Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Zmago Jelinčič se vrača, tokrat cilja na sedež v koaliciji

Ljubljana, 18. 02. 2026 20.18 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
Žiga Bonča
Zmago Jelinčič

Po štirih letih zunaj parlamenta se na državnozborske volitve znova podaja Slovenska nacionalna stranka Zmaga Jelinčiča. Na kakšen način je lahko stranka uspešna tudi v opoziciji in zakaj so v SNS po več kot 30 letih delovanja tokrat prvič pripravljeni sodelovati v prihodnji vladi? V okviru predvolilne rubrike Dan s stranko smo se z glavnimi obrazi stranke odpravili na vzhod države.

Druženje s tokrat neoboroženim predsednikom stranke zgodaj zjutraj začnemo pri temi, ki zaznamuje obsežen del njegove politične kariere: sovražni govor. Omrežje TikTok mu je namreč blokiralo uporabo aplikacije in objavo posnetkov.

"Blokirano imam popolnoma vse do 13. maja letos, skratka čez volitve. Govoril sem o Slovencih, o problemih v Sloveniji, o tem, proti čemur se moramo boriti, ampak to je prepovedano, to se ne sme govoriti v naši deželi," pravi Zmago Jelinčič Plemeniti.

SNS načrtuje selitev svojih prostorov na Obalo, a tokrat se odpravimo v drugo smer, v smer kandidatov na vzhodu države.

"Tomaž Kranjc, podjetnik, pameten človek. Dela tisto, kar bi morali vsi: služiti, plačevati davke in skrbeti za dobrobit Slovenije in Slovencev," Jelinčič opiše enega od svojih kandidatov.

"Gospod Jelinčič je eden redkih, ki si upajo povedati tisto, kar drugi mislimo," doda Kranjc.

Naslednji postanek: ogled novih prostorov vrtca Podgorci."Sodi vse skupaj pod Veliko Nedeljo, kakor slišim, je ta konec najbolj ploden, največ novih Slovencev naredijo v celi tej regiji, to je najbolj pomembno," pravi Jelinčič.

Zmago Jelinčič
Zmago Jelinčič
FOTO: Bobo

In zakaj vrtec? Dograditev med svoje uspešno izvedene projekte uvršča nekdanja vlada Janeza Janše, zasluge pa si pripenja tudi tedanja opozicijska SNS kot neposreden rezultat politične trgovine.

"V času vlade Janeza Janše smo imeli ponudbo, da če podpiramo proračune 2021/2022, smo deležni sredstev v lokalno skupnost, to je na primer ta vrtec," razlaga nekdanji poslanec in kandidat SNS Jani Ivanuša.

Dan s stranko pa smo sklenili v Ormožu v vinski kleti.

Po degustaciji različnih vin in prigrizku še napoved, da po številnih mandatih v opoziciji in štirih letih zunaj parlamenta, SNS zdaj cilja na svoj sedež v prihodnji koaliciji.

"Pričakovanja so, da pridemo v parlament, tokrat gremo v vlado, kajti v opoziciji lahko samo opozarjaš, če si pa v vladi, pa lahko udariš s pestjo po mizi in rečeš, tako bo in fertik," razmišlja Jelinčič.

Četudi je bera političnih strank, ki poudarjajo domoljubje, velika, v SNS pravijo, da so edina, ki to udejanja od leta 1992, vse ostale pa, da jih zgolj posnemajo za svojo korist.

