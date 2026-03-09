'Že večkrat smo pokazali, da znamo poskrbeti za ljudi'

Kdo bo zaščitil srednji razred? Bodo plače višje in kako jih davčno razbremeniti? Kako zagotoviti nove zdravnike, nove ceste, elektrarne? Kako mladim omogočiti, da si bodo lahko privoščili stanovanja in kako starejšim zagotoviti dostojno starost in ustrezno oskrbo?

Tudi v oddaji Svet bodo volivcem pomagali, da se boste v nedeljo, 22. marca, lažje odločili, komu dati svoj glas. V pogovorih s predstavniki strank ustvarjalci oddaje ne želijo izgubljati časa s slabimi odločitvami iz preteklosti in iskanjem krivcev zanje, pač pa se osredotočiti na boljše življenje vseh nas v prihodnosti.

V studiu oddaje Svet na Kanalu A so kot prvo gostili članico Gibanja Svoboda in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.

Kako bodo v (še) aktualni vladi in stranki Gibanje Svoboda ukrepali ob naraščajočih cenah goriva? Bodo začasno znižali trošarine? "Mislim, da so predstavniki, ki so odgovorni za trošarinsko politiko, že napovedali, da bo vlada posegla v trošarine, tako da bodo cene goriva ostale najnižje, kar se da," odgovarja Bratuškova.

Kje pa vidi rešitve – glede vojne na Bližnjem vzhodu in težav z dobavo nafte? Bratuškova pravi, da glede vojne Slovenija najverjetneje ne bo mogla prav veliko pomagati. "Smo že večkrat javno komunicirali, da te vojne sploh ne bi smelo biti in da bo gospodarska škoda, ki jo bo čutila Evropa in tudi Slovenija, velika. Smo pa večkrat pokazali, da znamo poskrbeti za ljudi – v poplavah, energetski krizi, in absolutno bomo tudi zdaj stopili na stran ljudi," obljublja.

Pa je Bratuškova bolj na strani Donalda Trumpa in Izraela, ali denimo španskega premierja Pedra Sancheza, ki je odločno proti vpletanju Evrope v te konflikte? Infrastrukturna ministrica odgovarja, da je v vojni na strani miru. "Treba je narediti vse, da se končajo vse vojne. In če se dobro spomnim, je predsednik Trump v svoji volilni kampanji večkrat obljubljal, da ne bo začel niti ene vojne, zdaj pa mislim, da je že kar nekaj teh."