Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Že večkrat smo pokazali, da znamo poskrbeti za ljudi'

Ljubljana, 09. 03. 2026 18.47 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Svet
Alenka Bratušek

Tudi v oddaji Svet na Kanalu A vstopajo v predvolilno dogajanje – dva tedna pred volitvami začenjajo pogovore s predstavniki političnih strank. V studiu so kot prvo gostili članico Gibanja Svoboda in infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek.

Kdo bo zaščitil srednji razred? Bodo plače višje in kako jih davčno razbremeniti? Kako zagotoviti nove zdravnike, nove ceste, elektrarne? Kako mladim omogočiti, da si bodo lahko privoščili stanovanja in kako starejšim zagotoviti dostojno starost in ustrezno oskrbo?

Tudi v oddaji Svet bodo volivcem pomagali, da se boste v nedeljo, 22. marca, lažje odločili, komu dati svoj glas. V pogovorih s predstavniki strank ustvarjalci oddaje ne želijo izgubljati časa s slabimi odločitvami iz preteklosti in iskanjem krivcev zanje, pač pa se osredotočiti na boljše življenje vseh nas v prihodnosti.

V studiu oddaje Svet na Kanalu A so kot prvo gostili članico Gibanja Svoboda in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.

Kako bodo v (še) aktualni vladi in stranki Gibanje Svoboda ukrepali ob naraščajočih cenah goriva? Bodo začasno znižali trošarine? "Mislim, da so predstavniki, ki so odgovorni za trošarinsko politiko, že napovedali, da bo vlada posegla v trošarine, tako da bodo cene goriva ostale najnižje, kar se da," odgovarja Bratuškova.

Kje pa vidi rešitve – glede vojne na Bližnjem vzhodu in težav z dobavo nafte? Bratuškova pravi, da glede vojne Slovenija najverjetneje ne bo mogla prav veliko pomagati. "Smo že večkrat javno komunicirali, da te vojne sploh ne bi smelo biti in da bo gospodarska škoda, ki jo bo čutila Evropa in tudi Slovenija, velika. Smo pa večkrat pokazali, da znamo poskrbeti za ljudi – v poplavah, energetski krizi, in absolutno bomo tudi zdaj stopili na stran ljudi," obljublja.

Pa je Bratuškova bolj na strani Donalda Trumpa in Izraela, ali denimo španskega premierja Pedra Sancheza, ki je odločno proti vpletanju Evrope v te konflikte? Infrastrukturna ministrica odgovarja, da je v vojni na strani miru. "Treba je narediti vse, da se končajo vse vojne. In če se dobro spomnim, je predsednik Trump v svoji volilni kampanji večkrat obljubljal, da ne bo začel niti ene vojne, zdaj pa mislim, da je že kar nekaj teh."

 

Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.

