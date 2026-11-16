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Zakaj je padel kranjski župan? Glavni razlogi za presenetljivi razplet

Kranj, 16. 11. 2026 10.03 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
STA D.L.
Soočenje kandidatov za župana Kranja

Volilna nedelja je v Kranju prinesla poraz župana Matjaža Rakovca in drugi krog, v katerem se bosta za župansko funkcijo pomerila Janez Černe in Irena Dolenc. Odgovorni urednik časopisa Gorenjski glas Simon Šubic za takšen nekoliko presenetljiv razplet vidi več razlogov. Rezultata drugega kroga pa si ne bi upal napovedati.

Matjaž Rakovec
Matjaž Rakovec
FOTO: Luka Kotnik

"Rezultat je bil do neke mere presenetljiv. Če bi me vprašali pred enim mesecem, bi si upal trditi, da se bosta v drugi krog uvrstila Černe in Rakovec. Očitno pa je po aferi okoli zemljišča za pravoslavno cerkev prišlo do preobrata v volji volivcev," je dejal Simon Šubic, prepričan, da je na ta račun aktualni župan Matjaž Rakovec izgubil kar nekaj glasov.

Ni pa bilo nujno to odločilno. Rakovcu (SD) so protikandidati v volilni kampanji večinoma očitali premajhno učinkovitost in projekte, ki za Kranj morda niso bili najbolj potrebni. "Mogoče sta pri tem Rakovec in njegova ekipa v zadnjih štirih letih naredila kakšno napako v oceni prioritete projektov," je razmišljal Šubic.

Pri kandidatki NSi, ki jo podpirata tudi SLS in Fokus, je volivce morda pritegnila njena umirjena kampanja, ki je bila drugačna od drugih. "Irena Dolenc je izkušena lokalna političarka, ki je že dolgo v mestnem svetu. Vodila je zelo umirjeno kampanjo. Verjetno pa ji je malo pomagalo tudi to, da kandidatka SDS Karin Planinšek sodi v mlajšo generacijo in je morda kakšen glas zato šel k njej namesto k Planinškovi," razmišlja sogovornik.

Po rezultatih prvega kroga težko napoveduje, kdo bo zmagovalec. "Običajno v Kranju zmagajo levosredinski kandidati, kar je Janez Černe kot nekdanji član SD. Dolenčeva prihaja iz desne stranke, ampak njeno razmišljanje in delovanje sta bolj široka, zato bi lahko dobila tudi nekatere glasove iz leve sredine," je ocenil Šubic.

Soočenje kandidatov za župana Kranja
Soočenje kandidatov za župana Kranja
FOTO: Luka Kotnik

Kaj Šubic napoveduje za drugi krog?

V drugem krogu pričakuje, da bo Černe, ki kandidira s podpisi volivcev, še bolj poudarjal transparentnost, jasnost ciljev in rokov projektov, ki si jih je zastavil v volilnem programu, na čemer temelji njegova kampanja. Sam izid pa bi bil po Šubičevem mnenju lahko odvisen tudi od tega, ali bo morda Rakovec v drugem krogu koga podprl.

Na vprašanje, ali je bila morda Rakovčeva prva napaka na poti do njegovega poraza spor s Černetom in njegova razrešitev s funkcije podžupana, Šubic odgovarja, da bi verjetno prej ali slej prišlo do razhoda med njima in bi se Černe v vsakem primeru podal na županske volitve.

Za Kranj tudi ni tako nenavadno, da volivci zamenjajo župana. Kranj namreč še ni imel izvoljenega župana, ki bi občino vodil tri mandate, za kar se je potegoval Rakovec. "Morda torej velja, da se Kranjčani po dveh mandatih župana naveličajo," je komentar nedeljskih volitev zaokrožil Šubic.

