Tuje filmske produkcije v Sloveniji: priložnost za filmski sektor in gospodarstvo

V Piranu je tudi po koncu turistične sezone še vse živahno, tamkajšnje ulice so postale filmska kulisa za ameriški akcijski triler, 1300 članska ekipa bo tam ustvarila približno 30 tisoč nočitev. Slovenija je bila že večkrat prizorišče svetovno znanih produkcij, med njimi so najbolj odmevale Zgodbe iz Narnije, ki jim je svoje kulise pred leti posodilo Posočje. Kaj taki filmski podvigi pomenijo za Slovenijo in našo filmsko produkcijo?

