Zakulisje soočenja: koga so se razveselili in kdo se je s kom rokoval?

Veselje vseh, da so se povabilu na soočenje odzvali vsi. In koga od politične konkurence so se najbolj veselili? "Vseh," je odgovoril Anže Logar. "Pravzaprav vseh po vrsti," je priznal tudi Vladimir Prebili, medtem ko je bil Matjaž Han vesel, da so se vsi zbrali na kupu, prav tako Jernej Vrtovec. "To je prva liga in vesel sem, da sem del nje," je pred soočenjem dejal Zoran Stevanović. "Vsi so v redu," je dejal tudi Janez Janša, medtem ko Golob nekoliko drugače - "Zagotovo Janeza Janše."

Že pred srečanjem predsednikov dveh največjih strank je Golob dejal, da se rokuje z vsemi, ki jih sreča in da se nobenemu ne izogiba. Tudi Janša je dejal, da se bo prvo rokoval s tistim, ki bo pravi na vrsti.

In prvemu je v roko segel predsedniku Socialnih, nato še Krščanskih demokratov, zelo na hitro pa še nekdanjemu strankarskemu kolegu Logarju.

Tik pred prižigom kamer je sledil zadnji pregled zapiskov, spet drugi so že popoldan telo ali ogrevali ali hladili. Vrtovec je tekel, Prebelič si je v Kopru privoščil sladoled.