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Kranj lokalne volitve Matjaž Rakovec Janez Černe Irena Dolenc Simon Šubic

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KOMENTARJI22

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biggbrader
16. 11. 2026 11.25
Tudi Lj. Đamijo bo treba počasi pospraviti in zgraditi stanovanja za malde.
Odgovori
0 0
FreedomMan
16. 11. 2026 11.25
Bravo Kranjčani, upam pa da bodo tudi Ljubljančani pametni.
Odgovori
0 0
Tinček25
16. 11. 2026 11.25
Sodelovanje s Stevanovičem je še bolj pogubno, kot sodelovanje z JJ, in prav je tako.
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0 0
bc123456
16. 11. 2026 11.24
Vse se vrača , vse se PLAČA-- ta šola je bila draga !!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
krjola
16. 11. 2026 11.20
očitno Stevanovic ne bo gradil pravoslavne cerkve v Kranju...
Odgovori
+3
3 0
Prototip
16. 11. 2026 11.21
bolj me je strah,da ne bo stala džamija,,,potem bo šele veselo,,,
Odgovori
+4
4 0
FreedomMan
16. 11. 2026 11.25
A sinagoga ti je ok, sprašujem za prijatelja.
Odgovori
0 0
Prototip
16. 11. 2026 11.20
Vsak ki se druži z stefanovičem,,,se potaplja,,,dec preveč forsira srbe in brani kriminalce....
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+4
5 1
Roadkill
16. 11. 2026 11.19
Stevanović ga je potopil, ker enako čaka tudi njega na volilni dan
Odgovori
+5
6 1
Victoria13
16. 11. 2026 11.16
Ljubljana ima že toliko tujcev s slovenskim državljanstvom, da Jankovič na koncu vedno zmaga. Pa džamije ne pozabite, ki jo je požegnal ravno Jankovič! Vi se pa sekirate za eno zemljo in eno cerkev?! V Ljubljani je tega kot listja in trave, pa se županu nič ne zgodi!
Odgovori
+0
2 2
SIX7
16. 11. 2026 11.14
Kako bo ponosni stevanovic opravicil investitorju, da ne more izpolniti obljubljenega?
Odgovori
+4
5 1
royayers
16. 11. 2026 11.14
Kaj je zdaj, bomo imeli pravoslavo cerkev ali ne?
Odgovori
+5
5 0
Prototip
16. 11. 2026 11.23
Prej bo džamija na sporedu
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
16. 11. 2026 11.11
Jankoviča si poglejte, Rakovc je amater proti njemu...ampak mediji in sodstvo je na stani Jankoviča!
Odgovori
+5
6 1
Nikdar več
16. 11. 2026 11.14
Amater? 8 let. Nagrabil si je dovolj!
Odgovori
+4
6 2
Nikdar več
16. 11. 2026 11.17
V 8ih letih.. Zadnjih Jankovičevih. Ljudje smo čudo! Ne čudo čudni! Da prepoznamo slabega župna v 8 letih ali več!? Ovce smo!
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-4
0 4
Omreznina2024
16. 11. 2026 10.55
Župan , če ne dela v korist avtohtonih ljudi , mu je mesto po Savi navzdol...................
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
16. 11. 2026 10.53
Sd je bil v kranju pravilno nagrajen. 85 let dela škodo slovenstvu in kranjčani so odprli oči
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+2
5 3
Nikdar več
16. 11. 2026 10.46
Zakaj naj bi padel dosedanji župan Kranja... Še sprašujete se? Delal je v dobro prišlekov (šiptarjev), ki jih je cel Kranj poln!!! Se več! Slovensko zemljo je bil pripravljen prodati Srbom za postavitev pravoslavne cerkve?! Hallo??!! Je Kranj Slovencev dom ali drugih? Pobere naj se ta prodana duša!!! Upam, da je ro tudi Stevota grob!
Odgovori
+16
16 0
Victoria13
16. 11. 2026 11.19
V Mariboru so pa v tem času brez velike medijske pozornosti prodali zemljo in postavili temeljni kamen ravno za pravoslavno cerkev!!!
Odgovori
+1
1 0
Artechh
16. 11. 2026 10.44
Obozujem te politicno korektne pikachu trenutke, k je vsem jasno sam oni ne smejo rect. 😂
Odgovori
+4
5 1
Deathstar
16. 11. 2026 10.40
Bravo Kranjčani, da ste se ga znebili.... Sedaj pa pogumno naprej in se lotiti še belih kapic....
Odgovori
+17
17 0
Artechh
16. 11. 2026 10.37
Seveda je bil rezultat presenetljiv ker ce samo omenis besedo ki ke razlog za to si cenzuriran, kera komedija je to. Nic ni presentljivo, sam misli se da z cenzuro lahko spreminjas dejstva
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+3
6 3
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