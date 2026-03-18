Javno, zasebno, pomanjkanje kadra, čakalne vrste: kako bi ukrepale stranke?

Več kot pol milijona Slovencev v tem trenutku nima izbranega zobozdravnika, skoraj 140.000 jih je brez osebnega zdravnika, brez pediatra več kot 20.000 otrok. Na prvi revmatološki pregled z napotnico redno se čaka več kot dve leti, na ultrazvok vratnih žil z enako stopnjo nujnosti napotnice v povprečju 436 dni, na endoprotezo kolena denimo skoraj leto in pol. Kako pomembno vlogo ima tukaj digitalizacija?

Slovenska družba je starajoča se, kar pomeni, da bo v prihodnjih letih, desetletjih za kakovostno življenje potrebnega več medicinskega osebja, zdravnikov. Kako jih zadržati v javnem sistemu, preprečiti odhode v zasebni sektor, tujino? Koliko lahko tukaj (do)prinese zagotavljanje ustreznih, boljših pogojev dela, tudi z vlaganjem v prostore in opremo javnih zdravstvenih ustanov?

Vprašanja smo poslali osmim strankam, ki jim je ob začetku kampanje kazalo, da se bodo prebile v parlament. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah je s tega seznama izspadla stranka Prerod, parlamentarnega praga po zadnjih podatkih ne bi prestopila tudi Resni.ca. So se pa na seznam uvrstili Pirati, zato smo vprašanja naknadno poslali tudi njim.

Stranke SDS, Gibanje Svoboda, Levico (v zavezništvu z Vesno), NSi (v koaliciji z SLS in Fokusom), Socialne demokrate, Demokrate Anžeta Logarja, stranko Resni.ca, Prerod in Pirate smo povprašali, kje iskati rešitve za slovensko zdravstvo in kakšne po njihovem sploh so. Zanimalo nas je, kaj bodo naredili za skrajšanje čakalnih vrst in kakšne ukrepe uvedli za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev?

Odgovore objavljamo v celoti.

Katere konkretne ukrepe boste uvedli za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih vrst?

SDS: Omogočili bomo dostop do storitev v vseh zdravstvenih ustanovah, ne glede na njihovo pravno obliko, saj solidarnostni zdravstveni sistem pomeni, da pacient pride do kakovostne zdravstvene storitve v doglednem času in brez doplačila iz lastnega žepa. Konkretni ukrepi za dostopno javno zdravstvo in krajšanje čakalnih vrst pa so: usposobljena vodstva javnih zavodov, boljši delovni pogoji, ločen plačni sistem za zdravstvo, urad za referenčne cene, spremembe na ZZZS.

GS: Dolge čakalne dobe so posledica več dejavnikov, med drugim organizacijske neučinkovitosti, neustreznih spodbud in pomanjkanja preglednosti. Večjo dostopnost sistema bomo dosegli z:

- Enotnim sistemom naročanja, ki bo nadomestil nepregledne čakalne sezname po posameznih bolnišnicah.

- Uvedbo kliničnih poti in standardov: Vsak pacient z enakimi potrebami bo pri kateremkoli izvajalcu deležen natančno določenega zaporedja preiskav in enake kakovosti zdravljenja.

- Plačevanjem po učinku in kakovosti.

- Aktivnim upravljanjem čakalnih seznamov: Z uporabo klicnih centrov in digitalnih orodji za sprotno preverjanje in potrjevanje terminov, da ti ne ostanejo neizkoriščeni.

- Razbremenitvijo urgentnih centrov z vzpostavitvijo mreže satelitskih urgentnih centrov v vseh zdravstvenih regijah, vzpostavili bomo javni zavod za nujno medicinsko pomoč.

Levica in Vesna: Dvig meje, pri katerih lahko ambulante družinske medicine zavračajo opredeljevanje novih pacientov, na trenutno povprečje, ki ga presega skoraj polovica vseh ambulant.

Kadrovska in finančna podpora javnim zavodom.

Opolnomočenje in večja vlaganja v primarno raven in v nujno pomoč, ki sta hrbtenici sistema. Če rešujemo večino primerov na teh ravneh, razbremenimo bolnišnice in specialistične čakalnice. To zagotavlja hitrejšo in dostopnejšo oskrbo za lokalno prebivalstvo ter večjo odpornost sistema kot celote.

