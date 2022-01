Avtizem, ločitev, rak: Pretreslo me je in mi odprlo oči za prihodnost

Kot pravite, so največji življenjski izzivi prišli po končani športni poti. Kako vas je športni del življenja pripravil na stiske, ovire, ki so prišle kasneje?

"Ko sem pisala to knjigo, pa je bila to predvsem moja terapija, to je bil tudi moj namen. Na ta način sem predelovala svoje preizkušnje. Že prej sem pisala športni dnevnik, tako da sem poznala terapevtske učinke pisanja, vedela sem, da je to dobro sredstvo za doseganje cilja. Namreč športni pristop sem izbrala tudi v procesu zdravljenja," pove o motivih za nastanek knjige.

Po športni karieri je prišla družina, okupiralo me je materinstvo, ampak ljubezen do športa, ki sem ga imela vedno zelo rada, je ostajala in ko so prišle te najtežje preizkušnje, sploh bolezen, sem res dokončno doumela, da je šport zdravilo, ki te ohranja živega. Pa ne govorim o vrhunskem športu, s katerim imam osebno izkušnjo in vem, da je krut in ima morda celo več slabosti kot prednosti, ampak o gibanju.

Ko sem zaključila kariero, se zajadrala v ta rekreativni del športa, in danes zase pravim, da sem dobra rekreativka. Mislim, da je to tisto, kar imenujemo "zdrav duh v zdravem telesu". Čeprav se sliši kot oguljena fraza, pa je njen pomen zagotovo resničen.

Pomembno je, da skrbimo za stabilno fizično in psihično stanje. Mene je šport naučil predvsem tega, da je vedno potrebno vztrajati, tega, kako pomembne so delovne navade ter da je treba biti fokusiran, imeti cilj ter k njemu stremeti z nepopustljivostjo. V času zdravljenja se je to izkazalo za res izvrsten recept in upam, da bo ena od lekcij, ki jih bodo ljudje našli v moji knjigi ta, da je gibanje zdravo za preizkušnje, ki nas čakajo in nas lahko doletijo nepričakovano, saj smo močnejši, naše telo je bolj pripravljeno na bitko.

Pisanje je bila terapija, pravite. Kaj vam pomeni pisanje? Kotiček, kjer se najdete, kjer lahko izlijete čustva?