Slovenija odloča 2026 volitve državni zbor Alenka Bratušek
  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DasaizDalasa
09. 03. 2026 20.15
Še vedno čakam da se bo DDV vrnil na 20% ker je 22% samo začasno.
Odgovori
0 0
bronco60
09. 03. 2026 20.10
Je poskrbela, da mi je ukradla delnice NKBM.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
09. 03. 2026 20.06
Ni zdržala. 😂😂😂
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
09. 03. 2026 20.08
Milijonček glej ga...
Odgovori
0 0
llluuullliii
09. 03. 2026 19.54
največja prevarantka vseh časov.........
Odgovori
+2
2 0
assassin911
09. 03. 2026 19.52
Je uspela povedati ali se bo 11.3 peljala z vlakom?
Odgovori
-2
1 3
PoldeVeliki
09. 03. 2026 19.51
Si pokazala ja, da znaš krast.
Odgovori
+2
4 2
Andrej Lon?ar3
09. 03. 2026 19.45
Že večkrat si pokazala da s pokradenimi sredstvi iz ifrastukture financiraš globoko državo katera si s tem denarjem kupi,da ne rečem ukrade volitve. Tako bo tudi letos. Ta tovarišica bi morala sedeti za rešetkami že več kot 10 let.
Odgovori
+1
4 3
periot22
09. 03. 2026 19.39
Ste se prodali nacistični Ameriki ki dela genocid bravo res v škodo lastnega naroda!!!!
Odgovori
+3
3 0
iskriv
09. 03. 2026 19.39
Alenka Bratušek je za Janševo vlado reševala , kar se je rešiti dalo in to je uspešno izvedla . Zakrpala je bančno luknjo , ki jo je povzročila Janševa vlada z omogočanjem najema kreditov brez kritja . NAŠ DENAR JE ŠEL Z JANŠETOVIM ŽEGNOM V ŽEPE(2004 – 2008 ) 1.) Cerkvi (Zvon ENA - 165 milijonov €) 2.), (Zvon2 – 122 milijonov € ) , (T2 -131milijon€ ) Zidarju (SCT - 84 milijonov € nevrnjenega kredita) 3.) Tovšakovi (Vegrad - 85 milijonov € nevrnjenega kredita) 4.) Črnigoju (Primorje - 72 milijonov € nevrnjenega kredita) 5.) Radošu Lipanjetu (Kraški zidar -23 milijonov € nevrnjenega kredita) 6.) Blažu Miklavčiču in bogati družini Petek iz Maribora (Konstruktor - 32 milijonov € nevrnjenega kredita) 7.) Pavčku (Viator Vektorja - 51 milijonov € nevrnjenega kredita) 8.) Bavčarju (Istrabenz - 20 milijonov € nevrnjenega kredita) 9.) Zlatku Sraki (Energoplan - 95 milijonov € nevrnjenega kredita) 10.) Borisu Dolamiču (GP Grosuplje - 55 milijonov €) 11.) Brkoviću (Vektra - 27 milijonov € nevrnjenega kredita) 12.) Petriču (Cestno podjetje - 36 milijonov € nevrnjenega kredita) 13.) Hilmu Selimoviću (Sarajevska pivovarna - 40 milijonov € nevrnjenega kredita) 14.) Rankoviću (Invej - 39 milijonov € nevrnjenega kredita) 15.) Pogačarju (Ram Invest-Pinus - 23 milijonov € nevrnjenega kredita) itd. Skupno najmanj 831.000.000 € ! In vse te Janšistične grehe smo morali pokriti vsi davkoplačevalci , da smo zakrpali bančne luknje !
Odgovori
-6
3 9
llluuullliii
09. 03. 2026 19.55
se bojiš za službo????
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
09. 03. 2026 20.07
Nima smisla. Pač antijanšisti. Tako bo do volitev.
Odgovori
0 0
galambszar
09. 03. 2026 20.14
iskriv lažeš kot Golob.
Odgovori
0 0
Slovener
09. 03. 2026 19.35
Že večkrat smo pokazali, da znamo poskrbeti za ljudi, še prej pa zase !
Odgovori
+5
7 2
Omreznina2024
09. 03. 2026 19.06
Sploh ni bila izvoljena v parlament, a je ministrica, naj že gre enkrat , ker je ljudje ne marajo več gledat.
Odgovori
+4
6 2
Slavko BabIč
09. 03. 2026 19.29
Povozila k0munista pa ga je le!
Odgovori
-1
2 3
Vera in Bog
09. 03. 2026 19.01
A se ta ne zna upokojit ?
Odgovori
+2
4 2
Slavko BabIč
09. 03. 2026 19.17
Jufka, tvoj idol, tisoč in nik, patogen, itd... se bi že lahko upokojil, letos septembra bo imel 66 let!
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
Slovenska igralka ganila s fotografijo: Danes je ena mojih najljubših
Kako otroka naučiti varno in samozavestno kolesariti?
Kako otroka naučiti varno in samozavestno kolesariti?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
zadovoljna
Portal
Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Vesoljski odpadki: Grožnja, ki jo sami ustvarjamo
Vesoljski odpadki: Grožnja, ki jo sami ustvarjamo
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Brooke Shields o JFK Jr.: "Najboljši poljub"
Brooke Shields o JFK Jr.: "Najboljši poljub"
dominvrt
Portal
Trik za daljšo obstojnost česna
Rastlinski potni list: kdaj ga potrebujete?
Rastlinski potni list: kdaj ga potrebujete?
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
okusno
Portal
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551