'Mama je prišla v sobo, ugotovila, da še ni prepozno in me odpeljala k psihiatrinji'

Ocenila je, da je čas pandemije prispeval k diskriminaciji: "Starejši so bili zaprti, izločeni na surove načine. Takrat se jih je na te načine morda varovalo, vendar se je zgodilo, da smo cele skupine "morali" osamiti, posledice tega pa še niso povsem jasne. Kaže, da je pri starejših prišlo do porasta kognitivnih težav, še bolj so se umaknili, spominske funkcije so dodatno opešale, postali so depresivni. Pri otrocih in mladostnikih pa je več anksioznosti in depresivnih stanj, za katera sicer kaže, da so prehodna, da se val umirja. Se pa pri odraslih povečuje zaskrbljenost nad tem, kako bomo živeli naprej."

Psihiatrinja prof. dr. Vesna Švab je poudarila, da potrebujemo več prijaznosti, nežnosti drug do drugega. "Stigma se vedno poveča v času krize, ko pride do ekonomskih, zdravstvenih kriz. Začne se iskati krivce, ker nam je slabše in skušamo preživeti tako, da se bolj zapremo v svoje skupine, ki izločajo druge. Vsaka kriza je zato nevarnost za diskriminacijo, stigmatizacijo."

Prvi pogoj za več duševnega zdravja pa je seveda manj prisotna stigma, s čimer imamo v Sloveniji – kljub napredku v zadnjih letih – še vedno težave. "Stigma je krovni termin, ki ga sestavljajo trije elementi. Prvi element so stereotipi, zmotna prepričanja, ki jih sprejmemo kot resnične. Recimo – depresivna oseba je lena. Od tod pridejo predsodki, ki imajo čustveno komponento, negativno notranje občutenje. Recimo – depresivna oseba je lena, to mi gre na živce. Tretja komponenta pa je diskriminacija, ki vsebuje vedenjski odziv na stereotipe in predsodke – depresivna oseba je lena, to mi gre na živce, zato z njo ne bom šel na kavo," je razložila Crnkovičeva.

"Glavni namen kampanje je zmanjšati stigmatizacijo duševnega zdravja in mlade vzpodbuditi k iskanju pomoči, tako formalne kot neformalne," je dejala vodja kampanje Nuša Crnkovič iz NIJZ. V kampanjo so vključili ambasadorje, ki so se sami znašli v stiski, da bi se še bolj približali mladim, pa je kampanja prisotna tudi na družbenih omrežjih.

"Vedno sem bila vesela, čeprav je bila to maska"

Svojo zgodbo je delila nekdanja vrhunska atletinja Brigita Langerholc Žager, ki je po rojstvu druge hčerke sama iskala pomoč. Kot pravi, je v času športne kariere pogosto potlačila čustva, kar je še prispevalo k izbruhu globoke poporodne depresije: "Kot športnik si, kot bi bil v vojski, sprejemaš navodila, tudi takšna, ki ti niso všeč in potem potlačiš čustvovanje, postaneš robot. Takrat nisem vedela, da se to nalaga in izbruhe, ko si najbolj ranljiv, recimo hormonsko. Pri meni pa je bil še dodaten razlog. Kot otrok sem zaradi okužbe veliko časa preživela v bolnišnicah. In tukaj je bilo ogromno nekih občutkov, ki so bili potlačeni. Danes vemo, da obstaja čustvovanje dojenčkov, kar je bilo včasih manj znano. Tako da mislim, da se je v porodnem obdobju odprlo kar nekaj "predalčkov" in s tem sem se morala soočiti, da sem lahko šla naprej."

Izpostavila pa je še en pomemben vidik. "Tako moški kot ženske so po končani športni karieri pogosto v depresiji. Ko dosegaš vrhunske rezultate, so to tako močni impulzi, da težko najdeš nadomestek tega, medtem ko je tvoje telo še približno tri leta po koncu tekmovalne poti polno adrenalina. Tako, da je treba iz tekmovalnega cikla izstopati počasi in se navajati na notranje biokemično življenje običajnega človeka, kar pa je proces. Seveda ni nujno, da gre vsakdo skozi depresijo. V mojem primeru je bila to rešitev, da sem se postavila na noge, ker je bilo več stvari. V drugih primerih pa mislim, da je to lažje prebroditi, še posebej, če imaš podporo."

Sama je pomoč poiskala, ko res ni šlo več drugače: "Nisem si priznala, da sem v depresiji, bilo me je sram. Vedno sem bila vesela, čeprav je bila to maska. Ampak takrat so začele maske padati. Najprej sem povedala možu, ki mi najprej ni verjel. Prva oseba, ki mi je verjela, je bila 80-letna teta. Potem sem šla k zdravniku. Antidepresive sem videla kot zadnjo možnost. Najprej sem si želela pomagati sama, ker sem se že prej soočala z zdravljeni astme, alergij, aritmije … Tega pristopa ljudem, ki nimajo izkušnje s poslušanjem lasnega telesa, sicer ne priporočam. Seveda pa me je še vedno čakala napotnica za psihiatrično bolnišnico. Temu času sicer pravim obdobje teme. Imela sem dve, tri minute na dan, ko sem razmišljala pozitivno in takrat sem planirala."

Okrevanje se ni zgodilo čez noč: "To so bili majhni, otroški koraki. Zelo pomaga, da imaš nekoga, ki je 24 ur pripravljen poslušati. Potem pa, da si, kot smo navajeni tisti, ki smo bili v športu, sestaviš akcijski plan. Najtežje je, če leto, dve ostaneš v občutkih žrtve, saj podaljšuješ agonijo. Kasneje sem se ukvarjala s hipnozo, dihalnimi vajami, ogromno je pomagal stik z naravo."