FOTO: Dejstva

Začnemo ob 20. uri, takoj po oddaji 24UR.

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

magnusen
20. 03. 2026 12.56
V nedeljo ob 19h odprem penino...
+1
1 0
Pajo_36
20. 03. 2026 12.54
Za vikend se pripravlja napad Black Cubea spet...sam tolk... in seveda množične kršitve SDSa volilnega molka, kot zmeraj....še v nedeljo, kot ponavadi bo s Trstenjakove na vse možne mobitele poslan SMS glasovanja za Jufko...afere Levice = 0 ! In Piratov !
-1
0 1
mahar123
20. 03. 2026 12.56
afera levice-fotopub
0 0
ježevka123
20. 03. 2026 12.53
Ankete Mediane so prirejene. Vsi bi morali priti na soočenje.
0 0
tornadotex
20. 03. 2026 12.48
Petra ne skači jim v besedo...Naj se enkrat za vselej sfajtajo do konca...samo pripeljite kakšnega varnostnika več..imeti mora vsaj čez 2 metra...ker po vsej verjetnosti, se bo danes g. Golobu odpeljalo...
+3
3 0
flisd
20. 03. 2026 12.45
Zakaj pa zdaj 9? To je mal odstopanje od lastnih pravil.
0 0
Buča hokaido
20. 03. 2026 12.41
Komaj čakam uro 22.00, ko bo konec tega bedastega komentiranja.
-1
1 2
JožeP
20. 03. 2026 12.40
POP TV ! Osma stranka po zadnjih anketah Mediane je stranka PREROD g. Vladimirja Prebiliča !? Napisali ste pa da bo v studiju stranka Pirati ! Kako to, ni pravično. Lp
+1
1 0
frenk7
20. 03. 2026 12.40
V tej medijski hiši izgleda deluje stockholmski sindrom,.... v zadnjem obdobju pacient odkrito napada uredništvo, da ne poroča dovolj dobro o njemu, ... v oddajah pa izrazito podpirajo in protežirajo desnico.... žrtev postane odvisna od pritiskov in mrcvarjenja, se nanje navadi in jih pogreša, noče izgubiti,.... samo tako lahko razumemo njihovo naklonjenost desnici, pacientu in janšizmu.
-3
1 4
Rožle Patriot
20. 03. 2026 12.36
VRHUNSKI REZULTATI "SVOBODE" --- -- KOLIKO OBLJUB, ŠKODE IN LAŽI V 4 LETIH --- 1. Ukinili so Muzej slovenske osamosvojitve. --- 2. Ukinili so nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. --- 3. Spremenili so zakon o dohodnini tako, da je prinesel nižje plače in višje davke. --- 4. Uvedli so zakonsko podlago, da nam lahko tajno sledijo brez sodne odločbe. --- 5. Ne upoštevajo potreb in gmotnega položaja upokojencev. --- 6. Ne upoštevajo potreb občin po ustrezni višini povprečnine. --- 7. Izvajajo politični pritisk na vodstvo RTVS in Ustavno sodišče RS. --- 8. Z interventnim zakonom za skrajšanje čakalnih dob so se čakalne vrste še podaljšale. -- 9. Za številne nujne investicije v zdravstvu so izgubili evropska sredstva. --- 10. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje so spremenili v obvezni zdravstveni prispevek. --- 11. Obljubili so 3000 stanovanj na leto, a zgradili niso niti enega. Vsa novozgrajena stanovanja so projekti prejšnje vlade. --- 12. Obljubili so kakovost in dostopnost domov za starejše, a dosegli daljše čakalne vrste zaradi kadrovskega primanjkljaja ob praznih kapacitetah domov. --- 13. Košarica cen hrane naj bi se znižala, a v praksi so cene tudi do 30 odstotkov višje. --- 14. 50.000 kmetov ni prejelo pomoči zaradi visokih cen energentov. --- 15. Vračajo globe in razveljavljajo postopke za prekrške, storjene v času epidemije covida-19. --- 16. Ob 4-kratnem povečanju števila nezakonitih prehodov meje odstranjujejo ograje na meji. --- 17. Nedopustno usmerjajo policijo glede javnih shodov in tako ustrahujejo kmete. --- 18. Ukinili so urad za demografijo s sedežem v Mariboru. --- 19. Ustavili so izvedbo del na projektih državnih cest. --- 20. Zmanjšali so sredstva za železniško infrastrukturo. --- 21. Sprostili so sporni projekt graditve kanala C0. --- 22. Niso preprečili visokih cen pogonskih goriv in energentov. --- 23. Prepočasi so ukrepali pri pomoči gospodarstvu. --- 24. Daleč najbolj konkreten oz. viden rezultat je prestavljanje t. i. časovnic. --- 25. Po letu dni dajanja obljub so obljubili, da ne bodo več obljubljali. --- 26. Tina Gaber je počistila vso konkurenco v parlamentu --- 27. Tik pred uveljavitvijo zakona o evidencah v igri tudi zamrznitev ------ 28. Nakup stavbe vredno 1,7 milijona evra, odšteli kar 7,7 milijona evra, ---- 29. Novi Ministrici za kmetijstvo so "podtaknili" preveliko izobrazbo, saj se sama ni zavedala kaj bere z lista --- 30. Davkoplačevalci plačujemo 2000 evrov mesečne najemnine, Golobu in njegovi partnerici za luksuzno stanovanje v LJ ---- 31. Emilija Stojmenova Duh nabavila prenosnike za 6,5 milijona evrov, ki niso uporabni niti za kalkulator! 