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Znani politiki oddali svoje glasove, predsednica poziva k udeležbi

Ljubljana, 15. 11. 2026 11.42 pred 19 minutami 4 min branja 0

Avtor:
STA L.M. +1
Nataša Pirc Musar oddala svoj glas.

Volivci bodo na lokalnih volitvah, ki bodo devete v samostojni Sloveniji, izbirali nova občinska vodstva. V 212 občinah bodo poleg županov volili tudi člane občinskih svetov in ožjih delov občin. Ob 7. uri se je odprlo 3116 volišč, na katerih bo mogoče glas oddati do 19. ure. Svoje glasove so že oddali številni znani politični akterji, med njimi premier, predsednica države in več županskih kandidatov, ki pozivajo k udeležbi.

Premier Janez Janša je glasoval na volišču v domačem Šentilju pri Velenju. Po premierjevih besedah so lokalne volitve pomembne tudi zato, ker se na njih odloča o storitvah, ki jih prebivalci vsakodnevno potrebujejo. "S tem, ko dajo glas za določenega kandidata za župana ali občinski svet, pravzaprav odločajo o tem, kako dobre in kako blizu bodo storitve, ki jih vsak dan neposredno potrebujemo," je dejal.

Janez Janša svoj glas oddal v Šentilju
Janez Janša svoj glas oddal v Šentilju
FOTO: 24UR

Kot največjo sistemsko težavo slovenskih občin je izpostavil nepopolno ureditev lokalne samouprave. Občine se morajo po njegovih besedah vsako leto pogajati z državo o višini povprečnine, zato težko dolgoročno načrtujejo razvoj. Meni, da bi bilo treba v ustavo zapisati, kolikšen delež bruto domačega proizvoda (BDP) pripada lokalni ravni, in ga določiti na približno petih do šestih odstotkih.

"Že to, da bi to fiksirali nekje na petih ali šestih odstotkih BDP, bi pomenilo, da imamo pred sabo jasno sliko razvoja slovenskih občin, racionalno načrtovanje in načrtovanje preko enoletnih proračunov," je pojasnil. Za takšno spremembo bi bila po njegovih besedah potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru.

Občine po njegovi oceni trenutno niso dovolj finančno avtonomne, dodatno težavo pa predstavlja odsotnost pokrajin. Številne občine so namreč premajhne za izvedbo večjih projektov, zlasti pri črpanju evropskih sredstev. Zdaj se sodelovanje med njimi večinoma organizira na ravni statističnih regij, ki pa nimajo pristojnosti samostojnega odločanja, je opozoril.

Preberi še Volišča odprla svoja vrata, za župana se poteguje 614 kandidatov

"Slovenija potrebuje v ustavi določilo, da občine dobijo zagotovljen del sredstev za razvoj, potrebujemo pa tudi izpeljavo pokrajinske ravni, ki jo v ustavi imamo, v zakonih pa še ne," je sklenil Janša.

Pirc Musar: Pokažimo, da nam je mar za lokalno skupnost

V Radomljah je glasovala tudi predsednica Nataša Pirc Musar in zaželela srečo vsem 614 kandidatom za župana v državi.

"Vsake volitve in vsak referendum so pomembni, na lokalnih volitvah še toliko bolj zato, ker lokalna oblast najbolj vpliva na naše življenje v okoljih, kjer živimo," je poudarila predsednica.

Vse volilne upravičence, teh je po zadnjih podatkih 1.605.948, je pozvala k udeležbi na volitvah. "Zadnje raziskave so pokazale, da se volilna udeležba iz leta v leto veča, zato pozivam vse, da se udeležijo tudi lokalnih volitev in da pokažemo, da nam je mar tudi za lokalno skupnost," je dejala.

Nataša Pirc Musar oddala svoj glas.
Nataša Pirc Musar oddala svoj glas.
FOTO: 24UR

Obregnila se je ob kampanjo, ki je med drugim odprla vprašanje zasebnosti kandidatov in snemanje njihovih domov, tudi z droni. Kot je dejala, so mnogi politiki, tudi sama, že doživeli, da je nekdo fotografiral zunanjost njihove hiše. A predsednica poudarja, da "volilne kampanje ne smejo presegati meje ustavno in zakonsko dopustnega". "Lepo prosim, prvi krog zasebnosti vsakega posameznika in tudi politika mora ostati nedotakljiv," je pozvala.

Opaža pa predsednica na svojih obiskih na terenu, da se na lokalni ravni "različne politične opcije več pogovarjajo med sabo in da prej najdejo skupno besedo pri projektih, ki so pomembni za razvoj občine". "Želela bi si, da se to prenese tudi na državno raven," je pristavila.

Stevanović: Lokalne volitve so izrednega pomena za lokalno samoupravo

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je svoj glas na današnjih lokalnih volitvah oddal na domačem volišču v Stražišču v Kranju. Kot je izpostavil v izjavi za javnost, so lokalne volitve izredno pomembne za lokalno samoupravo. Zato upa, da se bodo ljudje v čim večjem številu udeležili volitev.

"Lokalne volitve so izrednega pomena za lokalno samoupravo, za krajevne skupnosti. Srčno upam, da se jih ljudje v najbolj množičnem številu udeležijo, da volijo svoje kandidate in da poskrbijo za to, da bodo njihove želje upoštevane na lokalnem nivoju," je v kratki izjavi povedal Stevanović. Po vseh objavah in odzivih s terena se mu zdi, da bo udeležba danes vendarle višja kot običajno na lokalnih volitvah.

Glede kampanje za lokalne volitve je ocenil, da je bila odvisna od občine do občine. "Za Kranj lahko rečem, da je bila relativno umazana ali celo zelo umazana," je dejal.

Na letošnjih lokalnih volitvah ima volilno pravico 1.605.948 volivk in volivcev, odprtih pa je 3116 rednih volišč. Za županska mesta se poteguje 614 kandidatov, za mesta v občinskih svetih pa 18.016 kandidatov.

Svoj glas oddali ljubljanski županski kandidati

Nekdanji finančni minister, zdaj pa kandidat za ljubljanskega župana Klemen Boštjančič je tudi že oddal svoj glas.

Svoj glas je v Ljubljani oddal tudi sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi, Anton Rop, ki je tudi kandidat za ljubljanskega župana.

Glasovati je prišel tudi Aleš Vrhovec, kandidat SDS za ljubljanskega župana.

Luka Mesec, sookordinator Levice in kandidat za ljubljanskega župana, je prav tako oddal glas. Kasneje je za 24ur povedal, da je sicer malce na trnih, ampak da ima "zelo dober občutek".

"Vse bi rad pozval, da greste na volitve, to je vaša pravica in samo z uporabo te pravice lahko dosežete spremembo," je še pozval.

Glasoval tudi Bržan v Kopru

Sedanji župan Kopra, Aleš Bržan, ki ponovno kandidira, je oddal glas v Kopru.

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