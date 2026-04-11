SLOVENIJA ODLOČA 2026

Od overjene izjave o nesodelovanju do predsednika DZ

Ljubljana, 11. 04. 2026 19.31 pred 51 minutami 5 min branja 140

Avtor:
Anže Božič Nika Kunaver
Janez Janša in Zoran Stevanović ob izvolitvi na mesto predsednika DZ

Kakšno politično prihodnost prinaša izvolitev šefa Resnice Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora? Glede na zakulisno dogajanje in politično matematiko pri iskanju nove parlamentarne večine, bi bilo vse, razen oblikovanja 4. vlade Janeza Janše, veliko presenečenje. Oba ključna akterja sicer glede tega ostajata previdna, medtem ko so se nekateri na levi že sprijaznili z vlogo v opoziciji. Toda, ali ni Stevanović pri tem prelomil zaveze, da s prvakom SDS ne bo sodeloval za nobeno ceno? Kdo je torej Stevanović, ki je na državni politični parket stopil v času epidemije koronavirusa, ko je pozival k protestom proti takratni Janševi vladi in se znašel celo v pridržanju.

48 glasov, kolikor jih je na tajnem glasovanju prejel Zoran Stevanović, govori tudi o tem, koliko poslancev trenutno združuje desni blok. To je pomemben signal predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki bo z odločitvijo o podelitvi mandatarstva naslednja na potezi v procesu oblikovanja nove oblasti. Državni zbor pa bo pri tem prvič vodil poslanec najmanjše stranke v parlamentu.

Od Stevanovićeve overjene izjave iz časa covida, da ne bo nikoli sodeloval z SDS in njenim predsednikom Janšo, sicer da bo v istem trenutku odstopil z vseh funkcij - do dvojnega stiska roke istemu politiku po tem, ko mu je omogočil položaj predsednika parlamenta in s tem presekal politično pat situacijo. "Če mi danes ne bi dosegli te, bi rekel, neke relativne zmage, ali pa na nek način potrditve tega mandata, bi se seja nadaljevala še naslednji teden. Zaradi tega, ker drugega predsednika v tem momentu mi ne vidimo in ga tudi ne bi bilo možno izvoliti," je po izvolitvi dejal Stevanović.

Zoran Stevanović ob izvolitvi na mesto predsednika DZ
FOTO: Bobo

Včerajšnja poteza je sicer globoko razdelila njihove podpornike. Na eni strani so deževale čestitke in spodbude. Na drugi pa očitki, da je protistemska Resnica s tem izdala svoje volivce.

"Smo našli osebo, ki je lahko preštela do 46, oziroma še čez. In Zoran Stevanović je pač dobil našo podporo. Vidimo to v naši poslanski skupini kot še en korak proti razvojni koaliciji, ki bo rezultirala, upamo, v desnosredinski vladi," je medtem optimističen vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, ki je bil sicer tihi favorit NSi za prestižno funkcijo šefa parlamenta, ki je s kandidaturo Stevanovića ostal le še rezerven scenarij.

In če je Janez Janša s pragmatično politično partijo svoj volilni poraz začel obračati v povolilno zmago, je za Golobov poskus oblikovanja koalicije stop igra.

Golob pred tradicionalnim fotografiranjem poslancev odšel

"Danes ni slab dan le za politiko. Danes je slab dan za zaupanje. Za zaupanje ljudi v besedo, v integriteto in v temeljno poštenost tistih, ki so izvoljeni, da jih zastopajo. A njihove igrice so sedaj jasno razkrite: narediti želijo vse za oblikovanje četrte Janševe vlade," je zapisal očitno odhajajoči in politično poraženi premier Robert Golob. Pri čemer se včeraj po glasovanju ni želel niti slikati za tradicionalno prvo fotografijo novega sklica parlamenta.

Roberta Goloba na tradicionalni prvi fotografiji novega sklica parlamenta ni.
FOTO: Aljoša Kravanja

Bolj ponosna na politični dosežek Stevanovića sta bila vsak s svojo čestitko predsednica srbske skupščine Ana Brnabić, sicer veljakinja stranke Aleksandra Vučića in nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je v času ukrajinske vojne večkrat obiskal ruskega predsednika Putina.

"Danes se je glasovalo o prvem med enakimi, nikakor ne o kakšnih orisih koalicije v prihodnosti," sicer vztraja Stevanović.

30 dni časa za nominacijo prihodnjega mandatarja

Tu pa sta naslednja na potezi najprej Janez Janša, ki je pred in po volitvah poudarjal, da ga vodenje manjšinjske vlade ne zanima. Ob načrtih Resnice, da ne gre v vlado, ampak bi sodelovali kot konstruktivna opozicija, pa je to že nekoliko relativiziral. "Ja saj manjšinjska vlada vsaj na začetku ni možna. Ker moraš dobiti absolutno večino za mandatarstvo."

