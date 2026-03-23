Zahod moder, vzhod rumen: Svoboda najbolj prepričala v Novi Gorici, SDS pa v Škofji Loki

Na nedeljskih državnozborskih volitvah je po delnih neuradnih podatkih Državne volilne komisije (DVK) glasovalo 1.175.173 volivcev oziroma 69,32 odstotka vseh volilnih upravičencev. Največ volivcev je na volišča prišlo v volilni enoti Kranj, najnižjo udeležbo pa so zabeležili v volilni enoti Ptuj.

Po drugi strani je najmanj volivcev na volišča prišlo v Lendavi, in sicer 56,15 odstotka. V volilnem okraju Ljubljana Center je bila udeležba 58,6-odstotna, nizko, manj kot 60-odstotno udeležbo pa so zabeležili še v okrajih Ilirska Bistrica in Maribor 7.

Več kot 75-odstotno volilno udeležbo so zabeležili še v okrajih Ljubljana Vič-Rudnik 1, Mozirje, Domžale 1, Žalec 2, Škofja Loka 1 in Vrhnika.

Med posameznimi okraji je bila volilna udeležba najvišja v okraju Škofja Loka 2, tam je na volišča prišlo kar 80,57 odstotka volilnih upravičencev. V okraju Kranj 3 se je volitev udeležilo 78,84 odstotka volivcev, v okraju Ljubljana Šiška 4 78,10 odstotka, v Ivančni Gorici pa 77,43 odstotka.

Stranka Gibanje Svoboda, relativna zmagovalka današnjih državnozborskih volitev, je zmago slavila v treh volilnih enotah v osrednjem in zahodnem delu države, v preostalih petih pa je zmagala sicer drugouvrščena SDS. Je pa Svoboda največ glasov dobila v 45 od 88 volilnih okrajev.

Med osmimi volilnimi enotami se je Svoboda na prvo mesto uvrstila le v treh. Zmagala je v volilni enoti Postojna, kjer je dobila 34,73-odstotno podporo, volilni enoti Ljubljana Center, kjer je zanjo glasovalo 29,11 odstotka volivcev, ter v enoti Ljubljana Bežigrad, kjer jo je obkrožilo 29,17 odstotka volivcev.

Drugouvrščena SDS je medtem zmagala v petih volilnih enotah. Najbolj prepričljivo so jo podprli v volilni enoti Ptuj, kjer je prejela 32,73 odstotka glasov. V volilni enoti Celje je zanjo glasovalo 31,31 odstotka volivcev, v volilni enoti Maribor 30,82 odstotka, volilni enoti Novo mesto 29,46 in v volilni enoti Kranj 27,72 odstotka.

Tudi v vseh 88 volilnih okrajih sta slavili bodisi Svoboda bodisi SDS. Prva je največ glasov dobila v 45 okrajih, druga pa v 43 okrajih.

Svoboda je najbolj prepričljivo zmagala v volilnem okraju Nova Gorica 2, kjer jo je podprlo 43,52 odstotka volivcev. Več kot 40 odstotkov volivcev je prepričala tudi v okraju Koper 1 (41,48 odstotka) in Hrastnik-Trbovlje (41,2 odstotka).

SDS je največ volivcev podprlo v Ivančni Gorici, in sicer 44,22 odstotka. Več kot 40-odstotno podporo je ta stranka dobila tudi v volilnih okrajih Šentjur (42,11 odstotka), Ribnica-Dobrepolje (41,13 odstotka), Škofja Loka 2 (40,90 odstotka) in Slovenske Konjice (40,59 odstotka).

V večini volilnih okrajev sta se obe vodilni stranki izmenjali na prvih dveh mestih, le v štirih okrajih so se na drugo mesto uvrstile druge stranke. V okrajih Ljubljana Center in Ljubljana Šiška 1 se je na drugo mesto z 19,67-odstotno podporo uvrstila lista Levica in Vesna, v Laškem je bila na drugem mestu SD, v okraju Škofja Loka 2 pa lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča.