SLOVENIJA ODLOČA 2026

Zahod moder, vzhod rumen: Svoboda najbolj prepričala v Novi Gorici, SDS pa v Škofji Loki

Ljubljana , 23. 03. 2026 08.25 pred 7 urami 3 min branja 576

Avtor:
A.K. STA
Razporeditev glasov po Sloveniji

Volitve so prinesle izredno tesen razplet. Podatki državne volilne komisije kažejo, kako se je Slovenija skorajda dobesedno razdelila na rumeni in modri pol.

Na nedeljskih državnozborskih volitvah je po delnih neuradnih podatkih Državne volilne komisije (DVK) glasovalo 1.175.173 volivcev oziroma 69,32 odstotka vseh volilnih upravičencev. Največ volivcev je na volišča prišlo v volilni enoti Kranj, najnižjo udeležbo pa so zabeležili v volilni enoti Ptuj.

FOTO: Aljoša Kravanja

Med posameznimi okraji je bila volilna udeležba najvišja v okraju Škofja Loka 2, tam je na volišča prišlo kar 80,57 odstotka volilnih upravičencev. V okraju Kranj 3 se je volitev udeležilo 78,84 odstotka volivcev, v okraju Ljubljana Šiška 4 78,10 odstotka, v Ivančni Gorici pa 77,43 odstotka.

Več kot 75-odstotno volilno udeležbo so zabeležili še v okrajih Ljubljana Vič-Rudnik 1, Mozirje, Domžale 1, Žalec 2, Škofja Loka 1 in Vrhnika.

Po drugi strani je najmanj volivcev na volišča prišlo v Lendavi, in sicer 56,15 odstotka. V volilnem okraju Ljubljana Center je bila udeležba 58,6-odstotna, nizko, manj kot 60-odstotno udeležbo pa so zabeležili še v okrajih Ilirska Bistrica in Maribor 7.

Kako so glasovali Slovenci?

Stranka Gibanje Svoboda, relativna zmagovalka današnjih državnozborskih volitev, je zmago slavila v treh volilnih enotah v osrednjem in zahodnem delu države, v preostalih petih pa je zmagala sicer drugouvrščena SDS. Je pa Svoboda največ glasov dobila v 45 od 88 volilnih okrajev.

FOTO: DVK

Med osmimi volilnimi enotami se je Svoboda na prvo mesto uvrstila le v treh. Zmagala je v volilni enoti Postojna, kjer je dobila 34,73-odstotno podporo, volilni enoti Ljubljana Center, kjer je zanjo glasovalo 29,11 odstotka volivcev, ter v enoti Ljubljana Bežigrad, kjer jo je obkrožilo 29,17 odstotka volivcev.

Drugouvrščena SDS je medtem zmagala v petih volilnih enotah. Najbolj prepričljivo so jo podprli v volilni enoti Ptuj, kjer je prejela 32,73 odstotka glasov. V volilni enoti Celje je zanjo glasovalo 31,31 odstotka volivcev, v volilni enoti Maribor 30,82 odstotka, volilni enoti Novo mesto 29,46 in v volilni enoti Kranj 27,72 odstotka.

Tudi v vseh 88 volilnih okrajih sta slavili bodisi Svoboda bodisi SDS. Prva je največ glasov dobila v 45 okrajih, druga pa v 43 okrajih.

Svoboda je najbolj prepričljivo zmagala v volilnem okraju Nova Gorica 2, kjer jo je podprlo 43,52 odstotka volivcev. Več kot 40 odstotkov volivcev je prepričala tudi v okraju Koper 1 (41,48 odstotka) in Hrastnik-Trbovlje (41,2 odstotka).

SDS je največ volivcev podprlo v Ivančni Gorici, in sicer 44,22 odstotka. Več kot 40-odstotno podporo je ta stranka dobila tudi v volilnih okrajih Šentjur (42,11 odstotka), Ribnica-Dobrepolje (41,13 odstotka), Škofja Loka 2 (40,90 odstotka) in Slovenske Konjice (40,59 odstotka).

V večini volilnih okrajev sta se obe vodilni stranki izmenjali na prvih dveh mestih, le v štirih okrajih so se na drugo mesto uvrstile druge stranke. V okrajih Ljubljana Center in Ljubljana Šiška 1 se je na drugo mesto z 19,67-odstotno podporo uvrstila lista Levica in Vesna, v Laškem je bila na drugem mestu SD, v okraju Škofja Loka 2 pa lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča.

