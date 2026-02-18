Zmago Jelinčič se vrača, tokrat cilja na sedež v koaliciji

Druženje s tokrat neoboroženim predsednikom stranke zgodaj zjutraj začnemo pri temi, ki zaznamuje obsežen del njegove politične kariere: sovražni govor. Omrežje TikTok mu je namreč blokiralo uporabo aplikacije in objavo posnetkov.
"Blokirano imam popolnoma vse do 13. maja letos, skratka čez volitve. Govoril sem o Slovencih, o problemih v Sloveniji, o tem, proti čemur se moramo boriti, ampak to je prepovedano, to se ne sme govoriti v naši deželi," pravi Zmago Jelinčič Plemeniti.
SNS načrtuje selitev svojih prostorov na Obalo, a tokrat se odpravimo v drugo smer, v smer kandidatov na vzhodu države.
"Tomaž Kranjc, podjetnik, pameten človek. Dela tisto, kar bi morali vsi: služiti, plačevati davke in skrbeti za dobrobit Slovenije in Slovencev," Jelinčič opiše enega od svojih kandidatov.
"Gospod Jelinčič je eden redkih, ki si upajo povedati tisto, kar drugi mislimo," doda Kranjc.
Naslednji postanek: ogled novih prostorov vrtca Podgorci."Sodi vse skupaj pod Veliko Nedeljo, kakor slišim, je ta konec najbolj ploden, največ novih Slovencev naredijo v celi tej regiji, to je najbolj pomembno," pravi Jelinčič.
In zakaj vrtec? Dograditev med svoje uspešno izvedene projekte uvršča nekdanja vlada Janeza Janše, zasluge pa si pripenja tudi tedanja opozicijska SNS kot neposreden rezultat politične trgovine.
"V času vlade Janeza Janše smo imeli ponudbo, da če podpiramo proračune 2021/2022, smo deležni sredstev v lokalno skupnost, to je na primer ta vrtec," razlaga nekdanji poslanec in kandidat SNS Jani Ivanuša.
Dan s stranko pa smo sklenili v Ormožu v vinski kleti.
Po degustaciji različnih vin in prigrizku še napoved, da po številnih mandatih v opoziciji in štirih letih zunaj parlamenta, SNS zdaj cilja na svoj sedež v prihodnji koaliciji.
"Pričakovanja so, da pridemo v parlament, tokrat gremo v vlado, kajti v opoziciji lahko samo opozarjaš, če si pa v vladi, pa lahko udariš s pestjo po mizi in rečeš, tako bo in fertik," razmišlja Jelinčič.
Četudi je bera političnih strank, ki poudarjajo domoljubje, velika, v SNS pravijo, da so edina, ki to udejanja od leta 1992, vse ostale pa, da jih zgolj posnemajo za svojo korist.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.