In za njim še predsednica države, ki ima zdaj 30 dni časa za nominacijo prihodnjega mandatarja. In tudi nekaj zadržkov do kandidature prvaka SDS.

"Sama si pa seveda ne želim nekoga, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve, da bi tak posameznik sestavljal vlado. Ampak prejudicirati ne smem in ne bom, dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitev Black Cuba," je konec marca izpostavila predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je ob izvolitvi sicer čestitala Stevanoviću. In mu zaželela, da bo svoje poslanstvo opravljal nesebično, v duhu spoštovanja demokracije, ustavnega reda in kulture dialoga.

Zgodovina Stevanovića

"Ulice so naše, preplavimo jih," so bili pozivi Zorana Stevanovića oktobra 2021, zaradi katerih si je zaradi hujskanja k upiranju prislužil aretacijo in hišne preiskave.

Jeza do takratne Janševe oblasti je bila tako velika, da je še nekaj mesecev nazaj, jeseni 2025, ostro nastopil proti tedanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu, ko so ga kriminalisti preiskovali v zadevi kavaški klan.

Protest proti vladnim ukrepom oktobra 2021.
FOTO: Aljoša Kravanja

V politiko je Stevanović sicer vstopil na lokalni ravni v Kranju, kjer je večkrat neuspešno kandidiral za župana, izkušnje si je nabiral kot mestni svetnik.

Njegova agenda nagovarjanja volivcev zveni preprosto: oblast laže in je skorumpirana, narodu lažejo vse stranke, lažejo tudi mediji.

A prav mediji so razkrili. "Jaz sem bil enkrat udeležen v prometni nesreči, res je. Ampak sem plačal v bistvu kazen za prometni prekršek," je priznal 24. januarja letos. In na vprašanje o poskusu preslepitve zavarovalnice odgovoril, da za to nikoli ni bil obsojen.

Dan kasneje smo poročali, da smo pridobili dokument, sodbo Okrajnega sodišča v Kranju. Iz nje je razvidno, da ga je sodišče leta 2008 zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije obsodilo na denarno kazen, prav tako sostorilca.

Preberi še Stevanović pravnomočno obsojen

Sodba je postala pravnomočna leta 2010. Stevanović je moral plačati denarno kazen, res pa je, da je bil rehabilitiran in danes ne velja več za pravnomočno obsojenega.

In če je Stevanović svojo obsodbo skrival, pa po izvolitvi stranke Resnica v parlament svojih kadrovskih, celo ministrskih ambicij ni več prikrival, preletimo še program Resnice: "Boj proti korupciji, suverenizem in nizki davki so prve tri točke programa. Spreminjali bi volilni sistem in zmanjšali število poslancev, z 90 na 63."

V zdravstvu naj denar sledi pacientu, pišejo. Med drugim bi bilo cepljenje prostovoljno in ne obvezno.

Ukinili bi tudi Komisijo za preprečevanje korupcije in obvezni RTV-prispevek. Prav tako bi na primer prečesali nevladne organizacije in nekaterim ukinili financiranje.

Zoran Stevanović Državni zbor Janez Janša politična koalicija mandatarstvo
KOMENTARJI140