Kdo je 'notri', koga ni? Številni znani obrazi ostali pred pragom DZ

Med Svobodo in SDS 7773 glasov razlike, SD in Demokrati le 87

KOMENTARJI576

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmago56
23. 03. 2026 16.53
Od teh volitev imajo korist edino politkolesarji, ker jim ne bo treba kolesariti. Janul pa bo za uspešno propagiranje goloba še za nove plenice zaslužil.
Odgovori
0 0
peresni
23. 03. 2026 16.46
Na Nori24 poročajo, da se iščejo krediti v Srbiji....dolgove in tuje vohune bo treba zdaj vseeno plačati
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
23. 03. 2026 16.42
Čelavi bo spet 2 leti jokal kot Kalimero: to je nepravda!
Odgovori
-1
1 2
Slavko BabIč
23. 03. 2026 16.39
Jufka je rekel, da se bo poboljšal, če bo mandatar, ha,ha!
Odgovori
+0
1 1
peresni
23. 03. 2026 16.38
Baje so izdajalci zopet zmagali. Kot v drugi vojni
Odgovori
+0
2 2
peresni
23. 03. 2026 16.31
Kaj zdaj ..so ti izdajalci črni, beli ali rumeni...meni se zdijo predvsem čisto bledi in zaripli.
Odgovori
-1
1 2
Dddddddd
23. 03. 2026 16.29
Mislim, da je jasno kdo je izgubil te volitve.. Levi blok je izgubil 13 mandatov. In to je velika zmaga? Tudi ce bodo lahko naredili koalicijo bodo morali nekatere svoje absurdne ideje opustit in se zaceti prilagajat bolj desnim opcijam. Tako da - se pocasi premikamo na boljse.
Odgovori
+2
3 1
Slavko BabIč
23. 03. 2026 16.40
Mi govorimo o temu, kdo je zmagal! in to ni Janez!
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
23. 03. 2026 16.19
Štajerci zaradi takega rezultata, vam bomo začeli na Trojanah zaračunavati vstopnino.
Odgovori
-1
2 3
Grande cojones
23. 03. 2026 16.40
Smo res vsekani. V G.Radgoni so pa postali totalni butli, saj je Radgona vedno bila koliko toliko pametna..
Odgovori
0 0
bobiv
23. 03. 2026 16.19
Janšeki vi kar jočite, sreča, da na volitvah niste zmagali!
Odgovori
-1
1 2
bobiv
23. 03. 2026 16.10
Pa moji Mariborčani, kaj je z vami? Sds?
Odgovori
-2
2 4
mackon08
23. 03. 2026 16.03
Najmanjša udeležba v Lendavi, tipično za Orbanove hlapce.
Odgovori
-2
2 4
Mare Nostrum
23. 03. 2026 16.14
mama ti je orbanov hlapec
Odgovori
+4
4 0
žekdo100
23. 03. 2026 15.56
Malo me je sram, da živim na vzhodu Slovenije.
Odgovori
-4
4 8
kdoto
23. 03. 2026 16.28
mene pa da živim med žabam..
Odgovori
+1
1 0
roberto1234
23. 03. 2026 15.12
golob,golob kaj si baraba.Z našim denarjem si kupil to minimalno prednost pokvarjenec.upam da ti zaskrta do konca v tem mandatu
Odgovori
+2
10 8
bobiv
23. 03. 2026 16.12
Janša je z našim denarjem plačal Izraelce, pa si pri tem tiho!
Odgovori
+0
3 3
Anion6anion
23. 03. 2026 15.05
Najbolj sem se smejal ko sem izvedel da do vsi tisti ki so v tem mandatu prestopili iz stranke v drugo, ostali kaznovani in se niso uvrstili ponovno v parlament!
Odgovori
+10
10 0
Mihael12
23. 03. 2026 15.29
Pozabil na šiviljo?
Odgovori
+4
5 1
Kumul
23. 03. 2026 15.31
Sploh pa demokrat Vatovec🫢.
Odgovori
+3
3 0
Pajo_36
23. 03. 2026 14.56
Seveda pri nas SDS Škofja Loka škrta, more bit za SDS, to ne poznajo druzga. Dabogda vam zmanjkal nafte za traktorje res. Končno so se navadl na krožnga tam, kašne kamikaze so to bli tam, joooj ! Še vsak k me je za keš n... je bil iz 4220, beri Žan Mahnič okoliš + Škofja Loka 1 volilni okraj....
Odgovori
-8
3 11
borjac
23. 03. 2026 14.56
Ni kaj razmišljati , Zahod je pač Zahod , Vzhod pa je kar pač je...
Odgovori
-5
3 8
FreedomMan
23. 03. 2026 14.49
Na srečo nam je uspelo zaustaviti talmudovce in avtokratu preprečili trumpizacijo Slovenije.
Odgovori
-2
5 7
zmerni pesimist
23. 03. 2026 14.28
Cela slovenija skoraj rumena samo rit je modra
Odgovori
+7
11 4
FreedomMan
23. 03. 2026 14.48
Na srečo je povsod dovolj progresivnih ljudi da smo zaustavili mossadovce
Odgovori
-2
6 8
kdoto
23. 03. 2026 16.29
misliš reči, zaščitili naše politiko, da bodo lahko koruptivni dalje?
Odgovori
0 0
Mi komunisti
23. 03. 2026 14.27
Kdo je Golobu vlado fkral???
Odgovori
+0
3 3
Martinović
23. 03. 2026 14.21
Sever rumen, jug moder!!!
Odgovori
+5
7 2
