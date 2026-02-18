Zmago Jelinčič se vrača, tokrat cilja na sedež v koaliciji

Druženje s tokrat neoboroženim predsednikom stranke zgodaj zjutraj začnemo pri temi, ki zaznamuje obsežen del njegove politične kariere: sovražni govor. Omrežje TikTok mu je namreč blokiralo uporabo aplikacije in objavo posnetkov.

"Blokirano imam popolnoma vse do 13. maja letos, skratka čez volitve. Govoril sem o Slovencih, o problemih v Sloveniji, o tem, proti čemur se moramo boriti, ampak to je prepovedano, to se ne sme govoriti v naši deželi," pravi Zmago Jelinčič Plemeniti.

SNS načrtuje selitev svojih prostorov na Obalo, a tokrat se odpravimo v drugo smer, v smer kandidatov na vzhodu države.

"Tomaž Kranjc, podjetnik, pameten človek. Dela tisto, kar bi morali vsi: služiti, plačevati davke in skrbeti za dobrobit Slovenije in Slovencev," Jelinčič opiše enega od svojih kandidatov.

"Gospod Jelinčič je eden redkih, ki si upajo povedati tisto, kar drugi mislimo," doda Kranjc.

Naslednji postanek: ogled novih prostorov vrtca Podgorci."Sodi vse skupaj pod Veliko Nedeljo, kakor slišim, je ta konec najbolj ploden, največ novih Slovencev naredijo v celi tej regiji, to je najbolj pomembno," pravi Jelinčič.