Ločitev javnega in zasebnega zdravstva skladno z odločbo ustavnega sodišča.

NSi-SLS-Fokus: Za učinkovito krajšanje čakalnih vrst bi izpeljali takojšnjo aktivacijo vseh razpoložljivih zdravstvenih zmogljivosti. Sicer pa so predlogi skupne liste NSi, SLS, FOKUS naslednji:

- Sobivanje javnega in zasebnega je ključ za nadaljnji razvoj slovenskega zdravstva.

- Ustrezni popravki zakonov (ZZDej, ZZVZZ, Zakon o kakovosti, Zakon o digitalizaciji), ki omogočajo zdravstvenim delavcem svobodnejše opravljanje poklica predvsem z vidika lažjega zaposlovanja zdravstvenih delavcev.

- Začetek gradnje novega UKC Ljubljana na obrobju mesta ter celovita modernizacija UKC Maribor.

- Preoblikovanje javnih zavodov v neprofitne javne gospodarske družbe.

- Odprava koncesij in omogočanje vsem izvajalcem, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, da jih plača ZZZS.

- Jasna opredelitev pravic iz obveznega zavarovanja ter preoblikovanje ZZZS v pravo zdravstveno zavarovalnico z večjo preglednostjo in učinkovitejšim upravljanjem, vključno s prejemom pogodb za vsakega zavarovanca ter postopna vzpostavitev konkurenčnosti na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja ter vzpostavitev zavarovalniške ponudbe in trga.

- Debirokratizacija zdravstva, uporaba umetne inteligence, standardizacija in poenotenje informacijske infrastrukture (software in hardware) s plačilom obvezne opreme, ki je nujna za storitve v zdravstvu.

- Spodbuda in nagrajevanje preventivnega delovanja posameznikov in ustanov.

- Spodbude primarni ravni (družinski zdravnik, pediater in ginekolog primarne ravni, večje plače, boljši pogoji življenja itd.), povečan vpis na fakulteto.

- Akademski kvartarni center s pridruženim kampusom in sodobnimi metodami (CAR-T, protonski center, obravnava spinalnih poškodb, otroška kardiologija).

- Delujoč (H)NMP z dispečersko službo po celotni Sloveniji.

- Ureditev paliativne oskrbe.

SD: Krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Povečevanje dostopnosti do družinskega zdravnika, ginekologa in pediatra. Nadaljnje spodbude za študij in specializacijo in boljše nagrajevanje celotnih timov. Enako velja za urgentno medicino. Ko se bo število ambulant z novimi zdravniki še povečalo, bo lahko sledilo nižanje glavarinskih količnikov, opravljanje več storitev na primarju in razbremenitev sekundarja. Poudarjamo administrativne razbremenitve, digitalizacijo in večji prenos kompetenc na ostale profile.

Podpiramo spodbude za študij medicine, zdravstvene nege in ostalih zdravstvenih ved. Prav tako za določene deficitarne specializacije. Zavzemamo se za pravičnejše nagrajevanje medicinskih sester, predvsem srednjih zdravstvenih tehnikov.

Prenova Zakona o javnih zavodih. Več orodij, pristojnosti in odgovornosti vodjem zdravstvenih ustanov za gospodarnejše upravljanje z javnimi zdravstvenimi zavodi.

Demokrati Anžeta Logarja: Celovita digitalizacija sistema (e-Naročanje, e-Bolniška), ki bo takoj sprostila na desettisoče terminov.

Vzpostavitev odgovornega in strokovnega vodenja bolnišnic z merljivimi cilji za optimalno izrabo operacijskih dvoran in opreme.

Regionalizacija zdravstva, ki bo zagotovila boljšo organizacijo in hitrejšo dostopnost storitev po vsej Sloveniji.

Resni.ca: Najhitrejši in najučinkovitejši ukrep je zmanjšanje administrativnega bremena zdravnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev.

Podatek bi moral biti v sistem vnesen samo enkrat. Če ga država potrebuje večkrat, naj ga sistem samodejno prenese med institucijami. Danes zdravniki za administracijo porabijo tudi do polovico svojega delovnega časa. Če bi ta čas namenili pacientom, bi se dostopnost zdravstvenih storitev takoj bistveno povečala.

