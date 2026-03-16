Zadnji dan za glasovanje po pošti, prijava za druge oblike do srede

Volivci morajo vlogi priložiti ustrezno dokazilo, oddajo pa jo preko spletnega portala eUprava https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html, so navedli na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in invalidi so morali sicer glasovanje po pošti iz Slovenije najaviti do srede v prejšnjem tednu.

Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo avtomatično prejmejo po pošti. Lahko pa bodo glas oddali tudi 22. marca na enem od volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, pa so morali DVK do 19. februarja sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.