Zadnji dan za glasovanje po pošti, prijava za druge oblike do srede

Volivci morajo vlogi priložiti ustrezno dokazilo, oddajo pa jo preko spletnega portala eUprava https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html, so navedli na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).
Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in invalidi so morali sicer glasovanje po pošti iz Slovenije najaviti do srede v prejšnjem tednu.
Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo avtomatično prejmejo po pošti. Lahko pa bodo glas oddali tudi 22. marca na enem od volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.
Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, pa so morali DVK do 19. februarja sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.
Rok za druge oblike glasovanja sreda
Na volitvah bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju na volišču Omnia. Pred tem se morajo prijaviti, rok za to se izteče v sredo. Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko oddate na portalu eUprava (z e-identiteto ali brez nje).
Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Vlogi za glasovanje na domu je treba priložiti zdravniško potrdilo. Tudi za takšne oblike glasovanje se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo.
Za predčasno glasovanje se ni treba prijaviti - potekalo bo od torka do četrtka
Predčasno glasovanje pred nedeljskimi volitvami se bo na posebnih voliščih začelo v torek in bo potekalo do četrtka med 7. in 19. uro. Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije.
Obvestilo o prilagojenem delovanju Upravne enote Ljubljana
Od danes do ponedeljka, 23. marca, bodo uslužbenci Upravne enote Ljubljana izvajali naloge, povezane z izvedbo rednih volitev v državni zbor. Zaradi navedenih obveznosti zaposlenih bo poslovanje upravne enote ter delovanje okenc na lokaciji Linhartova cesta 13 in Tobačna ulica 5 v Ljubljani začasno prilagojeno, so sporočili z upravne enote.