32. Z novim ministrom za okolje in prostor -- .. -- Nad ključnim vodonosnikom se bo gradil kanal brez presoje vplivov na okolje! 33. Uvedli vam bodo 5 tarifni sistem, s katerim se strinjajo samo davčni oazarji z romunskimi računi ---- 34. RTV prispevek bo po novem letu 14 evrov .. program pa bo še večja katastrofa --- 35. 5 tarino sranje -- Več tarif, večji strošek. Logično !!! -- .. 36. Nov davek na stanovanjske nepremičnine doletel vse tiste, ki imajo v lasti dve ali več nepremičnin oziroma stavbeno zemljišče. Slednji bo znašal 1,45 odstotka posplošene vrednosti nepremičnine --- .. 37. 100 virtualih hišic na mesec --- .. 38. Božičnica, ki vam jo bo plačal Janez Janša --- .. 39. Davek na dolgotrajno oskrbo, ki je nikoli ne bo --- .. 40. In še za samo filnale - BLACK CUBE - 10% NAPREJ ------ ŽIVELA SVOBODA !!! PLEŠITE - 10% NAPREJ !!!
+7
9 2
sektor1
20. 03. 2026 12.39
In pa glavno, koliko podjetij je zapustilo slovenijo in preselilo poslovanje v sosednjo Hrvaško, BiH in Srbijo ! OGROMNO !
+3
4 1
simc167
20. 03. 2026 12.41
Aja, naštej jih nekaj.
+0
1 1
tornadotex
20. 03. 2026 12.50
Konec je z to vlado...ob takšnih dokazih jih ne moreš še enkrat voliti !!
-1
0 1
frenk7
20. 03. 2026 12.36
Še zadnji poizkus medija , da se podpre janšo,.... ker se Golobu nasmiha prepričljiva zmaga.
-5
4 9
jugatneme
20. 03. 2026 12.36
Golob bo spet povedal kako je kričal v Bruslju "dršte lopova"
+3
5 2
20. 03. 2026 12.28
Kaj spet bomo govorili o nekih posnetkih ki vse nas ne briga? Nevem za ostale ma mene zanima kako bom živel že zdej hodim iz mesca v mesec regres pa itak se porabi na zavarovanju in popravilu stare kante od avta. briga mene če je neka ženska al tip ki 1. V življenju slišim za njega ali pa nekdo je pokradu 100 tisoč iz države to bo že reševala policija itd.
+3
5 2
frenk7
20. 03. 2026 12.35
Znana manira tistih, ki težko opravičijo svoja dejanja iz preteklosti je, pri tem prednjačijo fašist, janševci in farški je, da bi vse sile in pogovor usmerili v prihodnost, preteklost je pa pač taka kot je,..... ne, ne janševci, tudi preteklost mora dobiti svoj epilog, kakršen že.
-3
2 5
Buci in Bobo
20. 03. 2026 12.28
Đasmin in Hakala znaga jima ne uide.
+1
2 1
Rožle Patriot
20. 03. 2026 12.37
.... a da ga dira .. hehe !!!
+2
2 0
kick.your-ass
20. 03. 2026 12.28
Golob bo zopet lagal kot sraka :) in podtikal drugim :)
+6
7 1
heroj2000
20. 03. 2026 12.27
Glede na to, da Pop forsira Janšo je gledanje brezveze. Velika večina nas je že odločenih.
-10
2 12
kick.your-ass
20. 03. 2026 12.29
velika večina katerih? zapriseženih. Neverjetno, enkrat ne forsirajo levice in so uravnoteženi in že jokate. res ste navajeni na privilegije. Jenul pa naj gre zbirat zamaške za kolesarje :))
+9
9 0
Buci in Bobo
20. 03. 2026 12.32
Sploh ni res kr si povedal. Prisluki so kr neki, ker v njih ni glavnih glav, larifari od klemenčičeve so bla bla. Še dva dni je čas da se pojavijo glavni akterji ujeti v prisluhe in da mi to vidimo.
+0
2 2
jugatneme
20. 03. 2026 12.35
Vsi so na dopustu.
+1
1 0
Rožle Patriot
20. 03. 2026 12.39
... kam ste se odločili ... parkerat v kanto !!!
+1
1 0
jugatneme
20. 03. 2026 12.26
Da vidimo, kdo bo koga danes napadel, verbalno.... Bo to Mesec, Golob, Janša, Stevanović???
+0
1 1
Mehtilda
20. 03. 2026 12.24
Mene pa zanima, a boste tokrat novinarji poskušali izvedeti o realnih programih strank, o njihovem mnenju glede različnih tem, al boste spet vzpodbujali vsesplošno obtoževanje
+2
2 0
bronco60
20. 03. 2026 12.24
A ne bi bil boljš Mr.Bean, pa to.
0 0
Vera in Bog
20. 03. 2026 12.11
A je res treba to, saj so že vse povedali :P
+1
1 0