V naslednji fazi je treba jasno urediti pristojnosti in odgovornost institucij. Podatki, nadzor in dovoljenja morajo biti bolje usklajeni. Danes so razpršeni med več institucijami in agencijami, zato nihče ne nosi celovite odgovornosti.

Zato morajo ključne institucije – NIJZ, Agencija RS za kakovost v zdravstvu in JAZMP – delovati usklajeno pod jasno odgovorno strukturo Ministrstva za zdravje. Za upravljanje čakalnih dob pa mora odgovarjati plačnik zdravstvenih storitev, torej ZZZS.

Pirati: Dvignili bomo maksimalno število pacientov, ki jih lahko sprejme posamezen osebni zdravnik, zobozdravnik in ginekolog.

Prav tako bomo posegli v sistem po katerem ZZZS računa koliko posameznih storitev je pripravljena zavarovalnica financirati v posameznem letu. Pirati smo prepričani, da je najprej potrebno izkoristiti vse kapacitete, ki jih trenutno ima javno zdravstvo.

Prav tako bi zdravnike in medicinske sestre razbremenili administracije.

Prerod: Če sistem ne zmore, mora država ukrepati. Ne pojasnjevati. Čakalne vrste niso eksplodirale same od sebe. Eksplodirale so zato, ker sistem že dolgo ne deluje usklajeno. Zato:

- jasni časovni roki,

- aktivno upravljanje kapacitet,

- odgovornost države po vzoru danskega modela.

Prvi razlog je razpad dialoga s stroko. V zadnjih letih so se ključne odločitve sprejemale brez soglasja tistih, ki sistem vsak dan nosijo. Ko zdravnike in medicinske sestre obravnavaš kot problem, ne kot partnerje, sistem začne izgubljati kapacitete.

Drugi razlog je slabo upravljanje. Imamo več denarja, več projektov, več napovedi – nimamo pa jasnega vodenja. Čakalne vrste se ne rešujejo z razpisi in kampanjami, ampak z aktivnim upravljanjem kapacitet, z jasnimi roki in z odgovornostjo države, če sistem odpove.

Tretji razlog je, da nismo ločili nujnega od manj nujnega. Danes čakajo predolgo tudi bolniki v stanjih, kjer čakanje pomeni resno zdravstveno tveganje. To ni več organizacijski problem, to je varnostni problem za paciente.

Kako bi to zajezili?

Najprej bi postavili jasna pravila: pri določenih diagnozah čakalna doba preprosto ne sme biti presežena. Če javni sistem tega ne zmore, mora država takoj aktivirati dodatne kapacitete – doma ali v tujini – in za to prevzeti odgovornost.

Drugič, čakalne dobe je treba upravljati, ne le meriti. To pomeni pregledne sezname, realne podatke in jasen nadzor nad tem, kje se sistem ustavlja.

In tretjič: brez stabilnih kadrov ni rešitev. Dokler bomo izgubljali zdravnike in medicinske sestre, bomo vedno gasili požare. Če hočemo manj čakanja, moramo najprej vzpostaviti delujoč sistem. In to je politična odgovornost.

Ali podpirate delo zdravnikov hkrati v javnem in zasebnem sektorju? Če da – pod kakšnimi pogoji?

SDS: Podpiramo delo vseh zdravnikov oziroma zdravstvenih delavcev, ki imajo licenco in dovoljenje za delo, da lahko delajo, kjer želijo, ne glede na lastništvo ustanove.

GS: V tem mandatu smo uvedli regulacijo javnega in zasebnega zdravstva in z jasno razmejitvijo bomo nadaljevali. Še naprej bomo krepili javno zdravstvo kot temelj solidarnosti, saj mora zdravstveni sistem v prvi vrsti služiti pacientu. Zato bomo uveljavili naslednje ukrepe:

- Soglasje za delo pri drugem izvajalcu ne bo avtomatizem, temveč upravljavski instrument.

- Okrepili bomo nadzor nad spoštovanjem konkurenčne prepovedi in etičnih standardov.

- Vzpostavili bomo digitalne sledi storitev in nadaljevali s spremljanjem obremenjenosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

- Koncesije bodo dopolnilo, ne pravilo.

Levica in Vesna: Ne podpiramo.

NSi-SLS-Fokus: Menimo, da morajo zdravniki, tako kot številni drugi poklici, imeti svobodno izbiro, kje in koliko bodo delali. Naloga institucij, kjer delajo pa je, da jasno opredeli delovne obveznosti in njihovo izvajanje tudi nadzoruje.