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
11. 04. 2026 20.23
Zdaj je pokazal, zakaj ni več za primeren za policista
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
11. 04. 2026 20.22
Mediji se na vse pretege trudijo vplivati na tok dogajanja, članki od Black Cube do trkanja na vest Stevanoviċu. Sprijaznite se, Golob je svojo politično kariero gradil na agendi “samo da ni Janša” in to se mu je maščevalo. Stevanoviċ pa ima neke ideje, ki jih żeli spraviti v realnost, z ultralevičarji to ni mogoče, zato je zbral manj slabo možnost.
Odgovori
0 0
enapi
11. 04. 2026 20.22
Obsojenec predsednik državnega zbora. Če bo obsojenec še PV, potem pa naj ti bo zemlja rahlja Slovenija.
Odgovori
-1
0 1
Šefe sveta Ghalibaf
11. 04. 2026 20.22
To so izkušnje za delovno mesto, da lepo opravi
Odgovori
0 0
daiči
11. 04. 2026 20.21
ja nevladne organizacije bi blo obvezn treba precesat, zradirat. a vi k ste volil svobodo ste pa za nevladne organizacije? ne tud vi ste proti njimi, tok usekani pa se js vrjamm da niste
Odgovori
+1
1 0
Omizje
11. 04. 2026 20.21
SLOVENKE ne primke na ič
Odgovori
+1
2 1
Šefe sveta Ghalibaf
11. 04. 2026 20.20
SLOVENIJA je volila le ENO na volitvah 22. marca, REŽI DAVKE MIŠKO, in NIČ drugega!
Odgovori
+6
6 0
Podlesničar
11. 04. 2026 20.22
Za bogate... delavci in upokojenci bodo pa nasrkal. 😀
Odgovori
0 0
GJ19
11. 04. 2026 20.20
Če mu je za Slovenijo in slovence potem se naj povežejo z desnimi in uničijo to komunistično hobotnico za vekomaj, akterje pa za zapahe.
Odgovori
+5
6 1
Mens sana
11. 04. 2026 20.19
...........miličnik Stevo je pokazal kaj je za njega resnica in kaj je pripravljen narediti za lasten uspeh, danes ima praznik, veliko miru mu želim, predvsem notranjega, pa veliko čevapčičev in ajvarja, jutri je nov dan in čez 4 leta bodo volitve....................
Odgovori
-2
0 2
Castrum
11. 04. 2026 20.19
Šok levičarjev je velik. Strahotno velik. Niso niti približno pričakovali da bodo te volitve izgubili. In so jih na debelo. In to jih booooli
Odgovori
+4
4 0
MatPaat
11. 04. 2026 20.19
Levičarji, če si priznate ali pa ne to je odraz 4 letnega dela Goloba in njegovih laži.
Odgovori
+5
5 0
Jerry321
11. 04. 2026 20.19
No, če janšur sestavi vlado bo to dokaz da je Stevanovičeva hrbtenica iz žaletine
Odgovori
-3
0 3
MatPaat
11. 04. 2026 20.21
In kakšna bi bila, če bi jo z Robijem? Sicer pa imate vrhunskega lažnivca v Robiju, ki lagal lagal in lagal. Ne vem zakaj vas zdaj moti Stevo, če je Robi v lažeš še hujši.
Odgovori
+3
3 0
Gustibus
11. 04. 2026 20.18
Pa po vsej verjetnosti bo šel z J.J., s floskulo, da vse za dobro Slovenije, samo da se sestavi vlada.
Odgovori
-1
0 1
jank
11. 04. 2026 20.17
Desničarji z Janšo na čelu so nam pred volitvami uprizorili moralni bankrot brez primere in s tem kar nadaljujejo. Brez sramu. Nasprotno, dokazujejo nam, da za se sme za Ablast uporabiti vsa sredstva, tudi tuje vohune, korupcijo, pri čemer se vprašanje morale ne sme postavljati, ker je baje interes daleč pred vsem.
Odgovori
-4
2 6
fljfo
11. 04. 2026 20.18
Jaz mislim, da si je lovosredinska struja z Golobom na čelu kar sama kriva, da je izgubila primat in da so jim volivci tako drastično obrnili hrbet......
Odgovori
+4
4 0
Netajkun
11. 04. 2026 20.16
Parlamentarna demokracija pomeni tudi to, da se vsaj sprejme (če se že spoštovati ne zmore), kar se je izvolilo in pozneje izoblikovalo. Teh načrtnih delitev in strogega izključevanja imajo ljudje počasi dovolj, vsaj tisti del ki nagne tehtnico. Kdo je kriv, da so padli iz 53 poslancev na samo 40 poslance (kljub zelo stabilni vladi in v dokaj dobrih časih), verjetno ne Stevanovič in dosedanja opozicija. Na volitvah je bilo ocenjeno njihovo delo, rezultati so pa taki kot so in očitno imajo o sebi veliko boljše mnenje kot njihovi volilci, ker to, da iz 486.287 volilcev (Svoboda+pridruženi LMŠ in SAB) padeš na 338.102 volilca je hudo hudo slab rezultat, 148.185 njihovih volilcev je odšlo drugam (udeležba je bila skoraj enaka). . kam in zakaj??
Odgovori
+2
5 3
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 20.16
Lepo bi blo,da se vlada izvoli 20 aprila na dan izdajalcev. .lahko bi prisegli kar na Plečnikovem stadionu
Odgovori
+2
4 2
Šefe sveta Ghalibaf
11. 04. 2026 20.16
Zoran, Logar, Vrtovec, Janša, to je Dream team, za olimpijsko kolajno, gremo naprej SLO!
Odgovori
+2
4 2
Sl0venc
11. 04. 2026 20.16
Janša za vlado rabi še Jankovićevo stranko - uradno Stevanovićevo. Vprašanje, kaj bo Stevanović zahteval oz. kaj mu bo Janša ponudil. Samo, da ne bo srbščina obvezna v šolah in nov knjižni jezik.
Odgovori
-1
2 3
MatPaat
11. 04. 2026 20.17
Bolje že, ko albanščina. Srba vsaj pol razumem, albanca nič.
Odgovori
+2
3 1
Razsuti Tovor
11. 04. 2026 20.15
Populistične obljube so samo za naivne volivce.
Odgovori
-2
0 2
MatPaat
11. 04. 2026 20.15
Vse je bolje kot UKZ oz. bilokak levičar.
Odgovori
+5
7 2
fljfo
11. 04. 2026 20.14
V bistvu je najbolje tako, če že ne gremo ponovno na volišča...Kar zmrazi me, če pomislim, da bi Stevo zasedel kakšno pomembno ministrstvo...
Odgovori
+1
3 2
