Zakulisje soočenja: koga so se razveselili in kdo se je s kom rokoval?

Veselje vseh, da so se povabilu na soočenje odzvali vsi. In koga od politične konkurence so se najbolj veselili? "Vseh," je odgovoril Anže Logar. "Pravzaprav vseh po vrsti," je priznal tudi Vladimir Prebili, medtem ko je bil Matjaž Han vesel, da so se vsi zbrali na kupu, prav tako Jernej Vrtovec. "To je prva liga in vesel sem, da sem del nje," je pred soočenjem dejal Zoran Stevanović. "Vsi so v redu," je dejal tudi Janez Janša, medtem ko Golob nekoliko drugače - "Zagotovo Janeza Janše."
Že pred srečanjem predsednikov dveh največjih strank je Golob dejal, da se rokuje z vsemi, ki jih sreča in da se nobenemu ne izogiba. Tudi Janša je dejal, da se bo prvo rokoval s tistim, ki bo pravi na vrsti.
In prvemu je v roko segel predsedniku Socialnih, nato še Krščanskih demokratov, zelo na hitro pa še nekdanjemu strankarskemu kolegu Logarju.
Tik pred prižigom kamer je sledil zadnji pregled zapiskov, spet drugi so že popoldan telo ali ogrevali ali hladili. Vrtovec je tekel, Prebelič si je v Kopru privoščil sladoled.
Po zaključnem stisku rok pa - pravijo kandidati - kar nekaj presenečenj. "Sem pa presenečen vseeno nad tem, kako servirna je desnica do Trumpa in kako se ne zna niti distancirat, še manj pa obsodit njegove politike," je dejal Luka Mesec.
"Plitka vsebina vladnih predstavnikov, dokaj visoko ujemanje, kako je treba rešiti stvari v zdravstvu, pri vseh ostalih, to je bilo pozitivno presenečenje," je po soočenju dejal Janša.
"Me malo skrbi, da smo se zelo razdelili pri vprašanju vrednot in tudi pri vprašanju spoštovanju pravne države in mednarodnega prava," je ocenil Prebilič.
"Teme so bile prave in mislim, da je tudi diskusija pokazala to, da Slovenija želi politično spremembo," je menil Vrtovec.
"Sem relativno zadovoljen, ker je bila debata vsebinska in ni bla žaljiva, je bila v nekem tonu, ki si ga tudi ljudje zaslužijo," je bil zadovoljen Han.
A sodeč po naši anketi na 24ur.com, se delo za kandidate šele začenja. Večina je odgovorila, da jih včeraj ni prepričal nihče.