SD: Več se moramo ukvarjati predvsem s tem, kaj se opravi v okviru 8 ur na delovnem mestu. Tukaj vidimo možnosti za več produktivnosti. Za tiste, ki pa želijo in lahko opravijo še več v obliki popoldanskega dela, pa je potrebno ustvariti plačilne pogoje, ki bodo primerljivi. Verjamemo, da si zdravniki primarno želijo delati v okviru svoje delovne organizacije in ne drugje. S tem načinom odpravljamo glavni vzrok in ne zgolj posledice, ki jih naslavljate s vprašanjem.

Demokrati Anžeta Logarja: Ja, pod strogimi in jasnimi pogoji, saj splošna prepoved kar tako na slepo, v tem trenutku uničuje javno zdravstvo. Še enkrat povedano, v sistem javnega zdravstva je treba vnesti red, kar na področju dvojnega dela pomeni; najprej sto odstotno delo v javnih zavodih, šele nato delo drugje. V praksi mora polna izpolnitev vseh obveznosti v javnem zavodu postati absolutna prednost. Morebitne konflikte interesov bi preprečevali, spet, s popolno transparentnostjo sistema, kar v tem primeru pomeni, z najstrožjim nadzorom in s sankcioniranjem kršitev.

Resni.ca: Zdravnik je nosilec zdravstvene dejavnosti in odgovarja za zdravljenje pacienta. Ne more biti odgovoren za čakalne dobe ali organizacijo sistema – za to mora odgovarjati plačnik storitev in upravljalec sistema (Ministrstvo za zdravje s pripadajočimi institucijami in agencijami).

Pomembno je, da sistem deluje transparentno in da je pacient zaščiten. Oblika plačila zdravstvene storitve in organizacija sistema ne smeta biti breme ali odgovornost zdravnika. Ključno je, da so pravila jasna, pregledna in enaka za vse izvajalce.

Pirati: Ustavno sodišče je popolno prepoved dela zdravnikov v zasebnem sektorju razglasilo za neustavno. Pirati spoštujemo odločitev ustavnega sodišča, smo pa hkrati mnenja, da je potrebno omejiti možnosti za zlorabe sistema. Tu bi dajali poudarek predvsem na večji strokovnosti in tudi pristojnostih vodstev bolnišnic, ki so odgovorna za nadzor in izdajanje dovoljenj za dvojne prakse.

Prerod: Ne, vendar ... Zdravstveni sistem je potrebno umiriti. Najdaljša zdravniška stavka v zgodovini države ni normalno stanje. Zdravstva se ne vodi brez dialoga s stroko. Vzpostavili bi spoštljiv dogovor z zdravniki in zdravstveno nego ter uredil zakon o zdravstveni dejavnosti v skladu z odločbo Ustavnega sodišča.

Žal nam je za vsakega zdravnika in vsako medicinsko sestro, ki je zapustila javni sistem. To ni nekaj, kar bi lahko sprejeli kot nekaj normalnega. To ni samo osebna odločitev. To je politični problem. Sistemski problem. Odgovornost države. Država ima dolžnost, da poskrbi, da najboljši ostanejo. To je bistvo javnega zdravstva. Bistvo je, da se borimo za znanje, za izkušnje, za ljudi, ki rešujejo življenja.

Ko iz UKC odide vrhunski kirurg, to ni statistika. To pomeni, da bodo pacienti čakali dlje, da bo kakovost nižja in da bomo kot družba plačali ceno. In ko klinike ne delujejo v polnem obsegu zaradi pomanjkanja medicinskih sester, to ni njihova krivda. To je posledica let zanemarjanja. Zakon o zdravstveni dejavnosti je povzročil ogromno škodo. Razbil je zaupanje. Ponižal stroko. In ustvaril okolje, v katerem so ljudje začeli odhajati. Toliko škode, da bi moral nekdo zanjo politično tudi odgovarjati.

Rešitve so znane: dialog s stroko, takojšnja stabilizacija razmer, profesionalno vodenje zavodov in jasni pogoji za delo. Brez političnega kadrovanja, brez poniževanja, brez eksperimentov na ljudeh. Zdravstva ne izgubljamo zaradi zdravnikov. Izgubljamo ga zaradi politike, ki sistema ne razume in stroke ne posluša.