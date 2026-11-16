Zakaj je padel kranjski župan? Glavni razlogi za presenetljivi razplet

"Rezultat je bil do neke mere presenetljiv. Če bi me vprašali pred enim mesecem, bi si upal trditi, da se bosta v drugi krog uvrstila Černe in Rakovec. Očitno pa je po aferi okoli zemljišča za pravoslavno cerkev prišlo do preobrata v volji volivcev," je dejal Simon Šubic, prepričan, da je na ta račun aktualni župan Matjaž Rakovec izgubil kar nekaj glasov.

Ni pa bilo nujno to odločilno. Rakovcu (SD) so protikandidati v volilni kampanji večinoma očitali premajhno učinkovitost in projekte, ki za Kranj morda niso bili najbolj potrebni. "Mogoče sta pri tem Rakovec in njegova ekipa v zadnjih štirih letih naredila kakšno napako v oceni prioritete projektov," je razmišljal Šubic.

Pri kandidatki NSi, ki jo podpirata tudi SLS in Fokus, je volivce morda pritegnila njena umirjena kampanja, ki je bila drugačna od drugih. "Irena Dolenc je izkušena lokalna političarka, ki je že dolgo v mestnem svetu. Vodila je zelo umirjeno kampanjo. Verjetno pa ji je malo pomagalo tudi to, da kandidatka SDS Karin Planinšek sodi v mlajšo generacijo in je morda kakšen glas zato šel k njej namesto k Planinškovi," razmišlja sogovornik.

Po rezultatih prvega kroga težko napoveduje, kdo bo zmagovalec. "Običajno v Kranju zmagajo levosredinski kandidati, kar je Janez Černe kot nekdanji član SD. Dolenčeva prihaja iz desne stranke, ampak njeno razmišljanje in delovanje sta bolj široka, zato bi lahko dobila tudi nekatere glasove iz leve sredine," je ocenil Šubic.