Zakaj je padel kranjski župan? Glavni razlogi za presenetljivi razplet

"Rezultat je bil do neke mere presenetljiv. Če bi me vprašali pred enim mesecem, bi si upal trditi, da se bosta v drugi krog uvrstila Černe in Rakovec. Očitno pa je po aferi okoli zemljišča za pravoslavno cerkev prišlo do preobrata v volji volivcev," je dejal Simon Šubic, prepričan, da je na ta račun aktualni župan Matjaž Rakovec izgubil kar nekaj glasov.
Ni pa bilo nujno to odločilno. Rakovcu (SD) so protikandidati v volilni kampanji večinoma očitali premajhno učinkovitost in projekte, ki za Kranj morda niso bili najbolj potrebni. "Mogoče sta pri tem Rakovec in njegova ekipa v zadnjih štirih letih naredila kakšno napako v oceni prioritete projektov," je razmišljal Šubic.
Pri kandidatki NSi, ki jo podpirata tudi SLS in Fokus, je volivce morda pritegnila njena umirjena kampanja, ki je bila drugačna od drugih. "Irena Dolenc je izkušena lokalna političarka, ki je že dolgo v mestnem svetu. Vodila je zelo umirjeno kampanjo. Verjetno pa ji je malo pomagalo tudi to, da kandidatka SDS Karin Planinšek sodi v mlajšo generacijo in je morda kakšen glas zato šel k njej namesto k Planinškovi," razmišlja sogovornik.
Po rezultatih prvega kroga težko napoveduje, kdo bo zmagovalec. "Običajno v Kranju zmagajo levosredinski kandidati, kar je Janez Černe kot nekdanji član SD. Dolenčeva prihaja iz desne stranke, ampak njeno razmišljanje in delovanje sta bolj široka, zato bi lahko dobila tudi nekatere glasove iz leve sredine," je ocenil Šubic.
Kaj Šubic napoveduje za drugi krog?
V drugem krogu pričakuje, da bo Černe, ki kandidira s podpisi volivcev, še bolj poudarjal transparentnost, jasnost ciljev in rokov projektov, ki si jih je zastavil v volilnem programu, na čemer temelji njegova kampanja. Sam izid pa bi bil po Šubičevem mnenju lahko odvisen tudi od tega, ali bo morda Rakovec v drugem krogu koga podprl.
Na vprašanje, ali je bila morda Rakovčeva prva napaka na poti do njegovega poraza spor s Černetom in njegova razrešitev s funkcije podžupana, Šubic odgovarja, da bi verjetno prej ali slej prišlo do razhoda med njima in bi se Černe v vsakem primeru podal na županske volitve.
Za Kranj tudi ni tako nenavadno, da volivci zamenjajo župana. Kranj namreč še ni imel izvoljenega župana, ki bi občino vodil tri mandate, za kar se je potegoval Rakovec. "Morda torej velja, da se Kranjčani po dveh mandatih župana naveličajo," je komentar nedeljskih volitev zaokrožil Šubic.
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