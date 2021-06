Analizirali podatke 700.000 bolnikov in ocenili, kdaj se običajno začnejo duševne bolezni

Metaanaliza je statistična analiza, ki vključuje rezultate številnih različnih znanstvenih študij. Prednosti takšne študije so večji vzorec, večja statistična moč in manjša verjetnost, da bodo na analizo vplivale specifike posameznih študij.

192 študij, ki so jih analizirali raziskovalci, je vključevalo podatke več kot 700.000 bolnikov z diagnozo duševne motnje. Analizirali so tudi delež ljudi, ki so duševno motnjo razvili pred štirinajstim, osemnajstim in petindvajsetim letom starosti.

Ko so bili vključeni podatki iz vseh 192 študij, so avtorji ugotovili, da se pri skoraj 50 odstotkih bolnikov duševne motnje začnejo, preden posamezniki dosežejo polnoletnost, kar izpostavlja pomen zgodnje obravnave in preventive, ko gre za duševno zdravje pri mladostnikih.

Kdaj pa se po njihovih ugotovitvah najpogosteje začnejo posamezne bolezni in motnje?

– nevrorazvojne motnje: 5,5 leta

– anksioznost in fobije: 5,5 leta

– obsesivno-kompulzivna motnja: 14,5 leta

– motnje hranjenja: 15,5 leta

– stresne motnje: 15,5 leta

– zasvojenost: 19,5 leta

– shizofrenija: 20,5 leta

– osebnostne motnje: 20,5 leta

– depresija in druge oblike motenj razpoloženja: 20,5 leta