Nasilja je več, še bolj je skrito: odhod je najbolj nevaren trenutek

V Društvu SOS telefon sicer pravijo, da so v obeh zatočiščih, na SOS telefonu in v okviru programa individualnega svetovanja žrtvam nasilja in spolnih zlorab v letu 2021 pomagali okrog 1.500 različnim žrtvam nasilja.

Opozarjajo, da je pandemija žal pripomogla k temu, da se je nasilje v družini v tem času še intenziviralo, ob tem pa je zaradi nastalih razmer lahko postalo še bolj skrito.

Žrtvam so sicer na voljo vse dni v letu in ob vseh urah, na drugi strani žrtvam pomaga strokovno usposobljena svetovalka za žrtve nasilja. Prav tako so ob praznikih pripravili navodila, s katerimi ljudi osveščajo, kako naj se ljudje zaščitijo pred nasiljem in kje naj poiščejo pomoč.

Osebam, ki bi lahko bile ogrožene, svetujejo, naj imajo pri sebi vedno napolnjen mobilni telefon, pod možnost hitrega klicanja pa shranjene številke za pomoč - 113 in 112.

V primeru ogroženosti naj oseba takoj pokliče interventno številko policije 113 in se, če je mogoče, takoj umakne iz stanovanja. Opozarjajo, da se in varno umikati v sobe brez izhoda, če je možno, naj bo to prostor z oknom, da tako lažje pokličete na pomoč.

Prav tako se izogibajte prostorov, kjer obstaja večja verjetnost napada z nevarnimi, ostrimi predmeti kot je kuhinja, ali padca - za kar so lahko še posebej nevarne stopnice.

Svetujejo tudi, naj se osebe, ki se počutijo ogrožene, izogibajo nošenju rut, šalov, dolgega nakita - zaradi možnosti zadavitve.

"Če se fizičnemu nasilju ne morete izogniti, se zaščitite – zvijte se v klobčič, glavo zaščitite z rokami," so zapisali.

Svetujejo, da otroke naučite, naj se ob nasilju umaknejo, če so dovolj stari, naj pokličejo 113 (povedo priimek, naslov) in naj gredo do sosedov. Prav tako svetujejo, da - če je mogoče - o nasilju poveste sosedom in se dogovorite, naj pokliče policijo, če slišijo, da se dogaja nasilje, ali klice na pomoč.

Prav tako poiščite podporo pri družini in drugih bližnjih osebah – naj bodo pozorni na znake nasilja in ukrepajo, prav tako naj večkrat preverijo stanje - če se v določenem času ne oglasite na telefon, pa naj pokličejo policijo.

"Vedno imejte pri sebi ali na istem mestu osebne dokumente (svoje in od otrok) zdravila in polnilec za mobilni telefon, če se boste morali na hitro umakniti iz nasilnega okolja. Če se odločate za prekinitev odnosa s partnerjem, ki povzroča nasilje, in za odhod iz skupnega bivališča, vam svetujemo načrtovanje odhoda in izredno previdnost, saj je odhod najbolj nevaren trenutek," še svetujejo svetovalci SOS telefona.