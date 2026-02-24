Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 ZOI 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Zakulisje soočenja: koga so se razveselili in kdo se je s kom rokoval?

Koper, 24. 02. 2026 20.05 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
Rebeka Tomaduz Nuša Dekleva
Prvo veliko soočenje osmih političnih strank v Kopru

Prvega predvolilnega soočenja v Kopru se je udeležila celotna predsedniška osmerica najmočnejših strank v državi. Politično ozračje se je začelo segrevati že dobro uro pred začetkom. A razen uradnega stiska rok in kratkega pozdrava premier Robert Golob in predsednik največje opozicijski stranke Janez Janša, ko sta sedela na maskerskem stolu, nista izmenjala besede. V tišino so rezali le aparati maskerk. In kako so se kadidati pripravljali na soočenje, preden so se kamere prižgale? Kdo je bil nasmejan in kdo je s kom poklepetal? Kaj po prvem soočenju na naši televiziji pravijo nekateri kandidati?

Veselje vseh, da so se povabilu na soočenje odzvali vsi. In koga od politične konkurence so se najbolj veselili? "Vseh," je odgovoril Anže Logar. "Pravzaprav vseh po vrsti," je priznal tudi Vladimir Prebili, medtem ko je bil Matjaž Han vesel, da so se vsi zbrali na kupu, prav tako Jernej Vrtovec. "To je prva liga in vesel sem, da sem del nje," je pred soočenjem dejal Zoran Stevanović. "Vsi so v redu," je dejal tudi Janez Janša, medtem ko Golob nekoliko drugače - "Zagotovo Janeza Janše."

Že pred srečanjem predsednikov dveh največjih strank je Golob dejal, da se rokuje z vsemi, ki jih sreča in da se nobenemu ne izogiba. Tudi Janša je dejal, da se bo prvo rokoval s tistim, ki bo pravi na vrsti. 

In prvemu je v roko segel predsedniku Socialnih, nato še Krščanskih demokratov, zelo na hitro pa še nekdanjemu strankarskemu kolegu Logarju. 

Tik pred prižigom kamer je sledil zadnji pregled zapiskov, spet drugi so že popoldan telo ali ogrevali ali hladili. Vrtovec je tekel, Prebelič si je v Kopru privoščil sladoled. 

Po zaključnem stisku rok pa - pravijo kandidati - kar nekaj presenečenj. "Sem pa presenečen vseeno nad tem, kako servirna je desnica do Trumpa in kako se ne zna niti distancirat, še manj pa obsodit njegove politike," je dejal Luka Mesec

"Plitka vsebina vladnih predstavnikov, dokaj visoko ujemanje, kako je treba rešiti stvari v zdravstvu, pri vseh ostalih, to je bilo pozitivno presenečenje," je po soočenju dejal Janša. 

"Me malo skrbi, da smo se zelo razdelili pri vprašanju vrednot in tudi pri vprašanju spoštovanju pravne države in mednarodnega prava," je ocenil Prebilič.

"Teme so bile prave in mislim, da je tudi diskusija pokazala to, da Slovenija želi politično spremembo," je menil Vrtovec. 

"Sem relativno zadovoljen, ker je bila debata vsebinska in ni bla žaljiva, je bila v nekem tonu, ki si ga tudi ljudje zaslužijo," je bil zadovoljen Han. 

A sodeč po naši anketi na 24ur.com, se delo za kandidate šele začenja. Večina je odgovorila, da jih včeraj ni prepričal nihče.

kandidati politika volitve volitve 2026
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
E.Nigma
24. 02. 2026 21.37
Nikoli ga nisem volil tokrat ga pa bom . Ali njega ali Andreja kosi
Odgovori
0 0
E.Nigma
24. 02. 2026 21.37
Ker z takimi bluzatorji delam cele dneve
Odgovori
0 0
NIAR
24. 02. 2026 21.35
Kdo bi se razveselil nekoga, ki ga je izdal?
Odgovori
0 0
E.Nigma
24. 02. 2026 21.35
Golob meni tudi ni pasalo tiste maske pa kr nekaj. Dejstvo pa je da je to po celi Evropi. Ti si ugasnil medij.
Odgovori
+1
1 0
Bučman
24. 02. 2026 21.33
Najbolj se je izkazal Robi pa čeprav je bil kibernetični napad iz Irana.
Odgovori
+1
1 0
E.Nigma
24. 02. 2026 21.32
Sledili so ven Janši kot malega pesa
Odgovori
+2
2 0
fljfo
24. 02. 2026 21.31
Izvijanja proletarskega revolucionarja pri dolgotrajni oskrbi pove vse...
Odgovori
+3
3 0
MatPaat
24. 02. 2026 21.28
Mene je prepričal Robi in sicer, da ga zagotovo ne volim. Dejstva ga postavljajo na LAŽ vedno znova.
Odgovori
+3
4 1
fljfo
24. 02. 2026 21.22
Stevo bi rad njihovo manjšino...Tega ne smemo dovoliti.
Odgovori
+2
3 1
Groucho Marx
24. 02. 2026 21.20
Karkoli razen skrajnih lewacov golobarjev in mesečnikov, uničevalcev gospodarstva in podjetniške ideje.
Odgovori
+6
8 2
kala 09
24. 02. 2026 21.06
Predstava za javnost.
Odgovori
+5
6 1
Potouceni kramoh
24. 02. 2026 21.05
In s tko usranimi in smrdljivimi rokami se gre Janša rokovat z drugimi kandidati?
Odgovori
-4
4 8
proofreader
24. 02. 2026 21.00
Raje prenašajte v živo kaj se dogaja s Picijem.
Odgovori
+8
8 0
Bolfenk2
24. 02. 2026 20.55
Mesec se čudi zakaj desni ne obsojajo Trumpa? Trump je za Ameriko naravnost idealen predsednik. Odpustil je družbene parazite iz državnih služb, uspešno lovi in deportira ilegalce iz ulic, ponovno je zagnal gospodarstvo, edini si iskreno želi mir v Ukraini.
Odgovori
+11
15 4
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 1. marcem višji socialni transferji
S 1. marcem višji socialni transferji
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543