sns volitve 2026 dan s stranko
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo.Jst
18. 02. 2026 21.36
ah, pa kaj se. bolj predvidljiva politika sta le JJ in Erjavec. njemu je interes imet ponovno sedez na Miklovsicevi in prejemat fajn place ter taksne in drugačne dodatke. verjetno je mal zmanjkalo za marmor na obali pa ga imamo spet pred nosom
Odgovori
0 0
Bozjidar
18. 02. 2026 21.34
Haha,zmanjkuje denarja,provokator,ko je imel priliko,pa nic naredil,v penzijo ali dom za ostarele naj se spravi
Odgovori
+1
1 0
Pompozni
18. 02. 2026 21.33
Ne.
Odgovori
0 0
Pajo_36
18. 02. 2026 21.30
Sram, da te ni ! Le zakaj so ti ukinili Tiktok, ker se ne znaš obnašat ! Kar si ti objavljal, lažeš, kot prvo, kot drugo pa hujskaš spet na sovraštvo. Sin ti je gej, a v devetdesetih in 2000ih si organiziral skinheade, da so pretepali folk na gay ali gay friendly zabavah v LJ. V petih letih je tvoja stranka dobila 612.000 evrov našega davkoplačevalskega denarja, da boš ti žalil tamle folk, k te v bistvu preko davkov plačuje ! Ne pozabite, da je bil tihi glas Janševega fiaska 2020-2022, kolk keša ti je pa preko Đuđičke JJ kaj dal, da si dvigoval roko in spal v parlamentu??
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
18. 02. 2026 21.24
Ampak naj kar računa, da bo ostal brez Maršalove glave ... !!!!
Odgovori
-1
0 1
13klu?
18. 02. 2026 21.17
Še en bivši obsojenec.
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
18. 02. 2026 21.25
... hmm ... če me spomin ne vara, je tudi nekaj kradel po slo. cerkvah .. ???
Odgovori
-1
0 1
Volja
18. 02. 2026 21.16
Pajade, cilja na 1%, tako kot doslej...nič lepšega.
Odgovori
-1
0 1
macolagobec
18. 02. 2026 21.14
Jelinčič še nikol ni bil v nobeni vladi. On itak ni za Slovenijo, on je za Srbijo, še bolj pa za Rusijo. V EU ga ne marajo, ker je prejemal podkupnine od Rusov in so ga vrgli ven iz Sveta Evrope. Nič od nič!
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
18. 02. 2026 21.27
no, ja .. za Srbijo ravno ni ... je pa za Rusijo ... kaj pa vem, a je to isto ?
Odgovori
-1
0 1
13klu?
18. 02. 2026 21.12
Še en podrepnik JJ
Odgovori
0 0
Animal_Pump
18. 02. 2026 21.06
Eh...še en rusofilar...radikalar. Tale SNS pa Levica...si lahko podajo roke...pa še Resnicarji zraven. Tole vse skupaj nima kej v parlamentu iskat.
Odgovori
-1
0 1
Tomvojo
18. 02. 2026 21.05
Še ena prodana duša za pet para.
Odgovori
-1
0 1
13klu?
18. 02. 2026 21.00
Bil že večkrat v parlamentu. Dolg jezik,naredil pa popolnoma nič
Odgovori
+2
4 2
Paranormal cracktivity
18. 02. 2026 20.59
Še tega se je manjkal
Odgovori
+2
4 2
asdfghjklč
18. 02. 2026 20.58
Jaz ga bom volil, itak nima šans za kaj več, važno je, da pride v parlament, pa bo tam malo zdraho delal. Haska itak ni od njega nobenega, razen to, da zna povedati par krepkih ... kot kakšen premier ali minister bi pa itak bil polom, tako kot vsi povrsti, ki so na teh položajih.
Odgovori
+1
3 2
macolagobec
18. 02. 2026 20.56
Pa še Stevota naj vzame v koalicijo, pa bosta naci-srbo-ruski par v parlamentu.
Odgovori
+1
2 1
Teofil
18. 02. 2026 20.55
Bravo Zmago imaš moj glas
Odgovori
+2
3 1
macolagobec
18. 02. 2026 20.59
Še en pa sta dva taka...
Odgovori
+2
2 0
vlahov
18. 02. 2026 20.54
Srečno .
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
18. 02. 2026 20.53
slovenistan ne samo da potrebuje zmagota, slovenistan potrebuje 90 zmagotov v parlamentu da se ta cirkus z vrabci in ovčkami razreši XD
Odgovori
+0
3 3
poper00
18. 02. 2026 21.02
Pa zakaj te niso ko si bil majhen malo bolj čuvali?
Odgovori
+2
2 0
13klu?
18. 02. 2026 21.04
Zmagotu se gre samo za denar. Naredil pa še ni nič, čeprav je bil že večkrat v parlamentu. Je pa zato nesramno obogatel
Odgovori
0 0
kakorkoliže
18. 02. 2026 20.53
Je zmanjkalo dnarja al je penzija premajhna?
Odgovori
+2
3 1
asdfghjklč
18. 02. 2026 21.04
boljše on, kot pa neki janša, golob, pahor, janković, bratovškova, erjavec, mesec, logar, serpetinšek, cerar itd itd ... Od premierja do ministra mandata do mandata so vsi povrsti en velik polom ... Res, da minister in premier ne morejo biti 100% na pravi strani, ker ima vsak svoje želje, ampak to, glede ilegalnih migrantov, balkancev, "skupnosti" kriminala teh treh omenjenih, pa je treba NUJNO narediti red - vse te tri omenjene, ko naredijo kakšen večji kriminal (rop, pretep, posilstvo, pedofilija itd), TAKOJ nagnati iz države, na državne stroške!! Pa obvezna raba in znanje slovenskega jezika za vse tri omenjene na stopnji B2, prej ne dobijo ne državljanstva, pa ne socialnih prispevkov!
Odgovori
+2
3 1
Joe70
18. 02. 2026 21.08
Bravo! Stranka z takim programom bi takoj dobila moj glas.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Skrivnost, ki jo skriva ta rdeča hrana
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
cekin
Portal
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534